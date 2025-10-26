Il prezzo in tempo reale di NVIDIA oggi è 185.95 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NVDAON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NVDAON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di NVIDIA oggi è 185.95 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NVDAON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NVDAON su MEXC ora.

Logo NVIDIA

Valore NVIDIA (NVDAON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NVDAON:

$185.95
$185.95$185.95
+0.25%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di NVIDIA (NVDAON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:33 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di NVIDIA (NVDAON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 185.36
$ 185.36$ 185.36
Min sulle 24h
$ 187.52
$ 187.52$ 187.52
Max sulle 24h

$ 185.36
$ 185.36$ 185.36

$ 187.52
$ 187.52$ 187.52

$ 194.95340492575906
$ 194.95340492575906$ 194.95340492575906

$ 164.59862286332267
$ 164.59862286332267$ 164.59862286332267

-0.32%

+0.25%

+1.68%

+1.68%

Il prezzo in tempo reale di NVIDIA (NVDAON) è $ 185.95. Nelle ultime 24 ore, NVDAON ha oscillato tra un minimo di $ 185.36 e un massimo di $ 187.52, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NVDAON è $ 194.95340492575906, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 164.59862286332267.

In termini di performance a breve termine, NVDAON è variato del -0.32% nell'ultima ora, del +0.25% nelle 24 ore e del +1.68% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di NVIDIA (NVDAON)

No.1639

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

$ 53.54K
$ 53.54K$ 53.54K

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

16.47K
16.47K 16.47K

16,473.55075522
16,473.55075522 16,473.55075522

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di NVIDIA è $ 3.06M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.54K. La fornitura circolante di NVDAON è 16.47K, con una fornitura totale di 16473.55075522. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.06M.

Cronologia dei prezzi di NVIDIA (NVDAON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di NVIDIA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.4637+0.25%
30 giorni$ +7.61+4.26%
60 giorni$ +65.95+54.95%
90 giorni$ +65.95+54.95%
Variazione del prezzo di NVIDIA di oggi

Oggi, NVDAON ha registrato una variazione di $ +0.4637 (+0.25%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di NVIDIA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +7.61 (+4.26%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di NVIDIA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NVDAON ha registrato una variazione di $ +65.95 (+54.95%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di NVIDIA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +65.95 (+54.95%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di NVIDIA (NVDAON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di NVIDIA.

Che cos'è NVIDIA (NVDAON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

NVIDIA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di NVIDIA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NVDAON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su NVIDIA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di NVIDIA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di NVIDIA (USD)

Quanto varrà NVIDIA (NVDAON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset NVIDIA (NVDAON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per NVIDIA.

Controlla subito la previsione del prezzo di NVIDIA!

Economia del token di NVIDIA (NVDAON)

Comprendere l'economia del token di NVIDIA (NVDAON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NVDAON!

Come acquistare NVIDIA (NVDAON)

Stai cercando come acquistare NVIDIA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente NVIDIA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NVDAON in valute locali

