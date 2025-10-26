Il prezzo in tempo reale di ERA oggi è 0.3342 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ERA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ERA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ERA oggi è 0.3342 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ERA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ERA su MEXC ora.

Valore ERA (ERA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ERA:

$0.3344
$0.3344
+1.11%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ERA (ERA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:03 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ERA (ERA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.3245
$ 0.3245
Min sulle 24h
$ 0.3355
$ 0.3355
Max sulle 24h

$ 0.3245
$ 0.3245

$ 0.3355
$ 0.3355

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785

$ 0.2815714145169596
$ 0.2815714145169596

+0.02%

+1.11%

-12.66%

-12.66%

Il prezzo in tempo reale di ERA (ERA) è $ 0.3342. Nelle ultime 24 ore, ERA ha oscillato tra un minimo di $ 0.3245 e un massimo di $ 0.3355, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ERA è $ 2.002420427794785, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.2815714145169596.

In termini di performance a breve termine, ERA è variato del +0.02% nell'ultima ora, del +1.11% nelle 24 ore e del -12.66% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ERA (ERA)

No.519

$ 49.63M
$ 49.63M

$ 138.33K
$ 138.33K

$ 334.20M
$ 334.20M

148.50M
148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

14.85%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di ERA è $ 49.63M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 138.33K. La fornitura circolante di ERA è 148.50M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 334.20M.

Cronologia dei prezzi di ERA (ERA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ERA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.003671+1.11%
30 giorni$ -0.2171-39.38%
60 giorni$ -0.4684-58.37%
90 giorni$ -1.0489-75.84%
Variazione del prezzo di ERA di oggi

Oggi, ERA ha registrato una variazione di $ +0.003671 (+1.11%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di ERA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.2171 (-39.38%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di ERA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ERA ha registrato una variazione di $ -0.4684 (-58.37%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di ERA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -1.0489 (-75.84%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di ERA (ERA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di ERA.

Che cos'è ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ERA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ERA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ERA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ERA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ERA (USD)

Quanto varrà ERA (ERA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ERA (ERA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ERA.

Controlla subito la previsione del prezzo di ERA!

Economia del token di ERA (ERA)

Comprendere l'economia del token di ERA (ERA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ERA!

Come acquistare ERA (ERA)

Stai cercando come acquistare ERA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ERA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ERA in valute locali

