Il prezzo in tempo reale di ASML Holding NV oggi è 1031.13 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ASMLON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ASMLON su MEXC ora.

Logo ASML Holding NV

Valore ASML Holding NV (ASMLON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ASMLON:

$1,031.13
$1,031.13
-1.33%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ASML Holding NV (ASMLON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:22:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1,030.64
$ 1,030.64
Min sulle 24h
$ 1,045.12
$ 1,045.12
Max sulle 24h

$ 1,030.64
$ 1,030.64

$ 1,045.12
$ 1,045.12

$ 1,056.340099301194
$ 1,056.340099301194

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465

-0.03%

-1.32%

+0.05%

+0.05%

Il prezzo in tempo reale di ASML Holding NV (ASMLON) è $ 1,031.13. Nelle ultime 24 ore, ASMLON ha oscillato tra un minimo di $ 1,030.64 e un massimo di $ 1,045.12, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ASMLON è $ 1,056.340099301194, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 732.0144981577465.

In termini di performance a breve termine, ASMLON è variato del -0.03% nell'ultima ora, del -1.32% nelle 24 ore e del +0.05% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ASML Holding NV (ASMLON)

No.1959

$ 1.54M
$ 1.54M

$ 52.69K
$ 52.69K

$ 1.54M
$ 1.54M

1.49K
1.49K

1,488.94574442
1,488.94574442

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di ASML Holding NV è $ 1.54M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 52.69K. La fornitura circolante di ASMLON è 1.49K, con una fornitura totale di 1488.94574442. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.54M.

Cronologia dei prezzi di ASML Holding NV (ASMLON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ASML Holding NV per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -13.8989-1.32%
30 giorni$ +80.99+8.52%
60 giorni$ +281.13+37.48%
90 giorni$ +281.13+37.48%
Variazione del prezzo di ASML Holding NV di oggi

Oggi, ASMLON ha registrato una variazione di $ -13.8989 (-1.32%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di ASML Holding NV in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +80.99 (+8.52%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di ASML Holding NV in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ASMLON ha registrato una variazione di $ +281.13 (+37.48%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di ASML Holding NV in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +281.13 (+37.48%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di ASML Holding NV (ASMLON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di ASML Holding NV.

Che cos'è ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

ASML Holding NV è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ASML Holding NV in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ASMLON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ASML Holding NV sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ASML Holding NV fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ASML Holding NV (USD)

Quanto varrà ASML Holding NV (ASMLON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ASML Holding NV (ASMLON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ASML Holding NV.

Controlla subito la previsione del prezzo di ASML Holding NV!

Economia del token di ASML Holding NV (ASMLON)

Comprendere l'economia del token di ASML Holding NV (ASMLON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ASMLON!

Come acquistare ASML Holding NV (ASMLON)

Stai cercando come acquistare ASML Holding NV? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ASML Holding NV su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ASMLON in valute locali

