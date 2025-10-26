Il prezzo in tempo reale di Amazon oggi è 224.24 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AMZNON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AMZNON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Amazon oggi è 224.24 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AMZNON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AMZNON su MEXC ora.

Maggiori informazioni su AMZNON

Informazioni sul prezzo di AMZNON

Sito web ufficiale di AMZNON

Economia del token di AMZNON

Previsioni del prezzo di AMZNON

Cronologia di AMZNON

Guida all'acquisto di AMZNON

Convertitore di AMZNON in valuta fiat

Spot AMZNON

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Amazon

Valore Amazon (AMZNON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AMZNON:

$224.3
$224.3$224.3
-1.35%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Amazon (AMZNON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:21:38 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Amazon (AMZNON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 221.92
$ 221.92$ 221.92
Min sulle 24h
$ 231.58
$ 231.58$ 231.58
Max sulle 24h

$ 221.92
$ 221.92$ 221.92

$ 231.58
$ 231.58$ 231.58

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.12%

-1.35%

+4.90%

+4.90%

Il prezzo in tempo reale di Amazon (AMZNON) è $ 224.24. Nelle ultime 24 ore, AMZNON ha oscillato tra un minimo di $ 221.92 e un massimo di $ 231.58, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AMZNON è $ 238.6579963260999, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 211.30485215454203.

In termini di performance a breve termine, AMZNON è variato del -0.12% nell'ultima ora, del -1.35% nelle 24 ore e del +4.90% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Amazon (AMZNON)

No.1949

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 52.85K
$ 52.85K$ 52.85K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

7.09K
7.09K 7.09K

7,091.46310771
7,091.46310771 7,091.46310771

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Amazon è $ 1.59M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 52.85K. La fornitura circolante di AMZNON è 7.09K, con una fornitura totale di 7091.46310771. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.59M.

Cronologia dei prezzi di Amazon (AMZNON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Amazon per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -3.0695-1.35%
30 giorni$ +7.28+3.35%
60 giorni$ +44.24+24.57%
90 giorni$ +44.24+24.57%
Variazione del prezzo di Amazon di oggi

Oggi, AMZNON ha registrato una variazione di $ -3.0695 (-1.35%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Amazon in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +7.28 (+3.35%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Amazon in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AMZNON ha registrato una variazione di $ +44.24 (+24.57%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Amazon in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +44.24 (+24.57%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Amazon (AMZNON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Amazon.

Che cos'è Amazon (AMZNON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Amazon è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Amazon in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AMZNON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Amazon sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Amazon fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Amazon (USD)

Quanto varrà Amazon (AMZNON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Amazon (AMZNON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Amazon.

Controlla subito la previsione del prezzo di Amazon!

Economia del token di Amazon (AMZNON)

Comprendere l'economia del token di Amazon (AMZNON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AMZNON!

Come acquistare Amazon (AMZNON)

Stai cercando come acquistare Amazon? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Amazon su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AMZNON in valute locali

