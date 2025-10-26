Il prezzo in tempo reale di Broadcom oggi è 354.33 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AVGOON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AVGOON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Broadcom oggi è 354.33 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AVGOON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AVGOON su MEXC ora.

Maggiori informazioni su AVGOON

Informazioni sul prezzo di AVGOON

Sito web ufficiale di AVGOON

Economia del token di AVGOON

Previsioni del prezzo di AVGOON

Cronologia di AVGOON

Guida all'acquisto di AVGOON

Convertitore di AVGOON in valuta fiat

Spot AVGOON

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Broadcom

Valore Broadcom (AVGOON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AVGOON:

$354.33
$354.33$354.33
-1.07%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Broadcom (AVGOON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:01:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Broadcom (AVGOON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 353.74
$ 353.74$ 353.74
Min sulle 24h
$ 359.17
$ 359.17$ 359.17
Max sulle 24h

$ 353.74
$ 353.74$ 353.74

$ 359.17
$ 359.17$ 359.17

$ 373.9969643335703
$ 373.9969643335703$ 373.9969643335703

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

-1.23%

-1.06%

+2.12%

+2.12%

Il prezzo in tempo reale di Broadcom (AVGOON) è $ 354.33. Nelle ultime 24 ore, AVGOON ha oscillato tra un minimo di $ 353.74 e un massimo di $ 359.17, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AVGOON è $ 373.9969643335703, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 297.29808264469034.

In termini di performance a breve termine, AVGOON è variato del -1.23% nell'ultima ora, del -1.06% nelle 24 ore e del +2.12% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Broadcom (AVGOON)

No.2128

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 59.94K
$ 59.94K$ 59.94K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

3.17K
3.17K 3.17K

3,172.81107438
3,172.81107438 3,172.81107438

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Broadcom è $ 1.12M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 59.94K. La fornitura circolante di AVGOON è 3.17K, con una fornitura totale di 3172.81107438. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.12M.

Cronologia dei prezzi di Broadcom (AVGOON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Broadcom per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -3.8323-1.06%
30 giorni$ +18.16+5.40%
60 giorni$ +74.33+26.54%
90 giorni$ +74.33+26.54%
Variazione del prezzo di Broadcom di oggi

Oggi, AVGOON ha registrato una variazione di $ -3.8323 (-1.06%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Broadcom in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +18.16 (+5.40%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Broadcom in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AVGOON ha registrato una variazione di $ +74.33 (+26.54%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Broadcom in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +74.33 (+26.54%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Broadcom (AVGOON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Broadcom.

Che cos'è Broadcom (AVGOON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Broadcom è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Broadcom in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AVGOON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Broadcom sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Broadcom fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Broadcom (USD)

Quanto varrà Broadcom (AVGOON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Broadcom (AVGOON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Broadcom.

Controlla subito la previsione del prezzo di Broadcom!

Economia del token di Broadcom (AVGOON)

Comprendere l'economia del token di Broadcom (AVGOON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AVGOON!

Come acquistare Broadcom (AVGOON)

Stai cercando come acquistare Broadcom? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Broadcom su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AVGOON in valute locali

