Informazioni su 3000 3000
A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.
Economia del token di 3000 (3000): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di 3000 (3000) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token 3000 che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token 3000 possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di 3000, esplora il prezzo in tempo reale del token 3000!
