Che cos'è Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse. Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Baby Shark Universe in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di BSU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Baby Shark Universe sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Baby Shark Universe fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Baby Shark Universe (USD)

Quanto varrà Baby Shark Universe (BSU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Baby Shark Universe (BSU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Baby Shark Universe.

Controlla subito la previsione del prezzo di Baby Shark Universe!

Economia del token di Baby Shark Universe (BSU)

Comprendere l'economia del token di Baby Shark Universe (BSU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BSU!

Come acquistare Baby Shark Universe (BSU)

Stai cercando come acquistare Baby Shark Universe? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Baby Shark Universe su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BSU in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Baby Shark Universe

Per una comprensione più approfondita di Baby Shark Universe, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Baby Shark Universe Quanto vale oggi Baby Shark Universe (BSU)? Il prezzo in tempo reale di BSU in USD è 0.23392 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da BSU in USD? $ 0.23392 . Consulta Il prezzo attuale di BSU in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Baby Shark Universe? La capitalizzazione di mercato per BSU è $ 39.30M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di BSU? La fornitura circolante di BSU è 168.00M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BSU? BSU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.37631193723515616 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BSU? BSU ha visto un prezzo ATL di 0.05070113905338495 USD . Qual è il volume di trading di BSU? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BSU è $ 60.32K USD . BSU salirà quest'anno? BSU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BSU per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Baby Shark Universe (BSU)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025