1 Amazon (AMZNON) in VND
5,900,875.6
1 Amazon (AMZNON) in AUD
A$343.0872
1 Amazon (AMZNON) in GBP
168.18
1 Amazon (AMZNON) in EUR
192.8464
1 Amazon (AMZNON) in USD
$224.24
1 Amazon (AMZNON) in MYR
RM946.2928
1 Amazon (AMZNON) in TRY
9,404.6256
1 Amazon (AMZNON) in JPY
¥34,084.48
1 Amazon (AMZNON) in ARS
ARS$334,187.1144
1 Amazon (AMZNON) in RUB
17,851.7464
1 Amazon (AMZNON) in INR
19,690.5144
1 Amazon (AMZNON) in IDR
Rp3,737,331.8384
1 Amazon (AMZNON) in PHP
13,174.1
1 Amazon (AMZNON) in EGP
￡E.10,676.0664
1 Amazon (AMZNON) in BRL
R$1,206.4112
1 Amazon (AMZNON) in CAD
C$313.936
1 Amazon (AMZNON) in BDT
27,402.128
1 Amazon (AMZNON) in NGN
327,356.764
1 Amazon (AMZNON) in COP
$869,145.2704
1 Amazon (AMZNON) in ZAR
R.3,870.3824
1 Amazon (AMZNON) in UAH
9,370.9896
1 Amazon (AMZNON) in TZS
T.Sh.557,810.4544
1 Amazon (AMZNON) in VES
Bs47,538.88
1 Amazon (AMZNON) in CLP
$211,009.84
1 Amazon (AMZNON) in PKR
Rs63,004.7128
1 Amazon (AMZNON) in KZT
120,753.24
1 Amazon (AMZNON) in THB
฿7,321.436
1 Amazon (AMZNON) in TWD
NT$6,915.5616
1 Amazon (AMZNON) in AED
د.إ822.9608
1 Amazon (AMZNON) in CHF
Fr177.1496
1 Amazon (AMZNON) in HKD
HK$1,740.1024
1 Amazon (AMZNON) in AMD
֏85,881.6776
1 Amazon (AMZNON) in MAD
.د.م2,067.4928
1 Amazon (AMZNON) in MXN
$4,137.228
1 Amazon (AMZNON) in SAR
ريال840.9
1 Amazon (AMZNON) in ETB
Br33,862.4824
1 Amazon (AMZNON) in KES
KSh28,969.5656
1 Amazon (AMZNON) in JOD
د.أ158.98616
1 Amazon (AMZNON) in PLN
818.476
1 Amazon (AMZNON) in RON
лв979.9288
1 Amazon (AMZNON) in SEK
kr2,107.856
1 Amazon (AMZNON) in BGN
лв376.7232
1 Amazon (AMZNON) in HUF
Ft75,221.308
1 Amazon (AMZNON) in CZK
4,688.8584
1 Amazon (AMZNON) in KWD
د.ك68.61744
1 Amazon (AMZNON) in ILS
735.5072
1 Amazon (AMZNON) in BOB
Bs1,547.256
1 Amazon (AMZNON) in AZN
381.208
1 Amazon (AMZNON) in TJS
SM2,069.7352
1 Amazon (AMZNON) in GEL
607.6904
1 Amazon (AMZNON) in AOA
Kz205,724.5032
1 Amazon (AMZNON) in BHD
.د.ب84.31424
1 Amazon (AMZNON) in BMD
$224.24
1 Amazon (AMZNON) in DKK
kr1,439.6208
1 Amazon (AMZNON) in HNL
L5,861.6336
1 Amazon (AMZNON) in MUR
10,209.6472
1 Amazon (AMZNON) in NAD
$3,870.3824
1 Amazon (AMZNON) in NOK
kr2,244.6424
1 Amazon (AMZNON) in NZD
$387.9352
1 Amazon (AMZNON) in PAB
B/.224.24
1 Amazon (AMZNON) in PGK
K944.0504
1 Amazon (AMZNON) in QAR
ر.ق816.2336
1 Amazon (AMZNON) in RSD
дин.22,634.7856
1 Amazon (AMZNON) in UZS
soʻm2,734,633.7088
1 Amazon (AMZNON) in ALL
L18,611.92
1 Amazon (AMZNON) in ANG
ƒ401.3896
1 Amazon (AMZNON) in AWG
ƒ401.3896
1 Amazon (AMZNON) in BBD
$448.48
1 Amazon (AMZNON) in BAM
KM376.7232
1 Amazon (AMZNON) in BIF
Fr661,283.76
1 Amazon (AMZNON) in BND
$289.2696
1 Amazon (AMZNON) in BSD
$224.24
1 Amazon (AMZNON) in JMD
$35,956.884
1 Amazon (AMZNON) in KHR
904,191.74
1 Amazon (AMZNON) in KMF
Fr95,077.76
1 Amazon (AMZNON) in LAK
4,874,782.5112
1 Amazon (AMZNON) in LKR
රු68,094.9608
1 Amazon (AMZNON) in MDL
L3,809.8376
1 Amazon (AMZNON) in MGA
Ar1,014,659.0912
1 Amazon (AMZNON) in MOP
P1,793.92
1 Amazon (AMZNON) in MVR
3,430.872
1 Amazon (AMZNON) in MWK
MK389,305.3064
1 Amazon (AMZNON) in MZN
MT14,328.936
1 Amazon (AMZNON) in NPR
रु31,481.0536
1 Amazon (AMZNON) in PYG
1,590,310.08
1 Amazon (AMZNON) in RWF
Fr324,923.76
1 Amazon (AMZNON) in SBD
$1,843.2528
1 Amazon (AMZNON) in SCR
3,134.8752
1 Amazon (AMZNON) in SRD
$8,900.0856
1 Amazon (AMZNON) in SVC
$1,959.8576
1 Amazon (AMZNON) in SZL
L3,877.1096
1 Amazon (AMZNON) in TMT
m787.0824
1 Amazon (AMZNON) in TND
د.ت657.24744
1 Amazon (AMZNON) in TTD
$1,520.3472
1 Amazon (AMZNON) in UGX
Sh781,252.16
1 Amazon (AMZNON) in XAF
Fr126,471.36
1 Amazon (AMZNON) in XCD
$605.448
1 Amazon (AMZNON) in XOF
Fr126,471.36
1 Amazon (AMZNON) in XPF
Fr22,872.48
1 Amazon (AMZNON) in BWP
P3,199.9048
1 Amazon (AMZNON) in BZD
$450.7224
1 Amazon (AMZNON) in CVE
$21,356.6176
1 Amazon (AMZNON) in DJF
Fr39,690.48
1 Amazon (AMZNON) in DOP
$14,279.6032
1 Amazon (AMZNON) in DZD
د.ج29,189.3208
1 Amazon (AMZNON) in FJD
$509.0248
1 Amazon (AMZNON) in GNF
Fr1,949,766.8
1 Amazon (AMZNON) in GTQ
Q1,715.436
1 Amazon (AMZNON) in GYD
$46,911.008
1 Amazon (AMZNON) in ISK
kr27,581.52

