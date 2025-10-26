Il prezzo in tempo reale di iShares Gold Trust oggi è 77.69 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi IAUON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di IAUON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di iShares Gold Trust oggi è 77.69 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi IAUON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di IAUON su MEXC ora.

Logo iShares Gold Trust

Valore iShares Gold Trust (IAUON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in IAUON:

$77.69
$77.69$77.69
+0.03%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di iShares Gold Trust (IAUON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:08:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 77.15
$ 77.15$ 77.15
Min sulle 24h
$ 78.34
$ 78.34$ 78.34
Max sulle 24h

$ 77.15
$ 77.15$ 77.15

$ 78.34
$ 78.34$ 78.34

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.51%

+0.03%

-0.71%

-0.71%

Il prezzo in tempo reale di iShares Gold Trust (IAUON) è $ 77.69. Nelle ultime 24 ore, IAUON ha oscillato tra un minimo di $ 77.15 e un massimo di $ 78.34, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di IAUON è $ 82.53676920433921, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 66.2823140111318.

In termini di performance a breve termine, IAUON è variato del +0.51% nell'ultima ora, del +0.03% nelle 24 ore e del -0.71% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di iShares Gold Trust (IAUON)

No.1179

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

$ 57.66K
$ 57.66K$ 57.66K

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

119.50K
119.50K 119.50K

119,502.59595408
119,502.59595408 119,502.59595408

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di iShares Gold Trust è $ 9.28M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.66K. La fornitura circolante di IAUON è 119.50K, con una fornitura totale di 119502.59595408. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.28M.

Cronologia dei prezzi di iShares Gold Trust (IAUON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di iShares Gold Trust per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0233+0.03%
30 giorni$ +7.13+10.10%
60 giorni$ +27.69+55.38%
90 giorni$ +27.69+55.38%
Variazione del prezzo di iShares Gold Trust di oggi

Oggi, IAUON ha registrato una variazione di $ +0.0233 (+0.03%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di iShares Gold Trust in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +7.13 (+10.10%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di iShares Gold Trust in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, IAUON ha registrato una variazione di $ +27.69 (+55.38%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di iShares Gold Trust in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +27.69 (+55.38%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di iShares Gold Trust (IAUON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di iShares Gold Trust.

Che cos'è iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

iShares Gold Trust è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di iShares Gold Trust in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di IAUON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su iShares Gold Trust sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di iShares Gold Trust fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di iShares Gold Trust (USD)

Quanto varrà iShares Gold Trust (IAUON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset iShares Gold Trust (IAUON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per iShares Gold Trust.

Controlla subito la previsione del prezzo di iShares Gold Trust!

Economia del token di iShares Gold Trust (IAUON)

Comprendere l'economia del token di iShares Gold Trust (IAUON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token IAUON!

Come acquistare iShares Gold Trust (IAUON)

Stai cercando come acquistare iShares Gold Trust? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente iShares Gold Trust su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

