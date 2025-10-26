Il prezzo in tempo reale di Marinade Finance oggi è 0.1095 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNDE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNDE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Marinade Finance oggi è 0.1095 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNDE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNDE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MNDE

Informazioni sul prezzo di MNDE

Whitepaper di MNDE

Sito web ufficiale di MNDE

Economia del token di MNDE

Previsioni del prezzo di MNDE

Cronologia di MNDE

Guida all'acquisto di MNDE

Convertitore di MNDE in valuta fiat

Spot MNDE

Futures USDT-M MNDE

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Marinade Finance

Valore Marinade Finance (MNDE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MNDE:

$0.1096
$0.1096$0.1096
-0.27%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Marinade Finance (MNDE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:47:29 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Marinade Finance (MNDE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1093
$ 0.1093$ 0.1093
Min sulle 24h
$ 0.111
$ 0.111$ 0.111
Max sulle 24h

$ 0.1093
$ 0.1093$ 0.1093

$ 0.111
$ 0.111$ 0.111

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.10%

-0.27%

+1.29%

+1.29%

Il prezzo in tempo reale di Marinade Finance (MNDE) è $ 0.1095. Nelle ultime 24 ore, MNDE ha oscillato tra un minimo di $ 0.1093 e un massimo di $ 0.111, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MNDE è $ 0.6674570026607753, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.028223705314342616.

In termini di performance a breve termine, MNDE è variato del -0.10% nell'ultima ora, del -0.27% nelle 24 ore e del +1.29% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Marinade Finance (MNDE)

No.3743

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

$ 76.65M
$ 76.65M$ 76.65M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Marinade Finance è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.69K. La fornitura circolante di MNDE è 0.00, con una fornitura totale di 700000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 76.65M.

Cronologia dei prezzi di Marinade Finance (MNDE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Marinade Finance per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000297-0.27%
30 giorni$ -0.0061-5.28%
60 giorni$ +0.0195+21.66%
90 giorni$ +0.0195+21.66%
Variazione del prezzo di Marinade Finance di oggi

Oggi, MNDE ha registrato una variazione di $ -0.000297 (-0.27%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Marinade Finance in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0061 (-5.28%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Marinade Finance in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MNDE ha registrato una variazione di $ +0.0195 (+21.66%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Marinade Finance in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0195 (+21.66%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Marinade Finance (MNDE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Marinade Finance.

Che cos'è Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) è il protocollo di staking non custodito più importante su Solana, che offre sia soluzioni di staking liquido che nativo. Con oltre 2 miliardi di dollari in TVL, Marinade aiuta gli utenti a massimizzare il rendimento e a partecipare alla DeFi di Solana con mSOL, sostenendo al contempo la decentralizzazione tra centinaia di validatori.

Marinade Finance è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Marinade Finance in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MNDE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Marinade Finance sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Marinade Finance fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Marinade Finance (USD)

Quanto varrà Marinade Finance (MNDE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Marinade Finance (MNDE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Marinade Finance.

Controlla subito la previsione del prezzo di Marinade Finance!

Economia del token di Marinade Finance (MNDE)

Comprendere l'economia del token di Marinade Finance (MNDE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MNDE!

Come acquistare Marinade Finance (MNDE)

Stai cercando come acquistare Marinade Finance? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Marinade Finance su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MNDE in valute locali

