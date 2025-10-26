Il prezzo in tempo reale di Dora Factory oggi è 0.01363 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DORAFACTORY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DORAFACTORY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Dora Factory oggi è 0.01363 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DORAFACTORY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DORAFACTORY su MEXC ora.

Logo Dora Factory

Valore Dora Factory (DORAFACTORY)

$0.01363
$0.01363
+0.14%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:05:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0132
$ 0.0132
Min sulle 24h
$ 0.01397
$ 0.01397
Max sulle 24h

$ 0.0132
$ 0.0132$ 0.0132

$ 0.01397
$ 0.01397$ 0.01397

--
----

--
----

-0.15%

+0.14%

-2.44%

-2.44%

Il prezzo in tempo reale di Dora Factory (DORAFACTORY) è $ 0.01363. Nelle ultime 24 ore, DORAFACTORY ha oscillato tra un minimo di $ 0.0132 e un massimo di $ 0.01397, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DORAFACTORY è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, DORAFACTORY è variato del -0.15% nell'ultima ora, del +0.14% nelle 24 ore e del -2.44% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Dora Factory è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.16K. La fornitura circolante di DORAFACTORY è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.63M.

Cronologia dei prezzi di Dora Factory (DORAFACTORY) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Dora Factory per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000191+0.14%
30 giorni$ -0.00394-22.43%
60 giorni$ -0.00571-29.53%
90 giorni$ -0.00659-32.60%
Variazione del prezzo di Dora Factory di oggi

Oggi, DORAFACTORY ha registrato una variazione di $ +0.0000191 (+0.14%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Dora Factory in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00394 (-22.43%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Dora Factory in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, DORAFACTORY ha registrato una variazione di $ -0.00571 (-29.53%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Dora Factory in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00659 (-32.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Dora Factory (DORAFACTORY)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Dora Factory.

Che cos'è Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Dora Factory in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di DORAFACTORY per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Dora Factory sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Dora Factory fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Dora Factory (USD)

Quanto varrà Dora Factory (DORAFACTORY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Dora Factory (DORAFACTORY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Dora Factory.

Controlla subito la previsione del prezzo di Dora Factory!

Economia del token di Dora Factory (DORAFACTORY)

Comprendere l'economia del token di Dora Factory (DORAFACTORY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DORAFACTORY!

Come acquistare Dora Factory (DORAFACTORY)

Stai cercando come acquistare Dora Factory? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Dora Factory su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

