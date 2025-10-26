Il prezzo in tempo reale di ALKIMI oggi è 0.03299 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ALKIMI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ALKIMI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ALKIMI oggi è 0.03299 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ALKIMI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ALKIMI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ALKIMI

Informazioni sul prezzo di ALKIMI

Economia del token di ALKIMI

Previsioni del prezzo di ALKIMI

Cronologia di ALKIMI

Guida all'acquisto di ALKIMI

Convertitore di ALKIMI in valuta fiat

Spot ALKIMI

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo ALKIMI

Valore ALKIMI (ALKIMI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ALKIMI:

$0.03299
$0.03299$0.03299
-0.96%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ALKIMI (ALKIMI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ALKIMI (ALKIMI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03299
$ 0.03299$ 0.03299
Min sulle 24h
$ 0.03435
$ 0.03435$ 0.03435
Max sulle 24h

$ 0.03299
$ 0.03299$ 0.03299

$ 0.03435
$ 0.03435$ 0.03435

--
----

--
----

-3.80%

-0.96%

-11.68%

-11.68%

Il prezzo in tempo reale di ALKIMI (ALKIMI) è $ 0.03299. Nelle ultime 24 ore, ALKIMI ha oscillato tra un minimo di $ 0.03299 e un massimo di $ 0.03435, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ALKIMI è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, ALKIMI è variato del -3.80% nell'ultima ora, del -0.96% nelle 24 ore e del -11.68% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ALKIMI (ALKIMI)

--
----

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SUI

L'attuale capitalizzazione di mercato di ALKIMI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 7.10K. La fornitura circolante di ALKIMI è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di ALKIMI (ALKIMI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ALKIMI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0003198-0.96%
30 giorni$ -0.01568-32.22%
60 giorni$ -0.10173-75.52%
90 giorni$ -0.00701-17.53%
Variazione del prezzo di ALKIMI di oggi

Oggi, ALKIMI ha registrato una variazione di $ -0.0003198 (-0.96%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di ALKIMI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01568 (-32.22%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di ALKIMI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ALKIMI ha registrato una variazione di $ -0.10173 (-75.52%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di ALKIMI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00701 (-17.53%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di ALKIMI (ALKIMI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di ALKIMI.

Che cos'è ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ALKIMI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ALKIMI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ALKIMI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ALKIMI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ALKIMI (USD)

Quanto varrà ALKIMI (ALKIMI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ALKIMI (ALKIMI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ALKIMI.

Controlla subito la previsione del prezzo di ALKIMI!

Economia del token di ALKIMI (ALKIMI)

Comprendere l'economia del token di ALKIMI (ALKIMI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ALKIMI!

Come acquistare ALKIMI (ALKIMI)

Stai cercando come acquistare ALKIMI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ALKIMI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ALKIMI in valute locali