Risorsa Amazon

Per una comprensione più approfondita di Amazon, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Amazon
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Amazon

Quanto vale oggi Amazon (AMZNON)?
Il prezzo in tempo reale di AMZNON in USD è 224.24 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AMZNON in USD?
Il prezzo attuale di AMZNON in USD è $ 224.24. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Amazon?
La capitalizzazione di mercato per AMZNON è $ 1.59M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AMZNON?
La fornitura circolante di AMZNON è 7.09K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AMZNON?
AMZNON ha raggiunto un prezzo ATH di 238.6579963260999 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AMZNON?
AMZNON ha visto un prezzo ATL di 211.30485215454203 USD.
Qual è il volume di trading di AMZNON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AMZNON è $ 52.85K USD.
AMZNON salirà quest'anno?
AMZNON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AMZNON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:21:38 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Amazon (AMZNON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore AMZNON in USD

Importo

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 224.24 USD

Fai trading di AMZNON

AMZNON/USDT
$224.3
$224.3$224.3
-1.31%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,652.25
$111,652.25$111,652.25

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.05
$3,955.05$3,955.05

+0.56%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05979
$0.05979$0.05979

-12.84%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4501
$7.4501$7.4501

+1.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.36
$194.36$194.36

+1.28%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,652.25
$111,652.25$111,652.25

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.05
$3,955.05$3,955.05

+0.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6257
$2.6257$2.6257

+1.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.36
$194.36$194.36

+1.28%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19745
$0.19745$0.19745

+0.62%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.178092
$0.178092$0.178092

+23,645.60%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5218
$0.5218$0.5218

+1,987.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5218
$0.5218$0.5218

+1,987.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00011999
$0.00011999$0.00011999

+215.76%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051721
$0.051721$0.051721

+105.56%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000165
$0.0000000000000000000165$0.0000000000000000000165

+50.00%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000676
$0.0000000000676$0.0000000000676

+46.63%