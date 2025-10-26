Che cos'è Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Economia del token di Circle xStock (CRCLX)

Come acquistare Circle xStock (CRCLX)

CRCLX in valute locali

Risorsa Circle xStock

Per una comprensione più approfondita di Circle xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Circle xStock Quanto vale oggi Circle xStock (CRCLX)? Il prezzo in tempo reale di CRCLX in USD è 141.65 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da CRCLX in USD? $ 141.65 . Consulta Il prezzo attuale di CRCLX in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Circle xStock? La capitalizzazione di mercato per CRCLX è $ 11.28M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di CRCLX? La fornitura circolante di CRCLX è 79.60K USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CRCLX? CRCLX ha raggiunto un prezzo ATH di 258.3037707311062 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CRCLX? CRCLX ha visto un prezzo ATL di 108.7001141157051 USD . Qual è il volume di trading di CRCLX? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CRCLX è $ 61.63K USD . CRCLX salirà quest'anno? CRCLX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CRCLX per un'analisi più approfondita.

