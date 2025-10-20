Il prezzo in tempo reale di CRETA oggi è 0.003102 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRETA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRETA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di CRETA oggi è 0.003102 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRETA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRETA su MEXC ora.

Logo CRETA

Valore CRETA (CRETA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CRETA:

$0.003102
-1.58%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di CRETA (CRETA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-20 05:21:33 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di CRETA (CRETA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.003076
Min sulle 24h
$ 0.003307
Max sulle 24h

$ 0.003076
$ 0.003307
$ 2.382079672694401
$ 0.002823386193634558
-0.04%

-1.58%

+4.12%

+4.12%

Il prezzo in tempo reale di CRETA (CRETA) è $ 0.003102. Nelle ultime 24 ore, CRETA ha oscillato tra un minimo di $ 0.003076 e un massimo di $ 0.003307, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CRETA è $ 2.382079672694401, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.002823386193634558.

In termini di performance a breve termine, CRETA è variato del -0.04% nell'ultima ora, del -1.58% nelle 24 ore e del +4.12% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di CRETA (CRETA)

No.1489

$ 4.55M
$ 63.15K
$ 31.02M
1.47B
10,000,000,000
10,000,000,000
14.66%

MATIC

L'attuale capitalizzazione di mercato di CRETA è $ 4.55M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 63.15K. La fornitura circolante di CRETA è 1.47B, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 31.02M.

Cronologia dei prezzi di CRETA (CRETA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di CRETA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000498-1.58%
30 giorni$ -0.000285-8.42%
60 giorni$ -0.000936-23.18%
90 giorni$ -0.002051-39.81%
Variazione del prezzo di CRETA di oggi

Oggi, CRETA ha registrato una variazione di $ -0.0000498 (-1.58%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di CRETA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.000285 (-8.42%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di CRETA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CRETA ha registrato una variazione di $ -0.000936 (-23.18%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di CRETA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.002051 (-39.81%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di CRETA (CRETA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di CRETA.

Che cos'è CRETA (CRETA)

Fondata e forgiata da esperti di fama mondiale nei settori dello sviluppo di motori di gioco, dell'editoria, del marketing e della tecnologia blockchain, Creta garantisce di essere la piattaforma blockchain più creativa e innovativa in termini di qualità e prestazioni all'avanguardia. CRETA offre un mondo ciclico interconnesso con la realtà, concepito per consentire la fruizione di tutti i servizi, tra cui creazione di contenuti, gioco, transazioni, comunicazione e così via. Il tutto riunito in un unico mondo comune in cui giocatori e creator sono la stessa cosa e possono creare i propri universi.

CRETA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di CRETA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CRETA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su CRETA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di CRETA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di CRETA (USD)

Quanto varrà CRETA (CRETA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset CRETA (CRETA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per CRETA.

Controlla subito la previsione del prezzo di CRETA!

Economia del token di CRETA (CRETA)

Comprendere l'economia del token di CRETA (CRETA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CRETA!

Come acquistare CRETA (CRETA)

Stai cercando come acquistare CRETA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente CRETA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CRETA in valute locali

Risorsa CRETA

Per una comprensione più approfondita di CRETA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale CRETA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo CRETA

Quanto vale oggi CRETA (CRETA)?
Il prezzo in tempo reale di CRETA in USD è 0.003102 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CRETA in USD?
Il prezzo attuale di CRETA in USD è $ 0.003102. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di CRETA?
La capitalizzazione di mercato per CRETA è $ 4.55M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CRETA?
La fornitura circolante di CRETA è 1.47B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CRETA?
CRETA ha raggiunto un prezzo ATH di 2.382079672694401 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CRETA?
CRETA ha visto un prezzo ATL di 0.002823386193634558 USD.
Qual è il volume di trading di CRETA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CRETA è $ 63.15K USD.
CRETA salirà quest'anno?
CRETA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CRETA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-20 05:21:33 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

