Il prezzo in tempo reale di Micron Technology oggi è 218.78 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MUON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MUON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Micron Technology oggi è 218.78 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MUON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MUON su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MUON

Informazioni sul prezzo di MUON

Sito web ufficiale di MUON

Economia del token di MUON

Previsioni del prezzo di MUON

Cronologia di MUON

Guida all'acquisto di MUON

Convertitore di MUON in valuta fiat

Spot MUON

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Micron Technology

Valore Micron Technology (MUON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MUON:

$218.85
$218.85$218.85
-0.22%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Micron Technology (MUON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:56 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Micron Technology (MUON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 218.46
$ 218.46$ 218.46
Min sulle 24h
$ 220.84
$ 220.84$ 220.84
Max sulle 24h

$ 218.46
$ 218.46$ 218.46

$ 220.84
$ 220.84$ 220.84

$ 220.6055211176415
$ 220.6055211176415$ 220.6055211176415

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

-0.86%

-0.22%

+8.50%

+8.50%

Il prezzo in tempo reale di Micron Technology (MUON) è $ 218.78. Nelle ultime 24 ore, MUON ha oscillato tra un minimo di $ 218.46 e un massimo di $ 220.84, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MUON è $ 220.6055211176415, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 117.45321659889592.

In termini di performance a breve termine, MUON è variato del -0.86% nell'ultima ora, del -0.22% nelle 24 ore e del +8.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Micron Technology (MUON)

No.1943

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

7.32K
7.32K 7.32K

7,320.04223083
7,320.04223083 7,320.04223083

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Micron Technology è $ 1.60M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.29K. La fornitura circolante di MUON è 7.32K, con una fornitura totale di 7320.04223083. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.60M.

Cronologia dei prezzi di Micron Technology (MUON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Micron Technology per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.4825-0.22%
30 giorni$ +62.18+39.70%
60 giorni$ +118.78+118.78%
90 giorni$ +118.78+118.78%
Variazione del prezzo di Micron Technology di oggi

Oggi, MUON ha registrato una variazione di $ -0.4825 (-0.22%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Micron Technology in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +62.18 (+39.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Micron Technology in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MUON ha registrato una variazione di $ +118.78 (+118.78%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Micron Technology in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +118.78 (+118.78%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Micron Technology (MUON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Micron Technology.

Che cos'è Micron Technology (MUON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Micron Technology è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Micron Technology in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MUON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Micron Technology sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Micron Technology fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Micron Technology (USD)

Quanto varrà Micron Technology (MUON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Micron Technology (MUON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Micron Technology.

Controlla subito la previsione del prezzo di Micron Technology!

Economia del token di Micron Technology (MUON)

Comprendere l'economia del token di Micron Technology (MUON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MUON!

Come acquistare Micron Technology (MUON)

Stai cercando come acquistare Micron Technology? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Micron Technology su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MUON in valute locali

