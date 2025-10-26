Il prezzo in tempo reale di Whalebit oggi è 1.814 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CES a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CES su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Whalebit oggi è 1.814 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CES a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CES su MEXC ora.

Logo Whalebit

Valore Whalebit (CES)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CES:

$1.811
$1.811$1.811
-2.84%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Whalebit (CES)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:27:46 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Whalebit (CES) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
Min sulle 24h
$ 1.963
$ 1.963$ 1.963
Max sulle 24h

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 1.963
$ 1.963$ 1.963

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-1.69%

-2.84%

-17.36%

-17.36%

Il prezzo in tempo reale di Whalebit (CES) è $ 1.814. Nelle ultime 24 ore, CES ha oscillato tra un minimo di $ 1.8 e un massimo di $ 1.963, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CES è $ 11.68679398493145, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.08422316231675472.

In termini di performance a breve termine, CES è variato del -1.69% nell'ultima ora, del -2.84% nelle 24 ore e del -17.36% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Whalebit (CES)

No.3860

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 328.85K
$ 328.85K$ 328.85K

$ 766.19M
$ 766.19M$ 766.19M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Whalebit è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 328.85K. La fornitura circolante di CES è 0.00, con una fornitura totale di 422375579.421211. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 766.19M.

Cronologia dei prezzi di Whalebit (CES) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Whalebit per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.05294-2.84%
30 giorni$ -0.686-27.44%
60 giorni$ -0.686-27.44%
90 giorni$ -0.686-27.44%
Variazione del prezzo di Whalebit di oggi

Oggi, CES ha registrato una variazione di $ -0.05294 (-2.84%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Whalebit in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.686 (-27.44%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Whalebit in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CES ha registrato una variazione di $ -0.686 (-27.44%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Whalebit in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.686 (-27.44%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Whalebit (CES)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Whalebit.

Che cos'è Whalebit (CES)

Meta Whale è un ecosistema che unisce gaming, guadagni e realtà virtuale, dando agli utenti la possibilità di giocare, guadagnare e crescere all'interno del suo metaverso.

Whalebit è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Whalebit in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CES per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Whalebit sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Whalebit fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Whalebit (USD)

Quanto varrà Whalebit (CES) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Whalebit (CES) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Whalebit.

Controlla subito la previsione del prezzo di Whalebit!

Economia del token di Whalebit (CES)

Comprendere l'economia del token di Whalebit (CES) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CES!

Come acquistare Whalebit (CES)

Stai cercando come acquistare Whalebit? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Whalebit su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CES in valute locali

