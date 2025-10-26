Il prezzo in tempo reale di EVAA Protocol oggi è 9.463 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EVAA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EVAA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di EVAA Protocol oggi è 9.463 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EVAA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EVAA su MEXC ora.

Valore EVAA Protocol (EVAA)

Grafico dei prezzi in tempo reale di EVAA Protocol (EVAA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:45 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Il prezzo in tempo reale di EVAA Protocol (EVAA) è $ 9.463. Nelle ultime 24 ore, EVAA ha oscillato tra un minimo di $ 7.475 e un massimo di $ 12.381, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di EVAA è $ 10.686517171082794, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 1.4583095338977914.

In termini di performance a breve termine, EVAA è variato del -2.37% nell'ultima ora, del -0.16% nelle 24 ore e del +170.44% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di EVAA Protocol (EVAA)

L'attuale capitalizzazione di mercato di EVAA Protocol è $ 62.63M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 5.82M. La fornitura circolante di EVAA è 6.62M, con una fornitura totale di 50000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 473.15M.

Cronologia dei prezzi di EVAA Protocol (EVAA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di EVAA Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.01618-0.16%
30 giorni$ +7.463+373.15%
60 giorni$ +7.463+373.15%
90 giorni$ +7.463+373.15%
Variazione del prezzo di EVAA Protocol di oggi

Oggi, EVAA ha registrato una variazione di $ -0.01618 (-0.16%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di EVAA Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +7.463 (+373.15%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di EVAA Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, EVAA ha registrato una variazione di $ +7.463 (+373.15%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di EVAA Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +7.463 (+373.15%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di EVAA Protocol (EVAA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di EVAA Protocol.

Che cos'è EVAA Protocol (EVAA)

EVAA è un protocollo di liquidità decentralizzato open source su Telegram, basato sulla blockchain TON, che permette agli utenti di fare da depositanti, guadagnando un po' di soldi passivamente fornendo liquidità, o da debitori, che possono ottenere prestiti con garanzie extra.

EVAA Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di EVAA Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di EVAA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su EVAA Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di EVAA Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di EVAA Protocol (USD)

Quanto varrà EVAA Protocol (EVAA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset EVAA Protocol (EVAA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per EVAA Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di EVAA Protocol!

Economia del token di EVAA Protocol (EVAA)

Comprendere l'economia del token di EVAA Protocol (EVAA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EVAA!

Come acquistare EVAA Protocol (EVAA)

Stai cercando come acquistare EVAA Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente EVAA Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa EVAA Protocol

Per una comprensione più approfondita di EVAA Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale EVAA Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo EVAA Protocol

Quanto vale oggi EVAA Protocol (EVAA)?
Il prezzo in tempo reale di EVAA in USD è 9.463 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da EVAA in USD?
Il prezzo attuale di EVAA in USD è $ 9.463. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di EVAA Protocol?
La capitalizzazione di mercato per EVAA è $ 62.63M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di EVAA?
La fornitura circolante di EVAA è 6.62M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EVAA?
EVAA ha raggiunto un prezzo ATH di 10.686517171082794 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EVAA?
EVAA ha visto un prezzo ATL di 1.4583095338977914 USD.
Qual è il volume di trading di EVAA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EVAA è $ 5.82M USD.
EVAA salirà quest'anno?
EVAA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EVAA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:45 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