1 NVIDIA (NVDAON) in VND
4,893,274.25
1 NVIDIA (NVDAON) in AUD
A$284.5035
1 NVIDIA (NVDAON) in GBP
139.4625
1 NVIDIA (NVDAON) in EUR
159.917
1 NVIDIA (NVDAON) in USD
$185.95
1 NVIDIA (NVDAON) in MYR
RM784.709
1 NVIDIA (NVDAON) in TRY
7,798.743
1 NVIDIA (NVDAON) in JPY
¥28,264.4
1 NVIDIA (NVDAON) in ARS
ARS$277,123.1445
1 NVIDIA (NVDAON) in RUB
14,803.4795
1 NVIDIA (NVDAON) in INR
16,328.2695
1 NVIDIA (NVDAON) in IDR
Rp3,099,165.427
1 NVIDIA (NVDAON) in PHP
10,924.5625
1 NVIDIA (NVDAON) in EGP
￡E.8,853.0795
1 NVIDIA (NVDAON) in BRL
R$1,000.411
1 NVIDIA (NVDAON) in CAD
C$260.33
1 NVIDIA (NVDAON) in BDT
22,723.09
1 NVIDIA (NVDAON) in NGN
271,459.1075
1 NVIDIA (NVDAON) in COP
$720,734.762
1 NVIDIA (NVDAON) in ZAR
R.3,209.497
1 NVIDIA (NVDAON) in UAH
7,770.8505
1 NVIDIA (NVDAON) in TZS
T.Sh.462,561.782
1 NVIDIA (NVDAON) in VES
Bs39,421.4
1 NVIDIA (NVDAON) in CLP
$174,978.95
1 NVIDIA (NVDAON) in PKR
Rs52,246.3715
1 NVIDIA (NVDAON) in KZT
100,134.075
1 NVIDIA (NVDAON) in THB
฿6,071.2675
1 NVIDIA (NVDAON) in TWD
NT$5,734.698
1 NVIDIA (NVDAON) in AED
د.إ682.4365
1 NVIDIA (NVDAON) in CHF
Fr146.9005
1 NVIDIA (NVDAON) in HKD
HK$1,442.972
1 NVIDIA (NVDAON) in AMD
֏71,216.9905
1 NVIDIA (NVDAON) in MAD
.د.م1,714.459
1 NVIDIA (NVDAON) in MXN
$3,430.7775
1 NVIDIA (NVDAON) in SAR
ريال697.3125
1 NVIDIA (NVDAON) in ETB
Br28,080.3095
1 NVIDIA (NVDAON) in KES
KSh24,022.8805
1 NVIDIA (NVDAON) in JOD
د.أ131.83855
1 NVIDIA (NVDAON) in PLN
678.7175
1 NVIDIA (NVDAON) in RON
лв812.6015
1 NVIDIA (NVDAON) in SEK
kr1,747.93
1 NVIDIA (NVDAON) in BGN
лв312.396
1 NVIDIA (NVDAON) in HUF
Ft62,376.9275
1 NVIDIA (NVDAON) in CZK
3,888.2145
1 NVIDIA (NVDAON) in KWD
د.ك56.9007
1 NVIDIA (NVDAON) in ILS
609.916
1 NVIDIA (NVDAON) in BOB
Bs1,283.055
1 NVIDIA (NVDAON) in AZN
316.115
1 NVIDIA (NVDAON) in TJS
SM1,716.3185
1 NVIDIA (NVDAON) in GEL
503.9245
1 NVIDIA (NVDAON) in AOA
Kz170,596.1085
1 NVIDIA (NVDAON) in BHD
.د.ب69.9172
1 NVIDIA (NVDAON) in BMD
$185.95
1 NVIDIA (NVDAON) in DKK
kr1,193.799
1 NVIDIA (NVDAON) in HNL
L4,860.733
1 NVIDIA (NVDAON) in MUR
8,466.3035
1 NVIDIA (NVDAON) in NAD
$3,209.497
1 NVIDIA (NVDAON) in NOK
kr1,861.3595
1 NVIDIA (NVDAON) in NZD
$321.6935
1 NVIDIA (NVDAON) in PAB
B/.185.95
1 NVIDIA (NVDAON) in PGK
K782.8495
1 NVIDIA (NVDAON) in QAR
ر.ق676.858
1 NVIDIA (NVDAON) in RSD
дин.18,769.793
1 NVIDIA (NVDAON) in UZS
soʻm2,267,682.564
1 NVIDIA (NVDAON) in ALL
L15,433.85
1 NVIDIA (NVDAON) in ANG
ƒ332.8505
1 NVIDIA (NVDAON) in AWG
ƒ332.8505
1 NVIDIA (NVDAON) in BBD
$371.9
1 NVIDIA (NVDAON) in BAM
KM312.396
1 NVIDIA (NVDAON) in BIF
Fr548,366.55
1 NVIDIA (NVDAON) in BND
$239.8755
1 NVIDIA (NVDAON) in BSD
$185.95
1 NVIDIA (NVDAON) in JMD
$29,817.0825
1 NVIDIA (NVDAON) in KHR
749,796.8875
1 NVIDIA (NVDAON) in KMF