1 Micron Technology (MUON) in VND
5,757,195.7
1 Micron Technology (MUON) in AUD
A$334.7334
1 Micron Technology (MUON) in GBP
164.085
1 Micron Technology (MUON) in EUR
188.1508
1 Micron Technology (MUON) in USD
$218.78
1 Micron Technology (MUON) in MYR
RM923.2516
1 Micron Technology (MUON) in TRY
9,175.6332
1 Micron Technology (MUON) in JPY
¥33,254.56
1 Micron Technology (MUON) in ARS
ARS$326,050.0218
1 Micron Technology (MUON) in RUB
17,417.0758
1 Micron Technology (MUON) in INR
19,211.0718
1 Micron Technology (MUON) in IDR
Rp3,646,331.8748
1 Micron Technology (MUON) in PHP
12,853.325
1 Micron Technology (MUON) in EGP
￡E.10,416.1158
1 Micron Technology (MUON) in BRL
R$1,177.0364
1 Micron Technology (MUON) in CAD
C$306.292
1 Micron Technology (MUON) in BDT
26,734.916
1 Micron Technology (MUON) in NGN
319,385.983
1 Micron Technology (MUON) in COP
$847,982.5288
1 Micron Technology (MUON) in ZAR
R.3,776.1428
1 Micron Technology (MUON) in UAH
9,142.8162
1 Micron Technology (MUON) in TZS
T.Sh.544,228.3768
1 Micron Technology (MUON) in VES
Bs46,381.36
1 Micron Technology (MUON) in CLP
$205,871.98
1 Micron Technology (MUON) in PKR
Rs61,470.6166
1 Micron Technology (MUON) in KZT
117,813.03
1 Micron Technology (MUON) in THB
฿7,143.167
1 Micron Technology (MUON) in TWD
NT$6,747.1752
1 Micron Technology (MUON) in AED
د.إ802.9226
1 Micron Technology (MUON) in CHF
Fr172.8362
1 Micron Technology (MUON) in HKD
HK$1,697.7328
1 Micron Technology (MUON) in AMD
֏83,790.5522
1 Micron Technology (MUON) in MAD
.د.م2,017.1516
1 Micron Technology (MUON) in MXN
$4,036.491
1 Micron Technology (MUON) in SAR
ريال820.425
1 Micron Technology (MUON) in ETB
Br33,037.9678
1 Micron Technology (MUON) in KES
KSh28,264.1882
1 Micron Technology (MUON) in JOD
د.أ155.11502
1 Micron Technology (MUON) in PLN
798.547
1 Micron Technology (MUON) in RON
лв956.0686
1 Micron Technology (MUON) in SEK
kr2,056.532
1 Micron Technology (MUON) in BGN
лв367.5504
1 Micron Technology (MUON) in HUF
Ft73,389.751
1 Micron Technology (MUON) in CZK
4,574.6898
1 Micron Technology (MUON) in KWD
د.ك66.94668
1 Micron Technology (MUON) in ILS
717.5984
1 Micron Technology (MUON) in BOB
Bs1,509.582
1 Micron Technology (MUON) in AZN
371.926
1 Micron Technology (MUON) in TJS
SM2,019.3394
1 Micron Technology (MUON) in GEL
592.8938
1 Micron Technology (MUON) in AOA
Kz200,715.3354
1 Micron Technology (MUON) in BHD
.د.ب82.26128
1 Micron Technology (MUON) in BMD
$218.78
1 Micron Technology (MUON) in DKK
kr1,404.5676
1 Micron Technology (MUON) in HNL
L5,718.9092
1 Micron Technology (MUON) in MUR
9,961.0534
1 Micron Technology (MUON) in NAD
$3,776.1428
1 Micron Technology (MUON) in NOK
kr2,189.9878
1 Micron Technology (MUON) in NZD
$378.4894
1 Micron Technology (MUON) in PAB
B/.218.78
1 Micron Technology (MUON) in PGK
K921.0638
1 Micron Technology (MUON) in QAR
ر.ق796.3592
1 Micron Technology (MUON) in RSD
дин.22,083.6532
1 Micron Technology (MUON) in UZS
soʻm2,668,048.3536
1 Micron Technology (MUON) in ALL
L18,158.74
1 Micron Technology (MUON) in ANG
ƒ391.6162
1 Micron Technology (MUON) in AWG
ƒ391.6162
1 Micron Technology (MUON) in BBD
$437.56
1 Micron Technology (MUON) in BAM
KM367.5504
1 Micron Technology (MUON) in BIF
Fr645,182.22
1 Micron Technology (MUON) in BND
$282.2262
1 Micron Technology (MUON) in BSD
$218.78
1 Micron Technology (MUON) in JMD
$35,081.373
1 Micron Technology (MUON) in KHR
882,175.655
1 Micron Technology (MUON) in KMF
Fr92,762.72
1 Micron Technology (MUON) in LAK
4,756,086.8614
1 Micron Technology (MUON) in LKR
රු66,436.9226
1 Micron Technology (MUON) in MDL
L3,717.0722
1 Micron Technology (MUON) in MGA
Ar989,953.2464
1 Micron Technology (MUON) in MOP
P1,750.24
1 Micron Technology (MUON) in MVR
3,347.334
1 Micron Technology (MUON) in MWK
MK379,826.1458
1 Micron Technology (MUON) in MZN
MT13,980.042
1 Micron Technology (MUON) in NPR
रु30,714.5242
1 Micron Technology (MUON) in PYG
1,551,587.76
1 Micron Technology (MUON) in RWF
Fr317,012.22
1 Micron Technology (MUON) in SBD
$1,798.3716
1 Micron Technology (MUON) in SCR
3,058.5444
1 Micron Technology (MUON) in SRD
$8,683.3782
1 Micron Technology (MUON) in SVC
$1,912.1372
1 Micron Technology (MUON) in SZL
L3,782.7062
1 Micron Technology (MUON) in TMT
m767.9178
1 Micron Technology (MUON) in TND
د.ت641.24418
1 Micron Technology (MUON) in TTD
$1,483.3284
1 Micron Technology (MUON) in UGX
Sh762,229.52
1 Micron Technology (MUON) in XAF
Fr123,391.92
1 Micron Technology (MUON) in XCD
$590.706
1 Micron Technology (MUON) in XOF
Fr123,391.92
1 Micron Technology (MUON) in XPF
Fr22,315.56
1 Micron Technology (MUON) in BWP
P3,121.9906
1 Micron Technology (MUON) in BZD
$439.7478
1 Micron Technology (MUON) in CVE
$20,836.6072
1 Micron Technology (MUON) in DJF
Fr38,724.06
1 Micron Technology (MUON) in DOP
$13,931.9104
1 Micron Technology (MUON) in DZD
د.ج28,478.5926
1 Micron Technology (MUON) in FJD
$496.6306
1 Micron Technology (MUON) in GNF
Fr1,902,292.1
1 Micron Technology (MUON) in GTQ
Q1,673.667
1 Micron Technology (MUON) in GYD
$45,768.776
1 Micron Technology (MUON) in ISK
kr26,909.94

