Informazioni sui prezzi di ERA (ERA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore: $ 0.3245 $ 0.3245 $ 0.3245 Min sulle 24h $ 0.3355 $ 0.3355 $ 0.3355 Max sulle 24h Min sulle 24h $ 0.3245$ 0.3245 $ 0.3245 Max sulle 24h $ 0.3355$ 0.3355 $ 0.3355 Massimo storico $ 2.002420427794785$ 2.002420427794785 $ 2.002420427794785 Prezzo più basso $ 0.2815714145169596$ 0.2815714145169596 $ 0.2815714145169596 Variazione di prezzo (1H) +0.02% Variazione di prezzo (1G) +1.11% Variazione di prezzo (7G) -12.66% Variazione di prezzo (7G) -12.66%

Il prezzo in tempo reale di ERA (ERA) è $ 0.3342. Nelle ultime 24 ore, ERA ha oscillato tra un minimo di $ 0.3245 e un massimo di $ 0.3355, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ERA è $ 2.002420427794785, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.2815714145169596.

In termini di performance a breve termine, ERA è variato del +0.02% nell'ultima ora, del +1.11% nelle 24 ore e del -12.66% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ERA (ERA)

Classifica No.519 Capitalizzazione di mercato $ 49.63M$ 49.63M $ 49.63M Volume (24H) $ 138.33K$ 138.33K $ 138.33K Capitalizzazione di mercato completamente diluita $ 334.20M$ 334.20M $ 334.20M Fornitura in circolazione 148.50M 148.50M 148.50M Fornitura massima 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornitura totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasso di circolazione 14.85% Blockchain pubblica ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di ERA è $ 49.63M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 138.33K. La fornitura circolante di ERA è 148.50M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 334.20M.