1 ASML Holding NV (ASMLON) in VND
27,134,185.95
1 ASML Holding NV (ASMLON) in AUD
A$1,577.6289
1 ASML Holding NV (ASMLON) in GBP
773.3475
1 ASML Holding NV (ASMLON) in EUR
886.7718
1 ASML Holding NV (ASMLON) in USD
$1,031.13
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MYR
RM4,351.3686
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TRY
43,245.5922
1 ASML Holding NV (ASMLON) in JPY
¥156,731.76
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ARS
ARS$1,536,703.3503
1 ASML Holding NV (ASMLON) in RUB
82,088.2593
1 ASML Holding NV (ASMLON) in INR
90,543.5253
1 ASML Holding NV (ASMLON) in IDR
Rp17,185,493.1258
1 ASML Holding NV (ASMLON) in PHP
60,578.8875
1 ASML Holding NV (ASMLON) in EGP
￡E.49,092.0993
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BRL
R$5,547.4794
1 ASML Holding NV (ASMLON) in CAD
C$1,443.582
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BDT
126,004.086
1 ASML Holding NV (ASMLON) in NGN
1,505,295.1305
1 ASML Holding NV (ASMLON) in COP
$3,996,618.6348
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ZAR
R.17,797.3038
1 ASML Holding NV (ASMLON) in UAH
43,090.9227
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TZS
T.Sh.2,564,997.7428
1 ASML Holding NV (ASMLON) in VES
Bs218,599.56
1 ASML Holding NV (ASMLON) in CLP
$970,293.33
1 ASML Holding NV (ASMLON) in PKR
Rs289,716.5961
1 ASML Holding NV (ASMLON) in KZT
555,263.505
1 ASML Holding NV (ASMLON) in THB
฿33,666.3945
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TWD
NT$31,800.0492
1 ASML Holding NV (ASMLON) in AED
د.إ3,784.2471
1 ASML Holding NV (ASMLON) in CHF
Fr814.5927
1 ASML Holding NV (ASMLON) in HKD
HK$8,001.5688
1 ASML Holding NV (ASMLON) in AMD
֏394,912.4787
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MAD
.د.م9,507.0186
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MXN
$19,024.3485
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SAR
ريال3,866.7375
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ETB
Br155,710.9413
1 ASML Holding NV (ASMLON) in KES
KSh133,211.6847
1 ASML Holding NV (ASMLON) in JOD
د.أ731.07117
1 ASML Holding NV (ASMLON) in PLN
3,763.6245
1 ASML Holding NV (ASMLON) in RON
лв4,506.0381
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SEK
kr9,692.622
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BGN
лв1,732.2984
1 ASML Holding NV (ASMLON) in HUF
Ft345,892.5585
1 ASML Holding NV (ASMLON) in CZK
21,560.9283
1 ASML Holding NV (ASMLON) in KWD
د.ك315.52578
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ILS
3,382.1064
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BOB
Bs7,114.797
1 ASML Holding NV (ASMLON) in AZN
1,752.921
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TJS
SM9,517.3299
1 ASML Holding NV (ASMLON) in GEL
2,794.3623
1 ASML Holding NV (ASMLON) in AOA
Kz945,989.5959
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BHD
.د.ب387.70488
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BMD
$1,031.13
1 ASML Holding NV (ASMLON) in DKK
kr6,619.8546
1 ASML Holding NV (ASMLON) in HNL
L26,953.7382
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MUR
46,947.3489
1 ASML Holding NV (ASMLON) in NAD
$17,797.3038
1 ASML Holding NV (ASMLON) in NOK
kr10,321.6113
1 ASML Holding NV (ASMLON) in NZD
$1,783.8549
1 ASML Holding NV (ASMLON) in PAB
B/.1,031.13
1 ASML Holding NV (ASMLON) in PGK
K4,341.0573
1 ASML Holding NV (ASMLON) in QAR
ر.ق3,753.3132
1 ASML Holding NV (ASMLON) in RSD
дин.104,082.2622
1 ASML Holding NV (ASMLON) in UZS
soʻm12,574,754.0856
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ALL
L85,583.79
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ANG
ƒ1,845.7227
1 ASML Holding NV (ASMLON) in AWG
ƒ1,845.7227
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BBD
$2,062.26
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BAM
KM1,732.2984
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BIF
Fr3,040,802.37
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BND
$1,330.1577
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BSD
$1,031.13
1 ASML Holding NV (ASMLON) in JMD
$165,341.6955
1 ASML Holding NV (ASMLON) in KHR
4,157,773.9425
1 ASML Holding NV (ASMLON) in KMF
Fr437,199.12
1 ASML Holding NV (ASMLON) in LAK
22,415,869.1169
1 ASML Holding NV (ASMLON) in LKR
රු313,123.2471
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MDL
L17,518.8987
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MGA
Ar4,665,739.5144
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MOP
P8,249.04
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MVR
15,776.289
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MWK
MK1,790,155.1043
1 ASML Holding NV (ASMLON) in MZN
MT65,889.207
1 ASML Holding NV (ASMLON) in NPR
रु144,760.3407
1 ASML Holding NV (ASMLON) in PYG
7,312,773.96
1 ASML Holding NV (ASMLON) in RWF
Fr1,494,107.37
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SBD
$8,475.8886
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SCR
14,415.1974
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SRD
$40,925.5497
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SVC
$9,012.0762
1 ASML Holding NV (ASMLON) in SZL
L17,828.2377
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TMT
m3,619.2663
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TND
د.ت3,022.24203
1 ASML Holding NV (ASMLON) in TTD
$6,991.0614
1 ASML Holding NV (ASMLON) in UGX
Sh3,592,456.92
1 ASML Holding NV (ASMLON) in XAF
Fr581,557.32
1 ASML Holding NV (ASMLON) in XCD
$2,784.051
1 ASML Holding NV (ASMLON) in XOF
Fr581,557.32
1 ASML Holding NV (ASMLON) in XPF
Fr105,175.26
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BWP
P14,714.2251
1 ASML Holding NV (ASMLON) in BZD
$2,072.5713
1 ASML Holding NV (ASMLON) in CVE
$98,204.8212
1 ASML Holding NV (ASMLON) in DJF
Fr182,510.01
1 ASML Holding NV (ASMLON) in DOP
$65,662.3584
1 ASML Holding NV (ASMLON) in DZD
د.ج134,222.1921
1 ASML Holding NV (ASMLON) in FJD
$2,340.6651
1 ASML Holding NV (ASMLON) in GNF
Fr8,965,675.35
1 ASML Holding NV (ASMLON) in GTQ
Q7,888.1445
1 ASML Holding NV (ASMLON) in GYD
$215,712.396
1 ASML Holding NV (ASMLON) in ISK
kr126,828.99

Risorsa ASML Holding NV

Per una comprensione più approfondita di ASML Holding NV, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale ASML Holding NV
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ASML Holding NV

Quanto vale oggi ASML Holding NV (ASMLON)?
Il prezzo in tempo reale di ASMLON in USD è 1,031.13 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ASMLON in USD?
Il prezzo attuale di ASMLON in USD è $ 1,031.13. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ASML Holding NV?
La capitalizzazione di mercato per ASMLON è $ 1.54M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ASMLON?
La fornitura circolante di ASMLON è 1.49K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ASMLON?
ASMLON ha raggiunto un prezzo ATH di 1,056.340099301194 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ASMLON?
ASMLON ha visto un prezzo ATL di 732.0144981577465 USD.
Qual è il volume di trading di ASMLON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ASMLON è $ 52.69K USD.
ASMLON salirà quest'anno?
ASMLON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ASMLON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:22:44 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di ASML Holding NV (ASMLON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ASMLON in USD

Importo

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,031.13 USD

Fai trading di ASMLON

ASMLON/USDT
$1,031.13
$1,031.13
-1.32%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

$111,644.88

$3,953.90

$0.05917

$7.4500

$194.20

$111,644.88

$3,953.90

$2.6253

$194.20

$0.19735

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000106

$0.167771

$0.5218

$0.5218

$0.00012638

$0.051825

$0.0000000000000000000147

$0.0000000000667

