Il prezzo in tempo reale di Fleek oggi è 0.2037 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FLK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FLK su MEXC ora.

Logo Fleek

Valore Fleek (FLK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FLK:

$0.2034
$0.2034$0.2034
+7.67%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Fleek (FLK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 09:11:47 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Fleek (FLK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799
Min sulle 24h
$ 0.2123
$ 0.2123$ 0.2123
Max sulle 24h

$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799

$ 0.2123
$ 0.2123$ 0.2123

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

+0.79%

+7.67%

-14.06%

-14.06%

Il prezzo in tempo reale di Fleek (FLK) è $ 0.2037. Nelle ultime 24 ore, FLK ha oscillato tra un minimo di $ 0.1799 e un massimo di $ 0.2123, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FLK è $ 0.6289933396082115, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.11349214572806128.

In termini di performance a breve termine, FLK è variato del +0.79% nell'ultima ora, del +7.67% nelle 24 ore e del -14.06% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Fleek (FLK)

No.1519

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 173.08K
$ 173.08K$ 173.08K

$ 20.37M
$ 20.37M$ 20.37M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Fleek è $ 4.07M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 173.08K. La fornitura circolante di FLK è 20.00M, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 20.37M.

Cronologia dei prezzi di Fleek (FLK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Fleek per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.014489+7.67%
30 giorni$ -0.0463-18.52%
60 giorni$ -0.0463-18.52%
90 giorni$ -0.0463-18.52%
Variazione del prezzo di Fleek di oggi

Oggi, FLK ha registrato una variazione di $ +0.014489 (+7.67%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Fleek in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0463 (-18.52%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Fleek in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FLK ha registrato una variazione di $ -0.0463 (-18.52%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Fleek in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0463 (-18.52%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Fleek (FLK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Fleek.

Che cos'è Fleek (FLK)

The Platform è una piattaforma social basata sull'IA che consente agli utenti di generare e migliorare contenuti con l'IA e di condividerli sui social media. È tra le prime piattaforme social a integrare sia l'IA che la blockchain per creare nuove esperienze social uniche.

Fleek è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Fleek in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FLK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Fleek sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Fleek fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Fleek (USD)

Quanto varrà Fleek (FLK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Fleek (FLK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Fleek.

Controlla subito la previsione del prezzo di Fleek!

Economia del token di Fleek (FLK)

Comprendere l'economia del token di Fleek (FLK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FLK!

Come acquistare Fleek (FLK)

Stai cercando come acquistare Fleek? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Fleek su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FLK in valute locali

