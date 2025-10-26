Il prezzo in tempo reale di Robinhood Markets oggi è 140 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HOODON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HOODON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Robinhood Markets oggi è 140 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HOODON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HOODON su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HOODON

Informazioni sul prezzo di HOODON

Sito web ufficiale di HOODON

Economia del token di HOODON

Previsioni del prezzo di HOODON

Cronologia di HOODON

Guida all'acquisto di HOODON

Convertitore di HOODON in valuta fiat

Spot HOODON

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Robinhood Markets

Valore Robinhood Markets (HOODON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HOODON:

$140.13
$140.13$140.13
+0.86%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Robinhood Markets (HOODON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:39:14 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 135.61
$ 135.61$ 135.61
Min sulle 24h
$ 142.77
$ 142.77$ 142.77
Max sulle 24h

$ 135.61
$ 135.61$ 135.61

$ 142.77
$ 142.77$ 142.77

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

-0.39%

+0.86%

+8.37%

+8.37%

Il prezzo in tempo reale di Robinhood Markets (HOODON) è $ 140. Nelle ultime 24 ore, HOODON ha oscillato tra un minimo di $ 135.61 e un massimo di $ 142.77, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HOODON è $ 152.93948357313678, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 96.19355397433952.

In termini di performance a breve termine, HOODON è variato del -0.39% nell'ultima ora, del +0.86% nelle 24 ore e del +8.37% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Robinhood Markets (HOODON)

No.2564

$ 490.75K
$ 490.75K$ 490.75K

$ 76.74K
$ 76.74K$ 76.74K

$ 490.75K
$ 490.75K$ 490.75K

3.51K
3.51K 3.51K

3,505.34511093
3,505.34511093 3,505.34511093

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Robinhood Markets è $ 490.75K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 76.74K. La fornitura circolante di HOODON è 3.51K, con una fornitura totale di 3505.34511093. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 490.75K.

Cronologia dei prezzi di Robinhood Markets (HOODON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Robinhood Markets per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +1.1948+0.86%
30 giorni$ +17.64+14.41%
60 giorni$ +60+75.00%
90 giorni$ +60+75.00%
Variazione del prezzo di Robinhood Markets di oggi

Oggi, HOODON ha registrato una variazione di $ +1.1948 (+0.86%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Robinhood Markets in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +17.64 (+14.41%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Robinhood Markets in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, HOODON ha registrato una variazione di $ +60 (+75.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Robinhood Markets in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +60 (+75.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Robinhood Markets (HOODON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Robinhood Markets.

Che cos'è Robinhood Markets (HOODON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Robinhood Markets è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Robinhood Markets in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di HOODON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Robinhood Markets sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Robinhood Markets fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Robinhood Markets (USD)

Quanto varrà Robinhood Markets (HOODON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Robinhood Markets (HOODON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Robinhood Markets.

Controlla subito la previsione del prezzo di Robinhood Markets!

Economia del token di Robinhood Markets (HOODON)

Comprendere l'economia del token di Robinhood Markets (HOODON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HOODON!

Come acquistare Robinhood Markets (HOODON)

Stai cercando come acquistare Robinhood Markets? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Robinhood Markets su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

