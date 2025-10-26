Il prezzo in tempo reale di Boba Cat oggi è 0.002872 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOBACAT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOBACAT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Boba Cat oggi è 0.002872 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOBACAT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOBACAT su MEXC ora.

Maggiori informazioni su BOBACAT

Informazioni sul prezzo di BOBACAT

Economia del token di BOBACAT

Previsioni del prezzo di BOBACAT

Cronologia di BOBACAT

Guida all'acquisto di BOBACAT

Convertitore di BOBACAT in valuta fiat

Spot BOBACAT

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Boba Cat

Valore Boba Cat (BOBACAT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BOBACAT:

$0.002873
$0.002873$0.002873
+0.73%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Boba Cat (BOBACAT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:25:42 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Boba Cat (BOBACAT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744
Min sulle 24h
$ 0.002944
$ 0.002944$ 0.002944
Max sulle 24h

$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744

$ 0.002944
$ 0.002944$ 0.002944

--
----

--
----

+0.38%

+0.73%

-8.54%

-8.54%

Il prezzo in tempo reale di Boba Cat (BOBACAT) è $ 0.002872. Nelle ultime 24 ore, BOBACAT ha oscillato tra un minimo di $ 0.002744 e un massimo di $ 0.002944, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BOBACAT è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, BOBACAT è variato del +0.38% nell'ultima ora, del +0.73% nelle 24 ore e del -8.54% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Boba Cat è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 12.18K. La fornitura circolante di BOBACAT è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Boba Cat (BOBACAT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Boba Cat per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00002082+0.73%
30 giorni$ +0.000872+43.60%
60 giorni$ +0.000872+43.60%
90 giorni$ +0.000872+43.60%
Variazione del prezzo di Boba Cat di oggi

Oggi, BOBACAT ha registrato una variazione di $ +0.00002082 (+0.73%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Boba Cat in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.000872 (+43.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Boba Cat in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BOBACAT ha registrato una variazione di $ +0.000872 (+43.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Boba Cat in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.000872 (+43.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Boba Cat (BOBACAT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Boba Cat.

Che cos'è Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Boba Cat in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BOBACAT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Boba Cat sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Boba Cat fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Boba Cat (USD)

Quanto varrà Boba Cat (BOBACAT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Boba Cat (BOBACAT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Boba Cat.

Controlla subito la previsione del prezzo di Boba Cat!

Economia del token di Boba Cat (BOBACAT)

Comprendere l'economia del token di Boba Cat (BOBACAT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BOBACAT!

Come acquistare Boba Cat (BOBACAT)

Stai cercando come acquistare Boba Cat? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Boba Cat su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BOBACAT in valute locali

