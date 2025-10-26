Il prezzo in tempo reale di Circle xStock oggi è 141.65 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRCLX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRCLX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Circle xStock oggi è 141.65 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRCLX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRCLX su MEXC ora.

Logo Circle xStock

Valore Circle xStock (CRCLX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CRCLX:

$141.56
$141.56$141.56
+0.67%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Circle xStock (CRCLX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:29:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Circle xStock (CRCLX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 139.47
$ 139.47$ 139.47
Min sulle 24h
$ 144.13
$ 144.13$ 144.13
Max sulle 24h

$ 139.47
$ 139.47$ 139.47

$ 144.13
$ 144.13$ 144.13

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051$ 108.7001141157051

+0.64%

+0.67%

+10.72%

+10.72%

Il prezzo in tempo reale di Circle xStock (CRCLX) è $ 141.65. Nelle ultime 24 ore, CRCLX ha oscillato tra un minimo di $ 139.47 e un massimo di $ 144.13, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CRCLX è $ 258.3037707311062, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 108.7001141157051.

In termini di performance a breve termine, CRCLX è variato del +0.64% nell'ultima ora, del +0.67% nelle 24 ore e del +10.72% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Circle xStock (CRCLX)

No.1102

$ 11.28M
$ 11.28M$ 11.28M

$ 61.63K
$ 61.63K$ 61.63K

$ 11.28M
$ 11.28M$ 11.28M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43789643
79,598.43789643 79,598.43789643

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Circle xStock è $ 11.28M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 61.63K. La fornitura circolante di CRCLX è 79.60K, con una fornitura totale di 79598.43789643. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 11.28M.

Cronologia dei prezzi di Circle xStock (CRCLX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Circle xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.9421+0.67%
30 giorni$ +16.45+13.13%
60 giorni$ +12.01+9.26%
90 giorni$ -52.99-27.23%
Variazione del prezzo di Circle xStock di oggi

Oggi, CRCLX ha registrato una variazione di $ +0.9421 (+0.67%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Circle xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +16.45 (+13.13%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Circle xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CRCLX ha registrato una variazione di $ +12.01 (+9.26%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Circle xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -52.99 (-27.23%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Circle xStock (CRCLX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Circle xStock.

Che cos'è Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Circle xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CRCLX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Circle xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Circle xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Circle xStock (USD)

Quanto varrà Circle xStock (CRCLX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Circle xStock (CRCLX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Circle xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Circle xStock!

Economia del token di Circle xStock (CRCLX)

Comprendere l'economia del token di Circle xStock (CRCLX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CRCLX!

Come acquistare Circle xStock (CRCLX)

Stai cercando come acquistare Circle xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Circle xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CRCLX in valute locali

