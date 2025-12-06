ExchangeDEX+
Il prezzo in tempo reale di oggi di IRIS Chain è 0.02234 USD. La capitalizzazione di mercato di IRC è 0 USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di IRC in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!

$0.02234
-3.95%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di IRIS Chain (IRC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-06 04:29:51 (UTC+8)

Prezzo di oggi di IRIS Chain

Il prezzo in tempo reale di oggi di IRIS Chain (IRC) è $ 0.02234, con una variazione del 3.95% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da IRC a USD è $ 0.02234 per IRC.

IRIS Chain si classifica attualmente #3851 per capitalizzazione di mercato a $ 0.00, con una fornitura circolante di 0.00 IRC. Nelle ultime 24 ore, IRC è stato scambiato tra $ 0.02098 (minimo) e $ 0.026 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 2.213517579217701, mentre il minimo storico è stato di $ 0.00832572179997189.

In termini di performance a breve termine, IRC si è mosso di +1.68% nell'ultima ora e di +10.81% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 383.22K.

Informazioni sul mercato di IRIS Chain (IRC)

No.3851

0.00%

MATIC

L'attuale capitalizzazione di mercato di IRIS Chain è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 383.22K. La fornitura circolante di IRC è 0.00, con una fornitura totale di 2000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 44.68M.

Cronologia dei prezzi di IRIS Chain in USD

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+1.68%

-3.95%

+10.81%

+10.81%

Cronologia dei prezzi di IRIS Chain (IRC) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di IRIS Chain per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0009187-3.95%
30 giorni$ -0.07766-77.66%
60 giorni$ -0.07766-77.66%
90 giorni$ -0.07766-77.66%
Variazione del prezzo di IRIS Chain di oggi

Oggi, IRC ha registrato una variazione di $ -0.0009187 (-3.95%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di IRIS Chain in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.07766 (-77.66%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di IRIS Chain in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, IRC ha registrato una variazione di $ -0.07766 (-77.66%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di IRIS Chain in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.07766 (-77.66%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di IRIS Chain (IRC)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di IRIS Chain.

Analisi IA per IRIS Chain

Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di IRIS Chain, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.

Quali fattori influenzano i prezzi di IRIS Chain?

I prezzi di IRIS Chain (IRC) sono influenzati da diversi fattori chiave:

1. Sentiment del mercato e tendenze generali del mercato delle criptovalute
2. Tasso di adozione delle soluzioni di interoperabilità di IRIS Hub
3. Attività degli sviluppatori e crescita dell'ecosistema
4. Partnership con altri progetti blockchain
5. Utilità del token e ricompense per lo staking
6. Volume di trading e liquidità sugli exchange
7. Sviluppi normativi che riguardano i protocolli interchain
8. Concorrenza proveniente da altre piattaforme cross-chain
9. Aggiornamenti tecnici e prestazioni della rete
10. Appetito generale degli investitori per il rischio verso le altcoin

Previsione dei prezzi per IRIS Chain

Previsione del prezzo di IRIS Chain (IRC) per il 2030 (fra 5 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di IRC nel 2030 è $ -- con un tasso di crescita del 0.00%.
Previsione del prezzo di IRIS Chain (IRC) per il 2040 (fra 15 anni)

Nel 2040, il prezzo di IRIS Chain potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.

Vuoi sapere quale prezzo raggiungerà IRIS Chain nel 2025-2026? Visita la nostra pagina Previsione dei prezzi per le previsioni sui prezzi di IRC per gli anni 2025-2026 cliccando su Previsione dei prezzi di IRIS Chain.

Come acquistare e investire IRIS Chain

Pronto a iniziare con IRIS Chain? Acquistare IRC su MEXC è rapido e adatto anche ai principianti. Puoi iniziare a fare trading immediatamente dopo aver effettuato il tuo primo acquisto. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su come acquistare IRIS Chain. Di seguito è riportata una rapida panoramica in 5 passaggi per aiutarti a iniziare il tuo percorso di acquisto di IRIS Chain (IRC).

Passaggio 1

Crea un account e completa la verifica KYC

Per prima cosa, crea un account e completa la verifica KYC su MEXC. Puoi farlo sul sito web ufficiale di MEXC o sull'app MEXC utilizzando il tuo numero di telefono o indirizzo e-mail.
Passaggio 2

Aggiungi USDT, USDC o USDE al tuo portafoglio

USDT, USDC e USDE facilitano il trading su MEXC. Puoi acquistare USDT, USDC e USDE tramite bonifico bancario, OTC o trading P2P.
Passaggio 3

Vai alla pagina di trading spot

Sul sito web MEXC, clicca su Spot nella barra in alto e cerca i tuoi token preferiti.
Passaggio 4

Scegli i tuoi token

Con oltre 0.00 token disponibili, puoi acquistare facilmente Bitcoin, Ethereum e token di tendenza.
Passaggio 5

