Il prezzo in tempo reale di Coinbase xStock oggi è 356.2 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi COINX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di COINX su MEXC ora.

Logo Coinbase xStock

Valore Coinbase xStock (COINX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in COINX:

$356.2
$356.2$356.2
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Coinbase xStock (COINX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:28:40 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Coinbase xStock (COINX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 351.88
$ 351.88$ 351.88
Min sulle 24h
$ 357.25
$ 357.25$ 357.25
Max sulle 24h

$ 351.88
$ 351.88$ 351.88

$ 357.25
$ 357.25$ 357.25

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

+0.01%

0.00%

+5.60%

+5.60%

Il prezzo in tempo reale di Coinbase xStock (COINX) è $ 356.2. Nelle ultime 24 ore, COINX ha oscillato tra un minimo di $ 351.88 e un massimo di $ 357.25, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di COINX è $ 444.5539034948311, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 292.4649785882087.

In termini di performance a breve termine, COINX è variato del +0.01% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +5.60% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Coinbase xStock (COINX)

No.1166

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

$ 60.46K
$ 60.46K$ 60.46K

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.99653448
26,999.99653448 26,999.99653448

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Coinbase xStock è $ 9.62M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 60.46K. La fornitura circolante di COINX è 27.00K, con una fornitura totale di 26999.99653448. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.62M.

Cronologia dei prezzi di Coinbase xStock (COINX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Coinbase xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ +48.05+15.59%
60 giorni$ +48.22+15.65%
90 giorni$ -39.92-10.08%
Variazione del prezzo di Coinbase xStock di oggi

Oggi, COINX ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Coinbase xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +48.05 (+15.59%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Coinbase xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, COINX ha registrato una variazione di $ +48.22 (+15.65%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Coinbase xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -39.92 (-10.08%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Coinbase xStock (COINX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Coinbase xStock.

Che cos'è Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Coinbase xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di COINX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Coinbase xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Coinbase xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Coinbase xStock (USD)

Quanto varrà Coinbase xStock (COINX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Coinbase xStock (COINX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Coinbase xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Coinbase xStock!

Economia del token di Coinbase xStock (COINX)

Comprendere l'economia del token di Coinbase xStock (COINX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token COINX!

Come acquistare Coinbase xStock (COINX)

Stai cercando come acquistare Coinbase xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Coinbase xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