1 Broadcom (AVGOON) in VND
9,324,193.95
1 Broadcom (AVGOON) in AUD
A$542.1249
1 Broadcom (AVGOON) in GBP
265.7475
1 Broadcom (AVGOON) in EUR
304.7238
1 Broadcom (AVGOON) in USD
$354.33
1 Broadcom (AVGOON) in MYR
RM1,495.2726
1 Broadcom (AVGOON) in TRY
14,860.6002
1 Broadcom (AVGOON) in JPY
¥53,858.16
1 Broadcom (AVGOON) in ARS
ARS$528,061.5423
1 Broadcom (AVGOON) in RUB
28,208.2113
1 Broadcom (AVGOON) in INR
31,113.7173
1 Broadcom (AVGOON) in IDR
Rp5,905,497.6378
1 Broadcom (AVGOON) in PHP
20,816.8875
1 Broadcom (AVGOON) in EGP
￡E.16,869.6513
1 Broadcom (AVGOON) in BRL
R$1,906.2954
1 Broadcom (AVGOON) in CAD
C$496.062
1 Broadcom (AVGOON) in BDT
43,299.126
1 Broadcom (AVGOON) in NGN
517,268.6505
1 Broadcom (AVGOON) in COP
$1,373,368.9068
1 Broadcom (AVGOON) in ZAR
R.6,115.7358
1 Broadcom (AVGOON) in UAH
14,807.4507
1 Broadcom (AVGOON) in TZS
T.Sh.881,417.1348
1 Broadcom (AVGOON) in VES
Bs75,117.96
1 Broadcom (AVGOON) in CLP
$333,424.53
1 Broadcom (AVGOON) in PKR
Rs99,556.1001
1 Broadcom (AVGOON) in KZT
190,806.705
1 Broadcom (AVGOON) in THB
฿11,568.8745
1 Broadcom (AVGOON) in TWD
NT$10,927.5372
1 Broadcom (AVGOON) in AED
د.إ1,300.3911
1 Broadcom (AVGOON) in CHF
Fr279.9207
1 Broadcom (AVGOON) in HKD
HK$2,749.6008
1 Broadcom (AVGOON) in AMD
֏135,704.8467
1 Broadcom (AVGOON) in MAD
.د.م3,266.9226
1 Broadcom (AVGOON) in MXN
$6,537.3885
1 Broadcom (AVGOON) in SAR
ريال1,328.7375
1 Broadcom (AVGOON) in ETB
Br53,507.3733
1 Broadcom (AVGOON) in KES
KSh45,775.8927
1 Broadcom (AVGOON) in JOD
د.أ251.21997
1 Broadcom (AVGOON) in PLN
1,293.3045
1 Broadcom (AVGOON) in RON
лв1,548.4221
1 Broadcom (AVGOON) in SEK
kr3,330.702
1 Broadcom (AVGOON) in BGN
лв595.2744
1 Broadcom (AVGOON) in HUF
Ft118,859.9985
1 Broadcom (AVGOON) in CZK
7,409.0403
1 Broadcom (AVGOON) in KWD
د.ك108.42498
1 Broadcom (AVGOON) in ILS
1,162.2024
1 Broadcom (AVGOON) in BOB
Bs2,444.877
1 Broadcom (AVGOON) in AZN
602.361
1 Broadcom (AVGOON) in TJS
SM3,270.4659
1 Broadcom (AVGOON) in GEL
960.2343
1 Broadcom (AVGOON) in AOA
Kz325,072.9719
1 Broadcom (AVGOON) in BHD
.د.ب133.22808
1 Broadcom (AVGOON) in BMD
$354.33
1 Broadcom (AVGOON) in DKK
kr2,274.7986
1 Broadcom (AVGOON) in HNL
L9,262.1862
1 Broadcom (AVGOON) in MUR
16,132.6449
1 Broadcom (AVGOON) in NAD
$6,115.7358
1 Broadcom (AVGOON) in NOK
kr3,546.8433
1 Broadcom (AVGOON) in NZD
$612.9909
1 Broadcom (AVGOON) in PAB
B/.354.33
1 Broadcom (AVGOON) in PGK
K1,491.7293
1 Broadcom (AVGOON) in QAR
ر.ق1,289.7612
1 Broadcom (AVGOON) in RSD
дин.35,766.0702
1 Broadcom (AVGOON) in UZS
soʻm4,321,096.8696
1 Broadcom (AVGOON) in ALL
L29,409.39
1 Broadcom (AVGOON) in ANG
ƒ634.2507
1 Broadcom (AVGOON) in AWG
ƒ634.2507
1 Broadcom (AVGOON) in BBD
$708.66
1 Broadcom (AVGOON) in BAM
KM595.2744
1 Broadcom (AVGOON) in BIF
Fr1,044,919.17
1 Broadcom (AVGOON) in BND
$457.0857
1 Broadcom (AVGOON) in BSD
$354.33
1 Broadcom (AVGOON) in JMD
$56,816.8155
1 Broadcom (AVGOON) in KHR
1,428,747.1425
1 Broadcom (AVGOON) in KMF
Fr150,235.92
1 Broadcom (AVGOON) in LAK
7,702,825.9329
1 Broadcom (AVGOON) in LKR
රු107,599.3911
1 Broadcom (AVGOON) in MDL
L6,020.0667
1 Broadcom (AVGOON) in MGA
Ar1,603,300.7304
1 Broadcom (AVGOON) in MOP
P2,834.64
1 Broadcom (AVGOON) in MVR
5,421.249
1 Broadcom (AVGOON) in MWK
MK615,155.8563
1 Broadcom (AVGOON) in MZN
MT22,641.687
1 Broadcom (AVGOON) in NPR
रु49,744.3887
1 Broadcom (AVGOON) in PYG
2,512,908.36
1 Broadcom (AVGOON) in RWF
Fr513,424.17
1 Broadcom (AVGOON) in SBD
$2,912.5926
1 Broadcom (AVGOON) in SCR
4,953.5334
1 Broadcom (AVGOON) in SRD
$14,063.3577
1 Broadcom (AVGOON) in SVC
$3,096.8442
1 Broadcom (AVGOON) in SZL
L6,126.3657
1 Broadcom (AVGOON) in TMT
m1,243.6983
1 Broadcom (AVGOON) in TND
د.ت1,038.54123
1 Broadcom (AVGOON) in TTD
$2,402.3574
1 Broadcom (AVGOON) in UGX
Sh1,234,485.72
1 Broadcom (AVGOON) in XAF
Fr199,842.12
1 Broadcom (AVGOON) in XCD
$956.691
1 Broadcom (AVGOON) in XOF
Fr199,842.12
1 Broadcom (AVGOON) in XPF
Fr36,141.66
1 Broadcom (AVGOON) in BWP
P5,056.2891
1 Broadcom (AVGOON) in BZD
$712.2033
1 Broadcom (AVGOON) in CVE
$33,746.3892
1 Broadcom (AVGOON) in DJF
Fr62,716.41
1 Broadcom (AVGOON) in DOP
$22,563.7344
1 Broadcom (AVGOON) in DZD
د.ج46,123.1361
1 Broadcom (AVGOON) in FJD
$804.3291
1 Broadcom (AVGOON) in GNF
Fr3,080,899.35
1 Broadcom (AVGOON) in GTQ
Q2,710.6245
1 Broadcom (AVGOON) in GYD
$74,125.836
1 Broadcom (AVGOON) in ISK
kr43,582.59