1 ALKIMI (ALKIMI) in VND
868.13185
1 ALKIMI (ALKIMI) in AUD
A$0.0504747
1 ALKIMI (ALKIMI) in GBP
0.0247425
1 ALKIMI (ALKIMI) in EUR
0.0283714
1 ALKIMI (ALKIMI) in USD
$0.03299
1 ALKIMI (ALKIMI) in MYR
RM0.1392178
1 ALKIMI (ALKIMI) in TRY
1.3836006
1 ALKIMI (ALKIMI) in JPY
¥5.01448
1 ALKIMI (ALKIMI) in ARS
ARS$49.1653269
1 ALKIMI (ALKIMI) in RUB
2.6263339
1 ALKIMI (ALKIMI) in INR
2.8968519
1 ALKIMI (ALKIMI) in IDR
Rp549.8331134
1 ALKIMI (ALKIMI) in PHP
1.9381625
1 ALKIMI (ALKIMI) in EGP
￡E.1.5706539
1 ALKIMI (ALKIMI) in BRL
R$0.1774862
1 ALKIMI (ALKIMI) in CAD
C$0.046186
1 ALKIMI (ALKIMI) in BDT
4.031378
1 ALKIMI (ALKIMI) in NGN
48.1604515
1 ALKIMI (ALKIMI) in COP
$127.8679204
1 ALKIMI (ALKIMI) in ZAR
R.0.5694074
1 ALKIMI (ALKIMI) in UAH
1.3786521
1 ALKIMI (ALKIMI) in TZS
T.Sh.82.0646044
1 ALKIMI (ALKIMI) in VES
Bs6.99388
1 ALKIMI (ALKIMI) in CLP
$31.04359
1 ALKIMI (ALKIMI) in PKR
Rs9.2692003
1 ALKIMI (ALKIMI) in KZT
17.765115
1 ALKIMI (ALKIMI) in THB
฿1.0771235
1 ALKIMI (ALKIMI) in TWD
NT$1.0174116
1 ALKIMI (ALKIMI) in AED
د.إ0.1210733
1 ALKIMI (ALKIMI) in CHF
Fr0.0260621
1 ALKIMI (ALKIMI) in HKD
HK$0.2560024
1 ALKIMI (ALKIMI) in AMD
֏12.6348401
1 ALKIMI (ALKIMI) in MAD
.د.م0.3041678
1 ALKIMI (ALKIMI) in MXN
$0.6086655
1 ALKIMI (ALKIMI) in SAR
ريال0.1237125
1 ALKIMI (ALKIMI) in ETB
Br4.9818199
1 ALKIMI (ALKIMI) in KES
KSh4.2619781
1 ALKIMI (ALKIMI) in JOD
د.أ0.02338991
1 ALKIMI (ALKIMI) in PLN
0.1204135
1 ALKIMI (ALKIMI) in RON
лв0.1441663
1 ALKIMI (ALKIMI) in SEK
kr0.310106
1 ALKIMI (ALKIMI) in BGN
лв0.0554232
1 ALKIMI (ALKIMI) in HUF
Ft11.0664955
1 ALKIMI (ALKIMI) in CZK
0.6898209
1 ALKIMI (ALKIMI) in KWD
د.ك0.01009494
1 ALKIMI (ALKIMI) in ILS
0.1082072
1 ALKIMI (ALKIMI) in BOB
Bs0.227631
1 ALKIMI (ALKIMI) in AZN
0.056083
1 ALKIMI (ALKIMI) in TJS
SM0.3044977
1 ALKIMI (ALKIMI) in GEL
0.0894029
1 ALKIMI (ALKIMI) in AOA
Kz30.2660157
1 ALKIMI (ALKIMI) in BHD
.د.ب0.01240424
1 ALKIMI (ALKIMI) in BMD
$0.03299
1 ALKIMI (ALKIMI) in DKK
kr0.2117958
1 ALKIMI (ALKIMI) in HNL
L0.8623586
1 ALKIMI (ALKIMI) in MUR
1.5020347
1 ALKIMI (ALKIMI) in NAD
$0.5694074
1 ALKIMI (ALKIMI) in NOK
kr0.3302299
1 ALKIMI (ALKIMI) in NZD
$0.0570727
1 ALKIMI (ALKIMI) in PAB
B/.0.03299
1 ALKIMI (ALKIMI) in PGK
K0.1388879
1 ALKIMI (ALKIMI) in QAR
ر.ق0.1200836
1 ALKIMI (ALKIMI) in RSD
дин.3.3300106
1 ALKIMI (ALKIMI) in UZS
soʻm402.3170088
1 ALKIMI (ALKIMI) in ALL
L2.73817
1 ALKIMI (ALKIMI) in ANG
ƒ0.0590521
1 ALKIMI (ALKIMI) in AWG
ƒ0.0590521
1 ALKIMI (ALKIMI) in BBD
$0.06598
1 ALKIMI (ALKIMI) in BAM
KM0.0554232
1 ALKIMI (ALKIMI) in BIF
Fr97.28751
1 ALKIMI (ALKIMI) in BND
$0.0425571
1 ALKIMI (ALKIMI) in BSD
$0.03299
1 ALKIMI (ALKIMI) in JMD
$5.2899465
1 ALKIMI (ALKIMI) in KHR
133.0239275
1 ALKIMI (ALKIMI) in KMF
Fr13.98776
1 ALKIMI (ALKIMI) in LAK
717.1738987
1 ALKIMI (ALKIMI) in LKR
රු10.0180733
1 ALKIMI (ALKIMI) in MDL
L0.5605001
1 ALKIMI (ALKIMI) in MGA
Ar149.2757912
1 ALKIMI (ALKIMI) in MOP
P0.26392
1 ALKIMI (ALKIMI) in MVR
0.504747
1 ALKIMI (ALKIMI) in MWK
MK57.2742689
1 ALKIMI (ALKIMI) in MZN
MT2.108061
1 ALKIMI (ALKIMI) in NPR
रु4.6314661
1 ALKIMI (ALKIMI) in PYG
233.96508
1 ALKIMI (ALKIMI) in RWF
Fr47.80251
1 ALKIMI (ALKIMI) in SBD
$0.2711778
1 ALKIMI (ALKIMI) in SCR
0.4612002
1 ALKIMI (ALKIMI) in SRD
$1.3093731
1 ALKIMI (ALKIMI) in SVC
$0.2883326
1 ALKIMI (ALKIMI) in SZL
L0.5703971
1 ALKIMI (ALKIMI) in TMT
m0.1157949
1 ALKIMI (ALKIMI) in TND
د.ت0.09669369
1 ALKIMI (ALKIMI) in TTD
$0.2236722
1 ALKIMI (ALKIMI) in UGX
Sh114.93716
1 ALKIMI (ALKIMI) in XAF
Fr18.60636
1 ALKIMI (ALKIMI) in XCD
$0.089073
1 ALKIMI (ALKIMI) in XOF
Fr18.60636
1 ALKIMI (ALKIMI) in XPF
Fr3.36498
1 ALKIMI (ALKIMI) in BWP
P0.4707673
1 ALKIMI (ALKIMI) in BZD
$0.0663099
1 ALKIMI (ALKIMI) in CVE
$3.1419676
1 ALKIMI (ALKIMI) in DJF
Fr5.83923
1 ALKIMI (ALKIMI) in DOP
$2.1008032
1 ALKIMI (ALKIMI) in DZD
د.ج4.2943083
1 ALKIMI (ALKIMI) in FJD
$0.0748873
1 ALKIMI (ALKIMI) in GNF
Fr286.84805
1 ALKIMI (ALKIMI) in GTQ
Q0.2523735
1 ALKIMI (ALKIMI) in GYD
$6.901508
1 ALKIMI (ALKIMI) in ISK
kr4.05777

