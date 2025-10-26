Il prezzo in tempo reale di Baby Shark Universe oggi è 0.23392 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BSU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BSU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Baby Shark Universe oggi è 0.23392 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BSU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BSU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su BSU

Informazioni sul prezzo di BSU

Whitepaper di BSU

Sito web ufficiale di BSU

Economia del token di BSU

Previsioni del prezzo di BSU

Cronologia di BSU

Guida all'acquisto di BSU

Convertitore di BSU in valuta fiat

Spot BSU

Futures USDT-M BSU

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Baby Shark Universe

Valore Baby Shark Universe (BSU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BSU:

$0.23392
$0.23392$0.23392
-2.45%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Baby Shark Universe (BSU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:26:37 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Baby Shark Universe (BSU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.22357
$ 0.22357$ 0.22357
Min sulle 24h
$ 0.24717
$ 0.24717$ 0.24717
Max sulle 24h

$ 0.22357
$ 0.22357$ 0.22357

$ 0.24717
$ 0.24717$ 0.24717

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

+0.20%

-2.45%

-5.67%

-5.67%

Il prezzo in tempo reale di Baby Shark Universe (BSU) è $ 0.23392. Nelle ultime 24 ore, BSU ha oscillato tra un minimo di $ 0.22357 e un massimo di $ 0.24717, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BSU è $ 0.37631193723515616, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.05070113905338495.

In termini di performance a breve termine, BSU è variato del +0.20% nell'ultima ora, del -2.45% nelle 24 ore e del -5.67% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Baby Shark Universe (BSU)

No.592

$ 39.30M
$ 39.30M$ 39.30M

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

$ 198.83M
$ 198.83M$ 198.83M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Baby Shark Universe è $ 39.30M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 60.32K. La fornitura circolante di BSU è 168.00M, con una fornitura totale di 850000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 198.83M.

Cronologia dei prezzi di Baby Shark Universe (BSU) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Baby Shark Universe per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.005875-2.45%
30 giorni$ +0.01771+8.19%
60 giorni$ +0.11983+105.03%
90 giorni$ +0.22392+2,239.20%
Variazione del prezzo di Baby Shark Universe di oggi

Oggi, BSU ha registrato una variazione di $ -0.005875 (-2.45%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Baby Shark Universe in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.01771 (+8.19%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Baby Shark Universe in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BSU ha registrato una variazione di $ +0.11983 (+105.03%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Baby Shark Universe in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.22392 (+2,239.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Baby Shark Universe (BSU)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Baby Shark Universe.

Che cos'è Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Baby Shark Universe in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BSU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Baby Shark Universe sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Baby Shark Universe fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Baby Shark Universe (USD)

Quanto varrà Baby Shark Universe (BSU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Baby Shark Universe (BSU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Baby Shark Universe.

Controlla subito la previsione del prezzo di Baby Shark Universe!

Economia del token di Baby Shark Universe (BSU)

Comprendere l'economia del token di Baby Shark Universe (BSU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BSU!

Come acquistare Baby Shark Universe (BSU)

Stai cercando come acquistare Baby Shark Universe? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Baby Shark Universe su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BSU in valute locali

