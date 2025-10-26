Il prezzo in tempo reale di Ani Grok Companion oggi è 0.001694 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ANI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ANI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Ani Grok Companion oggi è 0.001694 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ANI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ANI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ANI

Informazioni sul prezzo di ANI

Economia del token di ANI

Previsioni del prezzo di ANI

Cronologia di ANI

Guida all'acquisto di ANI

Convertitore di ANI in valuta fiat

Spot ANI

Futures USDT-M ANI

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Ani Grok Companion

Valore Ani Grok Companion (ANI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ANI:

+9.52%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Ani Grok Companion (ANI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:21:52 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Ani Grok Companion (ANI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499
Min sulle 24h
$ 0.001888
$ 0.001888$ 0.001888
Max sulle 24h

+4.05%

+9.52%

-20.36%

-20.36%

Il prezzo in tempo reale di Ani Grok Companion (ANI) è $ 0.001694. Nelle ultime 24 ore, ANI ha oscillato tra un minimo di $ 0.001499 e un massimo di $ 0.001888, evidenziando una volatilità di mercato attiva.

In termini di performance a breve termine, ANI è variato del +4.05% nell'ultima ora, del +9.52% nelle 24 ore e del -20.36% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Ani Grok Companion (ANI)

$ 118.41K
$ 118.41K$ 118.41K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Ani Grok Companion è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 118.41K. La fornitura circolante di ANI è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Ani Grok Companion (ANI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Ani Grok Companion per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00014699+9.52%
30 giorni$ -0.001254-42.54%
60 giorni$ -0.010746-86.39%
90 giorni$ -0.037266-95.66%
Variazione del prezzo di Ani Grok Companion di oggi

Oggi, ANI ha registrato una variazione di $ +0.00014699 (+9.52%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Ani Grok Companion in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.001254 (-42.54%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Ani Grok Companion in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ANI ha registrato una variazione di $ -0.010746 (-86.39%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Ani Grok Companion in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.037266 (-95.66%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Ani Grok Companion (ANI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Ani Grok Companion.

Che cos'è Ani Grok Companion (ANI)

Ani è una moneta meme a tema IA + anime, il cui nome è una combinazione di “Anime” e “IA”. Deriva da Ani, uno dei primi personaggi IA dell'app Grok per iOS di xAI di Elon Musk, un'intelligenza artificiale basata sulla personalità che Musk ha promosso personalmente su X.

Ani Grok Companion è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Ani Grok Companion in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ANI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Ani Grok Companion sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Ani Grok Companion fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Ani Grok Companion (USD)

Quanto varrà Ani Grok Companion (ANI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Ani Grok Companion (ANI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Ani Grok Companion.

Controlla subito la previsione del prezzo di Ani Grok Companion!

Economia del token di Ani Grok Companion (ANI)

Comprendere l'economia del token di Ani Grok Companion (ANI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ANI!

Come acquistare Ani Grok Companion (ANI)

Stai cercando come acquistare Ani Grok Companion? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Ani Grok Companion su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ANI in valute locali