Risorsa ALKIMI

Per una comprensione più approfondita di ALKIMI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ALKIMI

Quanto vale oggi ALKIMI (ALKIMI)?
Il prezzo in tempo reale di ALKIMI in USD è 0.03299 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ALKIMI in USD?
Il prezzo attuale di ALKIMI in USD è $ 0.03299. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ALKIMI?
La capitalizzazione di mercato per ALKIMI è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ALKIMI?
La fornitura circolante di ALKIMI è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ALKIMI?
ALKIMI ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ALKIMI?
ALKIMI ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di ALKIMI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ALKIMI è $ 7.10K USD.
ALKIMI salirà quest'anno?
ALKIMI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ALKIMI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:18 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di ALKIMI (ALKIMI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ALKIMI in USD

Importo

ALKIMI
ALKIMI
USD
USD

1 ALKIMI = 0.03299 USD

Fai trading di ALKIMI

ALKIMI/USDT
$0.03299
$0.03299$0.03299
-0.96%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,719.99
$111,719.99$111,719.99

+0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,960.16
$3,960.16$3,960.16

+0.69%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06086
$0.06086$0.06086

-11.28%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5000
$7.5000$7.5000

+2.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.23
$194.23$194.23

+1.21%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,719.99
$111,719.99$111,719.99

+0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,960.16
$3,960.16$3,960.16

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6412
$2.6412$2.6412

+1.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.23
$194.23$194.23

+1.21%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19796
$0.19796$0.19796

+0.88%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000112
$0.000000000000112$0.000000000000112

+12.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.162968
$0.162968$0.162968

+21,629.06%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5255
$0.5255$0.5255

+2,002.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5255
$0.5255$0.5255

+2,002.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008608
$0.00008608$0.00008608

+126.52%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051203
$0.051203$0.051203

+103.50%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000710
$0.0000000000710$0.0000000000710

+54.01%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000153
$0.0000000000000000000153$0.0000000000000000000153

+39.09%