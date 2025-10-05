Che cos'è R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di R0AR TOKEN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di 1R0R per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su R0AR TOKEN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di R0AR TOKEN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di R0AR TOKEN (USD)

Quanto varrà R0AR TOKEN (1R0R) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset R0AR TOKEN (1R0R) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per R0AR TOKEN.

Controlla subito la previsione del prezzo di R0AR TOKEN!

Economia del token di R0AR TOKEN (1R0R)

Comprendere l'economia del token di R0AR TOKEN (1R0R) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token 1R0R!

Come acquistare R0AR TOKEN (1R0R)

Stai cercando come acquistare R0AR TOKEN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente R0AR TOKEN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

1R0R in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa R0AR TOKEN

Per una comprensione più approfondita di R0AR TOKEN, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo R0AR TOKEN Quanto vale oggi R0AR TOKEN (1R0R)? Il prezzo in tempo reale di 1R0R in USD è 0.01291 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da 1R0R in USD? $ 0.01291 . Consulta Il prezzo attuale di 1R0R in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di R0AR TOKEN? La capitalizzazione di mercato per 1R0R è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di 1R0R? La fornitura circolante di 1R0R è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di 1R0R? 1R0R ha raggiunto un prezzo ATH di 0.05359728874422925 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di 1R0R? 1R0R ha visto un prezzo ATL di 0.003689277531738991 USD . Qual è il volume di trading di 1R0R? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per 1R0R è $ 10.82K USD . 1R0R salirà quest'anno? 1R0R potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di 1R0R per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di R0AR TOKEN (1R0R)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-04 13:39:16 Dati on-chain Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri 10-04 11:26:38 Aggiornamenti del settore L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9% 10-03 10:20:00 Aggiornamenti del settore La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3% 10-03 05:17:00 Aggiornamenti del settore Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto 10-01 14:11:00 Aggiornamenti del settore Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari 09-30 18:14:00 Aggiornamenti del settore I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

