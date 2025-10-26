Il prezzo in tempo reale di GameStop oggi è 23.71 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GMEON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GMEON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di GameStop oggi è 23.71 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GMEON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GMEON su MEXC ora.

Maggiori informazioni su GMEON

Informazioni sul prezzo di GMEON

Sito web ufficiale di GMEON

Economia del token di GMEON

Previsioni del prezzo di GMEON

Cronologia di GMEON

Guida all'acquisto di GMEON

Convertitore di GMEON in valuta fiat

Spot GMEON

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo GameStop

Valore GameStop (GMEON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GMEON:

$23.8
$23.8$23.8
-0.46%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di GameStop (GMEON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:37:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di GameStop (GMEON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 23.56
$ 23.56$ 23.56
Min sulle 24h
$ 23.95
$ 23.95$ 23.95
Max sulle 24h

$ 23.56
$ 23.56$ 23.56

$ 23.95
$ 23.95$ 23.95

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834$ 22.309828913708834

-0.55%

-0.45%

+1.06%

+1.06%

Il prezzo in tempo reale di GameStop (GMEON) è $ 23.71. Nelle ultime 24 ore, GMEON ha oscillato tra un minimo di $ 23.56 e un massimo di $ 23.95, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GMEON è $ 28.314705255572687, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 22.309828913708834.

In termini di performance a breve termine, GMEON è variato del -0.55% nell'ultima ora, del -0.45% nelle 24 ore e del +1.06% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di GameStop (GMEON)

No.2802

$ 270.01K
$ 270.01K$ 270.01K

$ 54.55K
$ 54.55K$ 54.55K

$ 270.01K
$ 270.01K$ 270.01K

11.39K
11.39K 11.39K

11,387.97024846
11,387.97024846 11,387.97024846

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di GameStop è $ 270.01K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.55K. La fornitura circolante di GMEON è 11.39K, con una fornitura totale di 11387.97024846. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 270.01K.

Cronologia dei prezzi di GameStop (GMEON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di GameStop per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.11-0.45%
30 giorni$ -1.6-6.33%
60 giorni$ +13.71+137.10%
90 giorni$ +13.71+137.10%
Variazione del prezzo di GameStop di oggi

Oggi, GMEON ha registrato una variazione di $ -0.11 (-0.45%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di GameStop in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -1.6 (-6.33%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di GameStop in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GMEON ha registrato una variazione di $ +13.71 (+137.10%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di GameStop in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +13.71 (+137.10%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di GameStop (GMEON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di GameStop.

Che cos'è GameStop (GMEON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

GameStop è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di GameStop in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GMEON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su GameStop sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di GameStop fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di GameStop (USD)

Quanto varrà GameStop (GMEON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GameStop (GMEON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GameStop.

Controlla subito la previsione del prezzo di GameStop!

Economia del token di GameStop (GMEON)

Comprendere l'economia del token di GameStop (GMEON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GMEON!

Come acquistare GameStop (GMEON)

Stai cercando come acquistare GameStop? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente GameStop su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GMEON in valute locali

