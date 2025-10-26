Il prezzo in tempo reale di Alphabet xStock oggi è 260.64 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GOOGLX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GOOGLX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Alphabet xStock oggi è 260.64 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GOOGLX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GOOGLX su MEXC ora.

Logo Alphabet xStock

Valore Alphabet xStock (GOOGLX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GOOGLX:

$260.64
$260.64$260.64
-0.04%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Alphabet xStock (GOOGLX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:07:35 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 259.37
$ 259.37$ 259.37
Min sulle 24h
$ 261.11
$ 261.11$ 261.11
Max sulle 24h

$ 259.37
$ 259.37$ 259.37

$ 261.11
$ 261.11$ 261.11

$ 261.2961073735803
$ 261.2961073735803$ 261.2961073735803

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.03%

-0.04%

+2.70%

+2.70%

Il prezzo in tempo reale di Alphabet xStock (GOOGLX) è $ 260.64. Nelle ultime 24 ore, GOOGLX ha oscillato tra un minimo di $ 259.37 e un massimo di $ 261.11, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GOOGLX è $ 261.2961073735803, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 169.44795144400413.

In termini di performance a breve termine, GOOGLX è variato del +0.03% nell'ultima ora, del -0.04% nelle 24 ore e del +2.70% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1353

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

$ 55.00K
$ 55.00K$ 55.00K

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.22482465
22,599.22482465 22,599.22482465

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Alphabet xStock è $ 5.89M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.00K. La fornitura circolante di GOOGLX è 22.60K, con una fornitura totale di 22599.22482465. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.89M.

Cronologia dei prezzi di Alphabet xStock (GOOGLX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Alphabet xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.1043-0.04%
30 giorni$ +15.41+6.28%
60 giorni$ +53.94+26.09%
90 giorni$ +65.5+33.56%
Variazione del prezzo di Alphabet xStock di oggi

Oggi, GOOGLX ha registrato una variazione di $ -0.1043 (-0.04%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Alphabet xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +15.41 (+6.28%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Alphabet xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GOOGLX ha registrato una variazione di $ +53.94 (+26.09%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Alphabet xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +65.5 (+33.56%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Alphabet xStock (GOOGLX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Alphabet xStock.

Che cos'è Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Alphabet xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GOOGLX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Alphabet xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Alphabet xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Alphabet xStock (USD)

Quanto varrà Alphabet xStock (GOOGLX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Alphabet xStock (GOOGLX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Alphabet xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Alphabet xStock!

Economia del token di Alphabet xStock (GOOGLX)

Comprendere l'economia del token di Alphabet xStock (GOOGLX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GOOGLX!

Come acquistare Alphabet xStock (GOOGLX)

Stai cercando come acquistare Alphabet xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Alphabet xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GOOGLX in valute locali

1 Alphabet xStock (GOOGLX) in VND
6,858,741.6
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in AUD
A$398.7792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in GBP
195.48
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in EUR
224.1504
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in USD
$260.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MYR
RM1,099.9008
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TRY
10,931.2416
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in JPY
¥39,617.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ARS
ARS$388,434.3984
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in RUB
20,749.5504
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in INR
22,886.7984
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in IDR
Rp4,343,998.2624
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in PHP
15,312.6
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in EGP
￡E.12,409.0704
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BRL
R$1,402.2432
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in CAD
C$364.896
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BDT
31,850.208
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in NGN
380,495.304
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in COP
$1,010,230.2144
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ZAR
R.4,498.6464
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in UAH
10,892.1456
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TZS
T.Sh.648,357.6384
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in VES
Bs55,255.68
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in CLP
$245,262.24
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in PKR
Rs73,232.0208
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in KZT
140,354.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in THB
฿8,509.896
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TWD
NT$8,038.1376
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in AED
د.إ956.5488
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in CHF
Fr205.9056
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in HKD
HK$2,022.5664
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in AMD
֏99,822.5136
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MAD
.د.م2,403.1008
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MXN
$4,808.808
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SAR
ريال977.4
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ETB
Br39,359.2464
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in KES
KSh33,672.0816
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in JOD
د.أ184.79376
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in PLN
951.336
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in RON
лв1,138.9968
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SEK
kr2,450.016
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BGN
лв437.8752
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in HUF
Ft87,431.688
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in CZK
5,449.9824
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in KWD
د.ك79.75584
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ILS
854.8992
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BOB
Bs1,798.416
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in AZN
443.088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TJS
SM2,405.7072
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in GEL
706.3344
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in AOA
Kz239,118.9552
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BHD
.د.ب98.00064
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BMD
$260.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in DKK
kr1,673.3088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in HNL
L6,813.1296
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MUR
11,866.9392
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in NAD
$4,498.6464
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in NOK
kr2,609.0064
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in NZD
$450.9072
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in PAB
B/.260.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in PGK
K1,097.2944
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in QAR
ر.ق948.7296
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in RSD
дин.26,309.0016
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in UZS
soʻm3,178,536.0768
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ALL
L21,633.12
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ANG
ƒ466.5456
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in AWG
ƒ466.5456
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BBD
$521.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BAM
KM437.8752
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BIF
Fr768,627.36
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BND
$336.2256
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BSD
$260.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in JMD
$41,793.624
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in KHR
1,050,965.64
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in KMF
Fr110,511.36
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in LAK
5,666,086.8432
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in LKR
රු79,148.5488
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MDL
L4,428.2736
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MGA
Ar1,179,364.7232
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MOP
P2,085.12
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MVR
3,987.792
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MWK
MK452,499.7104
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in MZN
MT16,654.896
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in NPR
रु36,591.2496
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in PYG
1,848,458.88
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in RWF
Fr377,667.36
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SBD
$2,142.4608
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SCR
3,643.7472
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SRD
$10,344.8016
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SVC
$2,277.9936
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in SZL
L4,506.4656
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TMT
m914.8464
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TND
د.ت763.93584
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in TTD
$1,767.1392
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in UGX
Sh908,069.76
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in XAF
Fr147,000.96
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in XCD
$703.728
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in XOF
Fr147,000.96
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in XPF
Fr26,585.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BWP
P3,719.3328
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in BZD
$523.8864
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in CVE
$24,823.3536
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in DJF
Fr46,133.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in DOP
$16,597.5552
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in DZD
د.ج33,927.5088
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in FJD
$591.6528
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in GNF
Fr2,266,264.8
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in GTQ
Q1,993.896
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in GYD
$54,525.888
1 Alphabet xStock (GOOGLX) in ISK
kr32,058.72

Risorsa Alphabet xStock

Per una comprensione più approfondita di Alphabet xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Alphabet xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Alphabet xStock

Quanto vale oggi Alphabet xStock (GOOGLX)?
Il prezzo in tempo reale di GOOGLX in USD è 260.64 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GOOGLX in USD?
Il prezzo attuale di GOOGLX in USD è $ 260.64. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Alphabet xStock?
La capitalizzazione di mercato per GOOGLX è $ 5.89M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GOOGLX?
La fornitura circolante di GOOGLX è 22.60K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GOOGLX?
GOOGLX ha raggiunto un prezzo ATH di 261.2961073735803 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GOOGLX?
GOOGLX ha visto un prezzo ATL di 169.44795144400413 USD.
Qual è il volume di trading di GOOGLX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GOOGLX è $ 55.00K USD.
GOOGLX salirà quest'anno?
GOOGLX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GOOGLX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:07:35 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore GOOGLX in USD

Importo

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 260.64 USD

Fai trading di GOOGLX

GOOGLX/USDT
$260.64
$260.64$260.64
-0.04%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