1 Boba Cat (BOBACAT) in VND
75.57668
1 Boba Cat (BOBACAT) in AUD
A$0.00439416
1 Boba Cat (BOBACAT) in GBP
0.002154
1 Boba Cat (BOBACAT) in EUR
0.00246992
1 Boba Cat (BOBACAT) in USD
$0.002872
1 Boba Cat (BOBACAT) in MYR
RM0.01211984
1 Boba Cat (BOBACAT) in TRY
0.12045168
1 Boba Cat (BOBACAT) in JPY
¥0.436544
1 Boba Cat (BOBACAT) in ARS
ARS$4.28017032
1 Boba Cat (BOBACAT) in RUB
0.22863992
1 Boba Cat (BOBACAT) in INR
0.25219032
1 Boba Cat (BOBACAT) in IDR
Rp47.86664752
1 Boba Cat (BOBACAT) in PHP
0.16873
1 Boba Cat (BOBACAT) in EGP
￡E.0.13673592
1 Boba Cat (BOBACAT) in BRL
R$0.01545136
1 Boba Cat (BOBACAT) in CAD
C$0.0040208
1 Boba Cat (BOBACAT) in BDT
0.3509584
1 Boba Cat (BOBACAT) in NGN
4.1926892
1 Boba Cat (BOBACAT) in COP
$11.13175712
1 Boba Cat (BOBACAT) in ZAR
R.0.04957072
1 Boba Cat (BOBACAT) in UAH
0.12002088
1 Boba Cat (BOBACAT) in TZS
T.Sh.7.14427232
1 Boba Cat (BOBACAT) in VES
Bs0.608864
1 Boba Cat (BOBACAT) in CLP
$2.702552
1 Boba Cat (BOBACAT) in PKR
Rs0.80694584
1 Boba Cat (BOBACAT) in KZT
1.546572
1 Boba Cat (BOBACAT) in THB
฿0.0937708
1 Boba Cat (BOBACAT) in TWD
NT$0.08857248
1 Boba Cat (BOBACAT) in AED
د.إ0.01054024
1 Boba Cat (BOBACAT) in CHF
Fr0.00226888
1 Boba Cat (BOBACAT) in HKD
HK$0.02228672
1 Boba Cat (BOBACAT) in AMD
֏1.09994728
1 Boba Cat (BOBACAT) in MAD
.د.م0.02647984
1 Boba Cat (BOBACAT) in MXN
$0.0529884
1 Boba Cat (BOBACAT) in SAR
ريال0.01077
1 Boba Cat (BOBACAT) in ETB
Br0.43370072
1 Boba Cat (BOBACAT) in KES
KSh0.37103368
1 Boba Cat (BOBACAT) in JOD
د.أ0.002036248
1 Boba Cat (BOBACAT) in PLN
0.0104828
1 Boba Cat (BOBACAT) in RON
лв0.01255064
1 Boba Cat (BOBACAT) in SEK
kr0.0269968
1 Boba Cat (BOBACAT) in BGN
лв0.00482496
1 Boba Cat (BOBACAT) in HUF
Ft0.9634124
1 Boba Cat (BOBACAT) in CZK
0.06005352
1 Boba Cat (BOBACAT) in KWD
د.ك0.000878832
1 Boba Cat (BOBACAT) in ILS
0.00942016
1 Boba Cat (BOBACAT) in BOB
Bs0.0198168
1 Boba Cat (BOBACAT) in AZN
0.0048824
1 Boba Cat (BOBACAT) in TJS
SM0.02650856
1 Boba Cat (BOBACAT) in GEL
0.00778312
1 Boba Cat (BOBACAT) in AOA
Kz2.63485896
1 Boba Cat (BOBACAT) in BHD
.د.ب0.001079872
1 Boba Cat (BOBACAT) in BMD
$0.002872
1 Boba Cat (BOBACAT) in DKK
kr0.01843824
1 Boba Cat (BOBACAT) in HNL
L0.07507408
1 Boba Cat (BOBACAT) in MUR
0.13076216
1 Boba Cat (BOBACAT) in NAD
$0.04957072
1 Boba Cat (BOBACAT) in NOK
kr0.02874872
1 Boba Cat (BOBACAT) in NZD
$0.00496856
1 Boba Cat (BOBACAT) in PAB
B/.0.002872
1 Boba Cat (BOBACAT) in PGK
K0.01209112
1 Boba Cat (BOBACAT) in QAR
ر.ق0.01045408
1 Boba Cat (BOBACAT) in RSD
дин.0.28989968
1 Boba Cat (BOBACAT) in UZS
soʻm35.02438464
1 Boba Cat (BOBACAT) in ALL
L0.238376
1 Boba Cat (BOBACAT) in ANG
ƒ0.00514088
1 Boba Cat (BOBACAT) in AWG
ƒ0.00514088
1 Boba Cat (BOBACAT) in BBD
$0.005744
1 Boba Cat (BOBACAT) in BAM
KM0.00482496
1 Boba Cat (BOBACAT) in BIF
Fr8.469528
1 Boba Cat (BOBACAT) in BND
$0.00370488
1 Boba Cat (BOBACAT) in BSD
$0.002872
1 Boba Cat (BOBACAT) in JMD
$0.4605252
1 Boba Cat (BOBACAT) in KHR
11.580622
1 Boba Cat (BOBACAT) in KMF
Fr1.217728
1 Boba Cat (BOBACAT) in LAK
62.43478136
1 Boba Cat (BOBACAT) in LKR
රු0.87214024
1 Boba Cat (BOBACAT) in MDL
L0.04879528
1 Boba Cat (BOBACAT) in MGA
Ar12.99545536
1 Boba Cat (BOBACAT) in MOP
P0.022976
1 Boba Cat (BOBACAT) in MVR
0.0439416
1 Boba Cat (BOBACAT) in MWK
MK4.98610792
1 Boba Cat (BOBACAT) in MZN
MT0.1835208
1 Boba Cat (BOBACAT) in NPR
रु0.40320008
1 Boba Cat (BOBACAT) in PYG
20.368224
1 Boba Cat (BOBACAT) in RWF
Fr4.161528
1 Boba Cat (BOBACAT) in SBD
$0.02360784
1 Boba Cat (BOBACAT) in SCR
0.04015056
1 Boba Cat (BOBACAT) in SRD
$0.11398968
1 Boba Cat (BOBACAT) in SVC
$0.02510128
1 Boba Cat (BOBACAT) in SZL
L0.04965688
1 Boba Cat (BOBACAT) in TMT
m0.01008072
1 Boba Cat (BOBACAT) in TND
د.ت0.008417832
1 Boba Cat (BOBACAT) in TTD
$0.01947216
1 Boba Cat (BOBACAT) in UGX
Sh10.006048
1 Boba Cat (BOBACAT) in XAF
Fr1.619808
1 Boba Cat (BOBACAT) in XCD
$0.0077544
1 Boba Cat (BOBACAT) in XOF
Fr1.619808
1 Boba Cat (BOBACAT) in XPF
Fr0.292944
1 Boba Cat (BOBACAT) in BWP
P0.04098344
1 Boba Cat (BOBACAT) in BZD
$0.00577272
1 Boba Cat (BOBACAT) in CVE
$0.27352928
1 Boba Cat (BOBACAT) in DJF
Fr0.508344
1 Boba Cat (BOBACAT) in DOP
$0.18288896
1 Boba Cat (BOBACAT) in DZD
د.ج0.37384824
1 Boba Cat (BOBACAT) in FJD
$0.00651944
1 Boba Cat (BOBACAT) in GNF
Fr24.97204
1 Boba Cat (BOBACAT) in GTQ
Q0.0219708
1 Boba Cat (BOBACAT) in GYD
$0.6008224
1 Boba Cat (BOBACAT) in ISK
kr0.353256

