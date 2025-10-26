Il prezzo in tempo reale di Openverse Network oggi è 15.022 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BTG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BTG su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Openverse Network oggi è 15.022 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BTG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BTG su MEXC ora.

Logo Openverse Network

Valore Openverse Network (BTG)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BTG:

-1.83%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Openverse Network (BTG)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:26:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Openverse Network (BTG) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-1.26%

-1.83%

+63.26%

+63.26%

Il prezzo in tempo reale di Openverse Network (BTG) è $ 15.022. Nelle ultime 24 ore, BTG ha oscillato tra un minimo di $ 14.258 e un massimo di $ 17.04, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BTG è $ 18.80127296990911, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 3.477213386513058.

In termini di performance a breve termine, BTG è variato del -1.26% nell'ultima ora, del -1.83% nelle 24 ore e del +63.26% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Openverse Network (BTG)

No.727

9.50%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Openverse Network è $ 28.54M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.14M. La fornitura circolante di BTG è 1.90M, con una fornitura totale di 20000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 300.44M.

Cronologia dei prezzi di Openverse Network (BTG) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Openverse Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.27992-1.83%
30 giorni$ +13.522+901.46%
60 giorni$ +13.522+901.46%
90 giorni$ +13.522+901.46%
Variazione del prezzo di Openverse Network di oggi

Oggi, BTG ha registrato una variazione di $ -0.27992 (-1.83%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Openverse Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +13.522 (+901.46%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Openverse Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BTG ha registrato una variazione di $ +13.522 (+901.46%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Openverse Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +13.522 (+901.46%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Openverse Network (BTG)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Openverse Network.

Che cos'è Openverse Network (BTG)

Openverse Network è una rete hub di livello 0 basata sulla tecnologia blockchain. Basandosi su framework blockchain esistenti, introduce il concetto di un sistema "cross-chain basato su un protocollo completamente aperto". Il suo obiettivo è "rendere il trasferimento di valore (token/NFT/messaggi) tra diverse blockchain e l'Internet tradizionale semplice come inviare un'e-mail".

Openverse Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Openverse Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BTG per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Openverse Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Openverse Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Openverse Network (USD)

Quanto varrà Openverse Network (BTG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Openverse Network (BTG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Openverse Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Openverse Network!

Economia del token di Openverse Network (BTG)

Comprendere l'economia del token di Openverse Network (BTG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BTG!

Come acquistare Openverse Network (BTG)

Stai cercando come acquistare Openverse Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Openverse Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BTG in valute locali

