Il prezzo in tempo reale di Moonveil oggi è 0.07081 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MORE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora.

Valore Moonveil (MORE)

$0.07074
-0.52%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Moonveil (MORE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:12:38 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Moonveil (MORE) (USD)

$ 0.07033
Min sulle 24h
$ 0.07264
Max sulle 24h

$ 0.07033
$ 0.07264
--
--
+0.19%

-0.52%

-7.70%

-7.70%

Il prezzo in tempo reale di Moonveil (MORE) è $ 0.07081. Nelle ultime 24 ore, MORE ha oscillato tra un minimo di $ 0.07033 e un massimo di $ 0.07264, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MORE è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, MORE è variato del +0.19% nell'ultima ora, del -0.52% nelle 24 ore e del -7.70% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Moonveil (MORE)

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 70.81M
$ 70.81M$ 70.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Moonveil è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.02K. La fornitura circolante di MORE è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 70.81M.

Cronologia dei prezzi di Moonveil (MORE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Moonveil per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0003698-0.52%
30 giorni$ -0.02697-27.59%
60 giorni$ -0.03231-31.34%
90 giorni$ +0.04635+189.49%
Variazione del prezzo di Moonveil di oggi

Oggi, MORE ha registrato una variazione di $ -0.0003698 (-0.52%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Moonveil in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.02697 (-27.59%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Moonveil in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MORE ha registrato una variazione di $ -0.03231 (-31.34%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Moonveil in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.04635 (+189.49%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Moonveil (MORE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Moonveil.

Che cos'è Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Moonveil in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MORE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Moonveil sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Moonveil fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Moonveil (USD)

Quanto varrà Moonveil (MORE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Moonveil (MORE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Moonveil.

Controlla subito la previsione del prezzo di Moonveil!

Economia del token di Moonveil (MORE)

Comprendere l'economia del token di Moonveil (MORE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MORE!

Come acquistare Moonveil (MORE)

Stai cercando come acquistare Moonveil? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Moonveil su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Per una comprensione più approfondita di Moonveil, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Moonveil
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Moonveil

Quanto vale oggi Moonveil (MORE)?
Il prezzo in tempo reale di MORE in USD è 0.07081 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MORE in USD?
Il prezzo attuale di MORE in USD è $ 0.07081. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Moonveil?
La capitalizzazione di mercato per MORE è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MORE?
La fornitura circolante di MORE è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MORE?
MORE ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MORE?
MORE ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di MORE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MORE è $ 55.02K USD.
MORE salirà quest'anno?
MORE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MORE per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Moonveil (MORE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

