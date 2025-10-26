Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) (USD)

Ottieni previsioni sui prezzi di Coinbase xStock per il 2026, 2027, 2028, 2030 e oltre. Prevedi quanto crescerà COINX nei prossimi 5 anni o più. Prevedi istantaneamente gli scenari futuri dei prezzi in base alle tendenze e al sentiment del mercato.

Inserisci un numero compreso tra -100 e 1,000 per prevedere il prezzo di Coinbase xStock
%

*Disclaimer: tutte le previsioni di prezzo si basano sui dati inseriti dall'utente.

Previsione del valore di Coinbase xStock
$356.2
$356.2$356.2
0.00%
USD
Effettivo
Previsione
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 12:01:56 (UTC+8)

Previsione del prezzo di Coinbase xStock per il periodo 2025-2050 (USD)

Previsione dei prezzi di Coinbase xStock (COINX) per il 2025 (quest'anno)

In base alla tua previsione, Coinbase xStock potrebbe potenzialmente registrare una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 356.2 nel 2025.

Previsione dei prezzi di Coinbase xStock (COINX) per il 2026 (prossimo anno)

In base alla tua previsione, Coinbase xStock potrebbe potenzialmente registrare una crescita del 5.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 374.01 nel 2026.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) per il 2027 (fra 2 anni)

Secondo il modulo di previsione dei prezzi, il prezzo futuro previsto per il 2027 di COINX è $ 392.7105 con un tasso di crescita del 10.25%.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) per il 2028 (fra 3 anni)

Secondo il modulo di previsione dei prezzi, il prezzo futuro previsto per il 2028 di COINX è $ 412.3460 con un tasso di crescita del 15.76%.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) per il 2029 (fra 4 anni)

Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di COINX nel 2029 è $ 432.9633 insieme al tasso di crescita del 21.55%.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) per il 2030 (fra 5 anni)

Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di COINX nel 2030 è $ 454.6114 con un tasso di crescita del 27.63%.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) per il 2040 (fra 15 anni)

Nel 2040, il prezzo di Coinbase xStock potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 107.89%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 740.5142.

Previsioni del prezzo di Coinbase xStock (COINX) per il 2050 (tra 25 anni)

Nel 2050, il prezzo di Coinbase xStock potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 238.64%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 1,206.2196.

Anno
Prezzo
Crescita
  • 2025
    $ 356.2
    0.00%
  • 2026
    $ 374.01
    5.00%
  • 2027
    $ 392.7105
    10.25%
  • 2028
    $ 412.3460
    15.76%
  • 2029
    $ 432.9633
    21.55%
  • 2030
    $ 454.6114
    27.63%
  • 2031
    $ 477.3420
    34.01%
  • 2032
    $ 501.2091
    40.71%
Anno
Prezzo
Crescita
  • 2033
    $ 526.2696
    47.75%
  • 2034
    $ 552.5831
    55.13%
  • 2035
    $ 580.2122
    62.89%
  • 2036
    $ 609.2228
    71.03%
  • 2037
    $ 639.6840
    79.59%
  • 2038
    $ 671.6682
    88.56%
  • 2039
    $ 705.2516
    97.99%
  • 2040
    $ 740.5142
    107.89%
Mostra di più

Previsione del prezzo a breve termine di Coinbase xStock per oggi, domani, questa settimana e 30 giorni

Data
Previsione prezzi
Crescita
  • October 26, 2025(Oggi)
    $ 356.2
    0.00%
  • October 27, 2025(Domani)
    $ 356.2487
    0.01%
  • November 2, 2025(Questa settimana)
    $ 356.5415
    0.10%
  • November 25, 2025(30 giorni)
    $ 357.6638
    0.41%
Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) oggi

Il prezzo previsto per COINX il October 26, 2025(Oggi) è $356.2. Questa proiezione riflette il risultato calcolato della percentuale di crescita fornita, offrendo agli utenti un'istantanea del potenziale movimento dei prezzi per oggi.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) domani

Per October 27, 2025(Domani), la previsione del prezzo di COINX, utilizzando un input di crescita annuale pari al 5%, è $356.2487. Questi risultati offrono una stima delle prospettive per il valore del token in base ai parametri scelti.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) questa settimana

Entro November 2, 2025(Questa settimana), la previsione del prezzo per COINX, utilizzando un tasso di crescita annuale del 5%, è di $356.5415. Questa previsione settimanale è calcolata in base alla stessa percentuale di crescita per fornire un'idea delle potenziali tendenze dei prezzi nei prossimi giorni.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (COINX) 30 giorni

Considerando i 30 giorni successivi, il prezzo previsto per COINX è di $357.6638. Questa previsione è ricavata utilizzando l'input di crescita annuale del 5% per stimare dove potrebbe attestarsi il valore del token dopo un mese.

