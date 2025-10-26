Il prezzo in tempo reale di Lemmy The Bat oggi è 0.0000088 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LBAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LBAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Lemmy The Bat oggi è 0.0000088 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LBAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LBAI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su LBAI

Informazioni sul prezzo di LBAI

Sito web ufficiale di LBAI

Economia del token di LBAI

Previsioni del prezzo di LBAI

Cronologia di LBAI

Guida all'acquisto di LBAI

Convertitore di LBAI in valuta fiat

Spot LBAI

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Lemmy The Bat

Valore Lemmy The Bat (LBAI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LBAI:

$0.0000088
$0.0000088$0.0000088
-0.90%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Lemmy The Bat (LBAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0000083
$ 0.0000083$ 0.0000083
Min sulle 24h
$ 0.00000922
$ 0.00000922$ 0.00000922
Max sulle 24h

$ 0.0000083
$ 0.0000083$ 0.0000083

$ 0.00000922
$ 0.00000922$ 0.00000922

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

-2.55%

-0.89%

-52.15%

-52.15%

Il prezzo in tempo reale di Lemmy The Bat (LBAI) è $ 0.0000088. Nelle ultime 24 ore, LBAI ha oscillato tra un minimo di $ 0.0000083 e un massimo di $ 0.00000922, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LBAI è $ 0.000142961223304784, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000000069696303443.

In termini di performance a breve termine, LBAI è variato del -2.55% nell'ultima ora, del -0.89% nelle 24 ore e del -52.15% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Lemmy The Bat (LBAI)

No.2428

$ 607.20K
$ 607.20K$ 607.20K

$ 46.06K
$ 46.06K$ 46.06K

$ 607.20K
$ 607.20K$ 607.20K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Lemmy The Bat è $ 607.20K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 46.06K. La fornitura circolante di LBAI è 69.00B, con una fornitura totale di 69000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 607.20K.

Cronologia dei prezzi di Lemmy The Bat (LBAI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Lemmy The Bat per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000000799-0.89%
30 giorni$ -0.0000158-64.23%
60 giorni$ -0.0000442-83.40%
90 giorni$ -0.0000412-82.40%
Variazione del prezzo di Lemmy The Bat di oggi

Oggi, LBAI ha registrato una variazione di $ -0.0000000799 (-0.89%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Lemmy The Bat in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000158 (-64.23%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Lemmy The Bat in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LBAI ha registrato una variazione di $ -0.0000442 (-83.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Lemmy The Bat in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0000412 (-82.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Lemmy The Bat (LBAI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Lemmy The Bat.

Che cos'è Lemmy The Bat (LBAI)

Il primo token meme pipistrello che volerà con l'intelligenza artificiale.

Lemmy The Bat è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Lemmy The Bat in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LBAI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Lemmy The Bat sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Lemmy The Bat fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Lemmy The Bat (USD)

Quanto varrà Lemmy The Bat (LBAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Lemmy The Bat (LBAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Lemmy The Bat.

Controlla subito la previsione del prezzo di Lemmy The Bat!

Economia del token di Lemmy The Bat (LBAI)

Comprendere l'economia del token di Lemmy The Bat (LBAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LBAI!

Come acquistare Lemmy The Bat (LBAI)

Stai cercando come acquistare Lemmy The Bat? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Lemmy The Bat su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LBAI in valute locali

