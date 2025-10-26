Il prezzo in tempo reale di Fellaz oggi è 0.26829 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FLZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FLZ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Fellaz oggi è 0.26829 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FLZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FLZ su MEXC ora.

Logo Fellaz

Valore Fellaz (FLZ)

$0.26943
+0.59%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Fellaz (FLZ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:06:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Fellaz (FLZ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+0.21%

+0.59%

+0.95%

+0.95%

Il prezzo in tempo reale di Fellaz (FLZ) è $ 0.26829. Nelle ultime 24 ore, FLZ ha oscillato tra un minimo di $ 0.26516 e un massimo di $ 0.27177, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FLZ è $ 7.031902618598005, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.08700985391066055.

In termini di performance a breve termine, FLZ è variato del +0.21% nell'ultima ora, del +0.59% nelle 24 ore e del +0.95% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Fellaz (FLZ)

No.279

23.59%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Fellaz è $ 126.60M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 51.30K. La fornitura circolante di FLZ è 471.87M, con una fornitura totale di 2000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 536.58M.

Cronologia dei prezzi di Fellaz (FLZ) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Fellaz per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0015803+0.59%
30 giorni$ -0.0185-6.46%
60 giorni$ +0.16837+168.50%
90 giorni$ -0.33171-55.29%
Variazione del prezzo di Fellaz di oggi

Oggi, FLZ ha registrato una variazione di $ +0.0015803 (+0.59%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Fellaz in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0185 (-6.46%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Fellaz in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FLZ ha registrato una variazione di $ +0.16837 (+168.50%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Fellaz in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.33171 (-55.29%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Fellaz (FLZ)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Fellaz.

Che cos'è Fellaz (FLZ)

In qualità di leader indiscusso nell'intrattenimento Web2-Web3, Fellaz fonde media tradizionali, blockchain e intelligenza artificiale per offrire esperienze coinvolgenti ai fan e liberare il potenziale dei creator in tutto il mondo.

Fellaz è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Fellaz in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FLZ per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Fellaz sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Fellaz fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Fellaz (USD)

Quanto varrà Fellaz (FLZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Fellaz (FLZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Fellaz.

Controlla subito la previsione del prezzo di Fellaz!

Economia del token di Fellaz (FLZ)

Comprendere l'economia del token di Fellaz (FLZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FLZ!

Come acquistare Fellaz (FLZ)

Stai cercando come acquistare Fellaz? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Fellaz su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FLZ in valute locali

Risorsa Fellaz

Per una comprensione più approfondita di Fellaz, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Fellaz
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Fellaz

Quanto vale oggi Fellaz (FLZ)?
Il prezzo in tempo reale di FLZ in USD è 0.26829 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FLZ in USD?
Il prezzo attuale di FLZ in USD è $ 0.26829. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Fellaz?
La capitalizzazione di mercato per FLZ è $ 126.60M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FLZ?
La fornitura circolante di FLZ è 471.87M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FLZ?
FLZ ha raggiunto un prezzo ATH di 7.031902618598005 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FLZ?
FLZ ha visto un prezzo ATL di 0.08700985391066055 USD.
Qual è il volume di trading di FLZ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FLZ è $ 51.30K USD.
FLZ salirà quest'anno?
FLZ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FLZ per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:06:44 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

