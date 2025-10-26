Il prezzo in tempo reale di Robinhood xStock oggi è 139.46 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HOODX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HOODX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Robinhood xStock oggi è 139.46 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HOODX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HOODX su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HOODX

Informazioni sul prezzo di HOODX

Sito web ufficiale di HOODX

Economia del token di HOODX

Previsioni del prezzo di HOODX

Cronologia di HOODX

Guida all'acquisto di HOODX

Convertitore di HOODX in valuta fiat

Spot HOODX

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Robinhood xStock

Valore Robinhood xStock (HOODX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HOODX:

$139.46
$139.46$139.46
-0.05%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Robinhood xStock (HOODX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:39:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Robinhood xStock (HOODX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 139.25
$ 139.25$ 139.25
Min sulle 24h
$ 140.37
$ 140.37$ 140.37
Max sulle 24h

$ 139.25
$ 139.25$ 139.25

$ 140.37
$ 140.37$ 140.37

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

+0.03%

-0.05%

+6.27%

+6.27%

Il prezzo in tempo reale di Robinhood xStock (HOODX) è $ 139.46. Nelle ultime 24 ore, HOODX ha oscillato tra un minimo di $ 139.25 e un massimo di $ 140.37, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HOODX è $ 153.08036045849482, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 91.00407335090168.

In termini di performance a breve termine, HOODX è variato del +0.03% nell'ultima ora, del -0.05% nelle 24 ore e del +6.27% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Robinhood xStock (HOODX)

No.1497

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

$ 57.29K
$ 57.29K$ 57.29K

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84749628
30,999.84749628 30,999.84749628

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Robinhood xStock è $ 4.32M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.29K. La fornitura circolante di HOODX è 31.00K, con una fornitura totale di 30999.84749628. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.32M.

Cronologia dei prezzi di Robinhood xStock (HOODX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Robinhood xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0698-0.05%
30 giorni$ +16.81+13.70%
60 giorni$ +30.82+28.36%
90 giorni$ +34.44+32.79%
Variazione del prezzo di Robinhood xStock di oggi

Oggi, HOODX ha registrato una variazione di $ -0.0698 (-0.05%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Robinhood xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +16.81 (+13.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Robinhood xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, HOODX ha registrato una variazione di $ +30.82 (+28.36%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Robinhood xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +34.44 (+32.79%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Robinhood xStock (HOODX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Robinhood xStock.

Che cos'è Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Robinhood xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di HOODX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Robinhood xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Robinhood xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Robinhood xStock (USD)

Quanto varrà Robinhood xStock (HOODX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Robinhood xStock (HOODX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Robinhood xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Robinhood xStock!

Economia del token di Robinhood xStock (HOODX)

Comprendere l'economia del token di Robinhood xStock (HOODX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HOODX!

Come acquistare Robinhood xStock (HOODX)

Stai cercando come acquistare Robinhood xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Robinhood xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