1 Marinade Finance (MNDE) in VND
2,881.4925
1 Marinade Finance (MNDE) in AUD
A$0.167535
1 Marinade Finance (MNDE) in GBP
0.082125
1 Marinade Finance (MNDE) in EUR
0.09417
1 Marinade Finance (MNDE) in USD
$0.1095
1 Marinade Finance (MNDE) in MYR
RM0.46209
1 Marinade Finance (MNDE) in TRY
4.59243
1 Marinade Finance (MNDE) in JPY
¥16.644
1 Marinade Finance (MNDE) in ARS
ARS$163.188945
1 Marinade Finance (MNDE) in RUB
8.717295
1 Marinade Finance (MNDE) in INR
9.615195
1 Marinade Finance (MNDE) in IDR
Rp1,824.99927
1 Marinade Finance (MNDE) in PHP
6.433125
1 Marinade Finance (MNDE) in EGP
￡E.5.213295
1 Marinade Finance (MNDE) in BRL
R$0.58911
1 Marinade Finance (MNDE) in CAD
C$0.1533
1 Marinade Finance (MNDE) in BDT
13.3809
1 Marinade Finance (MNDE) in NGN
159.853575
1 Marinade Finance (MNDE) in COP
$424.41762
1 Marinade Finance (MNDE) in ZAR
R.1.88997
1 Marinade Finance (MNDE) in UAH
4.576005
1 Marinade Finance (MNDE) in TZS
T.Sh.272.38782
1 Marinade Finance (MNDE) in VES
Bs23.214
1 Marinade Finance (MNDE) in CLP
$103.0395
1 Marinade Finance (MNDE) in PKR
Rs30.766215
1 Marinade Finance (MNDE) in KZT
58.96575
1 Marinade Finance (MNDE) in THB
฿3.575175
1 Marinade Finance (MNDE) in TWD
NT$3.37698
1 Marinade Finance (MNDE) in AED
د.إ0.401865
1 Marinade Finance (MNDE) in CHF
Fr0.086505
1 Marinade Finance (MNDE) in HKD
HK$0.84972
1 Marinade Finance (MNDE) in AMD
֏41.937405
1 Marinade Finance (MNDE) in MAD
.د.م1.00959
1 Marinade Finance (MNDE) in MXN
$2.020275
1 Marinade Finance (MNDE) in SAR
ريال0.410625
1 Marinade Finance (MNDE) in ETB
Br16.535595
1 Marinade Finance (MNDE) in KES
KSh14.146305
1 Marinade Finance (MNDE) in JOD
د.أ0.0776355
1 Marinade Finance (MNDE) in PLN
0.399675
1 Marinade Finance (MNDE) in RON
лв0.478515
1 Marinade Finance (MNDE) in SEK
kr1.0293
1 Marinade Finance (MNDE) in BGN
лв0.18396
1 Marinade Finance (MNDE) in HUF
Ft36.731775
1 Marinade Finance (MNDE) in CZK
2.289645
1 Marinade Finance (MNDE) in KWD
د.ك0.033507
1 Marinade Finance (MNDE) in ILS
0.35916
1 Marinade Finance (MNDE) in BOB
Bs0.75555
1 Marinade Finance (MNDE) in AZN
0.18615
1 Marinade Finance (MNDE) in TJS
SM1.010685
1 Marinade Finance (MNDE) in GEL
0.296745
1 Marinade Finance (MNDE) in AOA
Kz100.458585
1 Marinade Finance (MNDE) in BHD
.د.ب0.041172
1 Marinade Finance (MNDE) in BMD
$0.1095
1 Marinade Finance (MNDE) in DKK
kr0.70299
1 Marinade Finance (MNDE) in HNL
L2.86233
1 Marinade Finance (MNDE) in MUR
4.985535
1 Marinade Finance (MNDE) in NAD
$1.88997
1 Marinade Finance (MNDE) in NOK
kr1.096095
1 Marinade Finance (MNDE) in NZD
$0.189435
1 Marinade Finance (MNDE) in PAB
B/.0.1095
1 Marinade Finance (MNDE) in PGK
K0.460995
1 Marinade Finance (MNDE) in QAR
ر.ق0.39858
1 Marinade Finance (MNDE) in RSD
дин.11.05293
1 Marinade Finance (MNDE) in UZS
soʻm1,335.36564
1 Marinade Finance (MNDE) in ALL
L9.0885
1 Marinade Finance (MNDE) in ANG
ƒ0.196005
1 Marinade Finance (MNDE) in AWG
ƒ0.196005
1 Marinade Finance (MNDE) in BBD
$0.219
1 Marinade Finance (MNDE) in BAM
KM0.18396
1 Marinade Finance (MNDE) in BIF
Fr322.9155
1 Marinade Finance (MNDE) in BND
$0.141255
1 Marinade Finance (MNDE) in BSD
$0.1095
1 Marinade Finance (MNDE) in JMD
$17.558325
1 Marinade Finance (MNDE) in KHR
441.531375
1 Marinade Finance (MNDE) in KMF
Fr46.428
1 Marinade Finance (MNDE) in LAK
2,380.434735
1 Marinade Finance (MNDE) in LKR
රු33.251865
1 Marinade Finance (MNDE) in MDL
L1.860405
1 Marinade Finance (MNDE) in MGA
Ar495.47436
1 Marinade Finance (MNDE) in MOP
P0.876
1 Marinade Finance (MNDE) in MVR
1.67535
1 Marinade Finance (MNDE) in MWK
MK190.104045
1 Marinade Finance (MNDE) in MZN
MT6.99705
1 Marinade Finance (MNDE) in NPR
रु15.372705
1 Marinade Finance (MNDE) in PYG
776.574
1 Marinade Finance (MNDE) in RWF
Fr158.6655
1 Marinade Finance (MNDE) in SBD
$0.90009
1 Marinade Finance (MNDE) in SCR
1.53081
1 Marinade Finance (MNDE) in SRD
$4.346055
1 Marinade Finance (MNDE) in SVC
$0.95703
1 Marinade Finance (MNDE) in SZL
L1.893255
1 Marinade Finance (MNDE) in TMT
m0.384345
1 Marinade Finance (MNDE) in TND
د.ت0.3209445
1 Marinade Finance (MNDE) in TTD
$0.74241
1 Marinade Finance (MNDE) in UGX
Sh381.498
1 Marinade Finance (MNDE) in XAF
Fr61.758
1 Marinade Finance (MNDE) in XCD
$0.29565
1 Marinade Finance (MNDE) in XOF
Fr61.758
1 Marinade Finance (MNDE) in XPF
Fr11.169
1 Marinade Finance (MNDE) in BWP
P1.562565
1 Marinade Finance (MNDE) in BZD
$0.220095
1 Marinade Finance (MNDE) in CVE
$10.42878
1 Marinade Finance (MNDE) in DJF
Fr19.3815
1 Marinade Finance (MNDE) in DOP
$6.97296
1 Marinade Finance (MNDE) in DZD
د.ج14.253615
1 Marinade Finance (MNDE) in FJD
$0.248565
1 Marinade Finance (MNDE) in GNF
Fr952.1025
1 Marinade Finance (MNDE) in GTQ
Q0.837675
1 Marinade Finance (MNDE) in GYD
$22.9074
1 Marinade Finance (MNDE) in ISK
kr13.4685

