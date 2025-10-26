Il prezzo in tempo reale di Figma oggi è 54.03 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FIGON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FIGON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Figma oggi è 54.03 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FIGON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FIGON su MEXC ora.

Logo Figma

Valore Figma (FIGON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FIGON:

$54.03
$54.03$54.03
+0.31%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Figma (FIGON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:35:28 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Figma (FIGON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 53.07
$ 53.07$ 53.07
Min sulle 24h
$ 54.61
$ 54.61$ 54.61
Max sulle 24h

$ 53.07
$ 53.07$ 53.07

$ 54.61
$ 54.61$ 54.61

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947$ 49.64263991441947

-0.21%

+0.31%

-3.44%

-3.44%

Il prezzo in tempo reale di Figma (FIGON) è $ 54.03. Nelle ultime 24 ore, FIGON ha oscillato tra un minimo di $ 53.07 e un massimo di $ 54.61, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FIGON è $ 71.95000313657503, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 49.64263991441947.

In termini di performance a breve termine, FIGON è variato del -0.21% nell'ultima ora, del +0.31% nelle 24 ore e del -3.44% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Figma (FIGON)

No.2606

$ 444.08K
$ 444.08K$ 444.08K

$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K

$ 444.08K
$ 444.08K$ 444.08K

8.22K
8.22K 8.22K

8,219.05219345
8,219.05219345 8,219.05219345

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Figma è $ 444.08K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.79K. La fornitura circolante di FIGON è 8.22K, con una fornitura totale di 8219.05219345. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 444.08K.

Cronologia dei prezzi di Figma (FIGON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Figma per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.167+0.31%
30 giorni$ -0.39-0.72%
60 giorni$ +24.03+80.10%
90 giorni$ +24.03+80.10%
Variazione del prezzo di Figma di oggi

Oggi, FIGON ha registrato una variazione di $ +0.167 (+0.31%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Figma in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.39 (-0.72%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Figma in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FIGON ha registrato una variazione di $ +24.03 (+80.10%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Figma in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +24.03 (+80.10%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Figma (FIGON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Figma.

Che cos'è Figma (FIGON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Figma è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Figma in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FIGON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Figma sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Figma fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Figma (USD)

Quanto varrà Figma (FIGON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Figma (FIGON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Figma.

Controlla subito la previsione del prezzo di Figma!

Economia del token di Figma (FIGON)

Comprendere l'economia del token di Figma (FIGON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FIGON!

Come acquistare Figma (FIGON)

Stai cercando come acquistare Figma? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Figma su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FIGON in valute locali

