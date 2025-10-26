Il prezzo in tempo reale di Alibaba oggi è 176.13 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BABAON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BABAON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Alibaba oggi è 176.13 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BABAON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BABAON su MEXC ora.

Logo Alibaba

Valore Alibaba (BABAON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BABAON:

$176.15
$176.15$176.15
+0.58%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Alibaba (BABAON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:27 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Alibaba (BABAON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 174.1
$ 174.1$ 174.1
Min sulle 24h
$ 177.99
$ 177.99$ 177.99
Max sulle 24h

$ 174.1
$ 174.1$ 174.1

$ 177.99
$ 177.99$ 177.99

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

+0.17%

+0.58%

+5.95%

+5.95%

Il prezzo in tempo reale di Alibaba (BABAON) è $ 176.13. Nelle ultime 24 ore, BABAON ha oscillato tra un minimo di $ 174.1 e un massimo di $ 177.99, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BABAON è $ 192.1874154822472, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 130.22737422531634.

In termini di performance a breve termine, BABAON è variato del +0.17% nell'ultima ora, del +0.58% nelle 24 ore e del +5.95% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Alibaba (BABAON)

No.2017

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 59.34K
$ 59.34K$ 59.34K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

7.84K
7.84K 7.84K

7,836.73966227
7,836.73966227 7,836.73966227

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Alibaba è $ 1.38M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 59.34K. La fornitura circolante di BABAON è 7.84K, con una fornitura totale di 7836.73966227. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.38M.

Cronologia dei prezzi di Alibaba (BABAON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Alibaba per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +1.0158+0.58%
30 giorni$ +0.81+0.46%
60 giorni$ +76.13+76.13%
90 giorni$ +76.13+76.13%
Variazione del prezzo di Alibaba di oggi

Oggi, BABAON ha registrato una variazione di $ +1.0158 (+0.58%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Alibaba in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.81 (+0.46%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Alibaba in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BABAON ha registrato una variazione di $ +76.13 (+76.13%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Alibaba in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +76.13 (+76.13%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Alibaba (BABAON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Alibaba.

Che cos'è Alibaba (BABAON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Alibaba è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Alibaba in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BABAON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Alibaba sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Alibaba fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Alibaba (USD)

Quanto varrà Alibaba (BABAON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Alibaba (BABAON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Alibaba.

Controlla subito la previsione del prezzo di Alibaba!

Economia del token di Alibaba (BABAON)

Comprendere l'economia del token di Alibaba (BABAON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BABAON!

Come acquistare Alibaba (BABAON)

Stai cercando come acquistare Alibaba? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Alibaba su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BABAON in valute locali