Fr78,842.8
1 NVIDIA (NVDAON) in LAK
4,042,391.2235
1 NVIDIA (NVDAON) in LKR
රු56,467.4365
1 NVIDIA (NVDAON) in MDL
L3,159.2905
1 NVIDIA (NVDAON) in MGA
Ar841,401.436
1 NVIDIA (NVDAON) in MOP
P1,487.6
1 NVIDIA (NVDAON) in MVR
2,845.035
1 NVIDIA (NVDAON) in MWK
MK322,829.6545
1 NVIDIA (NVDAON) in MZN
MT11,882.205
1 NVIDIA (NVDAON) in NPR
रु26,105.5205
1 NVIDIA (NVDAON) in PYG
1,318,757.4
1 NVIDIA (NVDAON) in RWF
Fr269,441.55
1 NVIDIA (NVDAON) in SBD
$1,528.509
1 NVIDIA (NVDAON) in SCR
2,599.581
1 NVIDIA (NVDAON) in SRD
$7,380.3555
1 NVIDIA (NVDAON) in SVC
$1,625.203
1 NVIDIA (NVDAON) in SZL
L3,215.0755
1 NVIDIA (NVDAON) in TMT
m652.6845
1 NVIDIA (NVDAON) in TND
د.ت545.01945
1 NVIDIA (NVDAON) in TTD
$1,260.741
1 NVIDIA (NVDAON) in UGX
Sh647,849.8
1 NVIDIA (NVDAON) in XAF
Fr104,875.8
1 NVIDIA (NVDAON) in XCD
$502.065
1 NVIDIA (NVDAON) in XOF
Fr104,875.8
1 NVIDIA (NVDAON) in XPF
Fr18,966.9
1 NVIDIA (NVDAON) in BWP
P2,653.5065
1 NVIDIA (NVDAON) in BZD
$373.7595
1 NVIDIA (NVDAON) in CVE
$17,709.878
1 NVIDIA (NVDAON) in DJF
Fr32,913.15
1 NVIDIA (NVDAON) in DOP
$11,841.296
1 NVIDIA (NVDAON) in DZD
د.ج24,205.1115
1 NVIDIA (NVDAON) in FJD
$422.1065
1 NVIDIA (NVDAON) in GNF
Fr1,616,835.25
1 NVIDIA (NVDAON) in GTQ
Q1,422.5175
1 NVIDIA (NVDAON) in GYD
$38,900.74
1 NVIDIA (NVDAON) in ISK
kr22,871.85

Risorsa NVIDIA

Per una comprensione più approfondita di NVIDIA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale NVIDIA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo NVIDIA

Quanto vale oggi NVIDIA (NVDAON)?
Il prezzo in tempo reale di NVDAON in USD è 185.95 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NVDAON in USD?
Il prezzo attuale di NVDAON in USD è $ 185.95. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di NVIDIA?
La capitalizzazione di mercato per NVDAON è $ 3.06M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NVDAON?
La fornitura circolante di NVDAON è 16.47K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NVDAON?
NVDAON ha raggiunto un prezzo ATH di 194.95340492575906 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NVDAON?
NVDAON ha visto un prezzo ATL di 164.59862286332267 USD.
Qual è il volume di trading di NVDAON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NVDAON è $ 53.54K USD.
NVDAON salirà quest'anno?
NVDAON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NVDAON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:33 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di NVIDIA (NVDAON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore NVDAON in USD

Importo

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 185.95 USD

Fai trading di NVDAON

NVDAON/USDT
$185.95
$185.95$185.95
+0.26%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

