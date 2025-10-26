Il prezzo in tempo reale di Mavryk Network oggi è 0.0403 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MVRK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MVRK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Mavryk Network oggi è 0.0403 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MVRK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MVRK su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MVRK

Informazioni sul prezzo di MVRK

Whitepaper di MVRK

Sito web ufficiale di MVRK

Economia del token di MVRK

Previsioni del prezzo di MVRK

Cronologia di MVRK

Guida all'acquisto di MVRK

Convertitore di MVRK in valuta fiat

Spot MVRK

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Mavryk Network

Valore Mavryk Network (MVRK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MVRK:

$0.0403
$0.0403$0.0403
+2.02%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Mavryk Network (MVRK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:48:46 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Mavryk Network (MVRK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0393
$ 0.0393$ 0.0393
Min sulle 24h
$ 0.0462
$ 0.0462$ 0.0462
Max sulle 24h

$ 0.0393
$ 0.0393$ 0.0393

$ 0.0462
$ 0.0462$ 0.0462

--
----

--
----

-3.36%

+2.02%

-22.65%

-22.65%

Il prezzo in tempo reale di Mavryk Network (MVRK) è $ 0.0403. Nelle ultime 24 ore, MVRK ha oscillato tra un minimo di $ 0.0393 e un massimo di $ 0.0462, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MVRK è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, MVRK è variato del -3.36% nell'ultima ora, del +2.02% nelle 24 ore e del -22.65% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 22.54K
$ 22.54K$ 22.54K

$ 40.30M
$ 40.30M$ 40.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

L'attuale capitalizzazione di mercato di Mavryk Network è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 22.54K. La fornitura circolante di MVRK è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 40.30M.

Cronologia dei prezzi di Mavryk Network (MVRK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Mavryk Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000798+2.02%
30 giorni$ -0.0298-42.52%
60 giorni$ +0.0153+61.20%
90 giorni$ +0.0153+61.20%
Variazione del prezzo di Mavryk Network di oggi

Oggi, MVRK ha registrato una variazione di $ +0.000798 (+2.02%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Mavryk Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0298 (-42.52%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Mavryk Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MVRK ha registrato una variazione di $ +0.0153 (+61.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Mavryk Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0153 (+61.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Mavryk Network (MVRK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Mavryk Network.

Che cos'è Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network è una blockchain Layer-1 di nuova generazione che supporta la tokenizzazione di oltre 10 miliardi di dollari in asset del mondo reale (RWA), con il suo token nativo $MVRK al centro dell'ecosistema.

Mavryk Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Mavryk Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MVRK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Mavryk Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Mavryk Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Mavryk Network (USD)

Quanto varrà Mavryk Network (MVRK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Mavryk Network (MVRK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Mavryk Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Mavryk Network!

Economia del token di Mavryk Network (MVRK)

Comprendere l'economia del token di Mavryk Network (MVRK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MVRK!

Come acquistare Mavryk Network (MVRK)

Stai cercando come acquistare Mavryk Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Mavryk Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MVRK in valute locali

