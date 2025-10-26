Il prezzo in tempo reale di MORI COIN oggi è 0.03408 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MORI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MORI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di MORI COIN oggi è 0.03408 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MORI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MORI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MORI

Informazioni sul prezzo di MORI

Sito web ufficiale di MORI

Economia del token di MORI

Previsioni del prezzo di MORI

Cronologia di MORI

Guida all'acquisto di MORI

Convertitore di MORI in valuta fiat

Spot MORI

Futures USDT-M MORI

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo MORI COIN

Valore MORI COIN (MORI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MORI:

$0.03408
$0.03408$0.03408
+7.13%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di MORI COIN (MORI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:34 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di MORI COIN (MORI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02969
$ 0.02969$ 0.02969
Min sulle 24h
$ 0.03419
$ 0.03419$ 0.03419
Max sulle 24h

$ 0.02969
$ 0.02969$ 0.02969

$ 0.03419
$ 0.03419$ 0.03419

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+8.63%

+7.13%

+30.22%

+30.22%

Il prezzo in tempo reale di MORI COIN (MORI) è $ 0.03408. Nelle ultime 24 ore, MORI ha oscillato tra un minimo di $ 0.02969 e un massimo di $ 0.03419, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MORI è $ 0.20062000753120068, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.02241657164171012.

In termini di performance a breve termine, MORI è variato del +8.63% nell'ultima ora, del +7.13% nelle 24 ore e del +30.22% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di MORI COIN (MORI)

No.786

$ 27.26M
$ 27.26M$ 27.26M

$ 115.80K
$ 115.80K$ 115.80K

$ 34.08M
$ 34.08M$ 34.08M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di MORI COIN è $ 27.26M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 115.80K. La fornitura circolante di MORI è 800.01M, con una fornitura totale di 999998186. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 34.08M.

Cronologia dei prezzi di MORI COIN (MORI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di MORI COIN per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0022682+7.13%
30 giorni$ -0.0047-12.12%
60 giorni$ -0.00366-9.70%
90 giorni$ -0.04952-59.24%
Variazione del prezzo di MORI COIN di oggi

Oggi, MORI ha registrato una variazione di $ +0.0022682 (+7.13%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di MORI COIN in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0047 (-12.12%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di MORI COIN in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MORI ha registrato una variazione di $ -0.00366 (-9.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di MORI COIN in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.04952 (-59.24%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di MORI COIN (MORI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di MORI COIN.

Che cos'è MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MORI COIN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MORI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su MORI COIN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MORI COIN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MORI COIN (USD)

Quanto varrà MORI COIN (MORI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MORI COIN (MORI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MORI COIN.

Controlla subito la previsione del prezzo di MORI COIN!

Economia del token di MORI COIN (MORI)

Comprendere l'economia del token di MORI COIN (MORI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MORI!

Come acquistare MORI COIN (MORI)

Stai cercando come acquistare MORI COIN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MORI COIN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MORI in valute locali

