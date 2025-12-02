Economia del token e analisi del prezzo di 1DEV (1DEV)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per 1DEV (1DEV), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 288.89K $ 288.89K $ 288.89K Fornitura totale: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Fornitura circolante: $ 849.95M $ 849.95M $ 849.95M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 339.87K $ 339.87K $ 339.87K Massimo storico: $ 0.00079996 $ 0.00079996 $ 0.00079996 Minimo storico: $ 0.00007646 $ 0.00007646 $ 0.00007646 Prezzo attuale: $ 0.00033989 $ 0.00033989 $ 0.00033989