1 Circle xStock (CRCLX) in VND
3,727,519.75
1 Circle xStock (CRCLX) in AUD
A$216.7245
1 Circle xStock (CRCLX) in GBP
106.2375
1 Circle xStock (CRCLX) in EUR
121.819
1 Circle xStock (CRCLX) in USD
$141.65
1 Circle xStock (CRCLX) in MYR
RM597.763
1 Circle xStock (CRCLX) in TRY
5,940.801
1 Circle xStock (CRCLX) in JPY
¥21,530.8
1 Circle xStock (CRCLX) in ARS
ARS$211,102.4115
1 Circle xStock (CRCLX) in RUB
11,276.7565
1 Circle xStock (CRCLX) in INR
12,438.2865
1 Circle xStock (CRCLX) in IDR
Rp2,360,832.389
1 Circle xStock (CRCLX) in PHP
8,321.9375
1 Circle xStock (CRCLX) in EGP
￡E.6,743.9565
1 Circle xStock (CRCLX) in BRL
R$762.077
1 Circle xStock (CRCLX) in CAD
C$198.31
1 Circle xStock (CRCLX) in BDT
17,309.63
1 Circle xStock (CRCLX) in NGN
206,787.7525
1 Circle xStock (CRCLX) in COP
$549,029.734
1 Circle xStock (CRCLX) in ZAR
R.2,444.879
1 Circle xStock (CRCLX) in UAH
5,919.5535
1 Circle xStock (CRCLX) in TZS
T.Sh.352,362.874
1 Circle xStock (CRCLX) in VES
Bs30,029.8
1 Circle xStock (CRCLX) in CLP
$133,292.65
1 Circle xStock (CRCLX) in PKR
Rs39,799.4005
1 Circle xStock (CRCLX) in KZT
76,278.525
1 Circle xStock (CRCLX) in THB
฿4,624.8725
1 Circle xStock (CRCLX) in TWD
NT$4,368.486
1 Circle xStock (CRCLX) in AED
د.إ519.8555
1 Circle xStock (CRCLX) in CHF
Fr111.9035
1 Circle xStock (CRCLX) in HKD
HK$1,099.204
1 Circle xStock (CRCLX) in AMD
֏54,250.5335
1 Circle xStock (CRCLX) in MAD
.د.م1,306.013
1 Circle xStock (CRCLX) in MXN
$2,613.4425
1 Circle xStock (CRCLX) in SAR
ريال531.1875
1 Circle xStock (CRCLX) in ETB
Br21,390.5665
1 Circle xStock (CRCLX) in KES
KSh18,299.7635
1 Circle xStock (CRCLX) in JOD
د.أ100.42985
1 Circle xStock (CRCLX) in PLN
517.0225
1 Circle xStock (CRCLX) in RON
лв619.0105
1 Circle xStock (CRCLX) in SEK
kr1,331.51
1 Circle xStock (CRCLX) in BGN
лв237.972
1 Circle xStock (CRCLX) in HUF
Ft47,516.4925
1 Circle xStock (CRCLX) in CZK
2,961.9015
1 Circle xStock (CRCLX) in KWD
د.ك43.3449
1 Circle xStock (CRCLX) in ILS
464.612
1 Circle xStock (CRCLX) in BOB
Bs977.385
1 Circle xStock (CRCLX) in AZN
240.805
1 Circle xStock (CRCLX) in TJS
SM1,307.4295
1 Circle xStock (CRCLX) in GEL
383.8715
1 Circle xStock (CRCLX) in AOA
Kz129,953.9595
1 Circle xStock (CRCLX) in BHD
.د.ب53.2604
1 Circle xStock (CRCLX) in BMD
$141.65
1 Circle xStock (CRCLX) in DKK
kr909.393
1 Circle xStock (CRCLX) in HNL
L3,702.731
1 Circle xStock (CRCLX) in MUR
6,449.3245
1 Circle xStock (CRCLX) in NAD
$2,444.879
1 Circle xStock (CRCLX) in NOK
kr1,417.9165
1 Circle xStock (CRCLX) in NZD
$245.0545
1 Circle xStock (CRCLX) in PAB
B/.141.65
1 Circle xStock (CRCLX) in PGK
K596.3465
1 Circle xStock (CRCLX) in QAR
ر.ق515.606
1 Circle xStock (CRCLX) in RSD
дин.14,298.151
1 Circle xStock (CRCLX) in UZS
soʻm1,727,438.748
1 Circle xStock (CRCLX) in ALL
L11,756.95
1 Circle xStock (CRCLX) in ANG
ƒ253.5535
1 Circle xStock (CRCLX) in AWG
ƒ253.5535
1 Circle xStock (CRCLX) in BBD
$283.3
1 Circle xStock (CRCLX) in BAM
KM237.972
1 Circle xStock (CRCLX) in BIF
Fr417,725.85
1 Circle xStock (CRCLX) in BND
$182.7285
1 Circle xStock (CRCLX) in BSD
$141.65
1 Circle xStock (CRCLX) in JMD
$22,713.5775
1 Circle xStock (CRCLX) in KHR
571,168.2125
1 Circle xStock (CRCLX) in KMF
Fr60,059.6
1 Circle xStock (CRCLX) in LAK
3,079,347.7645
1 Circle xStock (CRCLX) in LKR
රු43,014.8555
1 Circle xStock (CRCLX) in MDL
L2,406.6335
1 Circle xStock (CRCLX) in MGA
Ar640,949.252
1 Circle xStock (CRCLX) in MOP
P1,133.2
1 Circle xStock (CRCLX) in MVR
2,167.245
1 Circle xStock (CRCLX) in MWK
MK245,919.9815
1 Circle xStock (CRCLX) in MZN
MT9,051.435
1 Circle xStock (CRCLX) in NPR
रु19,886.2435
1 Circle xStock (CRCLX) in PYG
1,004,581.8
1 Circle xStock (CRCLX) in RWF
Fr205,250.85
1 Circle xStock (CRCLX) in SBD
$1,164.363
1 Circle xStock (CRCLX) in SCR
1,980.267
1 Circle xStock (CRCLX) in SRD
$5,622.0885
1 Circle xStock (CRCLX) in SVC
$1,238.021
1 Circle xStock (CRCLX) in SZL
L2,449.1285
1 Circle xStock (CRCLX) in TMT
m497.1915
1 Circle xStock (CRCLX) in TND
د.ت415.17615
1 Circle xStock (CRCLX) in TTD
$960.387
1 Circle xStock (CRCLX) in UGX
Sh493,508.6
1 Circle xStock (CRCLX) in XAF
Fr79,890.6
1 Circle xStock (CRCLX) in XCD
$382.455
1 Circle xStock (CRCLX) in XOF
Fr79,890.6
1 Circle xStock (CRCLX) in XPF
Fr14,448.3
1 Circle xStock (CRCLX) in BWP
P2,021.3455
1 Circle xStock (CRCLX) in BZD
$284.7165
1 Circle xStock (CRCLX) in CVE
$13,490.746
1 Circle xStock (CRCLX) in DJF
Fr25,072.05
1 Circle xStock (CRCLX) in DOP
$9,020.272
1 Circle xStock (CRCLX) in DZD
د.ج18,438.5805
1 Circle xStock (CRCLX) in FJD
$321.5455
1 Circle xStock (CRCLX) in GNF
Fr1,231,646.75
1 Circle xStock (CRCLX) in GTQ
Q1,083.6225
1 Circle xStock (CRCLX) in GYD
$29,633.18
1 Circle xStock (CRCLX) in ISK
kr17,422.95

Per una comprensione più approfondita di Circle xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Circle xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Circle xStock

Quanto vale oggi Circle xStock (CRCLX)?
Il prezzo in tempo reale di CRCLX in USD è 141.65 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CRCLX in USD?
Il prezzo attuale di CRCLX in USD è $ 141.65. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Circle xStock?
La capitalizzazione di mercato per CRCLX è $ 11.28M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CRCLX?
La fornitura circolante di CRCLX è 79.60K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CRCLX?
CRCLX ha raggiunto un prezzo ATH di 258.3037707311062 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CRCLX?
CRCLX ha visto un prezzo ATL di 108.7001141157051 USD.
Qual è il volume di trading di CRCLX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CRCLX è $ 61.63K USD.
CRCLX salirà quest'anno?
CRCLX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CRCLX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:29:25 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