1 MORI COIN (MORI) in VND
896.8152
1 MORI COIN (MORI) in AUD
A$0.0521424
1 MORI COIN (MORI) in GBP
0.02556
1 MORI COIN (MORI) in EUR
0.0293088
1 MORI COIN (MORI) in USD
$0.03408
1 MORI COIN (MORI) in MYR
RM0.1438176
1 MORI COIN (MORI) in TRY
1.4293152
1 MORI COIN (MORI) in JPY
¥5.18016
1 MORI COIN (MORI) in ARS
ARS$50.7897648
1 MORI COIN (MORI) in RUB
2.7131088
1 MORI COIN (MORI) in INR
2.9925648
1 MORI COIN (MORI) in IDR
Rp567.9997728
1 MORI COIN (MORI) in PHP
2.0022
1 MORI COIN (MORI) in EGP
￡E.1.6225488
1 MORI COIN (MORI) in BRL
R$0.1833504
1 MORI COIN (MORI) in CAD
C$0.047712
1 MORI COIN (MORI) in BDT
4.164576
1 MORI COIN (MORI) in NGN
49.751688
1 MORI COIN (MORI) in COP
$132.0927168
1 MORI COIN (MORI) in ZAR
R.0.5882208
1 MORI COIN (MORI) in UAH
1.4242032
1 MORI COIN (MORI) in TZS
T.Sh.84.7760448
1 MORI COIN (MORI) in VES
Bs7.22496
1 MORI COIN (MORI) in CLP
$32.06928
1 MORI COIN (MORI) in PKR
Rs9.5754576
1 MORI COIN (MORI) in KZT
18.35208
1 MORI COIN (MORI) in THB
฿1.112712
1 MORI COIN (MORI) in TWD
NT$1.0510272
1 MORI COIN (MORI) in AED
د.إ0.1250736
1 MORI COIN (MORI) in CHF
Fr0.0269232
1 MORI COIN (MORI) in HKD
HK$0.2644608
1 MORI COIN (MORI) in AMD
֏13.0522992
1 MORI COIN (MORI) in MAD
.د.م0.3142176
1 MORI COIN (MORI) in MXN
$0.628776
1 MORI COIN (MORI) in SAR
ريال0.1278
1 MORI COIN (MORI) in ETB
Br5.1464208
1 MORI COIN (MORI) in KES
KSh4.4027952
1 MORI COIN (MORI) in JOD
د.أ0.02416272
1 MORI COIN (MORI) in PLN
0.124392
1 MORI COIN (MORI) in RON
лв0.1489296
1 MORI COIN (MORI) in SEK
kr0.320352
1 MORI COIN (MORI) in BGN
лв0.0572544
1 MORI COIN (MORI) in HUF
Ft11.432136
1 MORI COIN (MORI) in CZK
0.7126128
1 MORI COIN (MORI) in KWD
د.ك0.01042848
1 MORI COIN (MORI) in ILS
0.1117824
1 MORI COIN (MORI) in BOB
Bs0.235152
1 MORI COIN (MORI) in AZN
0.057936
1 MORI COIN (MORI) in TJS
SM0.3145584
1 MORI COIN (MORI) in GEL
0.0923568
1 MORI COIN (MORI) in AOA
Kz31.2660144
1 MORI COIN (MORI) in BHD
.د.ب0.01281408
1 MORI COIN (MORI) in BMD
$0.03408
1 MORI COIN (MORI) in DKK
kr0.2187936
1 MORI COIN (MORI) in HNL
L0.8908512
1 MORI COIN (MORI) in MUR
1.5516624
1 MORI COIN (MORI) in NAD
$0.5882208
1 MORI COIN (MORI) in NOK
kr0.3411408
1 MORI COIN (MORI) in NZD
$0.0589584
1 MORI COIN (MORI) in PAB
B/.0.03408
1 MORI COIN (MORI) in PGK
K0.1434768
1 MORI COIN (MORI) in QAR
ر.ق0.1240512
1 MORI COIN (MORI) in RSD
дин.3.4400352
1 MORI COIN (MORI) in UZS
soʻm415.6096896
1 MORI COIN (MORI) in ALL
L2.82864
1 MORI COIN (MORI) in ANG
ƒ0.0610032
1 MORI COIN (MORI) in AWG
ƒ0.0610032
1 MORI COIN (MORI) in BBD
$0.06816
1 MORI COIN (MORI) in BAM
KM0.0572544
1 MORI COIN (MORI) in BIF
Fr100.50192
1 MORI COIN (MORI) in BND
$0.0439632
1 MORI COIN (MORI) in BSD
$0.03408
1 MORI COIN (MORI) in JMD
$5.464728
1 MORI COIN (MORI) in KHR
137.41908
1 MORI COIN (MORI) in KMF
Fr14.44992
1 MORI COIN (MORI) in LAK
740.8695504
1 MORI COIN (MORI) in LKR
රු10.3490736
1 MORI COIN (MORI) in MDL
L0.5790192
1 MORI COIN (MORI) in MGA
Ar154.2079104
1 MORI COIN (MORI) in MOP
P0.27264
1 MORI COIN (MORI) in MVR
0.521424
1 MORI COIN (MORI) in MWK
MK59.1666288
1 MORI COIN (MORI) in MZN
MT2.177712
1 MORI COIN (MORI) in NPR
रु4.7844912
1 MORI COIN (MORI) in PYG
241.69536
1 MORI COIN (MORI) in RWF
Fr49.38192
1 MORI COIN (MORI) in SBD
$0.2801376
1 MORI COIN (MORI) in SCR
0.4764384
1 MORI COIN (MORI) in SRD
$1.3526352
1 MORI COIN (MORI) in SVC
$0.2978592
1 MORI COIN (MORI) in SZL
L0.5892432
1 MORI COIN (MORI) in TMT
m0.1196208
1 MORI COIN (MORI) in TND
د.ت0.09988848
1 MORI COIN (MORI) in TTD
$0.2310624
1 MORI COIN (MORI) in UGX
Sh118.73472
1 MORI COIN (MORI) in XAF
Fr19.22112
1 MORI COIN (MORI) in XCD
$0.092016
1 MORI COIN (MORI) in XOF
Fr19.22112
1 MORI COIN (MORI) in XPF
Fr3.47616
1 MORI COIN (MORI) in BWP
P0.4863216
1 MORI COIN (MORI) in BZD
$0.0685008
1 MORI COIN (MORI) in CVE
$3.2457792
1 MORI COIN (MORI) in DJF
Fr6.03216
1 MORI COIN (MORI) in DOP
$2.1702144
1 MORI COIN (MORI) in DZD
د.ج4.4361936
1 MORI COIN (MORI) in FJD
$0.0773616
1 MORI COIN (MORI) in GNF
Fr296.3256
1 MORI COIN (MORI) in GTQ
Q0.260712
1 MORI COIN (MORI) in GYD
$7.129536
1 MORI COIN (MORI) in ISK
kr4.19184