1 Openverse Network (BTG) in VND
1 Openverse Network (BTG) in AUD
1 Openverse Network (BTG) in GBP
1 Openverse Network (BTG) in EUR
1 Openverse Network (BTG) in USD
1 Openverse Network (BTG) in MYR
1 Openverse Network (BTG) in TRY
1 Openverse Network (BTG) in JPY
1 Openverse Network (BTG) in ARS
1 Openverse Network (BTG) in RUB
1 Openverse Network (BTG) in INR
1 Openverse Network (BTG) in IDR
1 Openverse Network (BTG) in PHP
1 Openverse Network (BTG) in EGP
1 Openverse Network (BTG) in BRL
1 Openverse Network (BTG) in CAD
1 Openverse Network (BTG) in BDT
1 Openverse Network (BTG) in NGN
1 Openverse Network (BTG) in COP
1 Openverse Network (BTG) in ZAR
1 Openverse Network (BTG) in UAH
1 Openverse Network (BTG) in TZS
1 Openverse Network (BTG) in VES
1 Openverse Network (BTG) in CLP
1 Openverse Network (BTG) in PKR
1 Openverse Network (BTG) in KZT
1 Openverse Network (BTG) in THB
1 Openverse Network (BTG) in TWD
1 Openverse Network (BTG) in AED
1 Openverse Network (BTG) in CHF
1 Openverse Network (BTG) in HKD
1 Openverse Network (BTG) in AMD
1 Openverse Network (BTG) in MAD
1 Openverse Network (BTG) in MXN
1 Openverse Network (BTG) in SAR
1 Openverse Network (BTG) in ETB
1 Openverse Network (BTG) in KES
1 Openverse Network (BTG) in JOD
1 Openverse Network (BTG) in PLN
1 Openverse Network (BTG) in RON
1 Openverse Network (BTG) in SEK
1 Openverse Network (BTG) in BGN
1 Openverse Network (BTG) in HUF
1 Openverse Network (BTG) in CZK
1 Openverse Network (BTG) in KWD
1 Openverse Network (BTG) in ILS
1 Openverse Network (BTG) in BOB
1 Openverse Network (BTG) in AZN
1 Openverse Network (BTG) in TJS
1 Openverse Network (BTG) in GEL
1 Openverse Network (BTG) in AOA
1 Openverse Network (BTG) in BHD
1 Openverse Network (BTG) in BMD
1 Openverse Network (BTG) in DKK
1 Openverse Network (BTG) in HNL
1 Openverse Network (BTG) in MUR
1 Openverse Network (BTG) in NAD
1 Openverse Network (BTG) in NOK
1 Openverse Network (BTG) in NZD
1 Openverse Network (BTG) in PAB
1 Openverse Network (BTG) in PGK
1 Openverse Network (BTG) in QAR
1 Openverse Network (BTG) in RSD
1 Openverse Network (BTG) in UZS
1 Openverse Network (BTG) in ALL
1 Openverse Network (BTG) in ANG
1 Openverse Network (BTG) in AWG
1 Openverse Network (BTG) in BBD
1 Openverse Network (BTG) in BAM
1 Openverse Network (BTG) in BIF
1 Openverse Network (BTG) in BND
1 Openverse Network (BTG) in BSD
1 Openverse Network (BTG) in JMD
1 Openverse Network (BTG) in KHR
1 Openverse Network (BTG) in KMF
1 Openverse Network (BTG) in LAK
1 Openverse Network (BTG) in LKR
1 Openverse Network (BTG) in MDL
1 Openverse Network (BTG) in MGA
1 Openverse Network (BTG) in MOP
1 Openverse Network (BTG) in MVR
1 Openverse Network (BTG) in MWK
1 Openverse Network (BTG) in MZN
1 Openverse Network (BTG) in NPR
1 Openverse Network (BTG) in PYG
1 Openverse Network (BTG) in RWF
1 Openverse Network (BTG) in SBD
1 Openverse Network (BTG) in SCR
1 Openverse Network (BTG) in SRD
1 Openverse Network (BTG) in SVC
1 Openverse Network (BTG) in SZL
1 Openverse Network (BTG) in TMT
1 Openverse Network (BTG) in TND
1 Openverse Network (BTG) in TTD
1 Openverse Network (BTG) in UGX
1 Openverse Network (BTG) in XAF
1 Openverse Network (BTG) in XCD
1 Openverse Network (BTG) in XOF
1 Openverse Network (BTG) in XPF
1 Openverse Network (BTG) in BWP
1 Openverse Network (BTG) in BZD
1 Openverse Network (BTG) in CVE
1 Openverse Network (BTG) in DJF
1 Openverse Network (BTG) in DOP
1 Openverse Network (BTG) in DZD
1 Openverse Network (BTG) in FJD
1 Openverse Network (BTG) in GNF
1 Openverse Network (BTG) in GTQ
1 Openverse Network (BTG) in GYD
1 Openverse Network (BTG) in ISK
Risorsa Openverse Network

Per una comprensione più approfondita di Openverse Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Openverse Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Openverse Network

Quanto vale oggi Openverse Network (BTG)?
Il prezzo in tempo reale di BTG in USD è 15.022 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BTG in USD?
Il prezzo attuale di BTG in USD è $ 15.022. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Openverse Network?
La capitalizzazione di mercato per BTG è $ 28.54M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BTG?
La fornitura circolante di BTG è 1.90M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BTG?
BTG ha raggiunto un prezzo ATH di 18.80127296990911 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BTG?
BTG ha visto un prezzo ATL di 3.477213386513058 USD.
Qual è il volume di trading di BTG?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BTG è $ 1.14M USD.
BTG salirà quest'anno?
BTG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BTG per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:26:44 (UTC+8)

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