COINX in valute locali

1 Coinbase xStock (COINX) in VND
9,373,403
1 Coinbase xStock (COINX) in AUD
A$544.986
1 Coinbase xStock (COINX) in GBP
267.15
1 Coinbase xStock (COINX) in EUR
306.332
1 Coinbase xStock (COINX) in USD
$356.2
1 Coinbase xStock (COINX) in MYR
RM1,503.164
1 Coinbase xStock (COINX) in TRY
14,939.028
1 Coinbase xStock (COINX) in JPY
¥54,142.4
1 Coinbase xStock (COINX) in ARS
ARS$530,848.422
1 Coinbase xStock (COINX) in RUB
28,357.082
1 Coinbase xStock (COINX) in INR
31,277.922
1 Coinbase xStock (COINX) in IDR
Rp5,936,664.292
1 Coinbase xStock (COINX) in PHP
20,926.75
1 Coinbase xStock (COINX) in EGP
￡E.16,958.682
1 Coinbase xStock (COINX) in BRL
R$1,916.356
1 Coinbase xStock (COINX) in CAD
C$498.68
1 Coinbase xStock (COINX) in BDT
43,527.64
1 Coinbase xStock (COINX) in NGN
519,998.57
1 Coinbase xStock (COINX) in COP
$1,380,616.952
1 Coinbase xStock (COINX) in ZAR
R.6,148.012
1 Coinbase xStock (COINX) in UAH
14,885.598
1 Coinbase xStock (COINX) in TZS
T.Sh.886,068.872
1 Coinbase xStock (COINX) in VES
Bs75,514.4
1 Coinbase xStock (COINX) in CLP
$335,184.2
1 Coinbase xStock (COINX) in PKR
Rs100,081.514
1 Coinbase xStock (COINX) in KZT
191,813.7
1 Coinbase xStock (COINX) in THB
฿11,629.93
1 Coinbase xStock (COINX) in TWD
NT$10,985.208
1 Coinbase xStock (COINX) in AED
د.إ1,307.254
1 Coinbase xStock (COINX) in CHF
Fr281.398
1 Coinbase xStock (COINX) in HKD
HK$2,764.112
1 Coinbase xStock (COINX) in AMD
֏136,421.038
1 Coinbase xStock (COINX) in MAD
.د.م3,284.164
1 Coinbase xStock (COINX) in MXN
$6,571.89
1 Coinbase xStock (COINX) in SAR
ريال1,335.75
1 Coinbase xStock (COINX) in ETB
Br53,789.762
1 Coinbase xStock (COINX) in KES
KSh46,017.478
1 Coinbase xStock (COINX) in JOD
د.أ252.5458
1 Coinbase xStock (COINX) in PLN
1,300.13
1 Coinbase xStock (COINX) in RON
лв1,556.594
1 Coinbase xStock (COINX) in SEK
kr3,348.28
1 Coinbase xStock (COINX) in BGN
лв598.416
1 Coinbase xStock (COINX) in HUF
Ft119,487.29
1 Coinbase xStock (COINX) in CZK
7,448.142
1 Coinbase xStock (COINX) in KWD
د.ك108.9972
1 Coinbase xStock (COINX) in ILS
1,168.336
1 Coinbase xStock (COINX) in BOB
Bs2,457.78
1 Coinbase xStock (COINX) in AZN
605.54
1 Coinbase xStock (COINX) in TJS
SM3,287.726
1 Coinbase xStock (COINX) in GEL
965.302
1 Coinbase xStock (COINX) in AOA
Kz326,788.566
1 Coinbase xStock (COINX) in BHD
.د.ب133.9312
1 Coinbase xStock (COINX) in BMD
$356.2
1 Coinbase xStock (COINX) in DKK
kr2,286.804
1 Coinbase xStock (COINX) in HNL
L9,311.068
1 Coinbase xStock (COINX) in MUR
16,217.786
1 Coinbase xStock (COINX) in NAD
$6,148.012
1 Coinbase xStock (COINX) in NOK
kr3,565.562
1 Coinbase xStock (COINX) in NZD
$616.226
1 Coinbase xStock (COINX) in PAB
B/.356.2
1 Coinbase xStock (COINX) in PGK
K1,499.602
1 Coinbase xStock (COINX) in QAR
ر.ق1,296.568
1 Coinbase xStock (COINX) in RSD
дин.35,954.828
1 Coinbase xStock (COINX) in UZS
soʻm4,343,901.744
1 Coinbase xStock (COINX) in ALL
L29,564.6
1 Coinbase xStock (COINX) in ANG
ƒ637.598
1 Coinbase xStock (COINX) in AWG
ƒ637.598
1 Coinbase xStock (COINX) in BBD
$712.4
1 Coinbase xStock (COINX) in BAM
KM598.416
1 Coinbase xStock (COINX) in BIF
Fr1,050,433.8
1 Coinbase xStock (COINX) in BND
$459.498
1 Coinbase xStock (COINX) in BSD
$356.2
1 Coinbase xStock (COINX) in JMD
$57,116.67
1 Coinbase xStock (COINX) in KHR
1,436,287.45
1 Coinbase xStock (COINX) in KMF
Fr151,028.8
1 Coinbase xStock (COINX) in LAK
7,743,478.106
1 Coinbase xStock (COINX) in LKR
රු108,167.254
1 Coinbase xStock (COINX) in MDL
L6,051.838
1 Coinbase xStock (COINX) in MGA
Ar1,611,762.256
1 Coinbase xStock (COINX) in MOP
P2,849.6
1 Coinbase xStock (COINX) in MVR
5,449.86
1 Coinbase xStock (COINX) in MWK
MK618,402.382
1 Coinbase xStock (COINX) in MZN
MT22,761.18
1 Coinbase xStock (COINX) in NPR
रु50,006.918
1 Coinbase xStock (COINX) in PYG
2,526,170.4
1 Coinbase xStock (COINX) in RWF
Fr516,133.8
1 Coinbase xStock (COINX) in SBD
$2,927.964
1 Coinbase xStock (COINX) in SCR
4,979.676
1 Coinbase xStock (COINX) in SRD
$14,137.578
1 Coinbase xStock (COINX) in SVC
$3,113.188
1 Coinbase xStock (COINX) in SZL
L6,158.698
1 Coinbase xStock (COINX) in TMT
m1,250.262
1 Coinbase xStock (COINX) in TND
د.ت1,044.0222
1 Coinbase xStock (COINX) in TTD
$2,415.036
1 Coinbase xStock (COINX) in UGX
Sh1,241,000.8
1 Coinbase xStock (COINX) in XAF
Fr200,896.8
1 Coinbase xStock (COINX) in XCD
$961.74
1 Coinbase xStock (COINX) in XOF
Fr200,896.8
1 Coinbase xStock (COINX) in XPF
Fr36,332.4
1 Coinbase xStock (COINX) in BWP
P5,082.974
1 Coinbase xStock (COINX) in BZD
$715.962
1 Coinbase xStock (COINX) in CVE
$33,924.488
1 Coinbase xStock (COINX) in DJF
Fr63,047.4
1 Coinbase xStock (COINX) in DOP
$22,682.816
1 Coinbase xStock (COINX) in DZD
د.ج46,366.554
1 Coinbase xStock (COINX) in FJD
$808.574
1 Coinbase xStock (COINX) in GNF
Fr3,097,159
1 Coinbase xStock (COINX) in GTQ
Q2,724.93
1 Coinbase xStock (COINX) in GYD
$74,517.04
1 Coinbase xStock (COINX) in ISK
kr43,812.6

Risorsa Coinbase xStock

Per una comprensione più approfondita di Coinbase xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Coinbase xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Coinbase xStock

Quanto vale oggi Coinbase xStock (COINX)?
Il prezzo in tempo reale di COINX in USD è 356.2 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da COINX in USD?
Il prezzo attuale di COINX in USD è $ 356.2. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Coinbase xStock?
La capitalizzazione di mercato per COINX è $ 9.62M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di COINX?
La fornitura circolante di COINX è 27.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di COINX?
COINX ha raggiunto un prezzo ATH di 444.5539034948311 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di COINX?
COINX ha visto un prezzo ATL di 292.4649785882087 USD.
Qual è il volume di trading di COINX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per COINX è $ 60.46K USD.
COINX salirà quest'anno?
COINX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di COINX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:28:40 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore COINX in USD

Importo

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 356.2 USD

Fai trading di COINX

COINX/USDT
$356.2
$356.2$356.2
+0.02%

$111,635.88
$3,957.21
$0.05832
$7.5304
$194.37
$111,635.88
$3,957.21
$2.6215
$194.37
$0.19740
$0.00000
$0.00000
$0.000000000000113
$0.170227
$0.4997
$0.4997
$0.00012779
$0.051251
$0.0000000000676
$0.0000000000000000000155