1 Whalebit (CES) in VND
47,735.41
1 Whalebit (CES) in AUD
A$2.77542
1 Whalebit (CES) in GBP
1.3605
1 Whalebit (CES) in EUR
1.56004
1 Whalebit (CES) in USD
$1.814
1 Whalebit (CES) in MYR
RM7.65508
1 Whalebit (CES) in TRY
76.07916
1 Whalebit (CES) in JPY
¥275.728
1 Whalebit (CES) in ARS
ARS$2,703.42234
1 Whalebit (CES) in RUB
144.41254
1 Whalebit (CES) in INR
159.28734
1 Whalebit (CES) in IDR
Rp30,233.32124
1 Whalebit (CES) in PHP
106.5725
1 Whalebit (CES) in EGP
￡E.86.36454
1 Whalebit (CES) in BRL
R$9.75932
1 Whalebit (CES) in CAD
C$2.5396
1 Whalebit (CES) in BDT
221.6708
1 Whalebit (CES) in NGN
2,648.1679
1 Whalebit (CES) in COP
$7,030.99144
1 Whalebit (CES) in ZAR
R.31.30964
1 Whalebit (CES) in UAH
75.80706
1 Whalebit (CES) in TZS
T.Sh.4,512.43384
1 Whalebit (CES) in VES
Bs384.568
1 Whalebit (CES) in CLP
$1,706.974
1 Whalebit (CES) in PKR
Rs509.67958
1 Whalebit (CES) in KZT
976.839
1 Whalebit (CES) in THB
฿59.2271
1 Whalebit (CES) in TWD
NT$55.94376
1 Whalebit (CES) in AED
د.إ6.65738
1 Whalebit (CES) in CHF
Fr1.43306
1 Whalebit (CES) in HKD
HK$14.07664
1 Whalebit (CES) in AMD
֏694.74386
1 Whalebit (CES) in MAD
.د.م16.72508
1 Whalebit (CES) in MXN
$33.4683
1 Whalebit (CES) in SAR
ريال6.8025
1 Whalebit (CES) in ETB
Br273.93214
1 Whalebit (CES) in KES
KSh234.35066
1 Whalebit (CES) in JOD
د.أ1.286126
1 Whalebit (CES) in PLN
6.6211
1 Whalebit (CES) in RON
лв7.92718
1 Whalebit (CES) in SEK
kr17.0516
1 Whalebit (CES) in BGN
лв3.04752
1 Whalebit (CES) in HUF
Ft608.5063
1 Whalebit (CES) in CZK
37.93074
1 Whalebit (CES) in KWD
د.ك0.555084
1 Whalebit (CES) in ILS
5.94992
1 Whalebit (CES) in BOB
Bs12.5166
1 Whalebit (CES) in AZN
3.0838
1 Whalebit (CES) in TJS
SM16.74322
1 Whalebit (CES) in GEL
4.91594
1 Whalebit (CES) in AOA
Kz1,664.21802
1 Whalebit (CES) in BHD
.د.ب0.682064
1 Whalebit (CES) in BMD
$1.814
1 Whalebit (CES) in DKK
kr11.64588
1 Whalebit (CES) in HNL
L47.41796
1 Whalebit (CES) in MUR
82.59142
1 Whalebit (CES) in NAD
$31.30964
1 Whalebit (CES) in NOK
kr18.15814
1 Whalebit (CES) in NZD
$3.13822
1 Whalebit (CES) in PAB
B/.1.814
1 Whalebit (CES) in PGK
K7.63694
1 Whalebit (CES) in QAR
ر.ق6.60296
1 Whalebit (CES) in RSD
дин.183.10516
1 Whalebit (CES) in UZS
soʻm22,121.94768
1 Whalebit (CES) in ALL
L150.562
1 Whalebit (CES) in ANG
ƒ3.24706
1 Whalebit (CES) in AWG
ƒ3.24706
1 Whalebit (CES) in BBD
$3.628
1 Whalebit (CES) in BAM
KM3.04752
1 Whalebit (CES) in BIF
Fr5,349.486
1 Whalebit (CES) in BND
$2.34006
1 Whalebit (CES) in BSD
$1.814
1 Whalebit (CES) in JMD
$290.8749
1 Whalebit (CES) in KHR
7,314.5015
1 Whalebit (CES) in KMF
Fr769.136
1 Whalebit (CES) in LAK
39,434.78182
1 Whalebit (CES) in LKR
රු550.85738
1 Whalebit (CES) in MDL
L30.81986
1 Whalebit (CES) in MGA
Ar8,208.13232
1 Whalebit (CES) in MOP
P14.512
1 Whalebit (CES) in MVR
27.7542
1 Whalebit (CES) in MWK
MK3,149.30354
1 Whalebit (CES) in MZN
MT115.9146
1 Whalebit (CES) in NPR
रु254.66746
1 Whalebit (CES) in PYG
12,864.888
1 Whalebit (CES) in RWF
Fr2,628.486
1 Whalebit (CES) in SBD
$14.91108
1 Whalebit (CES) in SCR
25.35972
1 Whalebit (CES) in SRD
$71.99766
1 Whalebit (CES) in SVC
$15.85436
1 Whalebit (CES) in SZL
L31.36406
1 Whalebit (CES) in TMT
m6.36714
1 Whalebit (CES) in TND
د.ت5.316834
1 Whalebit (CES) in TTD
$12.29892
1 Whalebit (CES) in UGX
Sh6,319.976
1 Whalebit (CES) in XAF
Fr1,023.096
1 Whalebit (CES) in XCD
$4.8978
1 Whalebit (CES) in XOF
Fr1,023.096
1 Whalebit (CES) in XPF
Fr185.028
1 Whalebit (CES) in BWP
P25.88578
1 Whalebit (CES) in BZD
$3.64614
1 Whalebit (CES) in CVE
$172.76536
1 Whalebit (CES) in DJF
Fr321.078
1 Whalebit (CES) in DOP
$115.51552
1 Whalebit (CES) in DZD
د.ج236.12838
1 Whalebit (CES) in FJD
$4.11778
1 Whalebit (CES) in GNF
Fr15,772.73
1 Whalebit (CES) in GTQ
Q13.8771
1 Whalebit (CES) in GYD
$379.4888
1 Whalebit (CES) in ISK
kr223.122

Per una comprensione più approfondita di Whalebit, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Whalebit
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Whalebit

Quanto vale oggi Whalebit (CES)?
Il prezzo in tempo reale di CES in USD è 1.814 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CES in USD?
Il prezzo attuale di CES in USD è $ 1.814. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Whalebit?
La capitalizzazione di mercato per CES è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CES?
La fornitura circolante di CES è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CES?
CES ha raggiunto un prezzo ATH di 11.68679398493145 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CES?
CES ha visto un prezzo ATL di 0.08422316231675472 USD.
Qual è il volume di trading di CES?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CES è $ 328.85K USD.
CES salirà quest'anno?
CES potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CES per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:27:46 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

