Il prezzo in tempo reale di CRETA (CRETA) è $ 0.003102. Nelle ultime 24 ore, CRETA ha oscillato tra un minimo di $ 0.003076 e un massimo di $ 0.003307, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CRETA è $ 2.382079672694401, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.002823386193634558.
In termini di performance a breve termine, CRETA è variato del -0.04% nell'ultima ora, del -1.58% nelle 24 ore e del +4.12% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di CRETA è $ 4.55M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 63.15K. La fornitura circolante di CRETA è 1.47B, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 31.02M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di CRETA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.0000498
|-1.58%
|30 giorni
|$ -0.000285
|-8.42%
|60 giorni
|$ -0.000936
|-23.18%
|90 giorni
|$ -0.002051
|-39.81%
Oggi, CRETA ha registrato una variazione di $ -0.0000498 (-1.58%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.000285 (-8.42%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CRETA ha registrato una variazione di $ -0.000936 (-23.18%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.002051 (-39.81%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Fondata e forgiata da esperti di fama mondiale nei settori dello sviluppo di motori di gioco, dell'editoria, del marketing e della tecnologia blockchain, Creta garantisce di essere la piattaforma blockchain più creativa e innovativa in termini di qualità e prestazioni all'avanguardia. CRETA offre un mondo ciclico interconnesso con la realtà, concepito per consentire la fruizione di tutti i servizi, tra cui creazione di contenuti, gioco, transazioni, comunicazione e così via. Il tutto riunito in un unico mondo comune in cui giocatori e creator sono la stessa cosa e possono creare i propri universi.
CRETA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di CRETA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CRETA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su CRETA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di CRETA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Per una comprensione più approfondita di CRETA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