HOODON in valute locali

1 Robinhood Markets (HOODON) in VND
3,684,100
1 Robinhood Markets (HOODON) in AUD
A$214.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in GBP
105
1 Robinhood Markets (HOODON) in EUR
120.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in USD
$140
1 Robinhood Markets (HOODON) in MYR
RM590.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in TRY
5,871.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in JPY
¥21,280
1 Robinhood Markets (HOODON) in ARS
ARS$208,643.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in RUB
11,145.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in INR
12,293.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in IDR
Rp2,333,332.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in PHP
8,225
1 Robinhood Markets (HOODON) in EGP
￡E.6,665.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in BRL
R$753.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in CAD
C$196
1 Robinhood Markets (HOODON) in BDT
17,108
1 Robinhood Markets (HOODON) in NGN
204,379
1 Robinhood Markets (HOODON) in COP
$542,634.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in ZAR
R.2,416.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in UAH
5,850.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in TZS
T.Sh.348,258.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in VES
Bs29,680
1 Robinhood Markets (HOODON) in CLP
$131,740
1 Robinhood Markets (HOODON) in PKR
Rs39,335.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in KZT
75,390
1 Robinhood Markets (HOODON) in THB
฿4,571
1 Robinhood Markets (HOODON) in TWD
NT$4,317.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in AED
د.إ513.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in CHF
Fr110.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in HKD
HK$1,086.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in AMD
֏53,618.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in MAD
.د.م1,290.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in MXN
$2,583
1 Robinhood Markets (HOODON) in SAR
ريال525
1 Robinhood Markets (HOODON) in ETB
Br21,141.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in KES
KSh18,086.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in JOD
د.أ99.26
1 Robinhood Markets (HOODON) in PLN
511
1 Robinhood Markets (HOODON) in RON
лв611.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in SEK
kr1,316
1 Robinhood Markets (HOODON) in BGN
лв235.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in HUF
Ft46,963
1 Robinhood Markets (HOODON) in CZK
2,927.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in KWD
د.ك42.84
1 Robinhood Markets (HOODON) in ILS
459.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in BOB
Bs966
1 Robinhood Markets (HOODON) in AZN
238
1 Robinhood Markets (HOODON) in TJS
SM1,292.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in GEL
379.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in AOA
Kz128,440.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in BHD
.د.ب52.64
1 Robinhood Markets (HOODON) in BMD
$140
1 Robinhood Markets (HOODON) in DKK
kr898.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in HNL
L3,659.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in MUR
6,374.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in NAD
$2,416.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in NOK
kr1,401.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in NZD
$242.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in PAB
B/.140
1 Robinhood Markets (HOODON) in PGK
K589.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in QAR
ر.ق509.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in RSD
дин.14,131.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in UZS
soʻm1,707,316.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in ALL
L11,620
1 Robinhood Markets (HOODON) in ANG
ƒ250.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in AWG
ƒ250.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in BBD
$280
1 Robinhood Markets (HOODON) in BAM
KM235.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in BIF
Fr412,860
1 Robinhood Markets (HOODON) in BND
$180.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in BSD
$140
1 Robinhood Markets (HOODON) in JMD
$22,449
1 Robinhood Markets (HOODON) in KHR
564,515
1 Robinhood Markets (HOODON) in KMF
Fr59,360
1 Robinhood Markets (HOODON) in LAK
3,043,478.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in LKR
රු42,513.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in MDL
L2,378.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in MGA
Ar633,483.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in MOP
P1,120
1 Robinhood Markets (HOODON) in MVR
2,142
1 Robinhood Markets (HOODON) in MWK
MK243,055.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in MZN
MT8,946
1 Robinhood Markets (HOODON) in NPR
रु19,654.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in PYG
992,880
1 Robinhood Markets (HOODON) in RWF
Fr202,860
1 Robinhood Markets (HOODON) in SBD
$1,150.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in SCR
1,957.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in SRD
$5,556.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in SVC
$1,223.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in SZL
L2,420.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in TMT
m491.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in TND
د.ت410.34
1 Robinhood Markets (HOODON) in TTD
$949.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in UGX
Sh487,760
1 Robinhood Markets (HOODON) in XAF
Fr78,960
1 Robinhood Markets (HOODON) in XCD
$378
1 Robinhood Markets (HOODON) in XOF
Fr78,960
1 Robinhood Markets (HOODON) in XPF
Fr14,280
1 Robinhood Markets (HOODON) in BWP
P1,997.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in BZD
$281.4
1 Robinhood Markets (HOODON) in CVE
$13,333.6
1 Robinhood Markets (HOODON) in DJF
Fr24,780
1 Robinhood Markets (HOODON) in DOP
$8,915.2
1 Robinhood Markets (HOODON) in DZD
د.ج18,223.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in FJD
$317.8
1 Robinhood Markets (HOODON) in GNF
Fr1,217,300
1 Robinhood Markets (HOODON) in GTQ
Q1,071
1 Robinhood Markets (HOODON) in GYD
$29,288
1 Robinhood Markets (HOODON) in ISK
kr17,220

Risorsa Robinhood Markets

Per una comprensione più approfondita di Robinhood Markets, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Robinhood Markets
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Robinhood Markets

Quanto vale oggi Robinhood Markets (HOODON)?
Il prezzo in tempo reale di HOODON in USD è 140 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HOODON in USD?
Il prezzo attuale di HOODON in USD è $ 140. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Robinhood Markets?
La capitalizzazione di mercato per HOODON è $ 490.75K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HOODON?
La fornitura circolante di HOODON è 3.51K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HOODON?
HOODON ha raggiunto un prezzo ATH di 152.93948357313678 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HOODON?
HOODON ha visto un prezzo ATL di 96.19355397433952 USD.
Qual è il volume di trading di HOODON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HOODON è $ 76.74K USD.
HOODON salirà quest'anno?
HOODON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HOODON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:39:14 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Robinhood Markets (HOODON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore HOODON in USD

Importo

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 140 USD

Fai trading di HOODON

HOODON/USDT
$140.13
$140.13$140.13
+0.84%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,643.54
$111,643.54$111,643.54

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,960.44
$3,960.44$3,960.44

+0.70%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05832
$0.05832$0.05832

-14.98%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6200
$7.6200$7.6200

+3.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

+1.27%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,643.54
$111,643.54$111,643.54

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,960.44
$3,960.44$3,960.44

+0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6141
$2.6141$2.6141

+0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

+1.27%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19741
$0.19741$0.19741

+0.60%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000104
$0.000000000000104$0.000000000000104

+4.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.150000
$0.150000$0.150000

+19,900.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5000
$0.5000$0.5000

+1,900.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5000
$0.5000$0.5000

+1,900.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008600
$0.00008600$0.00008600

+126.31%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051856
$0.051856$0.051856

+106.09%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000707
$0.0000000000707$0.0000000000707

+53.36%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000156
$0.0000000000000000000156$0.0000000000000000000156

+41.81%