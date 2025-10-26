Il prezzo in tempo reale di Intel oggi è 38.09 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INTCON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INTCON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Intel oggi è 38.09 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INTCON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INTCON su MEXC ora.

Logo Intel

Valore Intel (INTCON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in INTCON:

$38.09
$38.09$38.09
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Intel (INTCON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:40:34 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Intel (INTCON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 37.7
$ 37.7$ 37.7
Min sulle 24h
$ 38.71
$ 38.71$ 38.71
Max sulle 24h

$ 37.7
$ 37.7$ 37.7

$ 38.71
$ 38.71$ 38.71

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-0.81%

0.00%

+2.25%

+2.25%

Il prezzo in tempo reale di Intel (INTCON) è $ 38.09. Nelle ultime 24 ore, INTCON ha oscillato tra un minimo di $ 37.7 e un massimo di $ 38.71, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di INTCON è $ 41.50030651788028, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 23.741402264383435.

In termini di performance a breve termine, INTCON è variato del -0.81% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +2.25% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Intel (INTCON)

No.1866

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 86.97K
$ 86.97K$ 86.97K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

49.67K
49.67K 49.67K

49,673.45645061
49,673.45645061 49,673.45645061

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Intel è $ 1.89M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 86.97K. La fornitura circolante di INTCON è 49.67K, con una fornitura totale di 49673.45645061. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.89M.

Cronologia dei prezzi di Intel (INTCON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Intel per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ +4.11+12.09%
60 giorni$ +23.09+153.93%
90 giorni$ +23.09+153.93%
Variazione del prezzo di Intel di oggi

Oggi, INTCON ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Intel in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +4.11 (+12.09%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Intel in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, INTCON ha registrato una variazione di $ +23.09 (+153.93%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Intel in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +23.09 (+153.93%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Intel (INTCON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Intel.

Che cos'è Intel (INTCON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Intel è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Intel in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di INTCON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Intel sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Intel fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Intel (USD)

Quanto varrà Intel (INTCON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Intel (INTCON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Intel.

Controlla subito la previsione del prezzo di Intel!

Economia del token di Intel (INTCON)

Comprendere l'economia del token di Intel (INTCON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token INTCON!

Come acquistare Intel (INTCON)

Stai cercando come acquistare Intel? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Intel su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

