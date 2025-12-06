Valore IRIS Chain (IRC)
Il prezzo in tempo reale di oggi di IRIS Chain (IRC) è $ 0.02234, con una variazione del 3.95% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da IRC a USD è $ 0.02234 per IRC.
IRIS Chain si classifica attualmente #3851 per capitalizzazione di mercato a $ 0.00, con una fornitura circolante di 0.00 IRC. Nelle ultime 24 ore, IRC è stato scambiato tra $ 0.02098 (minimo) e $ 0.026 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 2.213517579217701, mentre il minimo storico è stato di $ 0.00832572179997189.
In termini di performance a breve termine, IRC si è mosso di +1.68% nell'ultima ora e di +10.81% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 383.22K.
L'attuale capitalizzazione di mercato di IRIS Chain è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 383.22K. La fornitura circolante di IRC è 0.00, con una fornitura totale di 2000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 44.68M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di IRIS Chain per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.0009187
|-3.95%
|30 giorni
|$ -0.07766
|-77.66%
|60 giorni
|$ -0.07766
|-77.66%
|90 giorni
|$ -0.07766
|-77.66%
Oggi, IRC ha registrato una variazione di $ -0.0009187 (-3.95%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.07766 (-77.66%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, IRC ha registrato una variazione di $ -0.07766 (-77.66%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.07766 (-77.66%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di IRIS Chain, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.
Nel 2040, il prezzo di IRIS Chain potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.
IRIS Chain è un ecosistema blockchain basato sull'intelligenza artificiale che integra il riconoscimento biometrico dell'iride con la gestione decentralizzata dei dati per rivoluzionare l'assistenza sanitaria personale. Gli utenti possono scansionare la propria iride tramite smartphone o chiosco per ricevere diagnosi sanitarie istantanee basate sull'intelligenza artificiale, guadagnando al contempo token IRC come ricompensa. Questi token possono essere utilizzati per abbonamenti sanitari, staking o verifica decentralizzata dell'identità all'interno dell'ecosistema. La missione di IRIS Chain è consentire alle persone di monitorare la propria salute in tempo reale, garantendo al contempo la privacy dei dati attraverso la tecnologia blockchain.
Per una comprensione più approfondita di IRIS Chain, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|12-05 20:29:54
|Policy
Il Consenso per l'Aumento del Tasso della Banca del Giappone a Dicembre Raggiunge Livelli Elevati, il Tasso di Interesse Più Alto in 30 Anni Sta per Arrivare
|12-05 15:24:33
|Aggiornamenti del settore
Co-fondatore di Solana: La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Continuerà a Crescere, Diventando Infine una Battaglia per la Quota di Mercato della Blockchain
|12-04 09:24:58
|Aggiornamenti del settore
Il Rally del Mercato Cripto Ritorna, gli Afflussi di Capitale ETF Raggiungono $1,1 Miliardi, Toccando un Massimo di 7 Settimane
|12-03 18:46:22
|Policy
Nuova Legislazione del Regno Unito: Criptovalute Incorporate nel Sistema di Protezione della "Proprietà Personale"
|12-03 10:11:55
|Aggiornamenti del settore
Il Mercato Cripto Mostra Ripresa con Guadagni Diffusi, SUI e PENGU in Rialzo di Oltre il 20%
|12-03 06:23:37
|Aggiornamenti del settore
$376 milioni liquidati in tutto il mercato nelle ultime 24 ore, principalmente posizioni short
