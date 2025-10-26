Il prezzo in tempo reale di LightningBitcoin oggi è 0.04555 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LBTC1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LBTC1 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di LightningBitcoin oggi è 0.04555 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LBTC1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LBTC1 su MEXC ora.

Valore LightningBitcoin (LBTC1)

$0.04557
$0.04557$0.04557
+0.33%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:52 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di LightningBitcoin (LBTC1) (USD)

$ 0.04502
$ 0.04502$ 0.04502
$ 0.04918
$ 0.04918$ 0.04918
$ 0.04502
$ 0.04502$ 0.04502

$ 0.04918
$ 0.04918$ 0.04918

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

+1.10%

+0.33%

-10.11%

-10.11%

Il prezzo in tempo reale di LightningBitcoin (LBTC1) è $ 0.04555. Nelle ultime 24 ore, LBTC1 ha oscillato tra un minimo di $ 0.04502 e un massimo di $ 0.04918, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LBTC1 è $ 1,037.530029296875, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.05135513457072038.

In termini di performance a breve termine, LBTC1 è variato del +1.10% nell'ultima ora, del +0.33% nelle 24 ore e del -10.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di LightningBitcoin (LBTC1)

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.08K
$ 52.08K$ 52.08K

$ 340.07K
$ 340.07K$ 340.07K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

L'attuale capitalizzazione di mercato di LightningBitcoin è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 52.08K. La fornitura circolante di LBTC1 è 0.00, con una fornitura totale di 7465926. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 340.07K.

Cronologia dei prezzi di LightningBitcoin (LBTC1) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di LightningBitcoin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0001499+0.33%
30 giorni$ -0.01931-29.78%
60 giorni$ -0.04599-50.25%
90 giorni$ -0.02438-34.87%
Variazione del prezzo di LightningBitcoin di oggi

Oggi, LBTC1 ha registrato una variazione di $ +0.0001499 (+0.33%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di LightningBitcoin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01931 (-29.78%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di LightningBitcoin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LBTC1 ha registrato una variazione di $ -0.04599 (-50.25%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di LightningBitcoin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.02438 (-34.87%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di LightningBitcoin (LBTC1)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di LightningBitcoin.

Che cos'è LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di LightningBitcoin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LBTC1 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su LightningBitcoin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di LightningBitcoin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di LightningBitcoin (USD)

Quanto varrà LightningBitcoin (LBTC1) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset LightningBitcoin (LBTC1) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per LightningBitcoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di LightningBitcoin!

Economia del token di LightningBitcoin (LBTC1)

Comprendere l'economia del token di LightningBitcoin (LBTC1) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LBTC1!

Come acquistare LightningBitcoin (LBTC1)

Stai cercando come acquistare LightningBitcoin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente LightningBitcoin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LBTC1 in valute locali

Per una comprensione più approfondita di LightningBitcoin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale LightningBitcoin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo LightningBitcoin

Quanto vale oggi LightningBitcoin (LBTC1)?
Il prezzo in tempo reale di LBTC1 in USD è 0.04555 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LBTC1 in USD?
Il prezzo attuale di LBTC1 in USD è $ 0.04555. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di LightningBitcoin?
La capitalizzazione di mercato per LBTC1 è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LBTC1?
La fornitura circolante di LBTC1 è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LBTC1?
LBTC1 ha raggiunto un prezzo ATH di 1,037.530029296875 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LBTC1?
LBTC1 ha visto un prezzo ATL di 0.05135513457072038 USD.
Qual è il volume di trading di LBTC1?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LBTC1 è $ 52.08K USD.
LBTC1 salirà quest'anno?
LBTC1 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LBTC1 per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