1 ERA (ERA) in VND
8,794.473
1 ERA (ERA) in AUD
A$0.511326
1 ERA (ERA) in GBP
0.25065
1 ERA (ERA) in EUR
0.287412
1 ERA (ERA) in USD
$0.3342
1 ERA (ERA) in MYR
RM1.410324
1 ERA (ERA) in TRY
14.016348
1 ERA (ERA) in JPY
¥50.7984
1 ERA (ERA) in ARS
ARS$498.061602
1 ERA (ERA) in RUB
26.605662
1 ERA (ERA) in INR
29.346102
1 ERA (ERA) in IDR
Rp5,569.997772
1 ERA (ERA) in PHP
19.63425
1 ERA (ERA) in EGP
￡E.15.911262
1 ERA (ERA) in BRL
R$1.797996
1 ERA (ERA) in CAD
C$0.46788
1 ERA (ERA) in BDT
40.83924
1 ERA (ERA) in NGN
487.88187
1 ERA (ERA) in COP
$1,295.345832
1 ERA (ERA) in ZAR
R.5.768292
1 ERA (ERA) in UAH
13.966218
1 ERA (ERA) in TZS
T.Sh.831.342552
1 ERA (ERA) in VES
Bs70.8504
1 ERA (ERA) in CLP
$314.4822
1 ERA (ERA) in PKR
Rs93.900174
1 ERA (ERA) in KZT
179.9667
1 ERA (ERA) in THB
฿10.91163
1 ERA (ERA) in TWD
NT$10.306728
1 ERA (ERA) in AED
د.إ1.226514
1 ERA (ERA) in CHF
Fr0.264018
1 ERA (ERA) in HKD
HK$2.593392
1 ERA (ERA) in AMD
֏127.995258
1 ERA (ERA) in MAD
.د.م3.081324
1 ERA (ERA) in MXN
$6.16599
1 ERA (ERA) in SAR
ريال1.25325
1 ERA (ERA) in ETB
Br50.467542
1 ERA (ERA) in KES
KSh43.175298
1 ERA (ERA) in JOD
د.أ0.2369478
1 ERA (ERA) in PLN
1.21983
1 ERA (ERA) in RON
лв1.460454
1 ERA (ERA) in SEK
kr3.14148
1 ERA (ERA) in BGN
лв0.561456
1 ERA (ERA) in HUF
Ft112.10739
1 ERA (ERA) in CZK
6.988122
1 ERA (ERA) in KWD
د.ك0.1022652
1 ERA (ERA) in ILS
1.096176
1 ERA (ERA) in BOB
Bs2.30598
1 ERA (ERA) in AZN
0.56814
1 ERA (ERA) in TJS
SM3.084666
1 ERA (ERA) in GEL
0.905682
1 ERA (ERA) in AOA
Kz306.605106
1 ERA (ERA) in BHD
.د.ب0.1256592
1 ERA (ERA) in BMD
$0.3342
1 ERA (ERA) in DKK
kr2.145564
1 ERA (ERA) in HNL
L8.735988
1 ERA (ERA) in MUR
15.216126
1 ERA (ERA) in NAD
$5.768292
1 ERA (ERA) in NOK
kr3.345342
1 ERA (ERA) in NZD
$0.578166
1 ERA (ERA) in PAB
B/.0.3342
1 ERA (ERA) in PGK
K1.406982
1 ERA (ERA) in QAR
ر.ق1.216488
1 ERA (ERA) in RSD
дин.33.734148
1 ERA (ERA) in UZS
soʻm4,075.609104
1 ERA (ERA) in ALL
L27.7386
1 ERA (ERA) in ANG
ƒ0.598218
1 ERA (ERA) in AWG
ƒ0.598218
1 ERA (ERA) in BBD
$0.6684
1 ERA (ERA) in BAM
KM0.561456
1 ERA (ERA) in BIF
Fr985.5558
1 ERA (ERA) in BND
$0.431118
1 ERA (ERA) in BSD
$0.3342
1 ERA (ERA) in JMD
$53.58897
1 ERA (ERA) in KHR
1,347.57795
1 ERA (ERA) in KMF
Fr141.7008
1 ERA (ERA) in LAK
7,265.217246
1 ERA (ERA) in LKR
රු101.486514
1 ERA (ERA) in MDL
L5.678058
1 ERA (ERA) in MGA
Ar1,512.214896
1 ERA (ERA) in MOP
P2.6736
1 ERA (ERA) in MVR
5.11326
1 ERA (ERA) in MWK
MK580.207962
1 ERA (ERA) in MZN
MT21.35538
1 ERA (ERA) in NPR
रु46.918338
1 ERA (ERA) in PYG
2,370.1464
1 ERA (ERA) in RWF
Fr484.2558
1 ERA (ERA) in SBD
$2.747124
1 ERA (ERA) in SCR
4.672116
1 ERA (ERA) in SRD
$13.264398
1 ERA (ERA) in SVC
$2.920908
1 ERA (ERA) in SZL
L5.778318
1 ERA (ERA) in TMT
m1.173042
1 ERA (ERA) in TND
د.ت0.9795402
1 ERA (ERA) in TTD
$2.265876
1 ERA (ERA) in UGX
Sh1,164.3528
1 ERA (ERA) in XAF
Fr188.4888
1 ERA (ERA) in XCD
$0.90234
1 ERA (ERA) in XOF
Fr188.4888
1 ERA (ERA) in XPF
Fr34.0884
1 ERA (ERA) in BWP
P4.769034
1 ERA (ERA) in BZD
$0.671742
1 ERA (ERA) in CVE
$31.829208
1 ERA (ERA) in DJF
Fr59.1534
1 ERA (ERA) in DOP
$21.281856
1 ERA (ERA) in DZD
د.ج43.502814
1 ERA (ERA) in FJD
$0.758634
1 ERA (ERA) in GNF
Fr2,905.869
1 ERA (ERA) in GTQ
Q2.55663
1 ERA (ERA) in GYD
$69.91464
1 ERA (ERA) in ISK
kr41.1066

Risorsa ERA

Per una comprensione più approfondita di ERA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale ERA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ERA

Quanto vale oggi ERA (ERA)?
Il prezzo in tempo reale di ERA in USD è 0.3342 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ERA in USD?
Il prezzo attuale di ERA in USD è $ 0.3342. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ERA?
La capitalizzazione di mercato per ERA è $ 49.63M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ERA?
La fornitura circolante di ERA è 148.50M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ERA?
ERA ha raggiunto un prezzo ATH di 2.002420427794785 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ERA?
ERA ha visto un prezzo ATL di 0.2815714145169596 USD.
Qual è il volume di trading di ERA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ERA è $ 138.33K USD.
ERA salirà quest'anno?
ERA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ERA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:34:03 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ERA in USD

Importo

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.3342 USD

Fai trading di ERA

ERA/USDC
$0.3344
$0.3344
+0.99%
ERA/USDT
$0.3344
$0.3344
+1.05%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

$111,705.75

$3,963.07

$0.05922

$7.5712

$194.58

$111,705.75

$3,963.07

$2.6174

$194.58

$0.19755

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000101

$0.160000

$0.6072

$0.6072

$0.051847

$0.00008400

$0.0000000000690

$0.0000000000000000000152