1 Alibaba (BABAON) in VND
4,634,860.95
1 Alibaba (BABAON) in AUD
A$269.4789
1 Alibaba (BABAON) in GBP
132.0975
1 Alibaba (BABAON) in EUR
151.4718
1 Alibaba (BABAON) in USD
$176.13
1 Alibaba (BABAON) in MYR
RM743.2686
1 Alibaba (BABAON) in TRY
7,386.8922
1 Alibaba (BABAON) in JPY
¥26,771.76
1 Alibaba (BABAON) in ARS
ARS$262,488.3003
1 Alibaba (BABAON) in RUB
14,021.7093
1 Alibaba (BABAON) in INR
15,465.9753
1 Alibaba (BABAON) in IDR
Rp2,935,498.8258
1 Alibaba (BABAON) in PHP
10,347.6375
1 Alibaba (BABAON) in EGP
￡E.8,385.5493
1 Alibaba (BABAON) in BRL
R$947.5794
1 Alibaba (BABAON) in CAD
C$246.582
1 Alibaba (BABAON) in BDT
21,523.086
1 Alibaba (BABAON) in NGN
257,123.3805
1 Alibaba (BABAON) in COP
$682,672.8348
1 Alibaba (BABAON) in ZAR
R.3,040.0038
1 Alibaba (BABAON) in UAH
7,360.4727
1 Alibaba (BABAON) in TZS
T.Sh.438,133.9428
1 Alibaba (BABAON) in VES
Bs37,339.56
1 Alibaba (BABAON) in CLP
$165,738.33
1 Alibaba (BABAON) in PKR
Rs49,487.2461
1 Alibaba (BABAON) in KZT
94,846.005
1 Alibaba (BABAON) in THB
฿5,750.6445
1 Alibaba (BABAON) in TWD
NT$5,431.8492
1 Alibaba (BABAON) in AED
د.إ646.3971
1 Alibaba (BABAON) in CHF
Fr139.1427
1 Alibaba (BABAON) in HKD
HK$1,366.7688
1 Alibaba (BABAON) in AMD
֏67,456.0287
1 Alibaba (BABAON) in MAD
.د.م1,623.9186
1 Alibaba (BABAON) in MXN
$3,249.5985
1 Alibaba (BABAON) in SAR
ريال660.4875
1 Alibaba (BABAON) in ETB
Br26,597.3913
1 Alibaba (BABAON) in KES
KSh22,754.2347
1 Alibaba (BABAON) in JOD
د.أ124.87617
1 Alibaba (BABAON) in PLN
642.8745
1 Alibaba (BABAON) in RON
лв769.6881
1 Alibaba (BABAON) in SEK
kr1,655.622
1 Alibaba (BABAON) in BGN
лв295.8984
1 Alibaba (BABAON) in HUF
Ft59,082.8085
1 Alibaba (BABAON) in CZK
3,682.8783
1 Alibaba (BABAON) in KWD
د.ك53.89578
1 Alibaba (BABAON) in ILS
577.7064
1 Alibaba (BABAON) in BOB
Bs1,215.297
1 Alibaba (BABAON) in AZN
299.421
1 Alibaba (BABAON) in TJS
SM1,625.6799
1 Alibaba (BABAON) in GEL
477.3123
1 Alibaba (BABAON) in AOA
Kz161,586.9459
1 Alibaba (BABAON) in BHD
.د.ب66.22488
1 Alibaba (BABAON) in BMD
$176.13
1 Alibaba (BABAON) in DKK
kr1,130.7546
1 Alibaba (BABAON) in HNL
L4,604.0382
1 Alibaba (BABAON) in MUR
8,019.1989
1 Alibaba (BABAON) in NAD
$3,040.0038
1 Alibaba (BABAON) in NOK
kr1,763.0613
1 Alibaba (BABAON) in NZD
$304.7049
1 Alibaba (BABAON) in PAB
B/.176.13
1 Alibaba (BABAON) in PGK
K741.5073
1 Alibaba (BABAON) in QAR
ر.ق641.1132
1 Alibaba (BABAON) in RSD
дин.17,778.5622
1 Alibaba (BABAON) in UZS
soʻm2,147,926.4856
1 Alibaba (BABAON) in ALL
L14,618.79
1 Alibaba (BABAON) in ANG
ƒ315.2727
1 Alibaba (BABAON) in AWG
ƒ315.2727
1 Alibaba (BABAON) in BBD
$352.26
1 Alibaba (BABAON) in BAM
KM295.8984
1 Alibaba (BABAON) in BIF
Fr519,407.37
1 Alibaba (BABAON) in BND
$227.2077
1 Alibaba (BABAON) in BSD
$176.13
1 Alibaba (BABAON) in JMD
$28,242.4455
1 Alibaba (BABAON) in KHR
710,200.1925
1 Alibaba (BABAON) in KMF
Fr74,679.12
1 Alibaba (BABAON) in LAK
3,828,912.9669
1 Alibaba (BABAON) in LKR
රු53,485.3971
1 Alibaba (BABAON) in MDL
L2,992.4487
1 Alibaba (BABAON) in MGA
Ar796,967.1144
1 Alibaba (BABAON) in MOP
P1,409.04
1 Alibaba (BABAON) in MVR
2,694.789
1 Alibaba (BABAON) in MWK
MK305,781.0543
1 Alibaba (BABAON) in MZN
MT11,254.707
1 Alibaba (BABAON) in NPR
रु24,726.8907
1 Alibaba (BABAON) in PYG
1,249,113.96
1 Alibaba (BABAON) in RWF
Fr255,212.37
1 Alibaba (BABAON) in SBD
$1,447.7886
1 Alibaba (BABAON) in SCR
2,462.2974
1 Alibaba (BABAON) in SRD
$6,990.5997
1 Alibaba (BABAON) in SVC
$1,539.3762
1 Alibaba (BABAON) in SZL
L3,045.2877
1 Alibaba (BABAON) in TMT
m618.2163
1 Alibaba (BABAON) in TND
د.ت516.23703
1 Alibaba (BABAON) in TTD
$1,194.1614
1 Alibaba (BABAON) in UGX
Sh613,636.92
1 Alibaba (BABAON) in XAF
Fr99,337.32
1 Alibaba (BABAON) in XCD
$475.551
1 Alibaba (BABAON) in XOF
Fr99,337.32
1 Alibaba (BABAON) in XPF
Fr17,965.26
1 Alibaba (BABAON) in BWP
P2,513.3751
1 Alibaba (BABAON) in BZD
$354.0213
1 Alibaba (BABAON) in CVE
$16,774.6212
1 Alibaba (BABAON) in DJF
Fr31,175.01
1 Alibaba (BABAON) in DOP
$11,215.9584
1 Alibaba (BABAON) in DZD
د.ج22,926.8421
1 Alibaba (BABAON) in FJD
$399.8151
1 Alibaba (BABAON) in GNF
Fr1,531,450.35
1 Alibaba (BABAON) in GTQ
Q1,347.3945
1 Alibaba (BABAON) in GYD
$36,846.396
1 Alibaba (BABAON) in ISK
kr21,663.99

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Alibaba

Quanto vale oggi Alibaba (BABAON)?
Il prezzo in tempo reale di BABAON in USD è 176.13 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BABAON in USD?
Il prezzo attuale di BABAON in USD è $ 176.13. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Alibaba?
La capitalizzazione di mercato per BABAON è $ 1.38M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BABAON?
La fornitura circolante di BABAON è 7.84K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BABAON?
BABAON ha raggiunto un prezzo ATH di 192.1874154822472 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BABAON?
BABAON ha visto un prezzo ATL di 130.22737422531634 USD.
Qual è il volume di trading di BABAON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BABAON è $ 59.34K USD.
BABAON salirà quest'anno?
BABAON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BABAON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:24:27 (UTC+8)