Risorsa Micron Technology

Per una comprensione più approfondita di Micron Technology, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Micron Technology
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Micron Technology

Quanto vale oggi Micron Technology (MUON)?
Il prezzo in tempo reale di MUON in USD è 218.78 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MUON in USD?
Il prezzo attuale di MUON in USD è $ 218.78. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Micron Technology?
La capitalizzazione di mercato per MUON è $ 1.60M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MUON?
La fornitura circolante di MUON è 7.32K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MUON?
MUON ha raggiunto un prezzo ATH di 220.6055211176415 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MUON?
MUON ha visto un prezzo ATL di 117.45321659889592 USD.
Qual è il volume di trading di MUON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MUON è $ 55.29K USD.
MUON salirà quest'anno?
MUON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MUON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:56 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Micron Technology (MUON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MUON in USD

Importo

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 218.78 USD

Fai trading di MUON

MUON/USDT
$218.85
$218.85$218.85
-0.20%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.48
$111,623.48$111,623.48

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.10
$3,954.10$3,954.10

+0.54%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05891
$0.05891$0.05891

-14.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3700
$7.3700$7.3700

+0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.48
$111,623.48$111,623.48

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.10
$3,954.10$3,954.10

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6400
$2.6400$2.6400

+1.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19751
$0.19751$0.19751

+0.65%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.179062
$0.179062$0.179062

+23,774.93%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00011682
$0.00011682$0.00011682

+207.42%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051191
$0.051191$0.051191

+103.45%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000733
$0.0000000000733$0.0000000000733

+59.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000155
$0.0000000000000000000155$0.0000000000000000000155

+40.90%