1 Baby Shark Universe (BSU) in VND
6,155.6048
1 Baby Shark Universe (BSU) in AUD
A$0.3578976
1 Baby Shark Universe (BSU) in GBP
0.17544
1 Baby Shark Universe (BSU) in EUR
0.2011712
1 Baby Shark Universe (BSU) in USD
$0.23392
1 Baby Shark Universe (BSU) in MYR
RM0.9871424
1 Baby Shark Universe (BSU) in TRY
9.8106048
1 Baby Shark Universe (BSU) in JPY
¥35.55584
1 Baby Shark Universe (BSU) in ARS
ARS$348.6133152
1 Baby Shark Universe (BSU) in RUB
18.6223712
1 Baby Shark Universe (BSU) in INR
20.5405152
1 Baby Shark Universe (BSU) in IDR
Rp3,898.6651072
1 Baby Shark Universe (BSU) in PHP
13.7428
1 Baby Shark Universe (BSU) in EGP
￡E.11.1369312
1 Baby Shark Universe (BSU) in BRL
R$1.2584896
1 Baby Shark Universe (BSU) in CAD
C$0.327488
1 Baby Shark Universe (BSU) in BDT
28.585024
1 Baby Shark Universe (BSU) in NGN
341.488112
1 Baby Shark Universe (BSU) in COP
$906.6645632
1 Baby Shark Universe (BSU) in ZAR
R.4.0374592
1 Baby Shark Universe (BSU) in UAH
9.7755168
1 Baby Shark Universe (BSU) in TZS
T.Sh.581.8900352
1 Baby Shark Universe (BSU) in VES
Bs49.59104
1 Baby Shark Universe (BSU) in CLP
$220.11872
1 Baby Shark Universe (BSU) in PKR
Rs65.7245024
1 Baby Shark Universe (BSU) in KZT
125.96592
1 Baby Shark Universe (BSU) in THB
฿7.637488
1 Baby Shark Universe (BSU) in TWD
NT$7.2140928
1 Baby Shark Universe (BSU) in AED
د.إ0.8584864
1 Baby Shark Universe (BSU) in CHF
Fr0.1847968
1 Baby Shark Universe (BSU) in HKD
HK$1.8152192
1 Baby Shark Universe (BSU) in AMD
֏89.5890208
1 Baby Shark Universe (BSU) in MAD
.د.م2.1567424
1 Baby Shark Universe (BSU) in MXN
$4.315824
1 Baby Shark Universe (BSU) in SAR
ريال0.8772
1 Baby Shark Universe (BSU) in ETB
Br35.3242592
1 Baby Shark Universe (BSU) in KES
KSh30.2201248
1 Baby Shark Universe (BSU) in JOD
د.أ0.16584928
1 Baby Shark Universe (BSU) in PLN
0.853808
1 Baby Shark Universe (BSU) in RON
лв1.0222304
1 Baby Shark Universe (BSU) in SEK
kr2.198848
1 Baby Shark Universe (BSU) in BGN
лв0.3929856
1 Baby Shark Universe (BSU) in HUF
Ft78.468464
1 Baby Shark Universe (BSU) in CZK
4.8912672
1 Baby Shark Universe (BSU) in KWD
د.ك0.07157952
1 Baby Shark Universe (BSU) in ILS
0.7672576
1 Baby Shark Universe (BSU) in BOB
Bs1.614048
1 Baby Shark Universe (BSU) in AZN
0.397664
1 Baby Shark Universe (BSU) in TJS
SM2.1590816
1 Baby Shark Universe (BSU) in GEL
0.6339232
1 Baby Shark Universe (BSU) in AOA
Kz214.6052256
1 Baby Shark Universe (BSU) in BHD
.د.ب0.08795392
1 Baby Shark Universe (BSU) in BMD
$0.23392
1 Baby Shark Universe (BSU) in DKK
kr1.5017664
1 Baby Shark Universe (BSU) in HNL
L6.1146688
1 Baby Shark Universe (BSU) in MUR
10.6503776
1 Baby Shark Universe (BSU) in NAD
$4.0374592
1 Baby Shark Universe (BSU) in NOK
kr2.3415392
1 Baby Shark Universe (BSU) in NZD
$0.4046816
1 Baby Shark Universe (BSU) in PAB
B/.0.23392
1 Baby Shark Universe (BSU) in PGK
K0.9848032
1 Baby Shark Universe (BSU) in QAR
ر.ق0.8514688
1 Baby Shark Universe (BSU) in RSD
дин.23.6118848
1 Baby Shark Universe (BSU) in UZS
soʻm2,852.6824704
1 Baby Shark Universe (BSU) in ALL
L19.41536
1 Baby Shark Universe (BSU) in ANG
ƒ0.4187168
1 Baby Shark Universe (BSU) in AWG
ƒ0.4187168
1 Baby Shark Universe (BSU) in BBD
$0.46784
1 Baby Shark Universe (BSU) in BAM
KM0.3929856
1 Baby Shark Universe (BSU) in BIF
Fr689.83008
1 Baby Shark Universe (BSU) in BND
$0.3017568
1 Baby Shark Universe (BSU) in BSD
$0.23392
1 Baby Shark Universe (BSU) in JMD
$37.509072
1 Baby Shark Universe (BSU) in KHR
943.22392
1 Baby Shark Universe (BSU) in KMF
Fr99.18208
1 Baby Shark Universe (BSU) in LAK
5,085.2172896
1 Baby Shark Universe (BSU) in LKR
රු71.0344864
1 Baby Shark Universe (BSU) in MDL
L3.9743008
1 Baby Shark Universe (BSU) in MGA
Ar1,058.4599296
1 Baby Shark Universe (BSU) in MOP
P1.87136
1 Baby Shark Universe (BSU) in MVR
3.578976
1 Baby Shark Universe (BSU) in MWK
MK406.1108512
1 Baby Shark Universe (BSU) in MZN
MT14.947488
1 Baby Shark Universe (BSU) in NPR
रु32.8400288
1 Baby Shark Universe (BSU) in PYG
1,658.96064
1 Baby Shark Universe (BSU) in RWF
Fr338.95008
1 Baby Shark Universe (BSU) in SBD
$1.9228224
1 Baby Shark Universe (BSU) in SCR
3.2702016
1 Baby Shark Universe (BSU) in SRD
$9.2842848
1 Baby Shark Universe (BSU) in SVC
$2.0444608
1 Baby Shark Universe (BSU) in SZL
L4.0444768
1 Baby Shark Universe (BSU) in TMT
m0.8210592
1 Baby Shark Universe (BSU) in TND
د.ت0.68561952
1 Baby Shark Universe (BSU) in TTD
$1.5859776
1 Baby Shark Universe (BSU) in UGX
Sh814.97728
1 Baby Shark Universe (BSU) in XAF
Fr131.93088
1 Baby Shark Universe (BSU) in XCD
$0.631584
1 Baby Shark Universe (BSU) in XOF
Fr131.93088
1 Baby Shark Universe (BSU) in XPF
Fr23.85984
1 Baby Shark Universe (BSU) in BWP
P3.3380384
1 Baby Shark Universe (BSU) in BZD
$0.4701792
1 Baby Shark Universe (BSU) in CVE
$22.2785408
1 Baby Shark Universe (BSU) in DJF
Fr41.40384
1 Baby Shark Universe (BSU) in DOP
$14.8960256
1 Baby Shark Universe (BSU) in DZD
د.ج30.4493664
1 Baby Shark Universe (BSU) in FJD
$0.5309984
1 Baby Shark Universe (BSU) in GNF
Fr2,033.9344
1 Baby Shark Universe (BSU) in GTQ
Q1.789488
1 Baby Shark Universe (BSU) in GYD
$48.936064
1 Baby Shark Universe (BSU) in ISK
kr28.77216