IAUON in valute locali

1 iShares Gold Trust (IAUON) in VND
2,044,412.35
1 iShares Gold Trust (IAUON) in AUD
A$118.8657
1 iShares Gold Trust (IAUON) in GBP
58.2675
1 iShares Gold Trust (IAUON) in EUR
66.8134
1 iShares Gold Trust (IAUON) in USD
$77.69
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MYR
RM327.8518
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TRY
3,258.3186
1 iShares Gold Trust (IAUON) in JPY
¥11,808.88
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ARS
ARS$115,782.1839
1 iShares Gold Trust (IAUON) in RUB
6,184.9009
1 iShares Gold Trust (IAUON) in INR
6,821.9589
1 iShares Gold Trust (IAUON) in IDR
Rp1,294,832.8154
1 iShares Gold Trust (IAUON) in PHP
4,564.2875
1 iShares Gold Trust (IAUON) in EGP
￡E.3,698.8209
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BRL
R$417.9722
1 iShares Gold Trust (IAUON) in CAD
C$108.766
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BDT
9,493.718
1 iShares Gold Trust (IAUON) in NGN
113,415.7465
1 iShares Gold Trust (IAUON) in COP
$301,123.3324
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ZAR
R.1,340.9294
1 iShares Gold Trust (IAUON) in UAH
3,246.6651
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TZS
T.Sh.193,258.5364
1 iShares Gold Trust (IAUON) in VES
Bs16,470.28
1 iShares Gold Trust (IAUON) in CLP
$73,106.29
1 iShares Gold Trust (IAUON) in PKR
Rs21,828.5593
1 iShares Gold Trust (IAUON) in KZT
41,836.065
1 iShares Gold Trust (IAUON) in THB
฿2,536.5785
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TWD
NT$2,395.9596
1 iShares Gold Trust (IAUON) in AED
د.إ285.1223
1 iShares Gold Trust (IAUON) in CHF
Fr61.3751
1 iShares Gold Trust (IAUON) in HKD
HK$602.8744
1 iShares Gold Trust (IAUON) in AMD
֏29,754.4931
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MAD
.د.م716.3018
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MXN
$1,433.3805
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SAR
ريال291.3375
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ETB
Br11,731.9669
1 iShares Gold Trust (IAUON) in KES
KSh10,036.7711
1 iShares Gold Trust (IAUON) in JOD
د.أ55.08221
1 iShares Gold Trust (IAUON) in PLN
283.5685
1 iShares Gold Trust (IAUON) in RON
лв339.5053
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SEK
kr730.286
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BGN
лв130.5192
1 iShares Gold Trust (IAUON) in HUF
Ft26,061.1105
1 iShares Gold Trust (IAUON) in CZK
1,624.4979
1 iShares Gold Trust (IAUON) in KWD
د.ك23.77314
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ILS
254.8232
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BOB
Bs536.061
1 iShares Gold Trust (IAUON) in AZN
132.073
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TJS
SM717.0787
1 iShares Gold Trust (IAUON) in GEL
210.5399
1 iShares Gold Trust (IAUON) in AOA
Kz71,275.1367
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BHD
.د.ب29.21144
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BMD
$77.69
1 iShares Gold Trust (IAUON) in DKK
kr498.7698
1 iShares Gold Trust (IAUON) in HNL
L2,030.8166
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MUR
3,537.2257
1 iShares Gold Trust (IAUON) in NAD
$1,340.9294
1 iShares Gold Trust (IAUON) in NOK
kr777.6769
1 iShares Gold Trust (IAUON) in NZD
$134.4037
1 iShares Gold Trust (IAUON) in PAB
B/.77.69
1 iShares Gold Trust (IAUON) in PGK
K327.0749
1 iShares Gold Trust (IAUON) in QAR
ر.ق282.7916
1 iShares Gold Trust (IAUON) in RSD
дин.7,842.0286
1 iShares Gold Trust (IAUON) in UZS
soʻm947,438.8728
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ALL
L6,448.27
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ANG
ƒ139.0651
1 iShares Gold Trust (IAUON) in AWG
ƒ139.0651
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BBD
$155.38
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BAM
KM130.5192
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BIF
Fr229,107.81
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BND
$100.2201
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BSD
$77.69
1 iShares Gold Trust (IAUON) in JMD
$12,457.5915
1 iShares Gold Trust (IAUON) in KHR
313,265.5025
1 iShares Gold Trust (IAUON) in KMF
Fr32,940.56
1 iShares Gold Trust (IAUON) in LAK
1,688,913.0097
1 iShares Gold Trust (IAUON) in LKR
රු23,592.1223
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MDL
L1,319.9531
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MGA
Ar351,537.9272
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MOP
P621.52
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MVR
1,188.657
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MWK
MK134,878.3859
1 iShares Gold Trust (IAUON) in MZN
MT4,964.391
1 iShares Gold Trust (IAUON) in NPR
रु10,906.8991
1 iShares Gold Trust (IAUON) in PYG
550,977.48
1 iShares Gold Trust (IAUON) in RWF
Fr112,572.81
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SBD
$638.6118
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SCR
1,086.1062
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SRD
$3,083.5161
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SVC
$679.0106
1 iShares Gold Trust (IAUON) in SZL
L1,343.2601
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TMT
m272.6919
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TND
د.ت227.70939
1 iShares Gold Trust (IAUON) in TTD
$526.7382
1 iShares Gold Trust (IAUON) in UGX
Sh270,671.96
1 iShares Gold Trust (IAUON) in XAF
Fr43,817.16
1 iShares Gold Trust (IAUON) in XCD
$209.763
1 iShares Gold Trust (IAUON) in XOF
Fr43,817.16
1 iShares Gold Trust (IAUON) in XPF
Fr7,924.38
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BWP
P1,108.6363
1 iShares Gold Trust (IAUON) in BZD
$156.1569
1 iShares Gold Trust (IAUON) in CVE
$7,399.1956
1 iShares Gold Trust (IAUON) in DJF
Fr13,751.13
1 iShares Gold Trust (IAUON) in DOP
$4,947.2992
1 iShares Gold Trust (IAUON) in DZD
د.ج10,112.9073
1 iShares Gold Trust (IAUON) in FJD
$176.3563
1 iShares Gold Trust (IAUON) in GNF
Fr675,514.55
1 iShares Gold Trust (IAUON) in GTQ
Q594.3285
1 iShares Gold Trust (IAUON) in GYD
$16,252.748
1 iShares Gold Trust (IAUON) in ISK
kr9,555.87

Risorsa iShares Gold Trust

Per una comprensione più approfondita di iShares Gold Trust, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale iShares Gold Trust
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo iShares Gold Trust

Quanto vale oggi iShares Gold Trust (IAUON)?
Il prezzo in tempo reale di IAUON in USD è 77.69 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da IAUON in USD?
Il prezzo attuale di IAUON in USD è $ 77.69. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di iShares Gold Trust?
La capitalizzazione di mercato per IAUON è $ 9.28M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di IAUON?
La fornitura circolante di IAUON è 119.50K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di IAUON?
IAUON ha raggiunto un prezzo ATH di 82.53676920433921 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di IAUON?
IAUON ha visto un prezzo ATL di 66.2823140111318 USD.
Qual è il volume di trading di IAUON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per IAUON è $ 57.66K USD.
IAUON salirà quest'anno?
IAUON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di IAUON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:08:11 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di iShares Gold Trust (IAUON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

