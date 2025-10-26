Che cos'è Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Alphabet xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di GOOGLX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Alphabet xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Alphabet xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Alphabet xStock (USD)

Quanto varrà Alphabet xStock (GOOGLX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Alphabet xStock (GOOGLX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Alphabet xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Alphabet xStock!

Economia del token di Alphabet xStock (GOOGLX)

Comprendere l'economia del token di Alphabet xStock (GOOGLX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GOOGLX!

Come acquistare Alphabet xStock (GOOGLX)

Stai cercando come acquistare Alphabet xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Alphabet xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GOOGLX in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Alphabet xStock

Per una comprensione più approfondita di Alphabet xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Alphabet xStock Quanto vale oggi Alphabet xStock (GOOGLX)? Il prezzo in tempo reale di GOOGLX in USD è 260.64 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da GOOGLX in USD? $ 260.64 . Consulta Il prezzo attuale di GOOGLX in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Alphabet xStock? La capitalizzazione di mercato per GOOGLX è $ 5.89M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di GOOGLX? La fornitura circolante di GOOGLX è 22.60K USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GOOGLX? GOOGLX ha raggiunto un prezzo ATH di 261.2961073735803 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GOOGLX? GOOGLX ha visto un prezzo ATL di 169.44795144400413 USD . Qual è il volume di trading di GOOGLX? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GOOGLX è $ 55.00K USD . GOOGLX salirà quest'anno? GOOGLX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GOOGLX per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Alphabet xStock (GOOGLX)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025