1 Figma (FIGON) in VND
1,421,799.45
1 Figma (FIGON) in AUD
A$82.6659
1 Figma (FIGON) in GBP
40.5225
1 Figma (FIGON) in EUR
46.4658
1 Figma (FIGON) in USD
$54.03
1 Figma (FIGON) in MYR
RM228.0066
1 Figma (FIGON) in TRY
2,266.0182
1 Figma (FIGON) in JPY
¥8,212.56
1 Figma (FIGON) in ARS
ARS$80,521.4493
1 Figma (FIGON) in RUB
4,301.3283
1 Figma (FIGON) in INR
4,744.3743
1 Figma (FIGON) in IDR
Rp900,499.6398
1 Figma (FIGON) in PHP
3,174.2625
1 Figma (FIGON) in EGP
￡E.2,572.3683
1 Figma (FIGON) in BRL
R$290.6814
1 Figma (FIGON) in CAD
C$75.642
1 Figma (FIGON) in BDT
6,602.466
1 Figma (FIGON) in NGN
78,875.6955
1 Figma (FIGON) in COP
$209,418.1188
1 Figma (FIGON) in ZAR
R.932.5578
1 Figma (FIGON) in UAH
2,257.9137
1 Figma (FIGON) in TZS
T.Sh.134,402.8668
1 Figma (FIGON) in VES
Bs11,454.36
1 Figma (FIGON) in CLP
$50,842.23
1 Figma (FIGON) in PKR
Rs15,180.8091
1 Figma (FIGON) in KZT
29,095.155
1 Figma (FIGON) in THB
฿1,764.0795
1 Figma (FIGON) in TWD
NT$1,666.2852
1 Figma (FIGON) in AED
د.إ198.2901
1 Figma (FIGON) in CHF
Fr42.6837
1 Figma (FIGON) in HKD
HK$419.2728
1 Figma (FIGON) in AMD
֏20,692.9497
1 Figma (FIGON) in MAD
.د.م498.1566
1 Figma (FIGON) in MXN
$996.8535
1 Figma (FIGON) in SAR
ريال202.6125
1 Figma (FIGON) in ETB
Br8,159.0703
1 Figma (FIGON) in KES
KSh6,980.1357
1 Figma (FIGON) in JOD
د.أ38.30727
1 Figma (FIGON) in PLN
197.2095
1 Figma (FIGON) in RON
лв236.1111
1 Figma (FIGON) in SEK
kr507.882
1 Figma (FIGON) in BGN
лв90.7704
1 Figma (FIGON) in HUF
Ft18,124.3635
1 Figma (FIGON) in CZK
1,129.7673
1 Figma (FIGON) in KWD
د.ك16.53318
1 Figma (FIGON) in ILS
177.2184
1 Figma (FIGON) in BOB
Bs372.807
1 Figma (FIGON) in AZN
91.851
1 Figma (FIGON) in TJS
SM498.6969
1 Figma (FIGON) in GEL
146.4213
1 Figma (FIGON) in AOA
Kz49,568.7429
1 Figma (FIGON) in BHD
.د.ب20.31528
1 Figma (FIGON) in BMD
$54.03
1 Figma (FIGON) in DKK
kr346.8726
1 Figma (FIGON) in HNL
L1,412.3442
1 Figma (FIGON) in MUR
2,459.9859
1 Figma (FIGON) in NAD
$932.5578
1 Figma (FIGON) in NOK
kr540.8403
1 Figma (FIGON) in NZD
$93.4719
1 Figma (FIGON) in PAB
B/.54.03
1 Figma (FIGON) in PGK
K227.4663
1 Figma (FIGON) in QAR
ر.ق196.6692
1 Figma (FIGON) in RSD
дин.5,453.7882
1 Figma (FIGON) in UZS
soʻm658,902.3336
1 Figma (FIGON) in ALL
L4,484.49
1 Figma (FIGON) in ANG
ƒ96.7137
1 Figma (FIGON) in AWG
ƒ96.7137
1 Figma (FIGON) in BBD
$108.06
1 Figma (FIGON) in BAM
KM90.7704
1 Figma (FIGON) in BIF
Fr159,334.47
1 Figma (FIGON) in BND
$69.6987
1 Figma (FIGON) in BSD
$54.03
1 Figma (FIGON) in JMD
$8,663.7105
1 Figma (FIGON) in KHR
217,862.4675
1 Figma (FIGON) in KMF
Fr22,908.72
1 Figma (FIGON) in LAK
1,174,565.1939
1 Figma (FIGON) in LKR
රු16,407.2901
1 Figma (FIGON) in MDL
L917.9697
1 Figma (FIGON) in MGA
Ar244,479.2664
1 Figma (FIGON) in MOP
P432.24
1 Figma (FIGON) in MVR
826.659
1 Figma (FIGON) in MWK
MK93,802.0233
1 Figma (FIGON) in MZN
MT3,452.517
1 Figma (FIGON) in NPR
रु7,585.2717
1 Figma (FIGON) in PYG
383,180.76
1 Figma (FIGON) in RWF
Fr78,289.47
1 Figma (FIGON) in SBD
$444.1266
1 Figma (FIGON) in SCR
755.3394
1 Figma (FIGON) in SRD
$2,144.4507
1 Figma (FIGON) in SVC
$472.2222
1 Figma (FIGON) in SZL
L934.1787
1 Figma (FIGON) in TMT
m189.6453
1 Figma (FIGON) in TND
د.ت158.36193
1 Figma (FIGON) in TTD
$366.3234
1 Figma (FIGON) in UGX
Sh188,240.52
1 Figma (FIGON) in XAF
Fr30,472.92
1 Figma (FIGON) in XCD
$145.881
1 Figma (FIGON) in XOF
Fr30,472.92
1 Figma (FIGON) in XPF
Fr5,511.06
1 Figma (FIGON) in BWP
P771.0081
1 Figma (FIGON) in BZD
$108.6003
1 Figma (FIGON) in CVE
$5,145.8172
1 Figma (FIGON) in DJF
Fr9,563.31
1 Figma (FIGON) in DOP
$3,440.6304
1 Figma (FIGON) in DZD
د.ج7,033.0851
1 Figma (FIGON) in FJD
$122.6481
1 Figma (FIGON) in GNF
Fr469,790.85
1 Figma (FIGON) in GTQ
Q413.3295
1 Figma (FIGON) in GYD
$11,303.076
1 Figma (FIGON) in ISK
kr6,645.69

Per una comprensione più approfondita di Figma, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Figma
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Figma

Quanto vale oggi Figma (FIGON)?
Il prezzo in tempo reale di FIGON in USD è 54.03 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FIGON in USD?
Il prezzo attuale di FIGON in USD è $ 54.03. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Figma?
La capitalizzazione di mercato per FIGON è $ 444.08K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FIGON?
La fornitura circolante di FIGON è 8.22K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FIGON?
FIGON ha raggiunto un prezzo ATH di 71.95000313657503 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FIGON?
FIGON ha visto un prezzo ATL di 49.64263991441947 USD.
Qual è il volume di trading di FIGON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FIGON è $ 55.79K USD.
FIGON salirà quest'anno?
FIGON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FIGON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:35:28 (UTC+8)

