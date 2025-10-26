Il prezzo in tempo reale di Arm Holdings PLC oggi è 172.32 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ARMON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ARMON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Arm Holdings PLC oggi è 172.32 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ARMON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ARMON su MEXC ora.

$172.32
+0.06%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Arm Holdings PLC (ARMON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:56 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

$ 169.79
Min sulle 24h
Max sulle 24h

Il prezzo in tempo reale di Arm Holdings PLC (ARMON) è $ 172.32. Nelle ultime 24 ore, ARMON ha oscillato tra un minimo di $ 169.79 e un massimo di $ 172.67, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ARMON è $ 191.8179294374928, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 130.83952449123566.

In termini di performance a breve termine, ARMON è variato del -0.14% nell'ultima ora, del +0.06% nelle 24 ore e del +3.58% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Arm Holdings PLC (ARMON)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Arm Holdings PLC è $ 954.21K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.73K. La fornitura circolante di ARMON è 5.54K, con una fornitura totale di 5537.40324547. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 954.21K.

Cronologia dei prezzi di Arm Holdings PLC (ARMON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Arm Holdings PLC per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.1033+0.06%
30 giorni$ +31.84+22.66%
60 giorni$ +72.32+72.32%
90 giorni$ +72.32+72.32%
Variazione del prezzo di Arm Holdings PLC di oggi

Oggi, ARMON ha registrato una variazione di $ +0.1033 (+0.06%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Arm Holdings PLC in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +31.84 (+22.66%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Arm Holdings PLC in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ARMON ha registrato una variazione di $ +72.32 (+72.32%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Arm Holdings PLC in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +72.32 (+72.32%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Arm Holdings PLC (ARMON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Arm Holdings PLC.

Che cos'è Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Arm Holdings PLC è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Arm Holdings PLC in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ARMON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Arm Holdings PLC sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Arm Holdings PLC fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Arm Holdings PLC (USD)

Quanto varrà Arm Holdings PLC (ARMON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Arm Holdings PLC (ARMON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Arm Holdings PLC.

Controlla subito la previsione del prezzo di Arm Holdings PLC!

Economia del token di Arm Holdings PLC (ARMON)

Comprendere l'economia del token di Arm Holdings PLC (ARMON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ARMON!

Come acquistare Arm Holdings PLC (ARMON)

Stai cercando come acquistare Arm Holdings PLC? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Arm Holdings PLC su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ARMON in valute locali

Risorsa Arm Holdings PLC

Per una comprensione più approfondita di Arm Holdings PLC, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Arm Holdings PLC
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Arm Holdings PLC

Quanto vale oggi Arm Holdings PLC (ARMON)?
Il prezzo in tempo reale di ARMON in USD è 172.32 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ARMON in USD?
Il prezzo attuale di ARMON in USD è $ 172.32. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Arm Holdings PLC?
La capitalizzazione di mercato per ARMON è $ 954.21K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ARMON?
La fornitura circolante di ARMON è 5.54K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ARMON?
ARMON ha raggiunto un prezzo ATH di 191.8179294374928 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ARMON?
ARMON ha visto un prezzo ATL di 130.83952449123566 USD.
Qual è il volume di trading di ARMON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ARMON è $ 54.73K USD.
ARMON salirà quest'anno?
ARMON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ARMON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:56 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

