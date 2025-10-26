Il prezzo in tempo reale di NUMINE oggi è 0.06314 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NUMI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NUMI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di NUMINE oggi è 0.06314 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NUMI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NUMI su MEXC ora.

Logo NUMINE

Valore NUMINE (NUMI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NUMI:

$0.06324
$0.06324$0.06324
+3.62%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di NUMINE (NUMI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di NUMINE (NUMI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.05714
$ 0.05714$ 0.05714
Min sulle 24h
$ 0.06502
$ 0.06502$ 0.06502
Max sulle 24h

$ 0.05714
$ 0.05714$ 0.05714

$ 0.06502
$ 0.06502$ 0.06502

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

-1.44%

+3.62%

-14.41%

-14.41%

Il prezzo in tempo reale di NUMINE (NUMI) è $ 0.06314. Nelle ultime 24 ore, NUMI ha oscillato tra un minimo di $ 0.05714 e un massimo di $ 0.06502, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NUMI è $ 0.14584954023080834, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.05706319497536665.

In termini di performance a breve termine, NUMI è variato del -1.44% nell'ultima ora, del +3.62% nelle 24 ore e del -14.41% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di NUMINE (NUMI)

No.1173

$ 10.21M
$ 10.21M$ 10.21M

$ 100.10K
$ 100.10K$ 100.10K

$ 63.14M
$ 63.14M$ 63.14M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di NUMINE è $ 10.21M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 100.10K. La fornitura circolante di NUMI è 161.78M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 63.14M.

Cronologia dei prezzi di NUMINE (NUMI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di NUMINE per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0022093+3.62%
30 giorni$ -0.01575-19.97%
60 giorni$ +0.01314+26.28%
90 giorni$ +0.01314+26.28%
Variazione del prezzo di NUMINE di oggi

Oggi, NUMI ha registrato una variazione di $ +0.0022093 (+3.62%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di NUMINE in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01575 (-19.97%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di NUMINE in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NUMI ha registrato una variazione di $ +0.01314 (+26.28%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di NUMINE in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.01314 (+26.28%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di NUMINE (NUMI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di NUMINE.

Che cos'è NUMINE (NUMI)

NUMINE ha l'obiettivo di collegare tutti i contenuti del mondo (giochi, video, musica, libri e altro ancora) al mondo della blockchain.

NUMINE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di NUMINE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NUMI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su NUMINE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di NUMINE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di NUMINE (USD)

Quanto varrà NUMINE (NUMI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset NUMINE (NUMI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per NUMINE.

Controlla subito la previsione del prezzo di NUMINE!

Economia del token di NUMINE (NUMI)

Comprendere l'economia del token di NUMINE (NUMI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NUMI!

Come acquistare NUMINE (NUMI)

Stai cercando come acquistare NUMINE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente NUMINE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NUMI in valute locali