Risorsa Marinade Finance

Per una comprensione più approfondita di Marinade Finance, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Marinade Finance
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Marinade Finance

Quanto vale oggi Marinade Finance (MNDE)?
Il prezzo in tempo reale di MNDE in USD è 0.1095 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MNDE in USD?
Il prezzo attuale di MNDE in USD è $ 0.1095. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Marinade Finance?
La capitalizzazione di mercato per MNDE è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MNDE?
La fornitura circolante di MNDE è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MNDE?
MNDE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.6674570026607753 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MNDE?
MNDE ha visto un prezzo ATL di 0.028223705314342616 USD.
Qual è il volume di trading di MNDE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MNDE è $ 55.69K USD.
MNDE salirà quest'anno?
MNDE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MNDE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:47:29 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Marinade Finance (MNDE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MNDE in USD

Importo

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.1095 USD

Fai trading di MNDE

MNDE/USDT
$0.1096
$0.1096$0.1096
-0.36%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,604.80
$111,604.80$111,604.80

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.52
$3,958.52$3,958.52

+0.65%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05871
$0.05871$0.05871

-14.41%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5582
$7.5582$7.5582

+2.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,604.80
$111,604.80$111,604.80

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.52
$3,958.52$3,958.52

+0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6126
$2.6126$2.6126

+0.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19732
$0.19732$0.19732

+0.55%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000101
$0.000000000000101$0.000000000000101

+1.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.173253
$0.173253$0.173253

+23,000.40%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5465
$0.5465$0.5465

+2,086.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5465
$0.5465$0.5465

+2,086.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008000
$0.00008000$0.00008000

+110.52%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051224
$0.051224$0.051224

+103.58%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000700
$0.0000000000700$0.0000000000700

+51.84%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000161
$0.0000000000000000000161$0.0000000000000000000161

+46.36%