Il prezzo in tempo reale di OHO PLUS oggi è 0.543041 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OHO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OHO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di OHO PLUS oggi è 0.543041 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OHO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OHO su MEXC ora.

Valore OHO PLUS (OHO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in OHO:

$0.542994
$0.542994$0.542994
+0.21%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di OHO PLUS (OHO)
Informazioni sui prezzi di OHO PLUS (OHO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.501
$ 0.501$ 0.501
Min sulle 24h
$ 0.546144
$ 0.546144$ 0.546144
Max sulle 24h

$ 0.501
$ 0.501$ 0.501

$ 0.546144
$ 0.546144$ 0.546144

--
----

--
----

+0.18%

+0.21%

+41.49%

+41.49%

Il prezzo in tempo reale di OHO PLUS (OHO) è $ 0.543041. Nelle ultime 24 ore, OHO ha oscillato tra un minimo di $ 0.501 e un massimo di $ 0.546144, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di OHO è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, OHO è variato del +0.18% nell'ultima ora, del +0.21% nelle 24 ore e del +41.49% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 159.84K
$ 159.84K$ 159.84K

$ 91.23M
$ 91.23M$ 91.23M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di OHO PLUS è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 159.84K. La fornitura circolante di OHO è --, con una fornitura totale di 168000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 91.23M.

Cronologia dei prezzi di OHO PLUS (OHO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di OHO PLUS per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0011379+0.21%
30 giorni$ +0.023105+4.44%
60 giorni$ +0.542041+54,204.10%
90 giorni$ +0.542041+54,204.10%
Variazione del prezzo di OHO PLUS di oggi

Oggi, OHO ha registrato una variazione di $ +0.0011379 (+0.21%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di OHO PLUS in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.023105 (+4.44%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di OHO PLUS in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, OHO ha registrato una variazione di $ +0.542041 (+54,204.10%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di OHO PLUS in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.542041 (+54,204.10%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di OHO PLUS (OHO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di OHO PLUS.

Che cos'è OHO PLUS (OHO)

OHO+ è un tipo di asset digitale sviluppato da ONFA Fintech, all'interno dell'ecosistema ONFA. L'obiettivo di OHO è diventare una criptovaluta che genera valore sostenibile attraverso l'integrazione di Web3, blockchain, intelligenza artificiale e meccanismi di incentivazione che incoraggiano i contributi della community alla rete.

OHO PLUS è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di OHO PLUS in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di OHO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su OHO PLUS sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di OHO PLUS fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di OHO PLUS (USD)

Quanto varrà OHO PLUS (OHO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset OHO PLUS (OHO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per OHO PLUS.

Controlla subito la previsione del prezzo di OHO PLUS!

Economia del token di OHO PLUS (OHO)

Comprendere l'economia del token di OHO PLUS (OHO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token OHO!

Come acquistare OHO PLUS (OHO)

Stai cercando come acquistare OHO PLUS? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente OHO PLUS su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