Risorsa Baby Shark Universe

Per una comprensione più approfondita di Baby Shark Universe, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Baby Shark Universe
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Baby Shark Universe

Quanto vale oggi Baby Shark Universe (BSU)?
Il prezzo in tempo reale di BSU in USD è 0.23392 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BSU in USD?
Il prezzo attuale di BSU in USD è $ 0.23392. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Baby Shark Universe?
La capitalizzazione di mercato per BSU è $ 39.30M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BSU?
La fornitura circolante di BSU è 168.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BSU?
BSU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.37631193723515616 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BSU?
BSU ha visto un prezzo ATL di 0.05070113905338495 USD.
Qual è il volume di trading di BSU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BSU è $ 60.32K USD.
BSU salirà quest'anno?
BSU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BSU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:26:37 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Baby Shark Universe (BSU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore BSU in USD

Importo

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.23392 USD

Fai trading di BSU

BSU/USDT
$0.23392
$0.23392$0.23392
-2.45%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.88
$111,658.88$111,658.88

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.94
$3,959.94$3,959.94

+0.69%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06054
$0.06054$0.06054

-11.74%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5565
$7.5565$7.5565

+2.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.50
$194.50$194.50

+1.36%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.88
$111,658.88$111,658.88

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.94
$3,959.94$3,959.94

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6261
$2.6261$2.6261

+1.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.50
$194.50$194.50

+1.36%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19750
$0.19750$0.19750

+0.64%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000108
$0.000000000000108$0.000000000000108

+8.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.164054
$0.164054$0.164054

+21,773.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5003
$0.5003$0.5003

+1,901.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5003
$0.5003$0.5003

+1,901.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012999
$0.00012999$0.00012999

+242.07%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051378
$0.051378$0.051378

+104.19%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000669
$0.0000000000669$0.0000000000669

+45.11%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000150
$0.0000000000000000000150$0.0000000000000000000150

+36.36%