INTCON in valute locali

1 Intel (INTCON) in VND
1,002,338.35
1 Intel (INTCON) in AUD
A$58.2777
1 Intel (INTCON) in GBP
28.5675
1 Intel (INTCON) in EUR
32.7574
1 Intel (INTCON) in USD
$38.09
1 Intel (INTCON) in MYR
RM160.7398
1 Intel (INTCON) in TRY
1,597.4946
1 Intel (INTCON) in JPY
¥5,789.68
1 Intel (INTCON) in ARS
ARS$56,765.9079
1 Intel (INTCON) in RUB
3,032.3449
1 Intel (INTCON) in INR
3,344.6829
1 Intel (INTCON) in IDR
Rp634,833.0794
1 Intel (INTCON) in PHP
2,237.7875
1 Intel (INTCON) in EGP
￡E.1,813.4649
1 Intel (INTCON) in BRL
R$204.9242
1 Intel (INTCON) in CAD
C$53.326
1 Intel (INTCON) in BDT
4,654.598
1 Intel (INTCON) in NGN
55,605.6865
1 Intel (INTCON) in COP
$147,635.3164
1 Intel (INTCON) in ZAR
R.657.4334
1 Intel (INTCON) in UAH
1,591.7811
1 Intel (INTCON) in TZS
T.Sh.94,751.1604
1 Intel (INTCON) in VES
Bs8,075.08
1 Intel (INTCON) in CLP
$35,842.69
1 Intel (INTCON) in PKR
Rs10,702.1473
1 Intel (INTCON) in KZT
20,511.465
1 Intel (INTCON) in THB
฿1,243.6385
1 Intel (INTCON) in TWD
NT$1,174.6956
1 Intel (INTCON) in AED
د.إ139.7903
1 Intel (INTCON) in CHF
Fr30.0911
1 Intel (INTCON) in HKD
HK$295.5784
1 Intel (INTCON) in AMD
֏14,588.0891
1 Intel (INTCON) in MAD
.د.م351.1898
1 Intel (INTCON) in MXN
$702.7605
1 Intel (INTCON) in SAR
ريال142.8375
1 Intel (INTCON) in ETB
Br5,751.9709
1 Intel (INTCON) in KES
KSh4,920.8471
1 Intel (INTCON) in JOD
د.أ27.00581
1 Intel (INTCON) in PLN
139.0285
1 Intel (INTCON) in RON
лв166.4533
1 Intel (INTCON) in SEK
kr358.046
1 Intel (INTCON) in BGN
лв63.9912
1 Intel (INTCON) in HUF
Ft12,777.2905
1 Intel (INTCON) in CZK
796.4619
1 Intel (INTCON) in KWD
د.ك11.65554
1 Intel (INTCON) in ILS
124.9352
1 Intel (INTCON) in BOB
Bs262.821
1 Intel (INTCON) in AZN
64.753
1 Intel (INTCON) in TJS
SM351.5707
1 Intel (INTCON) in GEL
103.2239
1 Intel (INTCON) in AOA
Kz34,944.9087
1 Intel (INTCON) in BHD
.د.ب14.32184
1 Intel (INTCON) in BMD
$38.09
1 Intel (INTCON) in DKK
kr244.5378
1 Intel (INTCON) in HNL
L995.6726
1 Intel (INTCON) in MUR
1,734.2377
1 Intel (INTCON) in NAD
$657.4334
1 Intel (INTCON) in NOK
kr381.2809
1 Intel (INTCON) in NZD
$65.8957
1 Intel (INTCON) in PAB
B/.38.09
1 Intel (INTCON) in PGK
K160.3589
1 Intel (INTCON) in QAR
ر.ق138.6476
1 Intel (INTCON) in RSD
дин.3,844.8046
1 Intel (INTCON) in UZS
soʻm464,512.1208
1 Intel (INTCON) in ALL
L3,161.47
1 Intel (INTCON) in ANG
ƒ68.1811
1 Intel (INTCON) in AWG
ƒ68.1811
1 Intel (INTCON) in BBD
$76.18
1 Intel (INTCON) in BAM
KM63.9912
1 Intel (INTCON) in BIF
Fr112,327.41
1 Intel (INTCON) in BND
$49.1361
1 Intel (INTCON) in BSD
$38.09
1 Intel (INTCON) in JMD
$6,107.7315
1 Intel (INTCON) in KHR
153,588.4025
1 Intel (INTCON) in KMF
Fr16,150.16
1 Intel (INTCON) in LAK
828,043.4617
1 Intel (INTCON) in LKR
රු11,566.7903
1 Intel (INTCON) in MDL
L647.1491
1 Intel (INTCON) in MGA
Ar172,352.6792
1 Intel (INTCON) in MOP
P304.72
1 Intel (INTCON) in MVR
582.777
1 Intel (INTCON) in MWK
MK66,128.4299
1 Intel (INTCON) in MZN
MT2,433.951
1 Intel (INTCON) in NPR
रु5,347.4551
1 Intel (INTCON) in PYG
270,134.28
1 Intel (INTCON) in RWF
Fr55,192.41
1 Intel (INTCON) in SBD
$313.0998
1 Intel (INTCON) in SCR
532.4982
1 Intel (INTCON) in SRD
$1,511.7921
1 Intel (INTCON) in SVC
$332.9066
1 Intel (INTCON) in SZL
L658.5761
1 Intel (INTCON) in TMT
m133.6959
1 Intel (INTCON) in TND
د.ت111.64179
1 Intel (INTCON) in TTD
$258.2502
1 Intel (INTCON) in UGX
Sh132,705.56
1 Intel (INTCON) in XAF
Fr21,482.76
1 Intel (INTCON) in XCD
$102.843
1 Intel (INTCON) in XOF
Fr21,482.76
1 Intel (INTCON) in XPF
Fr3,885.18
1 Intel (INTCON) in BWP
P543.5443
1 Intel (INTCON) in BZD
$76.5609
1 Intel (INTCON) in CVE
$3,627.6916
1 Intel (INTCON) in DJF
Fr6,741.93
1 Intel (INTCON) in DOP
$2,425.5712
1 Intel (INTCON) in DZD
د.ج4,958.1753
1 Intel (INTCON) in FJD
$86.4643
1 Intel (INTCON) in GNF
Fr331,192.55
1 Intel (INTCON) in GTQ
Q291.3885
1 Intel (INTCON) in GYD
$7,968.428
1 Intel (INTCON) in ISK
kr4,685.07

Risorsa Intel

Per una comprensione più approfondita di Intel, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Intel
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Intel

Quanto vale oggi Intel (INTCON)?
Il prezzo in tempo reale di INTCON in USD è 38.09 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da INTCON in USD?
Il prezzo attuale di INTCON in USD è $ 38.09. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Intel?
La capitalizzazione di mercato per INTCON è $ 1.89M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di INTCON?
La fornitura circolante di INTCON è 49.67K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di INTCON?
INTCON ha raggiunto un prezzo ATH di 41.50030651788028 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di INTCON?
INTCON ha visto un prezzo ATL di 23.741402264383435 USD.
Qual è il volume di trading di INTCON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per INTCON è $ 86.97K USD.
INTCON salirà quest'anno?
INTCON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di INTCON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:40:34 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Intel (INTCON)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

