Che cos'è Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Amazon.com xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di AMZNX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Amazon.com xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Amazon.com xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Amazon.com xStock (USD)

Quanto varrà Amazon.com xStock (AMZNX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Amazon.com xStock (AMZNX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Amazon.com xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Amazon.com xStock!

Economia del token di Amazon.com xStock (AMZNX)

Comprendere l'economia del token di Amazon.com xStock (AMZNX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AMZNX!

Come acquistare Amazon.com xStock (AMZNX)

Stai cercando come acquistare Amazon.com xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Amazon.com xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AMZNX in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Amazon.com xStock

Per una comprensione più approfondita di Amazon.com xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Amazon.com xStock Quanto vale oggi Amazon.com xStock (AMZNX)? Il prezzo in tempo reale di AMZNX in USD è 223.93 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da AMZNX in USD? $ 223.93 . Consulta Il prezzo attuale di AMZNX in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Amazon.com xStock? La capitalizzazione di mercato per AMZNX è $ 1.58M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di AMZNX? La fornitura circolante di AMZNX è 7.07K USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AMZNX? AMZNX ha raggiunto un prezzo ATH di 2,493.957869472173 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AMZNX? AMZNX ha visto un prezzo ATL di 212.00066285848231 USD . Qual è il volume di trading di AMZNX? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AMZNX è $ 59.46K USD . AMZNX salirà quest'anno? AMZNX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AMZNX per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Amazon.com xStock (AMZNX)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025