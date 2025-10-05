Il prezzo in tempo reale di MAY oggi è 0.03908 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MAY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MAY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di MAY oggi è 0.03908 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MAY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MAY su MEXC ora.

Valore MAY (MAY)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MAY:

$0.03909
$0.03909
-0.22%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di MAY (MAY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:22:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di MAY (MAY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03898
$ 0.03898
Min sulle 24h
$ 0.04083
$ 0.04083
Max sulle 24h

$ 0.03898
$ 0.03898$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041$ 0.03733335169831041

-0.18%

-0.22%

+2.70%

+2.70%

Il prezzo in tempo reale di MAY (MAY) è $ 0.03908. Nelle ultime 24 ore, MAY ha oscillato tra un minimo di $ 0.03898 e un massimo di $ 0.04083, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MAY è $ 10.157036358034295, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.03733335169831041.

In termini di performance a breve termine, MAY è variato del -0.18% nell'ultima ora, del -0.22% nelle 24 ore e del +2.70% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di MAY (MAY)

No.1122

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

$ 63.26K
$ 63.26K$ 63.26K

$ 39.08M
$ 39.08M$ 39.08M

312.66M
312.66M 312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

31.26%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di MAY è $ 12.22M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 63.26K. La fornitura circolante di MAY è 312.66M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 39.08M.

Cronologia dei prezzi di MAY (MAY) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di MAY per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000862-0.22%
30 giorni$ -0.00321-7.60%
60 giorni$ -0.00992-20.25%
90 giorni$ +0.02908+290.80%
Variazione del prezzo di MAY di oggi

Oggi, MAY ha registrato una variazione di $ -0.0000862 (-0.22%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di MAY in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00321 (-7.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di MAY in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MAY ha registrato una variazione di $ -0.00992 (-20.25%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di MAY in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.02908 (+290.80%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di MAY (MAY)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di MAY.

Che cos'è MAY (MAY)

MAY è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MAY in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MAY per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su MAY sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MAY fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MAY (USD)

Quanto varrà MAY (MAY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MAY (MAY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MAY.

Controlla subito la previsione del prezzo di MAY!

Economia del token di MAY (MAY)

Comprendere l'economia del token di MAY (MAY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MAY!

Come acquistare MAY (MAY)

Stai cercando come acquistare MAY? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MAY su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MAY in valute locali

