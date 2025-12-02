ONINO è un ecosistema di tokenizzazione costituito dalla piattaforma di tokenizzazione ONINO e dalla blockchain ONINO, un Layer-1 appositamente progettato per la tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA), operazioni conformi e casi d'uso di livello aziendale. A differenza delle catene di uso generale, ONINO si concentra sul portare on-chain e in modo sicuro asset del mondo reale, dati e proprietà.