1 Mavryk Network (MVRK) in VND
1,060.4945
1 Mavryk Network (MVRK) in AUD
A$0.061659
1 Mavryk Network (MVRK) in GBP
0.030225
1 Mavryk Network (MVRK) in EUR
0.034658
1 Mavryk Network (MVRK) in USD
$0.0403
1 Mavryk Network (MVRK) in MYR
RM0.170066
1 Mavryk Network (MVRK) in TRY
1.690182
1 Mavryk Network (MVRK) in JPY
¥6.1256
1 Mavryk Network (MVRK) in ARS
ARS$60.059493
1 Mavryk Network (MVRK) in RUB
3.208283
1 Mavryk Network (MVRK) in INR
3.538743
1 Mavryk Network (MVRK) in IDR
Rp671.666398
1 Mavryk Network (MVRK) in PHP
2.367625
1 Mavryk Network (MVRK) in EGP
￡E.1.918683
1 Mavryk Network (MVRK) in BRL
R$0.216814
1 Mavryk Network (MVRK) in CAD
C$0.05642
1 Mavryk Network (MVRK) in BDT
4.92466
1 Mavryk Network (MVRK) in NGN
58.831955
1 Mavryk Network (MVRK) in COP
$156.201188
1 Mavryk Network (MVRK) in ZAR
R.0.695578
1 Mavryk Network (MVRK) in UAH
1.684137
1 Mavryk Network (MVRK) in TZS
T.Sh.100.248668
1 Mavryk Network (MVRK) in VES
Bs8.5436
1 Mavryk Network (MVRK) in CLP
$37.9223
1 Mavryk Network (MVRK) in PKR
Rs11.323091
1 Mavryk Network (MVRK) in KZT
21.70155
1 Mavryk Network (MVRK) in THB
฿1.315795
1 Mavryk Network (MVRK) in TWD
NT$1.242852
1 Mavryk Network (MVRK) in AED
د.إ0.147901
1 Mavryk Network (MVRK) in CHF
Fr0.031837
1 Mavryk Network (MVRK) in HKD
HK$0.312728
1 Mavryk Network (MVRK) in AMD
֏15.434497
1 Mavryk Network (MVRK) in MAD
.د.م0.371566
1 Mavryk Network (MVRK) in MXN
$0.743535
1 Mavryk Network (MVRK) in SAR
ريال0.151125
1 Mavryk Network (MVRK) in ETB
Br6.085703
1 Mavryk Network (MVRK) in KES
KSh5.206357
1 Mavryk Network (MVRK) in JOD
د.أ0.0285727
1 Mavryk Network (MVRK) in PLN
0.147095
1 Mavryk Network (MVRK) in RON
лв0.176111
1 Mavryk Network (MVRK) in SEK
kr0.37882
1 Mavryk Network (MVRK) in BGN
лв0.067704
1 Mavryk Network (MVRK) in HUF
Ft13.518635
1 Mavryk Network (MVRK) in CZK
0.842673
1 Mavryk Network (MVRK) in KWD
د.ك0.0123318
1 Mavryk Network (MVRK) in ILS
0.132184
1 Mavryk Network (MVRK) in BOB
Bs0.27807
1 Mavryk Network (MVRK) in AZN
0.06851
1 Mavryk Network (MVRK) in TJS
SM0.371969
1 Mavryk Network (MVRK) in GEL
0.109213
1 Mavryk Network (MVRK) in AOA
Kz36.972429
1 Mavryk Network (MVRK) in BHD
.د.ب0.0151528
1 Mavryk Network (MVRK) in BMD
$0.0403
1 Mavryk Network (MVRK) in DKK
kr0.258726
1 Mavryk Network (MVRK) in HNL
L1.053442
1 Mavryk Network (MVRK) in MUR
1.834859
1 Mavryk Network (MVRK) in NAD
$0.695578
1 Mavryk Network (MVRK) in NOK
kr0.403403
1 Mavryk Network (MVRK) in NZD
$0.069719
1 Mavryk Network (MVRK) in PAB
B/.0.0403
1 Mavryk Network (MVRK) in PGK
K0.169663
1 Mavryk Network (MVRK) in QAR
ر.ق0.146692
1 Mavryk Network (MVRK) in RSD
дин.4.067882
1 Mavryk Network (MVRK) in UZS
soʻm491.463336
1 Mavryk Network (MVRK) in ALL
L3.3449
1 Mavryk Network (MVRK) in ANG
ƒ0.072137
1 Mavryk Network (MVRK) in AWG
ƒ0.072137
1 Mavryk Network (MVRK) in BBD
$0.0806
1 Mavryk Network (MVRK) in BAM
KM0.067704
1 Mavryk Network (MVRK) in BIF
Fr118.8447
1 Mavryk Network (MVRK) in BND
$0.051987
1 Mavryk Network (MVRK) in BSD
$0.0403
1 Mavryk Network (MVRK) in JMD
$6.462105
1 Mavryk Network (MVRK) in KHR
162.499675
1 Mavryk Network (MVRK) in KMF
Fr17.0872
1 Mavryk Network (MVRK) in LAK
876.086939
1 Mavryk Network (MVRK) in LKR
රු12.237901
1 Mavryk Network (MVRK) in MDL
L0.684697
1 Mavryk Network (MVRK) in MGA
Ar182.352664
1 Mavryk Network (MVRK) in MOP
P0.3224
1 Mavryk Network (MVRK) in MVR
0.61659
1 Mavryk Network (MVRK) in MWK
MK69.965233
1 Mavryk Network (MVRK) in MZN
MT2.57517
1 Mavryk Network (MVRK) in NPR
रु5.657717
1 Mavryk Network (MVRK) in PYG
285.8076
1 Mavryk Network (MVRK) in RWF
Fr58.3947
1 Mavryk Network (MVRK) in SBD
$0.331266
1 Mavryk Network (MVRK) in SCR
0.563394
1 Mavryk Network (MVRK) in SRD
$1.599507
1 Mavryk Network (MVRK) in SVC
$0.352222
1 Mavryk Network (MVRK) in SZL
L0.696787
1 Mavryk Network (MVRK) in TMT
m0.141453
1 Mavryk Network (MVRK) in TND
د.ت0.1181193
1 Mavryk Network (MVRK) in TTD
$0.273234
1 Mavryk Network (MVRK) in UGX
Sh140.4052
1 Mavryk Network (MVRK) in XAF
Fr22.7292
1 Mavryk Network (MVRK) in XCD
$0.10881
1 Mavryk Network (MVRK) in XOF
Fr22.7292
1 Mavryk Network (MVRK) in XPF
Fr4.1106
1 Mavryk Network (MVRK) in BWP
P0.575081
1 Mavryk Network (MVRK) in BZD
$0.081003
1 Mavryk Network (MVRK) in CVE
$3.838172
1 Mavryk Network (MVRK) in DJF
Fr7.1331
1 Mavryk Network (MVRK) in DOP
$2.566304
1 Mavryk Network (MVRK) in DZD
د.ج5.245851
1 Mavryk Network (MVRK) in FJD
$0.091481
1 Mavryk Network (MVRK) in GNF
Fr350.4085
1 Mavryk Network (MVRK) in GTQ
Q0.308295
1 Mavryk Network (MVRK) in GYD
$8.43076
1 Mavryk Network (MVRK) in ISK
kr4.9569