1 GameStop (GMEON) in VND
623,928.65
1 GameStop (GMEON) in AUD
A$36.2763
1 GameStop (GMEON) in GBP
17.7825
1 GameStop (GMEON) in EUR
20.3906
1 GameStop (GMEON) in USD
$23.71
1 GameStop (GMEON) in MYR
RM100.0562
1 GameStop (GMEON) in TRY
994.3974
1 GameStop (GMEON) in JPY
¥3,603.92
1 GameStop (GMEON) in ARS
ARS$35,335.2501
1 GameStop (GMEON) in RUB
1,887.5531
1 GameStop (GMEON) in INR
2,081.9751
1 GameStop (GMEON) in IDR
Rp395,166.5086
1 GameStop (GMEON) in PHP
1,392.9625
1 GameStop (GMEON) in EGP
￡E.1,128.8331
1 GameStop (GMEON) in BRL
R$127.5598
1 GameStop (GMEON) in CAD
C$33.194
1 GameStop (GMEON) in BDT
2,897.362
1 GameStop (GMEON) in NGN
34,613.0435
1 GameStop (GMEON) in COP
$91,899.0116
1 GameStop (GMEON) in ZAR
R.409.2346
1 GameStop (GMEON) in UAH
990.8409
1 GameStop (GMEON) in TZS
T.Sh.58,980.0476
1 GameStop (GMEON) in VES
Bs5,026.52
1 GameStop (GMEON) in CLP
$22,311.11
1 GameStop (GMEON) in PKR
Rs6,661.7987
1 GameStop (GMEON) in KZT
12,767.835
1 GameStop (GMEON) in THB
฿774.1315
1 GameStop (GMEON) in TWD
NT$731.2164
1 GameStop (GMEON) in AED
د.إ87.0157
1 GameStop (GMEON) in CHF
Fr18.7309
1 GameStop (GMEON) in HKD
HK$183.9896
1 GameStop (GMEON) in AMD
֏9,080.6929
1 GameStop (GMEON) in MAD
.د.م218.6062
1 GameStop (GMEON) in MXN
$437.4495
1 GameStop (GMEON) in SAR
ريال88.9125
1 GameStop (GMEON) in ETB
Br3,580.4471
1 GameStop (GMEON) in KES
KSh3,063.0949
1 GameStop (GMEON) in JOD
د.أ16.81039
1 GameStop (GMEON) in PLN
86.5415
1 GameStop (GMEON) in RON
лв103.6127
1 GameStop (GMEON) in SEK
kr222.874
1 GameStop (GMEON) in BGN
лв39.8328
1 GameStop (GMEON) in HUF
Ft7,953.5195
1 GameStop (GMEON) in CZK
495.7761
1 GameStop (GMEON) in KWD
د.ك7.25526
1 GameStop (GMEON) in ILS
77.7688
1 GameStop (GMEON) in BOB
Bs163.599
1 GameStop (GMEON) in AZN
40.307
1 GameStop (GMEON) in TJS
SM218.8433
1 GameStop (GMEON) in GEL
64.2541
1 GameStop (GMEON) in AOA
Kz21,752.2653
1 GameStop (GMEON) in BHD
.د.ب8.91496
1 GameStop (GMEON) in BMD
$23.71
1 GameStop (GMEON) in DKK
kr152.2182
1 GameStop (GMEON) in HNL
L619.7794
1 GameStop (GMEON) in MUR
1,079.5163
1 GameStop (GMEON) in NAD
$409.2346
1 GameStop (GMEON) in NOK
kr237.3371
1 GameStop (GMEON) in NZD
$41.0183
1 GameStop (GMEON) in PAB
B/.23.71
1 GameStop (GMEON) in PGK
K99.8191
1 GameStop (GMEON) in QAR
ر.ق86.3044
1 GameStop (GMEON) in RSD
дин.2,393.2874
1 GameStop (GMEON) in UZS
soʻm289,146.2952
1 GameStop (GMEON) in ALL
L1,967.93
1 GameStop (GMEON) in ANG
ƒ42.4409
1 GameStop (GMEON) in AWG
ƒ42.4409
1 GameStop (GMEON) in BBD
$47.42
1 GameStop (GMEON) in BAM
KM39.8328
1 GameStop (GMEON) in BIF
Fr69,920.79
1 GameStop (GMEON) in BND
$30.5859
1 GameStop (GMEON) in BSD
$23.71
1 GameStop (GMEON) in JMD
$3,801.8985
1 GameStop (GMEON) in KHR
95,604.6475
1 GameStop (GMEON) in KMF
Fr10,053.04
1 GameStop (GMEON) in LAK
515,434.7723
1 GameStop (GMEON) in LKR
රු7,200.0157
1 GameStop (GMEON) in MDL
L402.8329
1 GameStop (GMEON) in MGA
Ar107,284.9048
1 GameStop (GMEON) in MOP
P189.68
1 GameStop (GMEON) in MVR
362.763
1 GameStop (GMEON) in MWK
MK41,163.1681
1 GameStop (GMEON) in MZN
MT1,515.069
1 GameStop (GMEON) in NPR
रु3,328.6469
1 GameStop (GMEON) in PYG
168,151.32
1 GameStop (GMEON) in RWF
Fr34,355.79
1 GameStop (GMEON) in SBD
$194.8962
1 GameStop (GMEON) in SCR
331.4658
1 GameStop (GMEON) in SRD
$941.0499
1 GameStop (GMEON) in SVC
$207.2254
1 GameStop (GMEON) in SZL
L409.9459
1 GameStop (GMEON) in TMT
m83.2221
1 GameStop (GMEON) in TND
د.ت69.49401
1 GameStop (GMEON) in TTD
$160.7538
1 GameStop (GMEON) in UGX
Sh82,605.64
1 GameStop (GMEON) in XAF
Fr13,372.44
1 GameStop (GMEON) in XCD
$64.017
1 GameStop (GMEON) in XOF
Fr13,372.44
1 GameStop (GMEON) in XPF
Fr2,418.42
1 GameStop (GMEON) in BWP
P338.3417
1 GameStop (GMEON) in BZD
$47.6571
1 GameStop (GMEON) in CVE
$2,258.1404
1 GameStop (GMEON) in DJF
Fr4,196.67
1 GameStop (GMEON) in DOP
$1,509.8528
1 GameStop (GMEON) in DZD
د.ج3,086.3307
1 GameStop (GMEON) in FJD
$53.8217
1 GameStop (GMEON) in GNF
Fr206,158.45
1 GameStop (GMEON) in GTQ
Q181.3815
1 GameStop (GMEON) in GYD
$4,960.132
1 GameStop (GMEON) in ISK
kr2,916.33

