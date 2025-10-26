Il prezzo in tempo reale di Aster Inu oggi è 0.000355 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ASTERINU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ASTERINU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Aster Inu oggi è 0.000355 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ASTERINU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ASTERINU su MEXC ora.

Valore Aster Inu (ASTERINU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ASTERINU:

$0.000355
+2.60%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Aster Inu (ASTERINU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:23:37 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Aster Inu (ASTERINU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000344
Min sulle 24h
$ 0.000398
Max sulle 24h

$ 0.000344
$ 0.000398
$ 0.008002267526781424
$ 0.000259532459962941
0.00%

+2.60%

-39.94%

-39.94%

Il prezzo in tempo reale di Aster Inu (ASTERINU) è $ 0.000355. Nelle ultime 24 ore, ASTERINU ha oscillato tra un minimo di $ 0.000344 e un massimo di $ 0.000398, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ASTERINU è $ 0.008002267526781424, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000259532459962941.

In termini di performance a breve termine, ASTERINU è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +2.60% nelle 24 ore e del -39.94% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Aster Inu (ASTERINU)

No.2669

$ 351.45K
$ 10.91K
$ 355.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Aster Inu è $ 351.45K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 10.91K. La fornitura circolante di ASTERINU è 990.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 355.00K.

Cronologia dei prezzi di Aster Inu (ASTERINU) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Aster Inu per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000009+2.60%
30 giorni$ -0.001145-76.34%
60 giorni$ -0.001145-76.34%
90 giorni$ -0.001145-76.34%
Variazione del prezzo di Aster Inu di oggi

Oggi, ASTERINU ha registrato una variazione di $ +0.000009 (+2.60%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Aster Inu in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.001145 (-76.34%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Aster Inu in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ASTERINU ha registrato una variazione di $ -0.001145 (-76.34%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Aster Inu in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.001145 (-76.34%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Aster Inu (ASTERINU)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Aster Inu.

Che cos'è Aster Inu (ASTERINU)

Il token meme gestito dalla community, ispirato alla missione di Aster di garantire una connettività cross-chain senza soluzione di continuità, che unisce l'utilità delle criptovalute alla cultura dei meme.

Aster Inu è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Aster Inu in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ASTERINU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Aster Inu sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Aster Inu fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Aster Inu (USD)

Quanto varrà Aster Inu (ASTERINU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Aster Inu (ASTERINU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Aster Inu.

Controlla subito la previsione del prezzo di Aster Inu!

Economia del token di Aster Inu (ASTERINU)

Comprendere l'economia del token di Aster Inu (ASTERINU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ASTERINU!

Come acquistare Aster Inu (ASTERINU)

Stai cercando come acquistare Aster Inu? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Aster Inu su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ASTERINU in valute locali

Risorsa Aster Inu

Per una comprensione più approfondita di Aster Inu, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Aster Inu
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Aster Inu

Quanto vale oggi Aster Inu (ASTERINU)?
Il prezzo in tempo reale di ASTERINU in USD è 0.000355 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ASTERINU in USD?
Il prezzo attuale di ASTERINU in USD è $ 0.000355. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Aster Inu?
La capitalizzazione di mercato per ASTERINU è $ 351.45K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ASTERINU?
La fornitura circolante di ASTERINU è 990.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ASTERINU?
ASTERINU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.008002267526781424 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ASTERINU?
ASTERINU ha visto un prezzo ATL di 0.000259532459962941 USD.
Qual è il volume di trading di ASTERINU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ASTERINU è $ 10.91K USD.
ASTERINU salirà quest'anno?
ASTERINU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ASTERINU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:23:37 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento.

