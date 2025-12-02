Economia del token e analisi del prezzo di 0xy (0XY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per 0xy (0XY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 24.79M $ 24.79M $ 24.79M Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 24.79M $ 24.79M $ 24.79M Massimo storico: $ 0.108905 $ 0.108905 $ 0.108905 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.02478758 $ 0.02478758 $ 0.02478758