Risorsa MORI COIN

Per una comprensione più approfondita di MORI COIN, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale MORI COIN
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MORI COIN

Quanto vale oggi MORI COIN (MORI)?
Il prezzo in tempo reale di MORI in USD è 0.03408 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MORI in USD?
Il prezzo attuale di MORI in USD è $ 0.03408. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di MORI COIN?
La capitalizzazione di mercato per MORI è $ 27.26M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MORI?
La fornitura circolante di MORI è 800.01M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MORI?
MORI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.20062000753120068 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MORI?
MORI ha visto un prezzo ATL di 0.02241657164171012 USD.
Qual è il volume di trading di MORI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MORI è $ 115.80K USD.
MORI salirà quest'anno?
MORI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MORI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:34 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di MORI COIN (MORI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MORI in USD

Importo

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.03408 USD

Fai trading di MORI

MORI/USDT
$0.03408
$0.03408$0.03408
+7.47%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.75
$111,623.75$111,623.75

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.15
$3,954.15$3,954.15

+0.54%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05891
$0.05891$0.05891

-14.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4000
$7.4000$7.4000

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.03
$194.03$194.03

+1.11%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.75
$111,623.75$111,623.75

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.15
$3,954.15$3,954.15

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6417
$2.6417$2.6417

+1.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.03
$194.03$194.03

+1.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19754
$0.19754$0.19754

+0.66%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.182094
$0.182094$0.182094

+24,179.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012036
$0.00012036$0.00012036

+216.73%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050933
$0.050933$0.050933

+102.42%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000733
$0.0000000000733$0.0000000000733

+59.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000150
$0.0000000000000000000150$0.0000000000000000000150

+36.36%