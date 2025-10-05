Il prezzo in tempo reale di R0AR TOKEN oggi è 0.01291 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi 1R0R a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di 1R0R su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di R0AR TOKEN oggi è 0.01291 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi 1R0R a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di 1R0R su MEXC ora.

Logo R0AR TOKEN

Valore R0AR TOKEN (1R0R)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in 1R0R:

$0.01291
$0.01291$0.01291
-0.15%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di R0AR TOKEN (1R0R)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:13:01 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
Min sulle 24h
$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333
Max sulle 24h

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01333
$ 0.01333$ 0.01333

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.62%

-0.15%

-25.55%

-25.55%

Il prezzo in tempo reale di R0AR TOKEN (1R0R) è $ 0.01291. Nelle ultime 24 ore, 1R0R ha oscillato tra un minimo di $ 0.01286 e un massimo di $ 0.01333, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di 1R0R è $ 0.05359728874422925, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.003689277531738991.

In termini di performance a breve termine, 1R0R è variato del -0.62% nell'ultima ora, del -0.15% nelle 24 ore e del -25.55% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

$ 10.82K
$ 10.82K$ 10.82K

$ 129.10M
$ 129.10M$ 129.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di R0AR TOKEN è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 10.82K. La fornitura circolante di 1R0R è --, con una fornitura totale di 1000000000010. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 129.10M.

Cronologia dei prezzi di R0AR TOKEN (1R0R) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di R0AR TOKEN per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000194-0.15%
30 giorni$ -0.02335-64.40%
60 giorni$ -0.00723-35.90%
90 giorni$ -0.00807-38.47%
Variazione del prezzo di R0AR TOKEN di oggi

Oggi, 1R0R ha registrato una variazione di $ -0.0000194 (-0.15%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di R0AR TOKEN in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.02335 (-64.40%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di R0AR TOKEN in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, 1R0R ha registrato una variazione di $ -0.00723 (-35.90%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di R0AR TOKEN in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00807 (-38.47%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di R0AR TOKEN (1R0R)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di R0AR TOKEN.

Che cos'è R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di R0AR TOKEN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di 1R0R per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su R0AR TOKEN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di R0AR TOKEN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di R0AR TOKEN (USD)

Quanto varrà R0AR TOKEN (1R0R) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset R0AR TOKEN (1R0R) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per R0AR TOKEN.

Controlla subito la previsione del prezzo di R0AR TOKEN!

Economia del token di R0AR TOKEN (1R0R)

Comprendere l'economia del token di R0AR TOKEN (1R0R) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token 1R0R!

Come acquistare R0AR TOKEN (1R0R)

Stai cercando come acquistare R0AR TOKEN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente R0AR TOKEN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa R0AR TOKEN

Per una comprensione più approfondita di R0AR TOKEN, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale R0AR TOKEN
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo R0AR TOKEN

Quanto vale oggi R0AR TOKEN (1R0R)?
Il prezzo in tempo reale di 1R0R in USD è 0.01291 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da 1R0R in USD?
Il prezzo attuale di 1R0R in USD è $ 0.01291. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di R0AR TOKEN?
La capitalizzazione di mercato per 1R0R è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di 1R0R?
La fornitura circolante di 1R0R è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di 1R0R?
1R0R ha raggiunto un prezzo ATH di 0.05359728874422925 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di 1R0R?
1R0R ha visto un prezzo ATL di 0.003689277531738991 USD.
Qual è il volume di trading di 1R0R?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per 1R0R è $ 10.82K USD.
1R0R salirà quest'anno?
1R0R potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di 1R0R per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di R0AR TOKEN (1R0R)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

