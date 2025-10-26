Che cos'è Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) è il protocollo di staking non custodito più importante su Solana, che offre sia soluzioni di staking liquido che nativo. Con oltre 2 miliardi di dollari in TVL, Marinade aiuta gli utenti a massimizzare il rendimento e a partecipare alla DeFi di Solana con mSOL, sostenendo al contempo la decentralizzazione tra centinaia di validatori. Marinade Finance (marinade.finance) è il protocollo di staking non custodito più importante su Solana, che offre sia soluzioni di staking liquido che nativo. Con oltre 2 miliardi di dollari in TVL, Marinade aiuta gli utenti a massimizzare il rendimento e a partecipare alla DeFi di Solana con mSOL, sostenendo al contempo la decentralizzazione tra centinaia di validatori.

Marinade Finance è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Marinade Finance in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di MNDE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Marinade Finance sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Marinade Finance fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Marinade Finance (USD)

Quanto varrà Marinade Finance (MNDE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Marinade Finance (MNDE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Marinade Finance.

Controlla subito la previsione del prezzo di Marinade Finance!

Economia del token di Marinade Finance (MNDE)

Comprendere l'economia del token di Marinade Finance (MNDE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MNDE!

Come acquistare Marinade Finance (MNDE)

Stai cercando come acquistare Marinade Finance? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Marinade Finance su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MNDE in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Marinade Finance

Per una comprensione più approfondita di Marinade Finance, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Marinade Finance Quanto vale oggi Marinade Finance (MNDE)? Il prezzo in tempo reale di MNDE in USD è 0.1095 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da MNDE in USD? $ 0.1095 . Consulta Il prezzo attuale di MNDE in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Marinade Finance? La capitalizzazione di mercato per MNDE è $ 0.00 USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di MNDE? La fornitura circolante di MNDE è 0.00 USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MNDE? MNDE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.6674570026607753 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MNDE? MNDE ha visto un prezzo ATL di 0.028223705314342616 USD . Qual è il volume di trading di MNDE? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MNDE è $ 55.69K USD . MNDE salirà quest'anno? MNDE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MNDE per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Marinade Finance (MNDE)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025