Risorsa GameStop

Per una comprensione più approfondita di GameStop, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale GameStop
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo GameStop

Quanto vale oggi GameStop (GMEON)?
Il prezzo in tempo reale di GMEON in USD è 23.71 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GMEON in USD?
Il prezzo attuale di GMEON in USD è $ 23.71. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di GameStop?
La capitalizzazione di mercato per GMEON è $ 270.01K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GMEON?
La fornitura circolante di GMEON è 11.39K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GMEON?
GMEON ha raggiunto un prezzo ATH di 28.314705255572687 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GMEON?
GMEON ha visto un prezzo ATL di 22.309828913708834 USD.
Qual è il volume di trading di GMEON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GMEON è $ 54.55K USD.
GMEON salirà quest'anno?
GMEON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GMEON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:37:48 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di GameStop (GMEON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore GMEON in USD

Importo

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 23.71 USD

Fai trading di GMEON

GMEON/USDT
$23.8
$23.8$23.8
-0.25%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,677.46
$111,677.46$111,677.46

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.98
$3,961.98$3,961.98

+0.74%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05846
$0.05846$0.05846

-14.78%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6200
$7.6200$7.6200

+3.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,677.46
$111,677.46$111,677.46

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.98
$3,961.98$3,961.98

+0.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6161
$2.6161$2.6161

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19751
$0.19751$0.19751

+0.65%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000101
$0.000000000000101$0.000000000000101

+1.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.153595
$0.153595$0.153595

+20,379.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6237
$0.6237$0.6237

+2,394.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6237
$0.6237$0.6237

+2,394.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00010077
$0.00010077$0.00010077

+165.18%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050733
$0.050733$0.050733

+101.63%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000688
$0.0000000000688$0.0000000000688

+49.24%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000156
$0.0000000000000000000156$0.0000000000000000000156

+41.81%