1 Lemmy The Bat (LBAI) in VND
0.231572
1 Lemmy The Bat (LBAI) in AUD
A$0.000013464
1 Lemmy The Bat (LBAI) in GBP
0.0000066
1 Lemmy The Bat (LBAI) in EUR
0.000007568
1 Lemmy The Bat (LBAI) in USD
$0.0000088
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MYR
RM0.000037136
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TRY
0.000369072
1 Lemmy The Bat (LBAI) in JPY
¥0.0013376
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ARS
ARS$0.013114728
1 Lemmy The Bat (LBAI) in RUB
0.000700568
1 Lemmy The Bat (LBAI) in INR
0.000772728
1 Lemmy The Bat (LBAI) in IDR
Rp0.146666608
1 Lemmy The Bat (LBAI) in PHP
0.000517
1 Lemmy The Bat (LBAI) in EGP
￡E.0.000418968
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BRL
R$0.000047344
1 Lemmy The Bat (LBAI) in CAD
C$0.00001232
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BDT
0.00107536
1 Lemmy The Bat (LBAI) in NGN
0.01284668
1 Lemmy The Bat (LBAI) in COP
$0.034108448
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ZAR
R.0.000151888
1 Lemmy The Bat (LBAI) in UAH
0.000367752
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TZS
T.Sh.0.021890528
1 Lemmy The Bat (LBAI) in VES
Bs0.0018656
1 Lemmy The Bat (LBAI) in CLP
$0.0082808
1 Lemmy The Bat (LBAI) in PKR
Rs0.002472536
1 Lemmy The Bat (LBAI) in KZT
0.0047388
1 Lemmy The Bat (LBAI) in THB
฿0.00028732
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TWD
NT$0.000271392
1 Lemmy The Bat (LBAI) in AED
د.إ0.000032296
1 Lemmy The Bat (LBAI) in CHF
Fr0.000006952
1 Lemmy The Bat (LBAI) in HKD
HK$0.000068288
1 Lemmy The Bat (LBAI) in AMD
֏0.003370312
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MAD
.د.م0.000081136
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MXN
$0.00016236
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SAR
ريال0.000033
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ETB
Br0.001328888
1 Lemmy The Bat (LBAI) in KES
KSh0.001136872
1 Lemmy The Bat (LBAI) in JOD
د.أ0.0000062392
1 Lemmy The Bat (LBAI) in PLN
0.00003212
1 Lemmy The Bat (LBAI) in RON
лв0.000038456
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SEK
kr0.00008272
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BGN
лв0.000014784
1 Lemmy The Bat (LBAI) in HUF
Ft0.00295196
1 Lemmy The Bat (LBAI) in CZK
0.000184008
1 Lemmy The Bat (LBAI) in KWD
د.ك0.0000026928
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ILS
0.000028864
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BOB
Bs0.00006072
1 Lemmy The Bat (LBAI) in AZN
0.00001496
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TJS
SM0.000081224
1 Lemmy The Bat (LBAI) in GEL
0.000023848
1 Lemmy The Bat (LBAI) in AOA
Kz0.008073384
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BHD
.د.ب0.0000033088
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BMD
$0.0000088
1 Lemmy The Bat (LBAI) in DKK
kr0.000056496
1 Lemmy The Bat (LBAI) in HNL
L0.000230032
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MUR
0.000400664
1 Lemmy The Bat (LBAI) in NAD
$0.000151888
1 Lemmy The Bat (LBAI) in NOK
kr0.000088088
1 Lemmy The Bat (LBAI) in NZD
$0.000015224
1 Lemmy The Bat (LBAI) in PAB
B/.0.0000088
1 Lemmy The Bat (LBAI) in PGK
K0.000037048
1 Lemmy The Bat (LBAI) in QAR
ر.ق0.000032032
1 Lemmy The Bat (LBAI) in RSD
дин.0.000888272
1 Lemmy The Bat (LBAI) in UZS
soʻm0.107317056
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ALL
L0.0007304
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ANG
ƒ0.000015752
1 Lemmy The Bat (LBAI) in AWG
ƒ0.000015752
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BBD
$0.0000176
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BAM
KM0.000014784
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BIF
Fr0.0259512
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BND
$0.000011352
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BSD
$0.0000088
1 Lemmy The Bat (LBAI) in JMD
$0.00141108
1 Lemmy The Bat (LBAI) in KHR
0.0354838
1 Lemmy The Bat (LBAI) in KMF
Fr0.0037312
1 Lemmy The Bat (LBAI) in LAK
0.191304344
1 Lemmy The Bat (LBAI) in LKR
රු0.002672296
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MDL
L0.000149512
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MGA
Ar0.039818944
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MOP
P0.0000704
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MVR
0.00013464
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MWK
MK0.015277768
1 Lemmy The Bat (LBAI) in MZN
MT0.00056232
1 Lemmy The Bat (LBAI) in NPR
रु0.001235432
1 Lemmy The Bat (LBAI) in PYG
0.0624096
1 Lemmy The Bat (LBAI) in RWF
Fr0.0127512
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SBD
$0.000072336
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SCR
0.000123024
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SRD
$0.000349272
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SVC
$0.000076912
1 Lemmy The Bat (LBAI) in SZL
L0.000152152
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TMT
m0.000030888
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TND
د.ت0.0000257928
1 Lemmy The Bat (LBAI) in TTD
$0.000059664
1 Lemmy The Bat (LBAI) in UGX
Sh0.0306592
1 Lemmy The Bat (LBAI) in XAF
Fr0.0049632
1 Lemmy The Bat (LBAI) in XCD
$0.00002376
1 Lemmy The Bat (LBAI) in XOF
Fr0.0049632
1 Lemmy The Bat (LBAI) in XPF
Fr0.0008976
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BWP
P0.000125576
1 Lemmy The Bat (LBAI) in BZD
$0.000017688
1 Lemmy The Bat (LBAI) in CVE
$0.000838112
1 Lemmy The Bat (LBAI) in DJF
Fr0.0015576
1 Lemmy The Bat (LBAI) in DOP
$0.000560384
1 Lemmy The Bat (LBAI) in DZD
د.ج0.001145496
1 Lemmy The Bat (LBAI) in FJD
$0.000019976
1 Lemmy The Bat (LBAI) in GNF
Fr0.076516
1 Lemmy The Bat (LBAI) in GTQ
Q0.00006732
1 Lemmy The Bat (LBAI) in GYD
$0.00184096
1 Lemmy The Bat (LBAI) in ISK
kr0.0010824