Risorsa Mavryk Network

Per una comprensione più approfondita di Mavryk Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Mavryk Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Mavryk Network

Quanto vale oggi Mavryk Network (MVRK)?
Il prezzo in tempo reale di MVRK in USD è 0.0403 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MVRK in USD?
Il prezzo attuale di MVRK in USD è $ 0.0403. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Mavryk Network?
La capitalizzazione di mercato per MVRK è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MVRK?
La fornitura circolante di MVRK è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MVRK?
MVRK ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MVRK?
MVRK ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di MVRK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MVRK è $ 22.54K USD.
MVRK salirà quest'anno?
MVRK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MVRK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:48:46 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Mavryk Network (MVRK)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MVRK in USD

Importo

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0403 USD

Fai trading di MVRK

MVRK/USDT
$0.0403
$0.0403$0.0403
+2.02%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,611.50
$111,611.50$111,611.50

+0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.04
$3,958.04$3,958.04

+0.64%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05875
$0.05875$0.05875

-14.35%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6481
$7.6481$7.6481

+4.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.56
$194.56$194.56

+1.39%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,611.50
$111,611.50$111,611.50

+0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.04
$3,958.04$3,958.04

+0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6123
$2.6123$2.6123

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.56
$194.56$194.56

+1.39%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19732
$0.19732$0.19732

+0.55%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000104
$0.000000000000104$0.000000000000104

+4.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.159000
$0.159000$0.159000

+21,100.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5474
$0.5474$0.5474

+2,089.60%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5474
$0.5474$0.5474

+2,089.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008513
$0.00008513$0.00008513

+124.02%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051816
$0.051816$0.051816

+105.93%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000700
$0.0000000000700$0.0000000000700

+51.84%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000163
$0.0000000000000000000163$0.0000000000000000000163

+48.18%