Statistiche attuali sui prezzi di Coinbase xStock

$ 356.2
$ 356.2$ 356.2

0.00%

$ 9.61M
$ 9.61M$ 9.61M

27.00K
27.00K 27.00K

$ 61.86K
$ 61.86K$ 61.86K

--

L'ultimo prezzo di COINX è $ 356.2. Ha una variazione nelle 24 ore del 0.00%, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 61.86K.
Inoltre, COINX ha una fornitura circolante di 27.00K e una capitalizzazione di mercato totale di $ 9.61M.

Come acquistare Coinbase xStock (COINX)

Stai cercando di acquistare COINX? Ora puoi acquistare COINX tramite carta di credito, bonifico bancario, P2P e molti altri metodi di pagamento. Scopri come acquistare Coinbase xStock e inizia subito a usare MEXC!

Scopri come acquistare COINX ora

Prezzo storico di Coinbase xStock

Secondo gli ultimi dati raccolti sulla pagina dei prezzi in tempo reale di Coinbase xStock, il prezzo attuale di Coinbase xStock è di 356.1 USD. La fornitura circolante di Coinbase xStock (COINX) è di 0.00 COINX, che gli conferisce una capitalizzazione di mercato di $9.61M.

Periodo
Variazione(%)
Variazione(USD)
Alto
Basso
  • 24 ore
    0.00%
    $ 0.980000
    $ 357.25
    $ 352.14
  • 7 giorni
    0.05%
    $ 17.6500
    $ 357.25
    $ 311.37
  • 30 giorni
    0.16%
    $ 48.25
    $ 400.76
    $ 304.91
Prestazioni 24 ore su 24

Nelle ultime 24 ore, Coinbase xStock ha mostrato un movimento di prezzo di $0.980000, che riflette una variazione di valore del 0.00%.

Prestazioni di 7 giorni

Negli ultimi 7 giorni, Coinbase xStock è stato scambiato a un massimo di $357.25 e a un minimo di $311.37. Ha assistito a una variazione di prezzo del 0.05%%. Questa recente tendenza mostra il potenziale di COINX per ulteriori movimenti nel mercato.

Prestazioni a 30 giorni

Nel mese scorso, Coinbase xStock ha subito una variazione 0.16%, che riflette approssimativamente il suo valore di $48.25. Ciò indica che COINX potrebbe assistere a ulteriori variazioni di prezzo nel prossimo futuro.

Controlla la cronologia completa dei prezzi di Coinbase xStock per le tendenze dettagliate su MEXC

Visualizza la cronologia completa dei prezzi di COINX

Come funziona il modulo di previsione dei prezzi Coinbase xStock (COINX)?

Il modulo di previsione dei prezzi Coinbase xStock è uno strumento intuitivo progettato per aiutarti a stimare i potenziali prezzi futuri di COINX in base alle tue ipotesi di crescita. Che tu sia un trader esperto o un investitore curioso, questo modulo offre un modo semplice e interattivo per prevedere il valore futuro del token.

1. Inserisci la tua previsione di crescita

Inizia inserendo la percentuale di crescita desiderata, che può essere positiva o negativa, a seconda delle tue prospettive di mercato. Ciò potrebbe riflettere le tue aspettative per Coinbase xStock nel prossimo anno, cinque anni o persino decenni nel futuro.

2. Calcola il prezzo futuro

Una volta inserito il tasso di crescita, clicca sul pulsante "Calcola". Il modulo calcolerà immediatamente il prezzo futuro previsto di COINX, offrendoti una visualizzazione chiara di come la tua previsione influisce sul valore del token nel tempo.

3. Esplora diversi scenari

Puoi sperimentare vari tassi di crescita per vedere come diverse condizioni di mercato potrebbero avere un impatto sul prezzo di Coinbase xStock. Questa flessibilità ti consente di analizzare sia previsioni ottimistiche che prudenti, aiutandoti a prendere decisioni più consapevoli.

4. Sentiment degli utenti e approfondimenti della community

Il modulo integra anche i dati di sentiment degli utenti, consentendoti di confrontare le tue previsioni con quelle di altri utenti. Questo input collettivo offre preziose informazioni su come la comunità percepisce il futuro di COINX.

Indicatori tecnici per la previsione dei prezzi

Per migliorare l'accuratezza della previsione, il modulo sfrutta una varietà di indicatori tecnici e dati di mercato. Questi includono:

Medie mobili esponenziali (EMA): aiutano a tracciare l'andamento del prezzo del token attenuando le fluttuazioni e fornendo informazioni su potenziali inversioni di tendenza.

Bande di Bollinger: misurano la volatilità del mercato e identificano potenziali condizioni di iperacquistato o ipervenduto.

Indice di forza relativa (RSI): valuta lo slancio di COINX per determinare se si trova in una fase rialzista o ribassista.