DORAFACTORY in valute locali

1 Dora Factory (DORAFACTORY) in VND
358.67345
358.67345
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in AUD
A$0.0208539
A$0.0208539
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in GBP
0.0102225
0.0102225
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in EUR
0.0117218
0.0117218
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in USD
$0.01363
$0.01363
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MYR
RM0.0575186
RM0.0575186
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TRY
0.5716422
0.5716422
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in JPY
¥2.07176
¥2.07176
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ARS
ARS$20.3129253
ARS$20.3129253
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in RUB
1.0850843
1.0850843
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in INR
1.1968503
1.1968503
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in IDR
Rp227.1665758
Rp227.1665758
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in PHP
0.8007625
0.8007625
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in EGP
￡E.0.6489243
￡E.0.6489243
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BRL
R$0.0733294
R$0.0733294
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in CAD
C$0.019082
C$0.019082
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BDT
1.665586
1.665586
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in NGN
19.8977555
19.8977555
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in COP
$52.8293348
$52.8293348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ZAR
R.0.2352538
R.0.2352538
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in UAH
0.5695977
0.5695977
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TZS
T.Sh.33.9054428
T.Sh.33.9054428
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in VES
Bs2.88956
Bs2.88956
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in CLP
$12.82583
$12.82583
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in PKR
Rs3.8296211
Rs3.8296211
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in KZT
7.339755
7.339755
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in THB
฿0.4450195
฿0.4450195
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TWD
NT$0.4203492
NT$0.4203492
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in AED
د.إ0.0500221
د.إ0.0500221
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in CHF
Fr0.0107677
Fr0.0107677
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in HKD
HK$0.1057688
HK$0.1057688
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in AMD
֏5.2201537
֏5.2201537
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MAD
.د.م0.1256686
.د.م0.1256686
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MXN
$0.2514735
$0.2514735
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SAR
ريال0.0511125
ريال0.0511125
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ETB
Br2.0582663
Br2.0582663
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in KES
KSh1.7608597
KSh1.7608597
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in JOD
د.أ0.00966367
د.أ0.00966367
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in PLN
0.0497495
0.0497495
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in RON
лв0.0595631
лв0.0595631
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SEK
kr0.128122
kr0.128122
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BGN
лв0.0228984
лв0.0228984
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in HUF
Ft4.5721835
Ft4.5721835
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in CZK
0.2850033
0.2850033
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in KWD
د.ك0.00417078
د.ك0.00417078
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ILS
0.0447064
0.0447064
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BOB
Bs0.094047
Bs0.094047
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in AZN
0.023171
0.023171
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TJS
SM0.1258049
SM0.1258049
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in GEL
0.0369373
0.0369373
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in AOA
Kz12.5045709
Kz12.5045709
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BHD
.د.ب0.00512488
.د.ب0.00512488
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BMD
$0.01363
$0.01363
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in DKK
kr0.0875046
kr0.0875046
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in HNL
L0.3562882
L0.3562882
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MUR
0.6205739
0.6205739
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in NAD
$0.2352538
$0.2352538
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in NOK
kr0.1364363
kr0.1364363
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in NZD
$0.0235799
$0.0235799
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in PAB
B/.0.01363
B/.0.01363
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in PGK
K0.0573823
K0.0573823
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in QAR
ر.ق0.0496132
ر.ق0.0496132
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in RSD
дин.1.3758122
дин.1.3758122
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in UZS
soʻm166.2194856
soʻm166.2194856
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ALL
L1.13129
L1.13129
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ANG
ƒ0.0243977
ƒ0.0243977
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in AWG
ƒ0.0243977
ƒ0.0243977
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BBD
$0.02726
$0.02726
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BAM
KM0.0228984
KM0.0228984
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BIF
Fr40.19487
Fr40.19487
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BND
$0.0175827
$0.0175827
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BSD
$0.01363
$0.01363
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in JMD
$2.1855705
$2.1855705
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in KHR
54.9595675
54.9595675
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in KMF
Fr5.77912
Fr5.77912
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in LAK
296.3043419
296.3043419
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in LKR
රු4.1390221
රු4.1390221
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MDL
L0.2315737
L0.2315737
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MGA
Ar61.6741144
Ar61.6741144
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MOP
P0.10904
P0.10904
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MVR
0.208539
0.208539
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MWK
MK23.6631793
MK23.6631793
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in MZN
MT0.870957
MT0.870957
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in NPR
रु1.9135157
रु1.9135157
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in PYG
96.66396
96.66396
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in RWF
Fr19.74987
Fr19.74987
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SBD
$0.1120386
$0.1120386
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SCR
0.1905474
0.1905474
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SRD
$0.5409747
$0.5409747
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SVC
$0.1191262
$0.1191262
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in SZL
L0.2356627
L0.2356627
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TMT
m0.0478413
m0.0478413
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TND
د.ت0.03994953
د.ت0.03994953
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in TTD
$0.0924114
$0.0924114
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in UGX
Sh47.48692
Sh47.48692
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in XAF
Fr7.68732
Fr7.68732
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in XCD
$0.036801
$0.036801
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in XOF
Fr7.68732
Fr7.68732
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in XPF
Fr
Fr1.39026
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BWP
P0.1945001
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in BZD
$0.0273963
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in CVE
$1.2981212
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in DJF
Fr2.41251
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in DOP
$0.8679584
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in DZD
د.ج1.7742171
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in FJD
$0.0309401
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in GNF
Fr118.51285
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in GTQ
Q0.1042695
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in GYD
$2.851396
1 Dora Factory (DORAFACTORY) in ISK
kr1.67649

Risorsa Dora Factory

Per una comprensione più approfondita di Dora Factory, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Dora Factory
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Dora Factory

Quanto vale oggi Dora Factory (DORAFACTORY)?
Il prezzo in tempo reale di DORAFACTORY in USD è 0.01363 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DORAFACTORY in USD?
Il prezzo attuale di DORAFACTORY in USD è $ 0.01363. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Dora Factory?
La capitalizzazione di mercato per DORAFACTORY è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DORAFACTORY?
La fornitura circolante di DORAFACTORY è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DORAFACTORY?
DORAFACTORY ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DORAFACTORY?
DORAFACTORY ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di DORAFACTORY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DORAFACTORY è $ 56.16K USD.
DORAFACTORY salirà quest'anno?
DORAFACTORY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DORAFACTORY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:05:18 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