HOODX in valute locali

1 Robinhood xStock (HOODX) in VND
3,669,889.9
1 Robinhood xStock (HOODX) in AUD
A$213.3738
1 Robinhood xStock (HOODX) in GBP
104.595
1 Robinhood xStock (HOODX) in EUR
119.9356
1 Robinhood xStock (HOODX) in USD
$139.46
1 Robinhood xStock (HOODX) in MYR
RM588.5212
1 Robinhood xStock (HOODX) in TRY
5,848.9524
1 Robinhood xStock (HOODX) in JPY
¥21,197.92
1 Robinhood xStock (HOODX) in ARS
ARS$207,838.6326
1 Robinhood xStock (HOODX) in RUB
11,102.4106
1 Robinhood xStock (HOODX) in INR
12,245.9826
1 Robinhood xStock (HOODX) in IDR
Rp2,324,332.4036
1 Robinhood xStock (HOODX) in PHP
8,193.275
1 Robinhood xStock (HOODX) in EGP
￡E.6,639.6906
1 Robinhood xStock (HOODX) in BRL
R$750.2948
1 Robinhood xStock (HOODX) in CAD
C$195.244
1 Robinhood xStock (HOODX) in BDT
17,042.012
1 Robinhood xStock (HOODX) in NGN
203,590.681
1 Robinhood xStock (HOODX) in COP
$540,541.3816
1 Robinhood xStock (HOODX) in ZAR
R.2,407.0796
1 Robinhood xStock (HOODX) in UAH
5,828.0334
1 Robinhood xStock (HOODX) in TZS
T.Sh.346,915.1176
1 Robinhood xStock (HOODX) in VES
Bs29,565.52
1 Robinhood xStock (HOODX) in CLP
$131,231.86
1 Robinhood xStock (HOODX) in PKR
Rs39,184.0762
1 Robinhood xStock (HOODX) in KZT
75,099.21
1 Robinhood xStock (HOODX) in THB
฿4,553.369
1 Robinhood xStock (HOODX) in TWD
NT$4,300.9464
1 Robinhood xStock (HOODX) in AED
د.إ511.8182
1 Robinhood xStock (HOODX) in CHF
Fr110.1734
1 Robinhood xStock (HOODX) in HKD
HK$1,082.2096
1 Robinhood xStock (HOODX) in AMD
֏53,411.7854
1 Robinhood xStock (HOODX) in MAD
.د.م1,285.8212
1 Robinhood xStock (HOODX) in MXN
$2,573.037
1 Robinhood xStock (HOODX) in SAR
ريال522.975
1 Robinhood xStock (HOODX) in ETB
Br21,059.8546
1 Robinhood xStock (HOODX) in KES
KSh18,016.8374
1 Robinhood xStock (HOODX) in JOD
د.أ98.87714
1 Robinhood xStock (HOODX) in PLN
509.029
1 Robinhood xStock (HOODX) in RON
лв609.4402
1 Robinhood xStock (HOODX) in SEK
kr1,310.924
1 Robinhood xStock (HOODX) in BGN
лв234.2928
1 Robinhood xStock (HOODX) in HUF
Ft46,781.857
1 Robinhood xStock (HOODX) in CZK
2,916.1086
1 Robinhood xStock (HOODX) in KWD
د.ك42.67476
1 Robinhood xStock (HOODX) in ILS
457.4288
1 Robinhood xStock (HOODX) in BOB
Bs962.274
1 Robinhood xStock (HOODX) in AZN
237.082
1 Robinhood xStock (HOODX) in TJS
SM1,287.2158
1 Robinhood xStock (HOODX) in GEL
377.9366
1 Robinhood xStock (HOODX) in AOA
Kz127,944.7878
1 Robinhood xStock (HOODX) in BHD
.د.ب52.43696
1 Robinhood xStock (HOODX) in BMD
$139.46
1 Robinhood xStock (HOODX) in DKK
kr895.3332
1 Robinhood xStock (HOODX) in HNL
L3,645.4844
1 Robinhood xStock (HOODX) in MUR
6,349.6138
1 Robinhood xStock (HOODX) in NAD
$2,407.0796
1 Robinhood xStock (HOODX) in NOK
kr1,395.9946
1 Robinhood xStock (HOODX) in NZD
$241.2658
1 Robinhood xStock (HOODX) in PAB
B/.139.46
1 Robinhood xStock (HOODX) in PGK
K587.1266
1 Robinhood xStock (HOODX) in QAR
ر.ق507.6344
1 Robinhood xStock (HOODX) in RSD
дин.14,077.0924
1 Robinhood xStock (HOODX) in UZS
soʻm1,700,731.4352
1 Robinhood xStock (HOODX) in ALL
L11,575.18
1 Robinhood xStock (HOODX) in ANG
ƒ249.6334
1 Robinhood xStock (HOODX) in AWG
ƒ249.6334
1 Robinhood xStock (HOODX) in BBD
$278.92
1 Robinhood xStock (HOODX) in BAM
KM234.2928
1 Robinhood xStock (HOODX) in BIF
Fr411,267.54
1 Robinhood xStock (HOODX) in BND
$179.9034
1 Robinhood xStock (HOODX) in BSD
$139.46
1 Robinhood xStock (HOODX) in JMD
$22,362.411
1 Robinhood xStock (HOODX) in KHR
562,337.585
1 Robinhood xStock (HOODX) in KMF
Fr59,131.04
1 Robinhood xStock (HOODX) in LAK
3,031,739.0698
1 Robinhood xStock (HOODX) in LKR
රු42,349.8182
1 Robinhood xStock (HOODX) in MDL
L2,369.4254
1 Robinhood xStock (HOODX) in MGA
Ar631,039.7648
1 Robinhood xStock (HOODX) in MOP
P1,115.68
1 Robinhood xStock (HOODX) in MVR
2,133.738
1 Robinhood xStock (HOODX) in MWK
MK242,117.9006
1 Robinhood xStock (HOODX) in MZN
MT8,911.494
1 Robinhood xStock (HOODX) in NPR
रु19,578.7894
1 Robinhood xStock (HOODX) in PYG
989,050.32
1 Robinhood xStock (HOODX) in RWF
Fr202,077.54
1 Robinhood xStock (HOODX) in SBD
$1,146.3612
1 Robinhood xStock (HOODX) in SCR
1,949.6508
1 Robinhood xStock (HOODX) in SRD
$5,535.1674
1 Robinhood xStock (HOODX) in SVC
$1,218.8804
1 Robinhood xStock (HOODX) in SZL
L2,411.2634
1 Robinhood xStock (HOODX) in TMT
m489.5046
1 Robinhood xStock (HOODX) in TND
د.ت408.75726
1 Robinhood xStock (HOODX) in TTD
$945.5388
1 Robinhood xStock (HOODX) in UGX
Sh485,878.64
1 Robinhood xStock (HOODX) in XAF
Fr78,655.44
1 Robinhood xStock (HOODX) in XCD
$376.542
1 Robinhood xStock (HOODX) in XOF
Fr78,655.44
1 Robinhood xStock (HOODX) in XPF
Fr14,224.92
1 Robinhood xStock (HOODX) in BWP
P1,990.0942
1 Robinhood xStock (HOODX) in BZD
$280.3146
1 Robinhood xStock (HOODX) in CVE
$13,282.1704
1 Robinhood xStock (HOODX) in DJF
Fr24,684.42
1 Robinhood xStock (HOODX) in DOP
$8,880.8128
1 Robinhood xStock (HOODX) in DZD
د.ج18,153.5082
1 Robinhood xStock (HOODX) in FJD
$316.5742
1 Robinhood xStock (HOODX) in GNF
Fr1,212,604.7
1 Robinhood xStock (HOODX) in GTQ
Q1,066.869
1 Robinhood xStock (HOODX) in GYD
$29,175.032
1 Robinhood xStock (HOODX) in ISK
kr17,153.58

