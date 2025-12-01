Etherex è una versione migliorata di Nile su Linea, che include l'economia del token e le strutture di incentivi di grande successo rese famose dalla tecnologia Ramses v3 (ad esempio Shadow su Sonic). Con il 100% delle commissioni e degli incentivi che vanno ai possessori di token e nessun sblocco per il team, Etherex, come dice il nome, è davvero al massimo per gli utenti.