OHO in valute locali

1 OHO PLUS (OHO) in VND
14,290.123915
1 OHO PLUS (OHO) in AUD
A$0.83085273
1 OHO PLUS (OHO) in GBP
0.40728075
1 OHO PLUS (OHO) in EUR
0.46701526
1 OHO PLUS (OHO) in USD
$0.543041
1 OHO PLUS (OHO) in MYR
RM2.29163302
1 OHO PLUS (OHO) in TRY
22.77513954
1 OHO PLUS (OHO) in JPY
¥82.542232
1 OHO PLUS (OHO) in ARS
ARS$809.29943271
1 OHO PLUS (OHO) in RUB
43.23149401
1 OHO PLUS (OHO) in INR
47.68443021
1 OHO PLUS (OHO) in IDR
Rp9,050.67971306
1 OHO PLUS (OHO) in PHP
31.90365875
1 OHO PLUS (OHO) in EGP
￡E.25.85418201
1 OHO PLUS (OHO) in BRL
R$2.92156058
1 OHO PLUS (OHO) in CAD
C$0.7602574
1 OHO PLUS (OHO) in BDT
66.3596102
1 OHO PLUS (OHO) in NGN
792.75840385
1 OHO PLUS (OHO) in COP
$2,104.80519436
1 OHO PLUS (OHO) in ZAR
R.9.37288766
1 OHO PLUS (OHO) in UAH
22.69368339
1 OHO PLUS (OHO) in TZS
T.Sh.1,350.84706996
1 OHO PLUS (OHO) in VES
Bs115.124692
1 OHO PLUS (OHO) in CLP
$511.001581
1 OHO PLUS (OHO) in PKR
Rs152.57822977
1 OHO PLUS (OHO) in KZT
292.4275785
1 OHO PLUS (OHO) in THB
฿17.73028865
1 OHO PLUS (OHO) in TWD
NT$16.74738444
1 OHO PLUS (OHO) in AED
د.إ1.99296047
1 OHO PLUS (OHO) in CHF
Fr0.42900239
1 OHO PLUS (OHO) in HKD
HK$4.21399816
1 OHO PLUS (OHO) in AMD
֏207.97927259
1 OHO PLUS (OHO) in MAD
.د.م5.00683802
1 OHO PLUS (OHO) in MXN
$10.01910645
1 OHO PLUS (OHO) in SAR
ريال2.03640375
1 OHO PLUS (OHO) in ETB
Br82.00462141
1 OHO PLUS (OHO) in KES
KSh70.15546679
1 OHO PLUS (OHO) in JOD
د.أ0.385016069
1 OHO PLUS (OHO) in PLN
1.98209965
1 OHO PLUS (OHO) in RON
лв2.37308917
1 OHO PLUS (OHO) in SEK
kr5.1045854
1 OHO PLUS (OHO) in BGN
лв0.91230888
1 OHO PLUS (OHO) in HUF
Ft182.16310345
1 OHO PLUS (OHO) in CZK
11.35498731
1 OHO PLUS (OHO) in KWD
د.ك0.166170546
1 OHO PLUS (OHO) in ILS
1.78117448
1 OHO PLUS (OHO) in BOB
Bs3.7469829
1 OHO PLUS (OHO) in AZN
0.9231697
1 OHO PLUS (OHO) in TJS
SM5.01226843
1 OHO PLUS (OHO) in GEL
1.47164111
1 OHO PLUS (OHO) in AOA
Kz498.20210463
1 OHO PLUS (OHO) in BHD
.د.ب0.204183416
1 OHO PLUS (OHO) in BMD
$0.543041
1 OHO PLUS (OHO) in DKK
kr3.48632322
1 OHO PLUS (OHO) in HNL
L14.19509174
1 OHO PLUS (OHO) in MUR
24.72465673
1 OHO PLUS (OHO) in NAD
$9.37288766
1 OHO PLUS (OHO) in NOK
kr5.43584041
1 OHO PLUS (OHO) in NZD
$0.93946093
1 OHO PLUS (OHO) in PAB
B/.0.543041
1 OHO PLUS (OHO) in PGK
K2.28620261
1 OHO PLUS (OHO) in QAR
ر.ق1.97666924
1 OHO PLUS (OHO) in RSD
дин.54.81455854
1 OHO PLUS (OHO) in UZS
soʻm6,622.45015992
1 OHO PLUS (OHO) in ALL
L45.072403
1 OHO PLUS (OHO) in ANG
ƒ0.97204339
1 OHO PLUS (OHO) in AWG
ƒ0.97204339
1 OHO PLUS (OHO) in BBD
$1.086082
1 OHO PLUS (OHO) in BAM
KM0.91230888
1 OHO PLUS (OHO) in BIF
Fr1,601.427909
1 OHO PLUS (OHO) in BND
$0.70052289
1 OHO PLUS (OHO) in BSD
$0.543041
1 OHO PLUS (OHO) in JMD
$87.07662435
1 OHO PLUS (OHO) in KHR
2,189.67707225
1 OHO PLUS (OHO) in KMF
Fr230.249384
1 OHO PLUS (OHO) in LAK
11,805.23889433
1 OHO PLUS (OHO) in LKR
රු164.90526047
1 OHO PLUS (OHO) in MDL
L9.22626659
1 OHO PLUS (OHO) in MGA
Ar2,457.19536008
1 OHO PLUS (OHO) in MOP
P4.344328
1 OHO PLUS (OHO) in MVR
8.3085273
1 OHO PLUS (OHO) in MWK
MK942.77891051
1 OHO PLUS (OHO) in MZN
MT34.7003199
1 OHO PLUS (OHO) in NPR
रु76.23752599
1 OHO PLUS (OHO) in PYG
3,851.246772
1 OHO PLUS (OHO) in RWF
Fr786.866409
1 OHO PLUS (OHO) in SBD
$4.46379702
1 OHO PLUS (OHO) in SCR
7.59171318
1 OHO PLUS (OHO) in SRD
$21.55329729
1 OHO PLUS (OHO) in SVC
$4.74617834
1 OHO PLUS (OHO) in SZL
L9.38917889
1 OHO PLUS (OHO) in TMT
m1.90607391
1 OHO PLUS (OHO) in TND
د.ت1.591653171
1 OHO PLUS (OHO) in TTD
$3.68181798
1 OHO PLUS (OHO) in UGX
Sh1,891.954844
1 OHO PLUS (OHO) in XAF
Fr306.275124
1 OHO PLUS (OHO) in XCD
$1.4662107
1 OHO PLUS (OHO) in XOF
Fr306.275124
1 OHO PLUS (OHO) in XPF
Fr55.390182
1 OHO PLUS (OHO) in BWP
P7.74919507
1 OHO PLUS (OHO) in BZD
$1.09151241
1 OHO PLUS (OHO) in CVE
$51.71922484
1 OHO PLUS (OHO) in DJF
Fr96.118257
1 OHO PLUS (OHO) in DOP
$34.58085088
1 OHO PLUS (OHO) in DZD
د.ج70.68764697
1 OHO PLUS (OHO) in FJD
$1.23270307
1 OHO PLUS (OHO) in GNF
Fr4,721.741495
1 OHO PLUS (OHO) in GTQ
Q4.15426365
1 OHO PLUS (OHO) in GYD
$113.6041772
1 OHO PLUS (OHO) in ISK
kr66.794043

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo OHO PLUS

Quanto vale oggi OHO PLUS (OHO)?
Il prezzo in tempo reale di OHO in USD è 0.543041 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da OHO in USD?
Il prezzo attuale di OHO in USD è $ 0.543041. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di OHO PLUS?
La capitalizzazione di mercato per OHO è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di OHO?
La fornitura circolante di OHO è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di OHO?
OHO ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di OHO?
OHO ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di OHO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per OHO è $ 159.84K USD.
OHO salirà quest'anno?
OHO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di OHO per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

