Il prezzo in tempo reale di Exotic Markets oggi è 1.336 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EXO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EXO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Exotic Markets oggi è 1.336 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EXO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EXO su MEXC ora.

Maggiori informazioni su EXO

Informazioni sul prezzo di EXO

Economia del token di EXO

Previsioni del prezzo di EXO

Cronologia di EXO

Guida all'acquisto di EXO

Convertitore di EXO in valuta fiat

Spot EXO

Futures USDT-M EXO

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Exotic Markets

Valore Exotic Markets (EXO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in EXO:

$1.334
$1.334$1.334
+1.44%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Exotic Markets (EXO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Exotic Markets (EXO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.275
$ 1.275$ 1.275
Min sulle 24h
$ 1.444
$ 1.444$ 1.444
Max sulle 24h

$ 1.275
$ 1.275$ 1.275

$ 1.444
$ 1.444$ 1.444

--
----

--
----

-0.30%

+1.44%

-3.61%

-3.61%

Il prezzo in tempo reale di Exotic Markets (EXO) è $ 1.336. Nelle ultime 24 ore, EXO ha oscillato tra un minimo di $ 1.275 e un massimo di $ 1.444, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di EXO è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, EXO è variato del -0.30% nell'ultima ora, del +1.44% nelle 24 ore e del -3.61% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 59.39K
$ 59.39K$ 59.39K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Exotic Markets è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 59.39K. La fornitura circolante di EXO è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Exotic Markets (EXO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Exotic Markets per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.01894+1.44%
30 giorni$ -1.501-52.91%
60 giorni$ -3.664-73.28%
90 giorni$ -3.664-73.28%
Variazione del prezzo di Exotic Markets di oggi

Oggi, EXO ha registrato una variazione di $ +0.01894 (+1.44%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Exotic Markets in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -1.501 (-52.91%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Exotic Markets in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, EXO ha registrato una variazione di $ -3.664 (-73.28%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Exotic Markets in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -3.664 (-73.28%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Exotic Markets (EXO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Exotic Markets.

Che cos'è Exotic Markets (EXO)

Infrastuttura di opzioni e derivati su Solana.

Exotic Markets è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Exotic Markets in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di EXO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Exotic Markets sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Exotic Markets fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Exotic Markets (USD)

Quanto varrà Exotic Markets (EXO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Exotic Markets (EXO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Exotic Markets.

Controlla subito la previsione del prezzo di Exotic Markets!

Economia del token di Exotic Markets (EXO)

Comprendere l'economia del token di Exotic Markets (EXO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EXO!

Come acquistare Exotic Markets (EXO)

Stai cercando come acquistare Exotic Markets? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Exotic Markets su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

