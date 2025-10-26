Il prezzo in tempo reale di McDonald s xStock oggi è 305.58 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MCDX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MCDX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di McDonald s xStock oggi è 305.58 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MCDX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MCDX su MEXC ora.

Logo McDonald s xStock

Valore McDonald s xStock (MCDX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MCDX:

Grafico dei prezzi in tempo reale di McDonald s xStock (MCDX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:45:47 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di McDonald s xStock (MCDX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Il prezzo in tempo reale di McDonald s xStock (MCDX) è $ 305.58. Nelle ultime 24 ore, MCDX ha oscillato tra un minimo di $ 304.71 e un massimo di $ 310.77, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MCDX è $ 319.1120635657469, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 293.2122259186859.

In termini di performance a breve termine, MCDX è variato del -0.06% nell'ultima ora, del +0.12% nelle 24 ore e del -0.61% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di McDonald s xStock (MCDX)

L'attuale capitalizzazione di mercato di McDonald s xStock è $ 827.79K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 90.46K. La fornitura circolante di MCDX è 2.71K, con una fornitura totale di 5499.92445864. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.68M.

Cronologia dei prezzi di McDonald s xStock (MCDX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di McDonald s xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.3663+0.12%
30 giorni$ +2.9+0.95%
60 giorni$ -7.12-2.28%
90 giorni$ +6.53+2.18%
Variazione del prezzo di McDonald s xStock di oggi

Oggi, MCDX ha registrato una variazione di $ +0.3663 (+0.12%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di McDonald s xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +2.9 (+0.95%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di McDonald s xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MCDX ha registrato una variazione di $ -7.12 (-2.28%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di McDonald s xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +6.53 (+2.18%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di McDonald s xStock (MCDX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di McDonald s xStock.

Che cos'è McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di McDonald s xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MCDX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su McDonald s xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di McDonald s xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di McDonald s xStock (USD)

Quanto varrà McDonald s xStock (MCDX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset McDonald s xStock (MCDX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per McDonald s xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di McDonald s xStock!

Economia del token di McDonald s xStock (MCDX)

Comprendere l'economia del token di McDonald s xStock (MCDX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MCDX!

Come acquistare McDonald s xStock (MCDX)

Stai cercando come acquistare McDonald s xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente McDonald s xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa McDonald s xStock

Per una comprensione più approfondita di McDonald s xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale McDonald s xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo McDonald s xStock

Quanto vale oggi McDonald s xStock (MCDX)?
Il prezzo in tempo reale di MCDX in USD è 305.58 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MCDX in USD?
Il prezzo attuale di MCDX in USD è $ 305.58. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di McDonald s xStock?
La capitalizzazione di mercato per MCDX è $ 827.79K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MCDX?
La fornitura circolante di MCDX è 2.71K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MCDX?
MCDX ha raggiunto un prezzo ATH di 319.1120635657469 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MCDX?
MCDX ha visto un prezzo ATL di 293.2122259186859 USD.
Qual è il volume di trading di MCDX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MCDX è $ 90.46K USD.
MCDX salirà quest'anno?
MCDX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MCDX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:45:47 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

