Il prezzo in tempo reale di ELA oggi è 1.514 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ELA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ELA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ELA oggi è 1.514 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ELA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ELA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ELA

Informazioni sul prezzo di ELA

Whitepaper di ELA

Sito web ufficiale di ELA

Economia del token di ELA

Previsioni del prezzo di ELA

Cronologia di ELA

Guida all'acquisto di ELA

Convertitore di ELA in valuta fiat

Spot ELA

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo ELA

Valore ELA (ELA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ELA:

$1.514
$1.514$1.514
+0.19%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ELA (ELA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:06:02 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ELA (ELA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
Min sulle 24h
$ 1.532
$ 1.532$ 1.532
Max sulle 24h

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 1.532
$ 1.532$ 1.532

--
----

--
----

0.00%

+0.19%

-6.03%

-6.03%

Il prezzo in tempo reale di ELA (ELA) è $ 1.514. Nelle ultime 24 ore, ELA ha oscillato tra un minimo di $ 1.5 e un massimo di $ 1.532, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ELA è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, ELA è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +0.19% nelle 24 ore e del -6.03% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ELA (ELA)

--
----

$ 1.86K
$ 1.86K$ 1.86K

$ 42.73M
$ 42.73M$ 42.73M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

L'attuale capitalizzazione di mercato di ELA è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.86K. La fornitura circolante di ELA è --, con una fornitura totale di 28220000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 42.73M.

Cronologia dei prezzi di ELA (ELA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ELA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00287+0.19%
30 giorni$ +0.514+51.40%
60 giorni$ +0.514+51.40%
90 giorni$ +0.514+51.40%
Variazione del prezzo di ELA di oggi

Oggi, ELA ha registrato una variazione di $ +0.00287 (+0.19%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di ELA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.514 (+51.40%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di ELA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ELA ha registrato una variazione di $ +0.514 (+51.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di ELA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.514 (+51.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di ELA (ELA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di ELA.

Che cos'è ELA (ELA)

Elastos sta creando un'infrastruttura Internet decentralizzata che offre agli utenti la vera proprietà digitale e la privacy, protette dalla potenza di calcolo di Bitcoin.

ELA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ELA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ELA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ELA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ELA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ELA (USD)

Quanto varrà ELA (ELA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ELA (ELA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ELA.

Controlla subito la previsione del prezzo di ELA!

Economia del token di ELA (ELA)

Comprendere l'economia del token di ELA (ELA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ELA!

Come acquistare ELA (ELA)

Stai cercando come acquistare ELA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ELA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ELA in valute locali