1 MAY (MAY) in VND
1,028.3902
1 MAY (MAY) in AUD
A$0.0590108
1 MAY (MAY) in GBP
0.0289192
1 MAY (MAY) in EUR
0.033218
1 MAY (MAY) in USD
$0.03908
1 MAY (MAY) in MYR
RM0.164136
1 MAY (MAY) in TRY
1.627682
1 MAY (MAY) in JPY
¥5.74476
1 MAY (MAY) in ARS
ARS$55.66946
1 MAY (MAY) in RUB
3.2127668
1 MAY (MAY) in INR
3.4675684
1 MAY (MAY) in IDR
Rp651.3330728
1 MAY (MAY) in KRW
55.042226
1 MAY (MAY) in PHP
2.262732
1 MAY (MAY) in EGP
￡E.1.8652884
1 MAY (MAY) in BRL
R$0.2082964
1 MAY (MAY) in CAD
C$0.0543212
1 MAY (MAY) in BDT
4.754082
1 MAY (MAY) in NGN
57.2178096
1 MAY (MAY) in COP
$152.062234
1 MAY (MAY) in ZAR
R.0.6729576
1 MAY (MAY) in UAH
1.6116592
1 MAY (MAY) in TZS
T.Sh.96.01956
1 MAY (MAY) in VES
Bs7.11256
1 MAY (MAY) in CLP
$37.7122
1 MAY (MAY) in PKR
Rs10.9928132
1 MAY (MAY) in KZT
21.3900472
1 MAY (MAY) in THB
฿1.2638472
1 MAY (MAY) in TWD
NT$1.1876412
1 MAY (MAY) in AED
د.إ0.1434236
1 MAY (MAY) in CHF
Fr0.0308732
1 MAY (MAY) in HKD
HK$0.3040424
1 MAY (MAY) in AMD
֏14.9731112
1 MAY (MAY) in MAD
.د.م0.3552372
1 MAY (MAY) in MXN
$0.7186812
1 MAY (MAY) in SAR
ريال0.1461592
1 MAY (MAY) in ETB
Br5.6701172
1 MAY (MAY) in KES
KSh5.0467912
1 MAY (MAY) in JOD
د.أ0.02770772
1 MAY (MAY) in PLN
0.1414696
1 MAY (MAY) in RON
лв0.1692164
1 MAY (MAY) in SEK
kr0.3661796
1 MAY (MAY) in BGN
лв0.0648728
1 MAY (MAY) in HUF
Ft12.9229744
1 MAY (MAY) in CZK
0.8073928
1 MAY (MAY) in KWD
د.ك0.0119194
1 MAY (MAY) in ILS
0.128964
1 MAY (MAY) in BOB
Bs0.269652
1 MAY (MAY) in AZN
0.066436
1 MAY (MAY) in TJS
SM0.3638348
1 MAY (MAY) in GEL
0.1062976
1 MAY (MAY) in AOA
Kz35.8203372
1 MAY (MAY) in BHD
.د.ب0.01469408
1 MAY (MAY) in BMD
$0.03908
1 MAY (MAY) in DKK
kr0.2485488
1 MAY (MAY) in HNL
L1.021942
1 MAY (MAY) in MUR
1.7707148
1 MAY (MAY) in NAD
$0.6733484
1 MAY (MAY) in NOK
kr0.388846
1 MAY (MAY) in NZD
$0.0668268
1 MAY (MAY) in PAB
B/.0.03908
1 MAY (MAY) in PGK
K0.16609
1 MAY (MAY) in QAR
ر.ق0.1422512
1 MAY (MAY) in RSD
дин.3.8990116
1 MAY (MAY) in UZS
soʻm470.8432652
1 MAY (MAY) in ALL
L3.2198012
1 MAY (MAY) in ANG
ƒ0.0699532
1 MAY (MAY) in AWG
ƒ0.070344
1 MAY (MAY) in BBD
$0.07816
1 MAY (MAY) in BAM
KM0.0648728
1 MAY (MAY) in BIF
Fr114.93428
1 MAY (MAY) in BND
$0.0500224
1 MAY (MAY) in BSD
$0.03908
1 MAY (MAY) in JMD
$6.2746848
1 MAY (MAY) in KHR
156.9476248
1 MAY (MAY) in KMF
Fr16.37452
1 MAY (MAY) in LAK
849.5652004
1 MAY (MAY) in LKR
Rs11.8170104
1 MAY (MAY) in MDL
L0.6541992
1 MAY (MAY) in MGA
Ar174.4640624
1 MAY (MAY) in MOP
P0.3130308
1 MAY (MAY) in MVR
0.597924
1 MAY (MAY) in MWK
MK67.8471788
1 MAY (MAY) in MZN
MT2.497212
1 MAY (MAY) in NPR
Rs5.557176
1 MAY (MAY) in PYG
275.20136
1 MAY (MAY) in RWF
Fr56.54876
1 MAY (MAY) in SBD
$0.3220192
1 MAY (MAY) in SCR
0.5713496
1 MAY (MAY) in SRD
$1.488948
1 MAY (MAY) in SVC
$0.3415592
1 MAY (MAY) in SZL
L0.6729576
1 MAY (MAY) in TMT
m0.13678
1 MAY (MAY) in TND
د.ت0.11380096
1 MAY (MAY) in TTD
$0.2645716
1 MAY (MAY) in UGX
Sh135.2168
1 MAY (MAY) in XAF
Fr21.80664
1 MAY (MAY) in XCD
$0.105516
1 MAY (MAY) in XOF
Fr21.80664
1 MAY (MAY) in XPF
Fr3.94708
1 MAY (MAY) in BWP
P0.5189824
1 MAY (MAY) in BZD
$0.0785508
1 MAY (MAY) in CVE
$3.6700028
1 MAY (MAY) in DJF
Fr6.95624
1 MAY (MAY) in DOP
$2.446408
1 MAY (MAY) in DZD
د.ج5.0600784
1 MAY (MAY) in FJD
$0.08793
1 MAY (MAY) in GNF
Fr339.8006
1 MAY (MAY) in GTQ
Q0.2993528
1 MAY (MAY) in GYD
$8.1720188
1 MAY (MAY) in ISK
kr4.6896

Risorsa MAY

Per una comprensione più approfondita di MAY, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale MAY
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MAY

Quanto vale oggi MAY (MAY)?
Il prezzo in tempo reale di MAY in USD è 0.03908 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MAY in USD?
Il prezzo attuale di MAY in USD è $ 0.03908. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di MAY?
La capitalizzazione di mercato per MAY è $ 12.22M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MAY?
La fornitura circolante di MAY è 312.66M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MAY?
MAY ha raggiunto un prezzo ATH di 10.157036358034295 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MAY?
MAY ha visto un prezzo ATL di 0.03733335169831041 USD.
Qual è il volume di trading di MAY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MAY è $ 63.26K USD.
MAY salirà quest'anno?
MAY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MAY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:22:30 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di MAY (MAY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Disclaimer