1 NUMINE (NUMI) in VND
1,661.5291
1 NUMINE (NUMI) in AUD
A$0.0966042
1 NUMINE (NUMI) in GBP
0.047355
1 NUMINE (NUMI) in EUR
0.0543004
1 NUMINE (NUMI) in USD
$0.06314
1 NUMINE (NUMI) in MYR
RM0.2664508
1 NUMINE (NUMI) in TRY
2.6480916
1 NUMINE (NUMI) in JPY
¥9.59728
1 NUMINE (NUMI) in ARS
ARS$94.0981734
1 NUMINE (NUMI) in RUB
5.0265754
1 NUMINE (NUMI) in INR
5.5443234
1 NUMINE (NUMI) in IDR
Rp1,052.3329124
1 NUMINE (NUMI) in PHP
3.709475
1 NUMINE (NUMI) in EGP
￡E.3.0060954
1 NUMINE (NUMI) in BRL
R$0.3396932
1 NUMINE (NUMI) in CAD
C$0.088396
1 NUMINE (NUMI) in BDT
7.715708
1 NUMINE (NUMI) in NGN
92.174929
1 NUMINE (NUMI) in COP
$244.7281144
1 NUMINE (NUMI) in ZAR
R.1.0897964
1 NUMINE (NUMI) in UAH
2.6386206
1 NUMINE (NUMI) in TZS
T.Sh.157.0645384
1 NUMINE (NUMI) in VES
Bs13.38568
1 NUMINE (NUMI) in CLP
$59.41474
1 NUMINE (NUMI) in PKR
Rs17.7404458
1 NUMINE (NUMI) in KZT
34.00089
1 NUMINE (NUMI) in THB
฿2.061521
1 NUMINE (NUMI) in TWD
NT$1.9472376
1 NUMINE (NUMI) in AED
د.إ0.2317238
1 NUMINE (NUMI) in CHF
Fr0.0498806
1 NUMINE (NUMI) in HKD
HK$0.4899664
1 NUMINE (NUMI) in AMD
֏24.1819886
1 NUMINE (NUMI) in MAD
.د.م0.5821508
1 NUMINE (NUMI) in MXN
$1.164933
1 NUMINE (NUMI) in SAR
ريال0.236775
1 NUMINE (NUMI) in ETB
Br9.5347714
1 NUMINE (NUMI) in KES
KSh8.1570566
1 NUMINE (NUMI) in JOD
د.أ0.04476626
1 NUMINE (NUMI) in PLN
0.230461
1 NUMINE (NUMI) in RON
лв0.2759218
1 NUMINE (NUMI) in SEK
kr0.593516
1 NUMINE (NUMI) in BGN
лв0.1060752
1 NUMINE (NUMI) in HUF
Ft21.180313
1 NUMINE (NUMI) in CZK
1.3202574
1 NUMINE (NUMI) in KWD
د.ك0.01932084
1 NUMINE (NUMI) in ILS
0.2070992
1 NUMINE (NUMI) in BOB
Bs0.435666
1 NUMINE (NUMI) in AZN
0.107338
1 NUMINE (NUMI) in TJS
SM0.5827822
1 NUMINE (NUMI) in GEL
0.1711094
1 NUMINE (NUMI) in AOA
Kz57.9265302
1 NUMINE (NUMI) in BHD
.د.ب0.02374064
1 NUMINE (NUMI) in BMD
$0.06314
1 NUMINE (NUMI) in DKK
kr0.4053588
1 NUMINE (NUMI) in HNL
L1.6504796
1 NUMINE (NUMI) in MUR
2.8747642
1 NUMINE (NUMI) in NAD
$1.0897964
1 NUMINE (NUMI) in NOK
kr0.6320314
1 NUMINE (NUMI) in NZD
$0.1092322
1 NUMINE (NUMI) in PAB
B/.0.06314
1 NUMINE (NUMI) in PGK
K0.2658194
1 NUMINE (NUMI) in QAR
ر.ق0.2298296
1 NUMINE (NUMI) in RSD
дин.6.3733516
1 NUMINE (NUMI) in UZS
soʻm769.9998768
1 NUMINE (NUMI) in ALL
L5.24062
1 NUMINE (NUMI) in ANG
ƒ0.1130206
1 NUMINE (NUMI) in AWG
ƒ0.1130206
1 NUMINE (NUMI) in BBD
$0.12628
1 NUMINE (NUMI) in BAM
KM0.1060752
1 NUMINE (NUMI) in BIF
Fr186.19986
1 NUMINE (NUMI) in BND
$0.0814506
1 NUMINE (NUMI) in BSD
$0.06314
1 NUMINE (NUMI) in JMD
$10.124499
1 NUMINE (NUMI) in KHR
254.596265
1 NUMINE (NUMI) in KMF
Fr26.77136
1 NUMINE (NUMI) in LAK
1,372.6086682
1 NUMINE (NUMI) in LKR
රු19.1737238
1 NUMINE (NUMI) in MDL
L1.0727486
1 NUMINE (NUMI) in MGA
Ar285.7009232
1 NUMINE (NUMI) in MOP
P0.50512
1 NUMINE (NUMI) in MVR
0.966042
1 NUMINE (NUMI) in MWK
MK109.6179854
1 NUMINE (NUMI) in MZN
MT4.034646
1 NUMINE (NUMI) in NPR
रु8.8642246
1 NUMINE (NUMI) in PYG
447.78888
1 NUMINE (NUMI) in RWF
Fr91.48986
1 NUMINE (NUMI) in SBD
$0.5190108
1 NUMINE (NUMI) in SCR
0.8826972
1 NUMINE (NUMI) in SRD
$2.5060266
1 NUMINE (NUMI) in SVC
$0.5518436
1 NUMINE (NUMI) in SZL
L1.0916906
1 NUMINE (NUMI) in TMT
m0.2216214
1 NUMINE (NUMI) in TND
د.ت0.18506334
1 NUMINE (NUMI) in TTD
$0.4280892
1 NUMINE (NUMI) in UGX
Sh219.97976
1 NUMINE (NUMI) in XAF
Fr35.61096
1 NUMINE (NUMI) in XCD
$0.170478
1 NUMINE (NUMI) in XOF
Fr35.61096
1 NUMINE (NUMI) in XPF
Fr6.44028
1 NUMINE (NUMI) in BWP
P0.9010078
1 NUMINE (NUMI) in BZD
$0.1269114
1 NUMINE (NUMI) in CVE
$6.0134536
1 NUMINE (NUMI) in DJF
Fr11.17578
1 NUMINE (NUMI) in DOP
$4.0207552
1 NUMINE (NUMI) in DZD
د.ج8.2189338
1 NUMINE (NUMI) in FJD
$0.1433278
1 NUMINE (NUMI) in GNF
Fr549.0023
1 NUMINE (NUMI) in GTQ
Q0.483021
1 NUMINE (NUMI) in GYD
$13.208888
1 NUMINE (NUMI) in ISK
kr7.76622

Per una comprensione più approfondita di NUMINE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale NUMINE
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo NUMINE

Quanto vale oggi NUMINE (NUMI)?
Il prezzo in tempo reale di NUMI in USD è 0.06314 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NUMI in USD?
Il prezzo attuale di NUMI in USD è $ 0.06314. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di NUMINE?
La capitalizzazione di mercato per NUMI è $ 10.21M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NUMI?
La fornitura circolante di NUMI è 161.78M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NUMI?
NUMI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.14584954023080834 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NUMI?
NUMI ha visto un prezzo ATL di 0.05706319497536665 USD.
Qual è il volume di trading di NUMI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NUMI è $ 100.10K USD.
NUMI salirà quest'anno?
NUMI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NUMI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:17 (UTC+8)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