1 ELA (ELA) in VND
39,840.91
1 ELA (ELA) in AUD
A$2.31642
1 ELA (ELA) in GBP
1.1355
1 ELA (ELA) in EUR
1.30204
1 ELA (ELA) in USD
$1.514
1 ELA (ELA) in MYR
RM6.38908
1 ELA (ELA) in TRY
63.49716
1 ELA (ELA) in JPY
¥230.128
1 ELA (ELA) in ARS
ARS$2,256.32934
1 ELA (ELA) in RUB
120.52954
1 ELA (ELA) in INR
132.94434
1 ELA (ELA) in IDR
Rp25,233.32324
1 ELA (ELA) in PHP
88.9475
1 ELA (ELA) in EGP
￡E.72.08154
1 ELA (ELA) in BRL
R$8.14532
1 ELA (ELA) in CAD
C$2.1196
1 ELA (ELA) in BDT
185.0108
1 ELA (ELA) in NGN
2,210.2129
1 ELA (ELA) in COP
$5,868.20344
1 ELA (ELA) in ZAR
R.26.13164
1 ELA (ELA) in UAH
63.27006
1 ELA (ELA) in TZS
T.Sh.3,766.16584
1 ELA (ELA) in VES
Bs320.968
1 ELA (ELA) in CLP
$1,424.674
1 ELA (ELA) in PKR
Rs425.38858
1 ELA (ELA) in KZT
815.289
1 ELA (ELA) in THB
฿49.4321
1 ELA (ELA) in TWD
NT$46.69176
1 ELA (ELA) in AED
د.إ5.55638
1 ELA (ELA) in CHF
Fr1.19606
1 ELA (ELA) in HKD
HK$11.74864
1 ELA (ELA) in AMD
֏579.84686
1 ELA (ELA) in MAD
.د.م13.95908
1 ELA (ELA) in MXN
$27.9333
1 ELA (ELA) in SAR
ريال5.6775
1 ELA (ELA) in ETB
Br228.62914
1 ELA (ELA) in KES
KSh195.59366
1 ELA (ELA) in JOD
د.أ1.073426
1 ELA (ELA) in PLN
5.5261
1 ELA (ELA) in RON
лв6.61618
1 ELA (ELA) in SEK
kr14.2316
1 ELA (ELA) in BGN
лв2.54352
1 ELA (ELA) in HUF
Ft507.8713
1 ELA (ELA) in CZK
31.65774
1 ELA (ELA) in KWD
د.ك0.463284
1 ELA (ELA) in ILS
4.96592
1 ELA (ELA) in BOB
Bs10.4466
1 ELA (ELA) in AZN
2.5738
1 ELA (ELA) in TJS
SM13.97422
1 ELA (ELA) in GEL
4.10294
1 ELA (ELA) in AOA
Kz1,388.98902
1 ELA (ELA) in BHD
.د.ب0.569264
1 ELA (ELA) in BMD
$1.514
1 ELA (ELA) in DKK
kr9.71988
1 ELA (ELA) in HNL
L39.57596
1 ELA (ELA) in MUR
68.93242
1 ELA (ELA) in NAD
$26.13164
1 ELA (ELA) in NOK
kr15.15514
1 ELA (ELA) in NZD
$2.61922
1 ELA (ELA) in PAB
B/.1.514
1 ELA (ELA) in PGK
K6.37394
1 ELA (ELA) in QAR
ر.ق5.51096
1 ELA (ELA) in RSD
дин.152.82316
1 ELA (ELA) in UZS
soʻm18,463.41168
1 ELA (ELA) in ALL
L125.662
1 ELA (ELA) in ANG
ƒ2.71006
1 ELA (ELA) in AWG
ƒ2.71006
1 ELA (ELA) in BBD
$3.028
1 ELA (ELA) in BAM
KM2.54352
1 ELA (ELA) in BIF
Fr4,464.786
1 ELA (ELA) in BND
$1.95306
1 ELA (ELA) in BSD
$1.514
1 ELA (ELA) in JMD
$242.7699
1 ELA (ELA) in KHR
6,104.8265
1 ELA (ELA) in KMF
Fr641.936
1 ELA (ELA) in LAK
32,913.04282
1 ELA (ELA) in LKR
රු459.75638
1 ELA (ELA) in MDL
L25.72286
1 ELA (ELA) in MGA
Ar6,850.66832
1 ELA (ELA) in MOP
P12.112
1 ELA (ELA) in MVR
23.1642
1 ELA (ELA) in MWK
MK2,628.47054
1 ELA (ELA) in MZN
MT96.7446
1 ELA (ELA) in NPR
रु212.55046
1 ELA (ELA) in PYG
10,737.288
1 ELA (ELA) in RWF
Fr2,193.786
1 ELA (ELA) in SBD
$12.44508
1 ELA (ELA) in SCR
21.16572
1 ELA (ELA) in SRD
$60.09066
1 ELA (ELA) in SVC
$13.23236
1 ELA (ELA) in SZL
L26.17706
1 ELA (ELA) in TMT
m5.31414
1 ELA (ELA) in TND
د.ت4.437534
1 ELA (ELA) in TTD
$10.26492
1 ELA (ELA) in UGX
Sh5,274.776
1 ELA (ELA) in XAF
Fr853.896
1 ELA (ELA) in XCD
$4.0878
1 ELA (ELA) in XOF
Fr853.896
1 ELA (ELA) in XPF
Fr154.428
1 ELA (ELA) in BWP
P21.60478
1 ELA (ELA) in BZD
$3.04314
1 ELA (ELA) in CVE
$144.19336
1 ELA (ELA) in DJF
Fr267.978
1 ELA (ELA) in DOP
$96.41152
1 ELA (ELA) in DZD
د.ج197.07738
1 ELA (ELA) in FJD
$3.43678
1 ELA (ELA) in GNF
Fr13,164.23
1 ELA (ELA) in GTQ
Q11.5821
1 ELA (ELA) in GYD
$316.7288
1 ELA (ELA) in ISK
kr186.222

Risorsa ELA

Per una comprensione più approfondita di ELA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale ELA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ELA

Quanto vale oggi ELA (ELA)?
Il prezzo in tempo reale di ELA in USD è 1.514 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ELA in USD?
Il prezzo attuale di ELA in USD è $ 1.514. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ELA?
La capitalizzazione di mercato per ELA è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ELA?
La fornitura circolante di ELA è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ELA?
ELA ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ELA?
ELA ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di ELA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ELA è $ 1.86K USD.
ELA salirà quest'anno?
ELA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ELA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:06:02 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di ELA (ELA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ELA in USD

Importo

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.514 USD

Fai trading di ELA

ELA/USDT
$1.514
$1.514$1.514
+0.19%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,665.99
$111,665.99$111,665.99

+0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.14
$3,955.14$3,955.14

+0.57%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06290
$0.06290$0.06290

-8.30%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3774
$7.3774$7.3774

+0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$193.98
$193.98$193.98

+1.08%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,665.99
$111,665.99$111,665.99

+0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.14
$3,955.14$3,955.14

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6390
$2.6390$2.6390

+1.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$193.98
$193.98$193.98

+1.08%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19754
$0.19754$0.19754

+0.66%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000102
$0.000000000000102$0.000000000000102

+2.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.186245
$0.186245$0.186245

+24,732.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5222
$0.5222$0.5222

+1,988.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5222
$0.5222$0.5222

+1,988.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00011600
$0.00011600$0.00011600

+205.26%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051371
$0.051371$0.051371

+104.16%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000718
$0.0000000000718$0.0000000000718

+55.74%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000148
$0.0000000000000000000148$0.0000000000000000000148

+34.54%