Media mobile di convergenza e divergenza (MACD): Combinando questi indicatori con i dati di mercato in tempo reale, il modulo fornisce una previsione dinamica dei prezzi, aiutandoti a capire meglio il potenziale futuro di Coinbase xStock.

Perché è importante la previsione dei prezzi di COINX?

Le previsioni dei prezzi di COINX sono cruciali per diversi motivi e gli investitori vi si impegnano per vari scopi:

Sviluppo di strategie di investimento: le previsioni aiutano gli investitori a formulare strategie. Stimando i prezzi futuri, possono decidere quando acquistare, vendere o detenere una criptovaluta.

Valutazione del rischio:comprendere i potenziali movimenti dei prezzi consente agli investitori di valutare il rischio associato a un particolare asset crypto. Ciò è essenziale per gestire e mitigare le potenziali perdite.

Analisi di mercato: le previsioni spesso implicano l'analisi di tendenze di mercato, notizie e dati storici. Questa analisi completa aiuta gli investitori a comprendere le dinamiche del mercato e i fattori che influenzano le variazioni dei prezzi.

Diversificazione del portafoglio:prevedendo quali criptovalute potrebbero avere buoni risultati, gli investitori possono diversificare i propri portafogli di conseguenza, distribuendo il rischio su varie attività.

Pianificazione a lungo termine:gli investitori che cercano guadagni a lungo termine si affidano alle previsioni per identificare le criptovalute con potenziale di crescita futura.

Preparazione psicologica: conoscere i possibili scenari di prezzo prepara gli investitori emotivamente e finanziariamente alla volatilità del mercato.

Coinvolgimento della community: le previsioni sui prezzi delle criptovalute spesso innescano discussioni all'interno della community degli investitori, portando a una comprensione più ampia e a una saggezza collettiva sulle tendenze del mercato.

Domande frequenti (FAQ):

Vale la pena investire in COINX adesso?
Secondo le tue previsioni, COINX raggiungerà -- il undefined, il che lo rende un token da prendere in considerazione.
Qual è la previsione del prezzo di COINX il mese prossimo?
Secondo lo strumento di previsione dei prezzi di Coinbase xStock (COINX), il prezzo previsto di COINX raggiungerà -- il undefined.
Quanto costerà 1 COINX nel 2026?
Il prezzo di 1 Coinbase xStock (COINX) oggi è $356.2. Secondo il modulo di previsione sopra, COINX aumenterà del 0.00%, raggiungendo -- nel 2026.
Qual è il prezzo previsto di COINX nel 2027?
Si prevede che Coinbase xStock (COINX) registrerà il 0.00% annuo, raggiungendo un prezzo pari a -- per 1 COINX entro il 2027.
Qual è il prezzo obiettivo stimato di COINX nel 2028?
In base alla tua previsione di prezzo, Coinbase xStock (COINX) vedrà una crescita del 0.00%, con un obiettivo di prezzo stimato di -- nel 2028.
Qual è il prezzo obiettivo stimato di COINX nel 2029?
In base alla tua previsione di prezzo, Coinbase xStock (COINX) vedrà una crescita del 0.00%, con un obiettivo di prezzo stimato di -- nel 2029.
Quanto costerà 1 COINX nel 2030?
Il prezzo di 1 Coinbase xStock (COINX) oggi è $356.2. Secondo il modulo di previsione sopra, COINX aumenterà del 0.00%, raggiungendo -- nel 2030.
Qual è la previsione del prezzo di COINX per il 2040?
Si prevede che Coinbase xStock (COINX) registrerà guadagni pari al 0.00% annuo, raggiungendo un prezzo pari a -- per 1 COINX entro il 2040.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 12:01:56 (UTC+8)

Disclaimer

Il contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute si basa sulle informazioni e sui feedback forniti dagli utenti MEXC e/o da altre fonti di terze parti. Viene presentato "così com'è" solo a scopo informativo e illustrativo, senza alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo. È importante notare che le previsioni sui prezzi presentate potrebbero non essere accurate e non dovrebbero essere trattate come tali. I prezzi futuri potrebbero differire in modo significativo dalle previsioni presentate e non dovrebbero essere presi in considerazione per prendere decisioni di investimento.

Inoltre, questi contenuti non devono essere interpretati come consulenza finanziaria, né intendono consigliare l'acquisto di alcun prodotto o servizio specifico. MEXC non sarà responsabile in alcun modo nei tuoi confronti per eventuali perdite che potresti subire a seguito della citazione, dell'utilizzo e/o del fare affidamento su qualsiasi contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute. È essenziale essere consapevoli che i prezzi degli asset digitali sono soggetti a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. Il valore del tuo investimento può sia diminuire che aumentare e non esiste alcuna garanzia di recuperare l'importo inizialmente investito. In definitiva, sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Tieni presente che la performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Dovresti investire solo in prodotti con cui hai familiarità e comprendere i rischi associati. Considera attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consulta un consulente finanziario indipendente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.