Risorsa Lemmy The Bat

Per una comprensione più approfondita di Lemmy The Bat, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Lemmy The Bat
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Lemmy The Bat

Quanto vale oggi Lemmy The Bat (LBAI)?
Il prezzo in tempo reale di LBAI in USD è 0.0000088 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LBAI in USD?
Il prezzo attuale di LBAI in USD è $ 0.0000088. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Lemmy The Bat?
La capitalizzazione di mercato per LBAI è $ 607.20K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LBAI?
La fornitura circolante di LBAI è 69.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LBAI?
LBAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.000142961223304784 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LBAI?
LBAI ha visto un prezzo ATL di 0.000000069696303443 USD.
Qual è il volume di trading di LBAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LBAI è $ 46.06K USD.
LBAI salirà quest'anno?
LBAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LBAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:44 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Lemmy The Bat (LBAI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore LBAI in USD

Importo

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.0000088 USD

Fai trading di LBAI

LBAI/USDT
$0.0000088
$0.0000088$0.0000088
-0.89%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,661.59
$111,661.59$111,661.59

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,962.40
$3,962.40$3,962.40

+0.75%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05857
$0.05857$0.05857

-14.62%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5122
$7.5122$7.5122

+2.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,661.59
$111,661.59$111,661.59

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,962.40
$3,962.40$3,962.40

+0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6181
$2.6181$2.6181

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19748
$0.19748$0.19748

+0.63%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.153890
$0.153890$0.153890

+20,418.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5760
$0.5760$0.5760

+2,204.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5760
$0.5760$0.5760

+2,204.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00010360
$0.00010360$0.00010360

+172.63%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051918
$0.051918$0.051918

+106.34%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000679
$0.0000000000679$0.0000000000679

+47.28%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000160
$0.0000000000000000000160$0.0000000000000000000160

+45.45%