Completa il tuo acquisto

Inserisci l'importo dei token o l'equivalente nella tua valuta locale. Clicca su Acquista e IRIS Chain verrà immediatamente accreditato sul tuo portafoglio.
Come acquistare IRIS Chain (IRC) Guida

Cosa puoi fare con IRIS Chain

Possedere IRIS Chain ti apre nuove opportunità in termini di semplice acquisto e holding. Puoi fare trading di BTC su centinaia di mercati, guadagnare ricompense passive tramite prodotti di staking e risparmio flessibili, o sfruttare strumenti di trading professionali per far crescere i tuoi asset. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, MEXC semplifica la massimizzazione del tuo potenziale in criptovalute. Di seguito sono riportati i quattro modi principali per sfruttare al meglio i tuoi token Bitcoin.

Trading con commissioni estremamente basse su MEXC

Acquistare IRIS Chain (IRC) su MEXC significa ottenere il massimo dal tuo investimento. Essendo una delle piattaforme di criptovalute con le commissioni più basse sul mercato, MEXC ti aiuta a ridurre i costi fin dal tuo primo trading.

Commissioni di trading spot:
--
Maker
--
Taker
Commissioni di trading futures:
--
Maker
--
Taker

Scopri le competitive commissioni di trading

Inoltre, puoi fare trading token spot selezionati senza alcuna commissione tramite Zero Fee Fest di MEXC.

Che cos'è IRIS Chain (IRC)

IRIS Chain è un ecosistema blockchain basato sull'intelligenza artificiale che integra il riconoscimento biometrico dell'iride con la gestione decentralizzata dei dati per rivoluzionare l'assistenza sanitaria personale. Gli utenti possono scansionare la propria iride tramite smartphone o chiosco per ricevere diagnosi sanitarie istantanee basate sull'intelligenza artificiale, guadagnando al contempo token IRC come ricompensa. Questi token possono essere utilizzati per abbonamenti sanitari, staking o verifica decentralizzata dell'identità all'interno dell'ecosistema. La missione di IRIS Chain è consentire alle persone di monitorare la propria salute in tempo reale, garantendo al contempo la privacy dei dati attraverso la tecnologia blockchain.

Risorsa IRIS Chain

Per una comprensione più approfondita di IRIS Chain, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale IRIS Chain
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo IRIS Chain

Quanto varrà 1 IRIS Chain nel 2030?
Se IRIS Chain dovesse crescere a un tasso annuo del 5%, il suo valore stimato potrebbe raggiungere circa $-- entro il 2026, $-- entro il 2030, $-- entro il 2035 e $-- entro il 2040. Queste cifre illustrano uno scenario di crescita composta costante, sebbene il prezzo futuro effettivo dipenderà dall'adozione del mercato, dagli sviluppi normativi e dalle condizioni macroeconomiche. È possibile visualizzare la tabella di proiezione completa qui sotto per una ripartizione dettagliata anno per anno dei potenziali prezzi di IRIS Chain e del ROI previsto.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-06 04:29:51 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di IRIS Chain (IRC)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
12-05 20:29:54Policy
Il Consenso per l'Aumento del Tasso della Banca del Giappone a Dicembre Raggiunge Livelli Elevati, il Tasso di Interesse Più Alto in 30 Anni Sta per Arrivare
12-05 15:24:33Aggiornamenti del settore
Co-fondatore di Solana: La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Continuerà a Crescere, Diventando Infine una Battaglia per la Quota di Mercato della Blockchain
12-04 09:24:58Aggiornamenti del settore
Il Rally del Mercato Cripto Ritorna, gli Afflussi di Capitale ETF Raggiungono $1,1 Miliardi, Toccando un Massimo di 7 Settimane
12-03 18:46:22Policy
Nuova Legislazione del Regno Unito: Criptovalute Incorporate nel Sistema di Protezione della "Proprietà Personale"
12-03 10:11:55Aggiornamenti del settore
Il Mercato Cripto Mostra Ripresa con Guadagni Diffusi, SUI e PENGU in Rialzo di Oltre il 20%
12-03 06:23:37Aggiornamenti del settore
$376 milioni liquidati in tutto il mercato nelle ultime 24 ore, principalmente posizioni short

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Scopri di più su IRIS Chain

IRC USDT (trading di futures)

Vai long o short su IRC con leva finanziaria. Esplora il trading di futures di IRC USDT su MEXC e sfrutta le oscillazioni del mercato.

Fai trading dei mercati IRIS Chain (IRC) su MEXC

Esplora i mercati spot e futures, visualizza il prezzo e il volume in tempo reale di IRIS Chain e fai trading direttamente.

Coppie
Prezzo
Variazione 24 ore
Volume 24 ore
IRC/USDT
$0.02234
$0.02234$0.02234
-3.95%
0.00% (USDT)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire.