Risorsa Boba Cat

Per una comprensione più approfondita di Boba Cat, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Boba Cat

Quanto vale oggi Boba Cat (BOBACAT)?
Il prezzo in tempo reale di BOBACAT in USD è 0.002872 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BOBACAT in USD?
Il prezzo attuale di BOBACAT in USD è $ 0.002872. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Boba Cat?
La capitalizzazione di mercato per BOBACAT è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BOBACAT?
La fornitura circolante di BOBACAT è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOBACAT?
BOBACAT ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOBACAT?
BOBACAT ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di BOBACAT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOBACAT è $ 12.18K USD.
BOBACAT salirà quest'anno?
BOBACAT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOBACAT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:25:42 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Boba Cat (BOBACAT)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore BOBACAT in USD

Importo

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002872 USD

Fai trading di BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.002873
$0.002873$0.002873
+0.73%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.49
$111,658.49$111,658.49

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.86
$3,959.86$3,959.86

+0.69%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06050
$0.06050$0.06050

-11.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4767
$7.4767$7.4767

+1.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.35
$194.35$194.35

+1.28%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.49
$111,658.49$111,658.49

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.86
$3,959.86$3,959.86

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6239
$2.6239$2.6239

+0.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.35
$194.35$194.35

+1.28%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19745
$0.19745$0.19745

+0.62%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000108
$0.000000000000108$0.000000000000108

+8.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.164054
$0.164054$0.164054

+21,773.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5001
$0.5001$0.5001

+1,900.40%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5001
$0.5001$0.5001

+1,900.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012638
$0.00012638$0.00012638

+232.57%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051248
$0.051248$0.051248

+103.68%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000669
$0.0000000000669$0.0000000000669

+45.11%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000156
$0.0000000000000000000156$0.0000000000000000000156

+41.81%