Risorsa Robinhood xStock

Per una comprensione più approfondita di Robinhood xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Robinhood xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Robinhood xStock

Quanto vale oggi Robinhood xStock (HOODX)?
Il prezzo in tempo reale di HOODX in USD è 139.46 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HOODX in USD?
Il prezzo attuale di HOODX in USD è $ 139.46. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Robinhood xStock?
La capitalizzazione di mercato per HOODX è $ 4.32M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HOODX?
La fornitura circolante di HOODX è 31.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HOODX?
HOODX ha raggiunto un prezzo ATH di 153.08036045849482 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HOODX?
HOODX ha visto un prezzo ATL di 91.00407335090168 USD.
Qual è il volume di trading di HOODX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HOODX è $ 57.29K USD.
HOODX salirà quest'anno?
HOODX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HOODX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:39:25 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Robinhood xStock (HOODX)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore HOODX in USD

Importo

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 139.46 USD

Fai trading di HOODX

HOODX/USDT
$139.46
$139.46$139.46
-0.08%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,599.99
$111,599.99$111,599.99

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.81
$3,959.81$3,959.81

+0.68%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05801
$0.05801$0.05801

-15.43%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6162
$7.6162$7.6162

+3.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.32
$194.32$194.32

+1.26%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,599.99
$111,599.99$111,599.99

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.81
$3,959.81$3,959.81

+0.68%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6140
$2.6140$2.6140

+0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.32
$194.32$194.32

+1.26%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19736
$0.19736$0.19736

+0.57%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000104
$0.000000000000104$0.000000000000104

+4.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.156062
$0.156062$0.156062

+20,708.26%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5512
$0.5512$0.5512

+2,104.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5512
$0.5512$0.5512

+2,104.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008967
$0.00008967$0.00008967

+135.97%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051462
$0.051462$0.051462

+104.53%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000707
$0.0000000000707$0.0000000000707

+53.36%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000156
$0.0000000000000000000156$0.0000000000000000000156

+41.81%