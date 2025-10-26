Che cos'è iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain. Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

iShares Gold Trust è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di iShares Gold Trust in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di IAUON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su iShares Gold Trust sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di iShares Gold Trust fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di iShares Gold Trust (USD)

Quanto varrà iShares Gold Trust (IAUON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset iShares Gold Trust (IAUON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per iShares Gold Trust.

Controlla subito la previsione del prezzo di iShares Gold Trust!

Economia del token di iShares Gold Trust (IAUON)

Comprendere l'economia del token di iShares Gold Trust (IAUON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token IAUON!

Come acquistare iShares Gold Trust (IAUON)

Stai cercando come acquistare iShares Gold Trust? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente iShares Gold Trust su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

IAUON in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa iShares Gold Trust

Per una comprensione più approfondita di iShares Gold Trust, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo iShares Gold Trust Quanto vale oggi iShares Gold Trust (IAUON)? Il prezzo in tempo reale di IAUON in USD è 77.69 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da IAUON in USD? $ 77.69 . Consulta Il prezzo attuale di IAUON in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di iShares Gold Trust? La capitalizzazione di mercato per IAUON è $ 9.28M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di IAUON? La fornitura circolante di IAUON è 119.50K USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di IAUON? IAUON ha raggiunto un prezzo ATH di 82.53676920433921 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di IAUON? IAUON ha visto un prezzo ATL di 66.2823140111318 USD . Qual è il volume di trading di IAUON? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per IAUON è $ 57.66K USD . IAUON salirà quest'anno? IAUON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di IAUON per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di iShares Gold Trust (IAUON)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025