1 Ani Grok Companion (ANI) in VND
44.57761
1 Ani Grok Companion (ANI) in AUD
A$0.00259182
1 Ani Grok Companion (ANI) in GBP
0.0012705
1 Ani Grok Companion (ANI) in EUR
0.00145684
1 Ani Grok Companion (ANI) in MYR
RM0.00714868
1 Ani Grok Companion (ANI) in TRY
0.07104636
1 Ani Grok Companion (ANI) in JPY
¥0.257488
1 Ani Grok Companion (ANI) in ARS
ARS$2.52458514
1 Ani Grok Companion (ANI) in RUB
0.13485934
1 Ani Grok Companion (ANI) in INR
0.14875014
1 Ani Grok Companion (ANI) in IDR
Rp28.23332204
1 Ani Grok Companion (ANI) in PHP
0.0995225
1 Ani Grok Companion (ANI) in EGP
￡E.0.08065134
1 Ani Grok Companion (ANI) in BRL
R$0.00911372
1 Ani Grok Companion (ANI) in CAD
C$0.0023716
1 Ani Grok Companion (ANI) in BDT
0.2070068
1 Ani Grok Companion (ANI) in NGN
2.4729859
1 Ani Grok Companion (ANI) in COP
$6.56587624
1 Ani Grok Companion (ANI) in ZAR
R.0.02923844
1 Ani Grok Companion (ANI) in UAH
0.07079226
1 Ani Grok Companion (ANI) in TZS
T.Sh.4.21392664
1 Ani Grok Companion (ANI) in VES
Bs0.359128
1 Ani Grok Companion (ANI) in CLP
$1.594054
1 Ani Grok Companion (ANI) in PKR
Rs0.47596318
1 Ani Grok Companion (ANI) in KZT
0.912219
1 Ani Grok Companion (ANI) in THB
฿0.0553091
1 Ani Grok Companion (ANI) in TWD
NT$0.05224296
1 Ani Grok Companion (ANI) in AED
د.إ0.00621698
1 Ani Grok Companion (ANI) in CHF
Fr0.00133826
1 Ani Grok Companion (ANI) in HKD
HK$0.01314544
1 Ani Grok Companion (ANI) in AMD
֏0.64878506
1 Ani Grok Companion (ANI) in MAD
.د.م0.01561868
1 Ani Grok Companion (ANI) in MXN
$0.0312543
1 Ani Grok Companion (ANI) in SAR
ريال0.0063525
1 Ani Grok Companion (ANI) in ETB
Br0.25581094
1 Ani Grok Companion (ANI) in KES
KSh0.21884786
1 Ani Grok Companion (ANI) in JOD
د.أ0.001201046
1 Ani Grok Companion (ANI) in PLN
0.0061831
1 Ani Grok Companion (ANI) in RON
лв0.00740278
1 Ani Grok Companion (ANI) in SEK
kr0.0159236
1 Ani Grok Companion (ANI) in BGN
лв0.00284592
1 Ani Grok Companion (ANI) in HUF
Ft0.5682523
1 Ani Grok Companion (ANI) in CZK
0.03542154
1 Ani Grok Companion (ANI) in KWD
د.ك0.000518364
1 Ani Grok Companion (ANI) in ILS
0.00555632
1 Ani Grok Companion (ANI) in BOB
Bs0.0116886
1 Ani Grok Companion (ANI) in AZN
0.0028798
1 Ani Grok Companion (ANI) in TJS
SM0.01563562
1 Ani Grok Companion (ANI) in GEL
0.00459074
1 Ani Grok Companion (ANI) in AOA
Kz1.55412642
1 Ani Grok Companion (ANI) in BHD
.د.ب0.000636944
1 Ani Grok Companion (ANI) in BMD
1 Ani Grok Companion (ANI) in DKK
kr0.01087548
1 Ani Grok Companion (ANI) in HNL
L0.04428116
1 Ani Grok Companion (ANI) in MUR
0.07712782
1 Ani Grok Companion (ANI) in NAD
$0.02923844
1 Ani Grok Companion (ANI) in NOK
kr0.01695694
1 Ani Grok Companion (ANI) in NZD
$0.00293062
1 Ani Grok Companion (ANI) in PAB
1 Ani Grok Companion (ANI) in PGK
K0.00713174
1 Ani Grok Companion (ANI) in QAR
ر.ق0.00616616
1 Ani Grok Companion (ANI) in RSD
дин.0.17099236
1 Ani Grok Companion (ANI) in UZS
soʻm20.65853328
1 Ani Grok Companion (ANI) in ALL
L0.140602
1 Ani Grok Companion (ANI) in ANG
ƒ0.00303226
1 Ani Grok Companion (ANI) in AWG
ƒ0.00303226
1 Ani Grok Companion (ANI) in BBD
$0.003388
1 Ani Grok Companion (ANI) in BAM
KM0.00284592
1 Ani Grok Companion (ANI) in BIF
Fr4.995606
1 Ani Grok Companion (ANI) in BND
$0.00218526
1 Ani Grok Companion (ANI) in BSD
1 Ani Grok Companion (ANI) in JMD
$0.2716329
1 Ani Grok Companion (ANI) in KHR
6.8306315
1 Ani Grok Companion (ANI) in KMF
Fr0.718256
1 Ani Grok Companion (ANI) in LAK
36.82608622
1 Ani Grok Companion (ANI) in LKR
රු0.51441698
1 Ani Grok Companion (ANI) in MDL
L0.02878106
1 Ani Grok Companion (ANI) in MGA
Ar7.66514672
1 Ani Grok Companion (ANI) in MOP
P0.013552
1 Ani Grok Companion (ANI) in MVR
0.0259182
1 Ani Grok Companion (ANI) in MWK
MK2.94097034
1 Ani Grok Companion (ANI) in MZN
MT0.1082466
1 Ani Grok Companion (ANI) in NPR
रु0.23782066
1 Ani Grok Companion (ANI) in PYG
12.013848
1 Ani Grok Companion (ANI) in RWF
Fr2.454606
1 Ani Grok Companion (ANI) in SBD
$0.01392468
1 Ani Grok Companion (ANI) in SCR
0.02368212
1 Ani Grok Companion (ANI) in SRD
$0.06723486
1 Ani Grok Companion (ANI) in SVC
$0.01480556
1 Ani Grok Companion (ANI) in SZL
L0.02928926
1 Ani Grok Companion (ANI) in TMT
m0.00594594
1 Ani Grok Companion (ANI) in TND
د.ت0.004965114
1 Ani Grok Companion (ANI) in TTD
$0.01148532
1 Ani Grok Companion (ANI) in UGX
Sh5.901896
1 Ani Grok Companion (ANI) in XAF
Fr0.955416
1 Ani Grok Companion (ANI) in XCD
$0.0045738
1 Ani Grok Companion (ANI) in XOF
Fr0.955416
1 Ani Grok Companion (ANI) in XPF
Fr0.172788
1 Ani Grok Companion (ANI) in BWP
P0.02417338
1 Ani Grok Companion (ANI) in BZD
$0.00340494
1 Ani Grok Companion (ANI) in CVE
$0.16133656
1 Ani Grok Companion (ANI) in DJF
Fr0.299838
1 Ani Grok Companion (ANI) in DOP
$0.10787392
1 Ani Grok Companion (ANI) in DZD
د.ج0.22050798
1 Ani Grok Companion (ANI) in FJD
$0.00384538
1 Ani Grok Companion (ANI) in GNF
Fr14.72933
1 Ani Grok Companion (ANI) in GTQ
Q0.0129591
1 Ani Grok Companion (ANI) in GYD
$0.3543848
1 Ani Grok Companion (ANI) in ISK
kr0.208362

Risorsa Ani Grok Companion

Per una comprensione più approfondita di Ani Grok Companion, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Ani Grok Companion

Quanto vale oggi Ani Grok Companion (ANI)?
Il prezzo in tempo reale di ANI in USD è 0.001694 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ANI in USD?
Il prezzo attuale di ANI in USD è $ 0.001694. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Ani Grok Companion?
La capitalizzazione di mercato per ANI è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ANI?
La fornitura circolante di ANI è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ANI?
ANI ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ANI?
ANI ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di ANI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ANI è $ 118.41K USD.
ANI salirà quest'anno?
ANI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ANI per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Ani Grok Companion (ANI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