1 Fleek (FLK) in VND
5,360.3655
1 Fleek (FLK) in AUD
A$0.311661
1 Fleek (FLK) in GBP
0.152775
1 Fleek (FLK) in EUR
0.175182
1 Fleek (FLK) in USD
$0.2037
1 Fleek (FLK) in MYR
RM0.859614
1 Fleek (FLK) in TRY
8.543178
1 Fleek (FLK) in JPY
¥30.9624
1 Fleek (FLK) in ARS
ARS$303.576147
1 Fleek (FLK) in RUB
16.216557
1 Fleek (FLK) in INR
17.886897
1 Fleek (FLK) in IDR
Rp3,394.998642
1 Fleek (FLK) in PHP
11.967375
1 Fleek (FLK) in EGP
￡E.9.698157
1 Fleek (FLK) in BRL
R$1.095906
1 Fleek (FLK) in CAD
C$0.28518
1 Fleek (FLK) in BDT
24.89214
1 Fleek (FLK) in NGN
297.371445
1 Fleek (FLK) in COP
$789.533052
1 Fleek (FLK) in ZAR
R.3.515862
1 Fleek (FLK) in UAH
8.512623
1 Fleek (FLK) in TZS
T.Sh.506.715972
1 Fleek (FLK) in VES
Bs43.1844
1 Fleek (FLK) in CLP
$191.6817
1 Fleek (FLK) in PKR
Rs57.233589
1 Fleek (FLK) in KZT
109.69245
1 Fleek (FLK) in THB
฿6.650805
1 Fleek (FLK) in TWD
NT$6.282108
1 Fleek (FLK) in AED
د.إ0.747579
1 Fleek (FLK) in CHF
Fr0.160923
1 Fleek (FLK) in HKD
HK$1.580712
1 Fleek (FLK) in AMD
֏78.015063
1 Fleek (FLK) in MAD
.د.م1.878114
1 Fleek (FLK) in MXN
$3.758265
1 Fleek (FLK) in SAR
ريال0.763875
1 Fleek (FLK) in ETB
Br30.760737
1 Fleek (FLK) in KES
KSh26.316003
1 Fleek (FLK) in JOD
د.أ0.1444233
1 Fleek (FLK) in PLN
0.743505
1 Fleek (FLK) in RON
лв0.890169
1 Fleek (FLK) in SEK
kr1.91478
1 Fleek (FLK) in BGN
лв0.342216
1 Fleek (FLK) in HUF
Ft68.331165
1 Fleek (FLK) in CZK
4.259367
1 Fleek (FLK) in KWD
د.ك0.0623322
1 Fleek (FLK) in ILS
0.668136
1 Fleek (FLK) in BOB
Bs1.40553
1 Fleek (FLK) in AZN
0.34629
1 Fleek (FLK) in TJS
SM1.880151
1 Fleek (FLK) in GEL
0.552027
1 Fleek (FLK) in AOA
Kz186.880491
1 Fleek (FLK) in BHD
.د.ب0.0765912
1 Fleek (FLK) in BMD
$0.2037
1 Fleek (FLK) in DKK
kr1.307754
1 Fleek (FLK) in HNL
L5.324718
1 Fleek (FLK) in MUR
9.274461
1 Fleek (FLK) in NAD
$3.515862
1 Fleek (FLK) in NOK
kr2.039037
1 Fleek (FLK) in NZD
$0.352401
1 Fleek (FLK) in PAB
B/.0.2037
1 Fleek (FLK) in PGK
K0.857577
1 Fleek (FLK) in QAR
ر.ق0.741468
1 Fleek (FLK) in RSD
дин.20.561478
1 Fleek (FLK) in UZS
soʻm2,484.145944
1 Fleek (FLK) in ALL
L16.9071
1 Fleek (FLK) in ANG
ƒ0.364623
1 Fleek (FLK) in AWG
ƒ0.364623
1 Fleek (FLK) in BBD
$0.4074
1 Fleek (FLK) in BAM
KM0.342216
1 Fleek (FLK) in BIF
Fr600.7113
1 Fleek (FLK) in BND
$0.262773
1 Fleek (FLK) in BSD
$0.2037
1 Fleek (FLK) in JMD
$32.663295
1 Fleek (FLK) in KHR
821.369325
1 Fleek (FLK) in KMF
Fr86.3688
1 Fleek (FLK) in LAK
4,428.260781
1 Fleek (FLK) in LKR
රු61.857579
1 Fleek (FLK) in MDL
L3.460863
1 Fleek (FLK) in MGA
Ar921.718056
1 Fleek (FLK) in MOP
P1.6296
1 Fleek (FLK) in MVR
3.11661
1 Fleek (FLK) in MWK
MK353.645607
1 Fleek (FLK) in MZN
MT13.01643
1 Fleek (FLK) in NPR
रु28.597443
1 Fleek (FLK) in PYG
1,444.6404
1 Fleek (FLK) in RWF
Fr295.1613
1 Fleek (FLK) in SBD
$1.674414
1 Fleek (FLK) in SCR
2.847726
1 Fleek (FLK) in SRD
$8.084853
1 Fleek (FLK) in SVC
$1.780338
1 Fleek (FLK) in SZL
L3.521973
1 Fleek (FLK) in TMT
m0.714987
1 Fleek (FLK) in TND
د.ت0.5970447
1 Fleek (FLK) in TTD
$1.381086
1 Fleek (FLK) in UGX
Sh709.6908
1 Fleek (FLK) in XAF
Fr114.8868
1 Fleek (FLK) in XCD
$0.54999
1 Fleek (FLK) in XOF
Fr114.8868
1 Fleek (FLK) in XPF
Fr20.7774
1 Fleek (FLK) in BWP
P2.906799
1 Fleek (FLK) in BZD
$0.409437
1 Fleek (FLK) in CVE
$19.400388
1 Fleek (FLK) in DJF
Fr36.0549
1 Fleek (FLK) in DOP
$12.971616
1 Fleek (FLK) in DZD
د.ج26.515629
1 Fleek (FLK) in FJD
$0.462399
1 Fleek (FLK) in GNF
Fr1,771.1715
1 Fleek (FLK) in GTQ
Q1.558305
1 Fleek (FLK) in GYD
$42.61404
1 Fleek (FLK) in ISK
kr25.0551

Risorsa Fleek

Per una comprensione più approfondita di Fleek, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Fleek
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Fleek

Quanto vale oggi Fleek (FLK)?
Il prezzo in tempo reale di FLK in USD è 0.2037 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FLK in USD?
Il prezzo attuale di FLK in USD è $ 0.2037. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Fleek?
La capitalizzazione di mercato per FLK è $ 4.07M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FLK?
La fornitura circolante di FLK è 20.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FLK?
FLK ha raggiunto un prezzo ATH di 0.6289933396082115 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FLK?
FLK ha visto un prezzo ATL di 0.11349214572806128 USD.
Qual è il volume di trading di FLK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FLK è $ 173.08K USD.
FLK salirà quest'anno?
FLK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FLK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 09:11:47 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore FLK in USD

Importo

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.2037 USD

Fai trading di FLK

FLK/USDC
$0.2035
$0.2035$0.2035
+8.18%
FLK/USDT
$0.2034
$0.2034$0.2034
+7.96%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