EXO in valute locali

1 Exotic Markets (EXO) in VND
35,156.84
1 Exotic Markets (EXO) in AUD
A$2.04408
1 Exotic Markets (EXO) in GBP
1.002
1 Exotic Markets (EXO) in EUR
1.14896
1 Exotic Markets (EXO) in USD
$1.336
1 Exotic Markets (EXO) in MYR
RM5.63792
1 Exotic Markets (EXO) in TRY
56.03184
1 Exotic Markets (EXO) in JPY
¥203.072
1 Exotic Markets (EXO) in ARS
ARS$1,991.05416
1 Exotic Markets (EXO) in RUB
106.35896
1 Exotic Markets (EXO) in INR
117.31416
1 Exotic Markets (EXO) in IDR
Rp22,266.65776
1 Exotic Markets (EXO) in PHP
78.49
1 Exotic Markets (EXO) in EGP
￡E.63.60696
1 Exotic Markets (EXO) in BRL
R$7.18768
1 Exotic Markets (EXO) in CAD
C$1.8704
1 Exotic Markets (EXO) in BDT
163.2592
1 Exotic Markets (EXO) in NGN
1,950.3596
1 Exotic Markets (EXO) in COP
$5,178.28256
1 Exotic Markets (EXO) in ZAR
R.23.05936
1 Exotic Markets (EXO) in UAH
55.83144
1 Exotic Markets (EXO) in TZS
T.Sh.3,323.38016
1 Exotic Markets (EXO) in VES
Bs283.232
1 Exotic Markets (EXO) in CLP
$1,257.176
1 Exotic Markets (EXO) in PKR
Rs375.37592
1 Exotic Markets (EXO) in KZT
719.436
1 Exotic Markets (EXO) in THB
฿43.6204
1 Exotic Markets (EXO) in TWD
NT$41.20224
1 Exotic Markets (EXO) in AED
د.إ4.90312
1 Exotic Markets (EXO) in CHF
Fr1.05544
1 Exotic Markets (EXO) in HKD
HK$10.36736
1 Exotic Markets (EXO) in AMD
֏511.67464
1 Exotic Markets (EXO) in MAD
.د.م12.31792
1 Exotic Markets (EXO) in MXN
$24.6492
1 Exotic Markets (EXO) in SAR
ريال5.01
1 Exotic Markets (EXO) in ETB
Br201.74936
1 Exotic Markets (EXO) in KES
KSh172.59784
1 Exotic Markets (EXO) in JOD
د.أ0.947224
1 Exotic Markets (EXO) in PLN
4.8764
1 Exotic Markets (EXO) in RON
лв5.83832
1 Exotic Markets (EXO) in SEK
kr12.5584
1 Exotic Markets (EXO) in BGN
лв2.24448
1 Exotic Markets (EXO) in HUF
Ft448.1612
1 Exotic Markets (EXO) in CZK
27.93576
1 Exotic Markets (EXO) in KWD
د.ك0.408816
1 Exotic Markets (EXO) in ILS
4.38208
1 Exotic Markets (EXO) in BOB
Bs9.2184
1 Exotic Markets (EXO) in AZN
2.2712
1 Exotic Markets (EXO) in TJS
SM12.33128
1 Exotic Markets (EXO) in GEL
3.62056
1 Exotic Markets (EXO) in AOA
Kz1,225.68648
1 Exotic Markets (EXO) in BHD
.د.ب0.502336
1 Exotic Markets (EXO) in BMD
$1.336
1 Exotic Markets (EXO) in DKK
kr8.57712
1 Exotic Markets (EXO) in HNL
L34.92304
1 Exotic Markets (EXO) in MUR
60.82808
1 Exotic Markets (EXO) in NAD
$23.05936
1 Exotic Markets (EXO) in NOK
kr13.37336
1 Exotic Markets (EXO) in NZD
$2.31128
1 Exotic Markets (EXO) in PAB
B/.1.336
1 Exotic Markets (EXO) in PGK
K5.62456
1 Exotic Markets (EXO) in QAR
ر.ق4.86304
1 Exotic Markets (EXO) in RSD
дин.134.85584
1 Exotic Markets (EXO) in UZS
soʻm16,292.68032
1 Exotic Markets (EXO) in ALL
L110.888
1 Exotic Markets (EXO) in ANG
ƒ2.39144
1 Exotic Markets (EXO) in AWG
ƒ2.39144
1 Exotic Markets (EXO) in BBD
$2.672
1 Exotic Markets (EXO) in BAM
KM2.24448
1 Exotic Markets (EXO) in BIF
Fr3,939.864
1 Exotic Markets (EXO) in BND
$1.72344
1 Exotic Markets (EXO) in BSD
$1.336
1 Exotic Markets (EXO) in JMD
$214.2276
1 Exotic Markets (EXO) in KHR
5,387.086
1 Exotic Markets (EXO) in KMF
Fr566.464
1 Exotic Markets (EXO) in LAK
29,043.47768
1 Exotic Markets (EXO) in LKR
රු405.70312
1 Exotic Markets (EXO) in MDL
L22.69864
1 Exotic Markets (EXO) in MGA
Ar6,045.23968
1 Exotic Markets (EXO) in MOP
P10.688
1 Exotic Markets (EXO) in MVR
20.4408
1 Exotic Markets (EXO) in MWK
MK2,319.44296
1 Exotic Markets (EXO) in MZN
MT85.3704
1 Exotic Markets (EXO) in NPR
रु187.56104
1 Exotic Markets (EXO) in PYG
9,474.912
1 Exotic Markets (EXO) in RWF
Fr1,935.864
1 Exotic Markets (EXO) in SBD
$10.98192
1 Exotic Markets (EXO) in SCR
18.67728
1 Exotic Markets (EXO) in SRD
$53.02584
1 Exotic Markets (EXO) in SVC
$11.67664
1 Exotic Markets (EXO) in SZL
L23.09944
1 Exotic Markets (EXO) in TMT
m4.68936
1 Exotic Markets (EXO) in TND
د.ت3.915816
1 Exotic Markets (EXO) in TTD
$9.05808
1 Exotic Markets (EXO) in UGX
Sh4,654.624
1 Exotic Markets (EXO) in XAF
Fr753.504
1 Exotic Markets (EXO) in XCD
$3.6072
1 Exotic Markets (EXO) in XOF
Fr753.504
1 Exotic Markets (EXO) in XPF
Fr136.272
1 Exotic Markets (EXO) in BWP
P19.06472
1 Exotic Markets (EXO) in BZD
$2.68536
1 Exotic Markets (EXO) in CVE
$127.24064
1 Exotic Markets (EXO) in DJF
Fr236.472
1 Exotic Markets (EXO) in DOP
$85.07648
1 Exotic Markets (EXO) in DZD
د.ج173.90712
1 Exotic Markets (EXO) in FJD
$3.03272
1 Exotic Markets (EXO) in GNF
Fr11,616.52
1 Exotic Markets (EXO) in GTQ
Q10.2204
1 Exotic Markets (EXO) in GYD
$279.4912
1 Exotic Markets (EXO) in ISK
kr164.328

Risorsa Exotic Markets

Per una comprensione più approfondita di Exotic Markets, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Exotic Markets

Quanto vale oggi Exotic Markets (EXO)?
Il prezzo in tempo reale di EXO in USD è 1.336 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da EXO in USD?
Il prezzo attuale di EXO in USD è $ 1.336. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Exotic Markets?
La capitalizzazione di mercato per EXO è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di EXO?
La fornitura circolante di EXO è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EXO?
EXO ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EXO?
EXO ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di EXO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EXO è $ 59.39K USD.
EXO salirà quest'anno?
EXO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EXO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:59 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Exotic Markets (EXO)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore EXO in USD

Importo

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 1.336 USD

Fai trading di EXO

EXO/USDT
$1.334
$1.334$1.334
+1.59%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,684.56
$111,684.56$111,684.56

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,962.88
$3,962.88$3,962.88

+0.76%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05861
$0.05861$0.05861

-14.56%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6228
$7.6228$7.6228

+3.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

+1.35%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,684.56
$111,684.56$111,684.56

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,962.88
$3,962.88$3,962.88

+0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6162
$2.6162$2.6162

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

+1.35%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19757
$0.19757$0.19757

+0.68%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000101
$0.000000000000101$0.000000000000101

+1.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.161920
$0.161920$0.161920

+21,489.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5797
$0.5797$0.5797

+2,218.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5797
$0.5797$0.5797

+2,218.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008694
$0.00008694$0.00008694

+128.78%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051734
$0.051734$0.051734

+105.61%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000690
$0.0000000000690$0.0000000000690

+49.67%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000151
$0.0000000000000000000151$0.0000000000000000000151

+37.27%