Risorsa Broadcom

Per una comprensione più approfondita di Broadcom, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Broadcom
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Broadcom

Quanto vale oggi Broadcom (AVGOON)?
Il prezzo in tempo reale di AVGOON in USD è 354.33 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AVGOON in USD?
Il prezzo attuale di AVGOON in USD è $ 354.33. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Broadcom?
La capitalizzazione di mercato per AVGOON è $ 1.12M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AVGOON?
La fornitura circolante di AVGOON è 3.17K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AVGOON?
AVGOON ha raggiunto un prezzo ATH di 373.9969643335703 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AVGOON?
AVGOON ha visto un prezzo ATL di 297.29808264469034 USD.
Qual è il volume di trading di AVGOON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AVGOON è $ 59.94K USD.
AVGOON salirà quest'anno?
AVGOON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AVGOON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:01:18 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Broadcom (AVGOON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore AVGOON in USD

Importo

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 354.33 USD

Fai trading di AVGOON

AVGOON/USDT
$354.33
$354.33$354.33
-1.09%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,692.67
$111,692.67$111,692.67

+0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,957.33
$3,957.33$3,957.33

+0.62%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06120
$0.06120$0.06120

-10.78%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5943
$7.5943$7.5943

+3.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+1.17%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,692.67
$111,692.67$111,692.67

+0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,957.33
$3,957.33$3,957.33

+0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6413
$2.6413$2.6413

+1.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+1.17%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19787
$0.19787$0.19787

+0.83%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000112
$0.000000000000112$0.000000000000112

+12.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.158709
$0.158709$0.158709

+21,061.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5175
$0.5175$0.5175

+1,970.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5175
$0.5175$0.5175

+1,970.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00010899
$0.00010899$0.00010899

+186.81%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050708
$0.050708$0.050708

+101.53%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000720
$0.0000000000720$0.0000000000720

+56.18%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000157
$0.0000000000000000000157$0.0000000000000000000157

+42.72%